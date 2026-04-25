Prüfung von rund 10 Millionen Rentenkonten: Wer dann rückwirkend mehr Rente bekommen kann

Die geplante Ausweitung der sogenannten Mütterrente gehört zu den rentenpolitischen Änderungen, die für viele Menschen in der Rente spürbar werden könnten. Dahinter steckt keine eigene Rentenart, sondern eine bessere Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Für Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern ist das eine wichtige Nachricht, denn genau bei ihnen besteht bislang noch ein Unterschied zu späteren Geburtsjahrgängen.

Obwohl die Regelung zum 1. Januar 2027 in Kraft treten soll, wird ein großer Teil der Betroffenen das zusätzliche Geld nicht sofort sehen. Für viele Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner ist die Auszahlung erst ab 2028 vorgesehen, dann allerdings rückwirkend. Das macht die Reform zu einem Beispiel dafür, wie ein sozialpolitisch populäres Vorhaben an der technischen Realität der Rentenverwaltung gebremst wird.

Was die Mütterrente eigentlich ist

Der Begriff „Mütterrente“ hält sich seit Jahren hartnäckig, obwohl er missverständlich ist. Tatsächlich handelt es sich nicht um eine eigene Leistung neben der normalen Altersrente. Gemeint ist vielmehr die rentenrechtliche Anerkennung von Zeiten, in denen ein Kind erzogen wurde.

Diese Zeiten werden in der gesetzlichen Rentenversicherung so behandelt, als seien in dieser Phase Pflichtbeiträge gezahlt worden. Auf diese Weise soll ausgeglichen werden, dass Eltern in den ersten Lebensjahren eines Kindes oft weniger arbeiten oder ganz aus dem Beruf aussteigen.

Davon profitieren nicht nur Mütter. Auch Väter können entsprechende Zeiten angerechnet bekommen, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Die Bezeichnung ist also eher ein politischer und medialer Begriff als eine juristisch saubere Beschreibung.

Praxisbeispiel: Wie sich die Mütterrente III auswirken kann

Eine Rentnerin hat zwei Kinder, die beide vor 1992 geboren wurden. Bislang wurden für diese Kinder jeweils nur 30 Monate Kindererziehungszeit berücksichtigt. Mit der geplanten Mütterrente III sollen künftig pro Kind 36 Monate angerechnet werden.

Das bedeutet für jedes Kind ein zusätzliches halbes Jahr Kindererziehungszeit beziehungsweise einen halben Entgeltpunkt mehr.

Liegt der aktuelle Rentenwert bei rund 42,52 Euro, ergibt das pro Kind etwa 21,26 Euro zusätzlich im Monat. Bei zwei Kindern wären das rund 42,52 Euro mehr Rente im Monat. Auf ein Jahr gerechnet entspräche das gut 510 Euro. Bezieht die Frau ihre Rente bereits vor 2028, würde die Erhöhung voraussichtlich nicht sofort ausgezahlt, sondern erst später rückwirkend nachgezahlt.

Worum es bei der Mütterrente III konkret geht

Die geplante Mütterrente III soll eine Ungleichbehandlung beenden, die seit Jahren kritisiert wird. Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, können schon heute bis zu 36 Monate Kindererziehungszeit berücksichtigt werden. Für vor 1992 geborene Kinder sind es bislang nur bis zu 30 Monate. Genau diese Differenz soll nun wegfallen.

Künftig sollen auch für vor 1992 geborene Kinder bis zu 36 Monate anerkannt werden können. Das entspricht einem zusätzlichen halben Jahr Kindererziehungszeit pro Kind. In der Rentenlogik bedeutet das bis zu einem halben Entgeltpunkt mehr. Pro Kind könnten damit insgesamt bis zu drei Entgeltpunkte in die Rentenberechnung einfließen. Damit würden Eltern älterer Jahrgänge mit Eltern jüngerer Jahrgänge gleichgestellt.

Das klingt zunächst nach einer kleinen Korrektur, kann für die einzelne Monatsrente aber durchaus spürbar sein. Nach dem derzeitigen Rentenwert entsprach ein halber Entgeltpunkt zuletzt 20,40 Euro im Monat. Seit der zum 1. Juli 2026 angekündigten Rentenanpassung steigt der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro, sodass ein halber Entgeltpunkt rechnerisch schon bei rund 21,26 Euro liegen würde. Für Betroffene mit mehreren vor 1992 geborenen Kindern summiert sich das.

Warum viele das Rentenplus erst 2028 erhalten

Für die Betroffenen ist die wichtigste Einschränkung der Reform der Zeitplan. Die Deutsche Rentenversicherung geht davon aus, dass die neue Regelung zwar ab dem 1. Januar 2027 gelten soll, die Auszahlung aber für viele Menschen erst 2028 beginnen kann. Das betrifft insbesondere diejenigen, die bereits vor Januar 2028 Rente beziehen.

Der Grund ist der Verwaltungsaufwand. Millionen Renten müssten neu geprüft werden. Dabei geht es nicht nur um eine pauschale Zuschreibung, sondern um individuelle Erwerbsbiografien, alte Versicherungsverläufe und die genaue Zuordnung von Kindererziehungszeiten. Hinzu kommt, dass auch mögliche Folgen für andere Leistungen berücksichtigt werden müssen.

