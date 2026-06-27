Hitzewelle: Diese Mittel zahlen die Krankenversicherungen

Wer chronisch krank ist und keinen Pflegegrad hat, muss in einer Hitzewelle nicht auf Kosten sitzen bleiben. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt in bestimmten Situationen für Behandlungspflege zu Hause — auch ohne anerkannte Pflegebedürftigkeit.

Was die Krankenkasse schuldet, welcher Irrtum bei Anträgen am häufigsten passiert und wie man eine Ablehnung angreift, klärt dieser Artikel.

Chronisch krank in der Hitzewelle: Was die GKV zahlen muss

Wer Herzinsuffizienz, Diabetes oder Multiple Sklerose hat, reagiert auf Hitze anders als gesunde Menschen. Der Sozialverband VdK hat am 19. Juni 2026 darauf hingewiesen, dass chronisch Erkrankte bei Hitzewellen besonders belastet sind.

Das hat rechtliche Folgen: Verschlimmert die Hitze eine chronische Erkrankung akut und macht eine ärztlich verordnete Pflege zu Hause notwendig, muss die Krankenkasse nach § 37 SGB V für häusliche Krankenpflege aufkommen.

Häusliche Krankenpflege (HKP) bedeutet: Ein zugelassener Pflegedienst kommt nach Hause und übernimmt medizinische Behandlungsleistungen. Das kann Medikamentengabe sein, Kreislaufüberwachung, Flüssigkeitsversorgung oder die Kontrolle von Vitalwerten, die bei Hitze gefährlich schwanken können.

Entscheidend ist, dass der Arzt die Maßnahmen verordnet und sie der Sicherung des ärztlichen Behandlungsziels dienen. Wer diesen Anspruch kennt, kann einem Krankenhausaufenthalt in der Hitze unter Umständen entgehen — wer ihn nicht kennt, trägt die Kosten selbst oder landet im Notaufnahmezimmer.

Häusliche Krankenpflege bei Hitze: Zwei Anspruchswege und eine wichtige Hürde

Das Gesetz kennt zwei Wege.

Der erste greift, wenn ein Krankenhausaufenthalt medizinisch nötig wäre, aber durch häusliche Pflege vermieden oder verkürzt werden kann.

Der zweite gilt dauerhaft: Wer Behandlungspflege zu Hause braucht, um das Ziel der ärztlichen Behandlung zu sichern, hat Anspruch, ohne dass eine Einweisung drohen muss. Für chronisch Kranke, deren Zustand sich durch Hitze verschlimmert, kommt meist dieser zweite Weg in Frage.

Eine Einschränkung gilt zwingend: Die Krankenkasse zahlt nur, wenn keine im Haushalt lebende Person die nötige Pflege in erforderlichem Umfang übernehmen kann. Ein erwachsenes Kind im selben Haushalt kann den Anspruch ausschließen, wenn es die Pflege tatsächlich leisten kann und keine eigene Berufstätigkeit oder Einschränkung dagegen spricht.

Das ist keine Formalität, sondern der häufigste Ablehnungsgrund. Wer genau dagegen vorgehen kann, erklärt der Abschnitt zum Widerspruch.

Klimaanlage über die Krankenkasse: Warum das fast immer scheitert

Viele chronisch Kranke versuchen, eine Klimaanlage als medizinisches Hilfsmittel über die GKV zu bekommen. Das scheitert nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts: Klimaanlagen gelten als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens.

Ein Gegenstand, den auch Gesunde regelmäßig nutzen und der nicht primär für kranke oder behinderte Menschen konzipiert ist, scheidet als Kassenleistung aus, egal wie hitzesensibel die Erkrankung ist. Landessozialgerichte bestätigen diese Linie.

Wer einen Pflegegrad hat, hat einen anderen Weg: Die Pflegekasse kann bis zu 4.180 Euro für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen wie eine Klimaanlage gewähren. Ohne Pflegegrad entfällt das. Für chronisch Kranke ohne Pflegegrad bleibt die häusliche Krankenpflege der realistische Hebel.

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Bei Sozialhilfebezug kommt zusätzlich ein formloser Antrag auf abweichende Regelsatzfestsetzung wegen Strommehrbedarfs beim Sozialamt in Frage. Was viele dabei übersehen: Auch Medikamente werden durch Hitze zum Kostenpunkt.

Medikamente und Hitze: Wenn Anpassungen GKV-Leistungen auslösen

Hitze verändert die Wirksamkeit vieler Arzneimittel. Diuretika (entwässernde Mittel), Herzmedikamente, Antidepressiva und Insulinpräparate können unter Hitzeeinfluss anders dosiert werden müssen. Notwendige Arztbesuche zur Anpassung der Medikation sind Kassenleistungen: Sie kosten die Versicherten nichts extra. Wer deshalb häufiger zur Praxis muss als üblich, hat dafür vollen Versicherungsschutz.

