Rente: 3.000 Euro im Jahr verschenkt – EM-Rentner müssen beim Wechsel zur Altersrente aktiv werden

Wer jahrelang eine Erwerbsminderungsrente bezieht und dabei nicht in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist, zahlt jeden Monat mehr als nötig. Mit dem Wechsel zur Altersrente entsteht ein neuer Prüfzeitpunkt – die Krankenkasse muss die Voraussetzungen für die KVdR vollständig neu bewerten.

Für viele EM-Rentner ist das die letzte und häufig ungenutzte Chance, in die deutlich günstigere Pflichtversicherung zu wechseln und dauerhaft mehrere hundert Euro monatlich zu sparen.

Wer beim Wechsel von der EM-Rente zur Altersrente KVdR-Anspruch gewinnen kann

Die Krankenversicherung der Rentner ist kein automatisches Ergebnis des Rentenalters. Sie ist ein Versicherungsstatus, der von der Vorversicherungszeit abhängt – und dieser Status wird nicht zwingend zu Beginn der Erwerbsminderungsrente erreicht. Wer bei der EM-Rente die sogenannte 9/10-Regel nicht erfüllte, wurde damals als freiwilliges Mitglied eingestuft.

Als solches zahlt man Krankenversicherungsbeiträge auf alle Einnahmen: nicht nur auf die gesetzliche Rente, sondern auch auf Betriebsrenten, Mieteinnahmen und Kapitalerträge. Das ist teuer – und es muss nicht dauerhaft so bleiben.

Denn der Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente ist mehr als ein Formalienwechsel: Er begründet einen neuen Rentenanspruch, einen neuen Leistungsfall – und damit einen frischen Prüfzeitpunkt, an dem die Krankenkasse neu entscheiden muss, ob die KVdR-Voraussetzungen jetzt erfüllt sind.

Entscheidend ist die Ausgangsposition: Wer schon bei der EM-Rente in der KVdR war, bleibt es – eine erneute Prüfung findet in diesem Fall nicht statt. Wer dagegen bisher freiwillig versichert war, bekommt beim Wechsel zur Altersrente eine zweite Chance.

Diese Chance ist in der Praxis weitgehend unbekannt. Krankenkassen sind nicht verpflichtet, ihre Mitglieder aktiv auf die neue Prüfmöglichkeit hinzuweisen. Wer nicht selbst initiativ wird, läuft Gefahr, dauerhaft in der teureren freiwilligen Versicherung zu bleiben – obwohl er nach der Neuberechnung längst Anspruch auf den günstigeren Pflichtversicherungsstatus hätte.

Wie der neue Prüfzeitpunkt funktioniert – und warum er die Chancen verändert

Die Grundlage der KVdR-Prüfung ist die sogenannte Rahmenfrist. Sie beginnt mit dem Tag der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und endet mit dem Tag der Rentenantragstellung. Diese Rahmenfrist wird in zwei Hälften geteilt; nur die zweite Hälfte ist maßgeblich.

In dieser zweiten Hälfte muss der Versicherte zu mindestens 90 Prozent in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert gewesen sein – egal ob pflichtversichert, freiwillig oder familienversichert. Das ist die 9/10-Regel nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V.

Wenn jetzt zur Altersrente ein neuer Rentenantrag gestellt wird – oder wenn die Regelaltersrente nach § 115 Abs. 3 SGB VI automatisch an die EM-Rente anschließt –, verschiebt sich das Ende der Rahmenfrist auf den neuen Antragszeitpunkt. Das ist der entscheidende Mechanismus.

Zwischen dem Beginn der EM-Rente und dem Beginn der Altersrente liegen häufig viele Jahre: Jahre, in denen der Betroffene weiterhin freiwillig gesetzlich versichert war. Diese GKV-Zeiten fließen jetzt in die neu berechnete zweite Hälfte ein. Die Quotienten verschieben sich. Was bei der ersten Rentenantragstellung knapp nicht gereicht hatte, kann jetzt über die Schwelle drücken.

Klaus M., 65, aus Essen bezieht seit seinem 55. Lebensjahr eine Erwerbsminderungsrente wegen einer chronischen Rückenerkrankung. Bei der damaligen Bewilligung fehlte ihm die Vorversicherungszeit für die KVdR: In den Jahren als Selbstständiger war er mehrere Jahre privat versichert.

