Pflichtarbeit beim Bürgergeld nur mit neuem Namen

Die Debatte um das Bürgergeld bekommt erneut eine schärfere Richtung. Diesmal kommt der Impuls aus Sachsen, wo die CDU-Fraktion im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt 2027/2028 fordert, Bürgergeld-Empfänger für kommunale Aufgaben stärker heranzuziehen.

Schon die Formulierung zeigt, worum es geht: Nicht bessere Förderung, nicht passgenaue Qualifizierung, sondern die Nutzung eines vermeintlich verfügbaren Arbeitskräftepools in Zeiten knapper Kassen.

Auffällig ist dabei vor allem der Zusammenhang, in dem der Vorschlag auftaucht. Er steht nicht in einem Konzept zur Eingliederung in Arbeit, sondern in einem Papier über Sparzwänge, Ausgabendruck und die Entlastung von Kommunen.

Haushaltsdruck als eigentlicher Hintergrund

Wer den Vorstoß liest, erkennt schnell, dass hier finanzpolitische Überlegungen im Vordergrund stehen. Der Beschluss spricht von strukturellen Defiziten, steigenden Belastungen und der Notwendigkeit, Standards zu senken und Aufgaben neu zu gewichten.

In diesem Umfeld erscheint die „Aktivierung“ von Bürgergeld-Empfängern nicht als Hilfe für Betroffene, sondern als Instrument zur Entlastung klammer Städte und Gemeinden.

Damit verschiebt sich auch das Verständnis von Grundsicherung. Wo bisher der Schutz vor existenzieller Not und die Unterstützung auf dem Weg zurück in Beschäftigung standen, tritt nun stärker die Erwartung hervor, dass Leistungsbezieher als Gegenleistung für den Bezug öffentlicher Mittel verfügbar sein sollen. Das ist mehr als eine sprachliche Nuance, denn es verändert das soziale Leitbild hinter dem Bürgergeld.

Pflichtarbeit bleibt Pflichtarbeit – auch ohne dieses Wort

Die Sprache ist in solchen Fällen oft auffällig vorsichtig. Begriffe wie „Pflichtarbeit“ werden vermieden, stattdessen ist von Aktivierung, Mitarbeit oder Potenzialnutzung die Rede.

Für die Betroffenen macht diese Wortwahl jedoch kaum einen Unterschied, wenn am Ende faktisch ein Arbeitsdruck entsteht, der an die Sicherung des Lebensunterhalts gekoppelt ist.

Gerade darin liegt die Brisanz des Vorstoßes. Sobald Menschen unter dem Druck existenzsichernder Leistungen in bestimmte Tätigkeiten gedrängt werden, geht es nicht mehr nur um Unterstützung, sondern um ein Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Das verändert die Logik der Grundsicherung in eine Richtung, die seit Jahren vorbereitet wird.

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Kommunen suchen Entlastung – auf dem Rücken von Leistungsbeziehern

Der Verdacht liegt nahe, dass Bürgergeld-Empfänger in diesem Modell vor allem als günstige Reserve für öffentliche Aufgaben gedacht sind. Wenn Kommunen unter Personalnot und Finanzproblemen leiden, wächst der politische Reiz, auf bereits vorhandene Transferempfänger zuzugreifen. Doch gerade dieser Ansatz ist sozialpolitisch heikel.

Denn das Bürgergeld ist kein Instrument zur billigen Personalbeschaffung. Wird es dennoch so genutzt, entsteht ein System, in dem öffentliche Aufgaben nicht mehr regulär organisiert, sondern auf Menschen in prekären Lebenslagen verlagert werden. Aus sozialer Sicherung wird dann schrittweise ein Arbeitsprogramm für den Mangelhaushalt.

Die rechtlichen Grenzen sind enger, als die politische Debatte vermuten lässt

Besonders problematisch ist, dass kommunale Tätigkeiten rechtlich nicht einfach in solche Modelle überführt werden können. Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II sind an klare Voraussetzungen gebunden. Sie müssen zusätzlich sein, im öffentlichen Interesse liegen und dürfen reguläre Beschäftigung nicht verdrängen.

Gerade diese Hürden werden in Forderungen häufig unterschätzt oder bewusst ausgeblendet. Viele Aufgaben in Städten und Gemeinden sind keine freiwilligen Zusatzarbeiten, sondern laufende Verpflichtungen oder regelmäßig anfallende Arbeiten.

Wer dort Bürgergeld-Empfänger systematisch einsetzen will, bewegt sich schnell in einem Bereich, in dem die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr erfüllt sind.

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Zwischen Eingliederung und Verdrängung regulärer Arbeit

Eigentlich sollen Arbeitsgelegenheiten Menschen unterstützen, deren Weg in den ersten Arbeitsmarkt erschwert ist. Sie sind als nachrangiges Mittel gedacht, wenn andere Formen der Förderung nicht greifen. Ihr Zweck liegt darin, Beschäftigungsfähigkeit zu stabilisieren und an Arbeit heranzuführen, nicht aber darin, kommunale Haushalte zu schonen.