Die Rentenversicherung spricht von rund zehn Millionen Rentnerinnen und Rentnern, die grundsätzlich profitieren könnten. Bei einer solchen Größenordnung wird verständlich, warum die Umstellung nicht per Knopfdruck erfolgen kann.

Für viele Betroffene heißt das: Das Plus kommt später, aber nicht verloren. Wer vor dem 1. Januar 2028 bereits in Rente ist und unter die Neuregelung fällt, soll eine Nachzahlung erhalten. Wer ab Januar 2028 erstmals eine Rente bekommt, soll die Mütterrente III direkt in der laufenden Zahlung sehen.

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Wie groß der Effekt am Ende wirklich sein dürfte

In der öffentlichen Diskussion wird die Mütterrente oft als deutliche Rentensteigerung dargestellt. Das stimmt in vielen Fällen nur eingeschränkt. Ja, es geht um reales Geld. Aber es geht eben meist nicht um Hunderte Euro pro Kind und Monat, sondern eher um einen Zuschlag in der Größenordnung eines halben Entgeltpunkts je betroffenem Kind.

Dennoch sollte man den Effekt nicht kleinreden. Gerade bei niedrigen Renten kann selbst ein Zuschlag von etwas über 20 Euro pro Kind im Monat einen Unterschied machen. Wer zwei oder drei vor 1992 geborene Kinder erzogen hat, kann auf einen spürbaren Zusatzbetrag kommen. Für Menschen, deren Rente bislang sehr knapp kalkuliert ist, kann das im Alltag durchaus relevant sein.

Gleichzeitig bleibt die Mütterrente III eine Korrektur innerhalb des bestehenden Systems, keine Antwort auf alle Probleme der Altersvorsorge.

Sie ändert nichts daran, dass viele Rentnerinnen und Rentner insgesamt mit steigenden Lebenshaltungskosten, höheren Wohnkosten und einer oft angespannten finanziellen Lage zurechtkommen müssen. Die Reform ist also eher eine Nachbesserung als ein großer Umbruch.

Muss man selbst aktiv werden?

Die Antwort lautet: Ein gesonderter Antrag auf die Mütterrente III ist in der Regel nicht erforderlich. Wer bereits Rente bezieht oder Kindererziehungszeiten schon im Rentenkonto erfasst hat, soll die Verbesserung grundsätzlich automatisch erhalten.

Anders sieht es aus, wenn Kindererziehungszeiten bislang noch gar nicht festgestellt wurden. Dann kann es notwendig sein, das Rentenkonto klären zu lassen. Genau an dieser Stelle kommt es in der Praxis oft zu Missverständnissen. Nicht die neue Reform selbst muss beantragt werden, wohl aber unter Umständen die zugrunde liegende Anerkennung der Kindererziehungszeiten, wenn diese bisher nicht vermerkt sind.

Das macht deutlich, wie wichtig ein vollständiges Rentenkonto ist. Wer sich unsicher ist, ob frühere Erziehungszeiten bereits erfasst wurden, sollte das prüfen. Denn nur was dokumentiert ist, kann später auch in die Rentenberechnung einfließen.

Warum die Reform gut klingt, aber sozial nicht immer voll ankommt

Die Mütterrente III wird vielen als mehr Gerechtigkeit verkauft, und dafür gibt es gute Gründe. Es leuchtet ein, dass die Erziehung eines Kindes rentenrechtlich nicht davon abhängen sollte, ob es 1991 oder 1992 geboren wurde. Insofern schließt die Reform eine Lücke, die über Jahre bestehen blieb.

Allerdings zeigt sich auch, dass ein höherer Rentenanspruch nicht in jedem Fall eins zu eins zu mehr verfügbarem Geld führt.

Die Deutsche Rentenversicherung weist selbst darauf hin, dass die Mütterrente III auf andere Leistungen angerechnet werden kann. Das betrifft etwa die Grundsicherung oder Wohngeld. Auch bei Witwen- und Witwerrenten kann sich die Veränderung auswirken, wenn die Mütterrente als Teil der eigenen Versichertenrente gezahlt wird.

Für manche Betroffene bedeutet das: Formal steigt die Rente, praktisch fällt der Zugewinn kleiner aus als erwartet. Gerade im unteren Einkommensbereich ist das ein bekanntes Problem vieler Sozialleistungen. Verbesserungen im Rentenrecht treffen dort auf Anrechnungsregeln anderer Systeme. Aus sozialpolitischer Sicht bleibt damit ein Teil der Wirkung begrenzt.

Fazit

Die Mütterrente III ist eine rentenpolitische Nachbesserung mit gutem Ziel. Eltern von vor 1992 geborenen Kindern sollen künftig dieselbe Anerkennung von Kindererziehungszeiten erhalten wie Eltern jüngerer Jahrgänge.

Für viele Betroffene bedeutet das ein Plus bei der Rente, das pro Kind in der Größenordnung eines halben Entgeltpunkts liegt.

Der Haken liegt im Zeitablauf. Zwar soll die Regelung ab dem 1. Januar 2027 gelten, viele Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner erhalten das zusätzliche Geld aber erst 2028 rückwirkend.

Das dämpft den unmittelbaren Effekt und zeigt, wie schwer selbst gewollte Verbesserungen im Rentensystem umzusetzen sind.