Seitdem zahlt er monatlich rund 330 Euro für seine freiwillige Krankenversicherung – auf die Rente, eine kleine Betriebsrente und Mieteinnahmen aus einer Eigentumswohnung. Mit dem Wechsel zur Regelaltersrente mit 67 liegt das Ende seiner Rahmenfrist jetzt 12 Jahre weiter.

In der zweiten Lebenshälfte hat er seitdem ausschließlich GKV-Zeiten angesammelt. Die Krankenkasse bestätigt: Die 9/10-Regel ist erfüllt. Als KVdR-Pflichtversicherter zahlt er künftig nur noch rund 130 Euro monatlich – auf die gesetzliche Rente allein, Mieteinnahmen bleiben außen vor. Die Ersparnis: 200 Euro jeden Monat.

Die 9/10-Regel neu berechnet: Was beim zweiten Anlauf zählt

Die Vorversicherungszeit zählt alle GKV-Mitgliedschaftszeiten in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens. Maßgeblich ist der Zeitraum vom ersten Beschäftigungstag bis zum Tag des Rentenantrags – geteilt durch zwei. In dieser zweiten Hälfte müssen mindestens 90 Prozent GKV-Mitgliedschaft vorliegen.

Wer bei der EM-Rente mit 55 Jahren noch erhebliche Privatversicherungsphasen in dieser zweiten Hälfte hatte, sieht die Rechnung nach dem Wechsel zur Altersrente mit 67 Jahren oft deutlich günstiger: Die 12 Jahre freiwilliger GKV-Zeit seitdem verlängern die zweite Hälfte und verbessern den Quotienten erheblich.

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Für die Berechnung zählen Pflichtversicherung, freiwillige GKV-Mitgliedschaft und Familienversicherung gleichwertig. Privatversicherungszeiten und Zeiten ohne Versicherung zählen nicht. GKV-Zeiten in EU-Mitgliedstaaten werden anerkannt. Wer seine Versicherungsbiografie nicht selbst kennt, fordert sie bei der Krankenkasse an – dort sind alle anrechenbaren Zeiten dokumentiert.

Kinderjahre als entscheidender Hebel: drei Jahre pro Kind seit 2017

Seit dem 1. August 2017 gibt es eine Sonderregel, die für viele EM-Rentner die KVdR-Tür öffnet: Für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind werden pauschal drei Jahre auf die erforderliche Vorversicherungszeit angerechnet.

Die Grundlage ist § 5 Abs. 2 Satz 3 SGB V, eingeführt durch das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG). Die Regelung gilt rückwirkend für alle, die bereits vor dem 1. August 2017 eine Rente bezogen – wer damals schon freiwillig versichert war, kann die Prüfung nachträglich auslösen.

Das sind drei Jahre pro Kind – unabhängig davon, wann das Kind geboren wurde, ob die Kindererziehung zu einer Erwerbsunterbrechung geführt hat, ob der Betroffene das Kind selbst betreut hat, und unabhängig vom Staat, in dem das Kind geboren und aufgewachsen ist.

Wer zwei Kinder hat, bekommt sechs Zusatzjahre angerechnet. Für viele EM-Rentner, die die 9/10-Schwelle knapp verfehlt hatten, ist das der rechnerische Durchbruch.

Ingrid K., 63 Jahre alt, aus München, bezieht seit 2019 eine EM-Rente wegen eines schweren Herzfehlers. Bei der Bewilligung fehlten ihr rund vier Jahre GKV-Zeit: Ein längerer Zeitraum als Beamtengattin, in dem sie nicht selbst gesetzlich versichert war, ließ sie knapp unter die 90-Prozent-Grenze fallen. Sie blieb freiwillig versichert und zahlte monatlich rund 360 Euro.

Als sie 2025 eine vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragte, prüfte die Krankenkasse neu. Ingrid hat zwei Kinder. Die sechs zusätzlichen Anrechnungsjahre schlossen die Lücke. Seit dem Altersrentenbeginn ist sie KVdR-Pflichtmitglied und zahlt nur noch rund 150 Euro monatlich. Das sind 210 Euro weniger jeden Monat – rund 2.500 Euro im Jahr.