Genau an diesem Punkt verschiebt sich mit dem sächsischen Vorstoß der Schwerpunkt. Nicht mehr der einzelne Mensch mit seinen Voraussetzungen und Hindernissen steht im Vordergrund, sondern der Bedarf der Kommune. Damit wird eine Grenze überschritten, weil aus individueller Unterstützung ein Modell öffentlicher Verwertung wird.

Ein pauschales Misstrauen prägt die Debatte

Hinter Forderungen nach Arbeitspflichten steckt oft ein bestimmtes Bild vom Bürgergeld-Bezug. Es unterstellt, dass vielen Betroffenen vor allem der Druck fehle und sie erst unter Zwang wieder „nützlich“ würden. Diese Sichtweise blendet die Lebensrealität vieler Menschen aus, die auf Leistungen angewiesen sind.

Langzeitarbeitslosigkeit hat in vielen Fällen komplexe Ursachen. Gesundheitliche Probleme, psychische Belastungen, fehlende Kinderbetreuung, geringe Qualifikation oder instabile Wohnverhältnisse lassen sich nicht durch einen kommunalen Arbeitseinsatz beseitigen. Wer dennoch so argumentiert, vereinfacht soziale Probleme zu einem moralischen Vorwurf.

Warum der Ansatz sogar kontraproduktiv sein kann

Ein solcher Kurs kann die Lage vieler Betroffener sogar verschärfen. Wer bereits mit Krankheit, familiären Verpflichtungen oder schwierigen Wohnverhältnissen kämpft, erlebt zusätzlichen Druck nicht als Hilfe, sondern als weitere Belastung.

Hinzu kommt die Gefahr, dass Sanktionen, Stigmatisierung und bürokratische Konflikte den Weg in reguläre Beschäftigung eher erschweren als erleichtern.

Auch arbeitsmarktpolitisch überzeugt das Modell nicht. Wer Menschen in schlecht bezahlte oder symbolisch vergütete Tätigkeiten drängt, verbessert nicht automatisch deren langfristige Chancen. Häufig werden dadurch andere Schritte verdrängt, etwa Weiterbildung, Qualifizierung oder eine intensivere soziale Begleitung.

Der Vorstoß aus Sachsen ist kein Einzelfall

Die Diskussion steht nicht isoliert im Raum. Seit mehreren Jahren taucht in der CDU immer wieder die Forderung auf, Leistungsbezieher früher und verbindlicher zu gemeinnütziger Arbeit heranzuziehen.

Frühere Aussagen von Parteivertretern, Debatten in ostdeutschen Ländern und einzelne kommunale Vorstöße zeigen, dass sich hier eine politische Linie abzeichnet.

Dabei fällt auf, dass solche Forderungen besonders dann lauter werden, wenn Haushaltsprobleme wachsen und das Bürgergeld politisch unter Druck steht. Die Debatte wird dann weniger von der Frage bestimmt, wie Menschen aus schwierigen Lebenslagen herausfinden, sondern stärker davon, wie sich öffentliche Lasten verteilen lassen. Das schafft ein Klima, in dem Bedürftigkeit schnell als mangelnde Gegenleistung gelesen wird.

Was diese Entwicklung für den Sozialstaat bedeutet

Die eigentliche Tragweite dieses Kurses liegt deshalb tiefer als in der Frage einzelner Maßnahmen. Es geht um die schleichende Umdeutung der Grundsicherung. Wer Hilfe nur noch dann als legitim erscheinen lässt, wenn sie mit öffentlicher Verfügbarkeit verbunden wird, verändert das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern.

Aus einem sozialen Anspruch wird dann zunehmend ein Bewährungsmodell. Bedürftige müssen sich nicht nur gegenüber Jobcentern erklären, sondern auch gegenüber einer Öffentlichkeit, die sie als ungenutzte Ressource betrachtet. Das beschädigt nicht nur die Würde der Betroffenen, sondern auch die Idee des Sozialstaats selbst.

Worauf es stattdessen ankäme

Eine ernsthafte Arbeitsmarktpolitik würde nicht bei Symbolen und Druckmitteln ansetzen. Sie würde danach fragen, welche Hindernisse Menschen tatsächlich daran hindern, reguläre Arbeit aufzunehmen. Dazu gehören verlässliche Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung, Weiterbildung, individuelle Beratung und realistische Integrationswege.

Kommunen brauchen ohne Zweifel Unterstützung. Doch diese Unterstützung darf nicht dadurch organisiert werden, dass Leistungsbezieher zu einer billigen Ersatzlösung für strukturelle Finanzprobleme gemacht werden. Wer öffentliche Aufgaben dauerhaft sichern will, muss sie regulär finanzieren und personell ordentlich ausstatten.

Einordnung der Debatte im Überblick