Werden durch die Hitze neue Behandlungsleistungen zu Hause nötig, zahlt die Krankenkasse den zugelassenen Pflegedienst — etwa wenn ein Diabetiker seinen Blutzucker häufiger überwachen lassen muss oder Medikamentengabe durch einen Dienst erforderlich wird.

Versicherte ab 18 Jahren leisten eine Zuzahlung von 10 Euro je Verordnung sowie 10 Prozent der Kosten, begrenzt auf die ersten 28 Behandlungstage pro Kalenderjahr. Wer die jährliche Belastungsgrenze (die gesetzliche Zuzahlungs-Obergrenze, in der Regel zwei Prozent des Bruttoeinkommens) bereits erreicht hat, zahlt auch das nicht mehr.

Den Antrag auf Zuzahlungsbefreiung stellt man bei der eigenen Krankenkasse. Wer gar keinen Antrag gestellt hat, hat auch keine Genehmigung zu erwarten.

Antrag und Ablehnung: So gehen Sie konkret vor

Der Weg beginnt beim Hausarzt. Der Arzt stellt auf Formular 12 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Organisation der niedergelassenen Vertragsärzte, eine Verordnung für häusliche Krankenpflege aus.

Diese Verordnung geht direkt an einen zugelassenen Pflegedienst, der die Kostenübernahme mit der Krankenkasse klärt. Alternativ reichen Versicherte die Verordnung selbst bei der Kasse ein. Die Krankenkasse hat dann drei Wochen Zeit für ihre Entscheidung, bei Einschaltung des Medizinischen Dienstes fünf Wochen.

Kommt eine Ablehnung: Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids, schriftlich an die Krankenkasse. Im Widerspruch die ärztliche Verordnung beilegen und begründen, warum keine im Haushalt lebende Person die Pflege übernehmen kann.

Wer nach dem Widerspruch erneut abgelehnt wird, kann Klage beim Sozialgericht einreichen, ohne Anwaltskosten im sozialgerichtlichen Erstverfahren. Die DAK-Gesundheit bietet für die aktuelle Hitzewelle eine kostenlose Hotline: 0800 1111 841, von 8 bis 20 Uhr, für Versicherte aller Krankenkassen (Stand: 23. Juni 2026).

Wer keinen Pflegegrad hat: Der häufigste Fehler kostet den Anspruch

Wer ohne Pflegegrad in der Hitze bleibt und keinen Antrag stellt, weil er eine Ablehnung erwartet, macht den teuersten Fehler. Eine Ablehnung lässt sich angreifen. Kein Antrag bedeutet: kein Anspruch. Wer auch den Widerspruch verliert, kann das Sozialgericht anrufen, ohne Prozesskostenrisiko.

Häufige Fragen zu Hitze und Krankenkasse

Zahlt die Krankenkasse eine Klimaanlage, wenn ich keinen Pflegegrad habe?

Nein. Das Bundessozialgericht behandelt Klimaanlagen als allgemeine Gebrauchsgegenstände, nicht als medizinische Hilfsmittel. Ohne Pflegegrad entfällt auch der Pflegekassen-Zuschuss von bis zu 4.180 Euro. Wer Sozialhilfe bezieht, kann beim Sozialamt einen formlosen Antrag auf abweichende Regelsatzfestsetzung stellen und hitzebedingten Strommehrbedarf geltend machen.

Muss mein Arzt die Hitzebelastung ausdrücklich in der Verordnung erwähnen?

Ja, das ist entscheidend. Die Verordnung muss begründen, warum die häusliche Behandlungspflege zur Sicherung des ärztlichen Behandlungsziels erforderlich ist. Je konkreter der Arzt den Zusammenhang zwischen der aktuellen Hitzebelastung und der Verschlimmerung der Erkrankung beschreibt, desto schwerer kann die Kasse die Verordnung pauschal ablehnen. Fordern Sie Ihren Arzt auf, das ausdrücklich zu formulieren.

Kann die Krankenkasse die Genehmigung verweigern, obwohl der Arzt die Pflege verordnet hat?

Ja. Die Krankenkasse ist an die Verordnung nicht automatisch gebunden und kann den Medizinischen Dienst einschalten. Verweigert die Kasse die Genehmigung, ist Widerspruch der erste Schritt, binnen eines Monats ab Bescheiddatum. Wer die Frist versäumt, verliert den Anspruch für diesen Antrag endgültig.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch V — § 37 Häusliche Krankenpflege

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch V — § 33 Hilfsmittel

GKV-Spitzenverband: Häusliche Krankenpflege — Grundlagen und Leistungsinhalte

Sozialverband VdK: Hitze und Gesundheit — Aktuelle Meldung, 19. Juni 2026

DAK-Gesundheit: Presse — Hitze-Beratungshotline, 23. Juni 2026