Wann sich die vorgezogene Altersrente strategisch lohnt

Wer als EM-Rentner bis zur Regelaltersgrenze wartet, profitiert trotzdem: Die Erwerbsminderungsrente wird automatisch in eine Regelaltersrente umgewandelt, auch ohne neuen Antrag. Auch dabei entsteht ein neuer Prüfzeitpunkt für die KVdR, denn es handelt sich um eine andere Rentenart.

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Wer die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente erfüllt – etwa die Altersrente für langjährig Versicherte ab 63 bei 45 Beitragsjahren oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab 62 –, kann durch einen aktiven Antrag das Rahmenfristen-Ende früher setzen.

Wenn die GKV-Zeiten und Kinderjahre schon zu diesem Zeitpunkt ausreichen, lässt sich die KVdR-Pflichtversicherung so früher erreichen. Ob das im Einzelfall sinnvoll ist, hängt von der konkreten Versicherungsbiografie ab: Wer durch weiteres Warten noch mehr GKV-Zeit ansammelt und damit die Schwelle sicherer überschreitet, fährt besser damit.

Eine Berechnung durch die Krankenkasse oder einen Rentenberater vor dem Antrag ist hier unbedingt empfehlenswert.

Was die Krankenkasse verschweigt – und was Betroffene aktiv tun müssen

Hier liegt der eigentliche Systemfehler: Krankenkassen sind nicht gesetzlich dazu verpflichtet, freiwillig versicherte Bestandsrentner aktiv auf den neuen Prüfzeitpunkt beim Altersrentenwechsel hinzuweisen. Die Deutsche Rentenversicherung hat zwar eine allgemeine Hinweispflicht gegenüber Rentenberechtigten, doch deren praktische Umsetzung ist lückenhaft.

In der Praxis kommen viele EM-Rentner in die Regelaltersrente, ohne jemals erfahren zu haben, dass die KVdR-Situation neu bewertet werden muss.

Wer selbst initiativ wird, hat dagegen gute Karten. Der erste Schritt ist die Anforderung einer Versicherungsbiografie – sowohl bei der Krankenkasse als auch bei der Deutschen Rentenversicherung. Dort sind alle GKV-Zeiten dokumentiert.

Die Krankenkasse kann auf dieser Basis eine Vorausberechnung der Vorversicherungszeit erstellen. Die Krankenversicherungspflicht entsteht mit dem Rentenbeginn, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Wer zu spät reagiert, riskiert Beitragsrückzahlungen nur für begrenzte Zeiträume – die Prüfung sollte deshalb unmittelbar mit dem Altersrentenübergang oder schon davor beantragt werden.

Wer keine Reaktion von der Krankenkasse erhält oder einen ablehnenden Bescheid bekommt, muss innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Die Ablehnungsgründe sind häufig anfechtbar – vor allem, wenn Kinderjahre nicht berücksichtigt wurden oder die GKV-Zeiten nicht vollständig erfasst wurden.

Wer die Kinderregelung nach § 5 Abs. 2 Satz 3 SGB V noch nicht für sich geprüft hat und vor dem 1. August 2017 bereits Rente bezog, sollte den Antrag auf rückwirkende Prüfung stellen. Die Pflichtmitgliedschaft kann in diesen Fällen ab dem 1. August 2017 beginnen – mit entsprechend rückwirkender Beitragsentlastung.

Wie viel die KVdR-Pflichtversicherung konkret spart

Der finanzielle Unterschied zwischen Pflichtversicherung und freiwilliger Versicherung ist erheblich. In der KVdR zahlt der Rentner auf die gesetzliche Rente nur den halben Beitragssatz: Die Deutsche Rentenversicherung trägt die andere Hälfte direkt an die Krankenkasse ab.

Der Eigenanteil liegt 2026 bei 7,3 Prozent der gesetzlichen Rente plus der Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags (durchschnittlich 1,45 Prozent). Für eine Rente von 1.500 Euro ergibt das einen monatlichen Krankenversicherungseigenanteil von rund 131 Euro.

Als freiwillig Versicherter zahlt derselbe Rentner den vollen Beitragssatz – und das auf alle Einkünfte bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 5.812,50 Euro monatlich. Hinzu kommt der volle Zusatzbeitrag.

Wer neben der gesetzlichen Rente von 1.500 Euro noch 400 Euro aus einer Betriebsrente und 300 Euro Mieteinnahmen bezieht, zahlt in der freiwilligen GKV Beiträge auf insgesamt 2.200 Euro – rund 386 Euro monatlich bei einem Gesamtbeitragssatz von 17,5 Prozent (14,6 Prozent plus 2,9 Prozent Zusatzbeitrag). Die Differenz zur KVdR beträgt in diesem Beispiel rund 255 Euro jeden Monat – mehr als 3.000 Euro pro Jahr.

Wer in der freiwilligen GKV verbleibt, zahlt außerdem auch auf Kapitaleinkünfte und auf private Leibrenten Krankenversicherungsbeiträge – in der KVdR sind diese Einkommensarten beitragsfrei.

Der Freibetrag für Betriebsrenten von 197,75 Euro monatlich (Stand 2026) gilt ebenfalls nur für KVdR-Pflichtversicherte, nicht für freiwillig Versicherte. Für Menschen mit mehreren Einkommensquellen im Ruhestand ist der KVdR-Status damit häufig mehrere hundert Euro monatlich wert.

Häufige Fragen zur KVdR beim Wechsel von der EM-Rente

Muss ich beim automatischen Übergang in die Regelaltersrente aktiv werden, um die KVdR-Prüfung auszulösen?

Ja. Auch wenn die Regelaltersrente nach § 115 Abs. 3 SGB VI automatisch beginnt und kein neuer Antrag erforderlich ist, prüft die Krankenkasse die KVdR-Voraussetzungen nicht von selbst, wenn Sie bisher freiwillig versichert waren. Sie müssen Ihre Krankenkasse aktiv informieren, dass ein Wechsel der Rentenart stattgefunden hat, und eine Neuprüfung der Vorversicherungszeit beantragen. Ohne diesen Schritt bleibt Ihr Status in aller Regel unverändert.

Was passiert, wenn meine EM-Rente befristet war und verlängert wurde – zählt das als neuer Prüfzeitpunkt?

Die Weitergewährung einer befristeten EM-Rente kann nach Ansicht der DRV-Rechtsprechung ebenfalls zu einer erneuten Prüfung der KVdR-Voraussetzungen führen, wenn bei der ersten Bewilligung die Vorversicherungszeit nicht erfüllt war. Das gilt auch für die Neubewilligung nach einer Rentenlücke. Wer bisher freiwillig versichert ist, sollte bei jeder neuen Rentenbewilligung oder -verlängerung die Krankenkasse informieren und eine Prüfung anregen.

Kann ich die Kinderanrechnung nach § 5 Abs. 2 Satz 3 SGB V auch dann nutzen, wenn ich die Kinder nicht selbst erzogen habe?

Ja. Die drei Jahre je Kind werden ohne Nachweis der tatsächlichen Erziehung angerechnet. Es spielt keine Rolle, ob die Kinder beim anderen Elternteil lebten, ob eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit stattfand oder wo die Kinder aufwuchsen. Das gilt für leibliche Kinder, Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder gleichermaßen.

Was tue ich, wenn meine Krankenkasse die Prüfung ablehnt oder die Kinderjahre nicht berücksichtigt?

Legen Sie Widerspruch ein – und zwar innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ablehnungsbescheids. Im Widerspruch sollten die Kinder explizit benannt und die Anrechnungsregel nach § 5 Abs. 2 Satz 3 SGB V zitiert werden. Gleichzeitig sollten Sie die vollständige GKV-Biografie einfordern und prüfen lassen, ob alle relevanten Versicherungszeiten korrekt erfasst wurden. Beratungsstellen wie VdK, SoVD oder unabhängige Rentenberater können dabei helfen.

Gilt die neue KVdR-Prüfung auch für jemanden, der bei der EM-Rente bereits in der KVdR pflichtversichert war?

Nein. Wer bereits als EM-Rentner in der KVdR pflichtversichert war, bleibt es beim Wechsel zur Altersrente. Eine erneute Prüfung findet in diesem Fall nicht statt. Die hier beschriebene Chance gilt ausschließlich für EM-Rentner, die bisher freiwillig gesetzlich versichert waren.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Wie von der freiwilligen KVdR in die Pflichtversicherung wechseln

Gesetze im Internet: § 5 SGB V – Versicherungspflicht

Bundesgesundheitsministerium: Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung 2026

Deutsche Rentenversicherung (Rechtliche Arbeitsanweisung): GRA zu § 5 SGB V