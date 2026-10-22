Bürgergeld-Doku im ZDF: Scharfe Kritik vom Fernsehrat aber die Antwort überrascht

Der ZDF-Fernsehrat hat die Mehrfachbeschwerde gegen „Am Puls mit Sarah Tacke – System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?“ zurückgewiesen. Seine Begründung enthält dennoch deutliche Kritik an der Darstellung von Bürgergeldbeziehenden und überrascht dann aber mit dem Hinweis, dass .die Beschwerde dennoch erfolglos blieb.

Was die Dokumentation zeigte

Ein Handwerker erzählt von Schwarzarbeit neben dem Leistungsbezug, ein Jobcenter-Mitarbeiter schätzt den Anteil falscher Angaben auf 30 bis 40 Prozent.

Die im Mai diesen Jahres ausgestrahlte Reportage begleitet Jobcenter-Mitarbeitende in Berlin und befasst sich mit Schwarzarbeit, Arbeitsvermittlung und staatlichem Druck. In Nordhausen geht es um junge Arbeitslose und Arbeitspflichten, in Ahlen um ein Unterstützungsprojekt für Alleinerziehende.

Schon die Ankündigung des Senders stellt Bedürftigkeit und Betrug nebeneinander und fragt, ob Menschen das System ausnutzen. Damit setzt die Doku einen Deutungsrahmen, an dem sich ihre journalistische Einordnung messen lassen muss.

30 bis 40 Prozent: Eine weitreichende Behauptung ohne belastbare Grundlage

Besonders umstritten war die Aussage des damaligen Bremer Jobcenter-Mitarbeiters Fred Göcken. Nach der begleitenden ZDFheute-Berichterstattung schätzte er, dass “30 bis 40 Prozent der Bürgergeldbezieher” keine wahren Angaben machten und weiter Leistungen beziehen wollten.

Eine Schätzung eines einzelnen Mitarbeiters ist jedoch keine repräsentative Untersuchung. Der Begleitartikel hält selbst fest, dass sich die Zahl der Menschen, die neben dem Bürgergeld schwarzarbeiten, offiziell nicht beziffern lasse.

Ein spektakulärer Betrugsfall erklärt noch kein ganzes System

Ein besonders eindrücklicher Fall ist der unter einem Pseudonym auftretende Handwerker Jörg Mathissen. Nach seiner eigenen Darstellung verdient er neben den Sozialleistungen monatlich rund 3.500 Euro schwarz und hat über längere Zeit Jobcenter-Termine ignoriert.

Die veröffentlichten Beschwerden kritisieren, dass extreme Einzelfälle ein Bild erzeugten, das weit über die nachgewiesenen Vorgänge hinausreiche.

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Auch der Verein “Sanktionsfrei” beanstandet die fehlende statistische und sozialwissenschaftliche Einordnung, wie der Bericht über die Beschwerde gegen die ZDF-Doku zeigt.

Fehlende fachliche Einordnung wiegt schwer

Eine der beim ZDF veröffentlichten Leitbeschwerden bemängelt das starke Gewicht von Stimmen aus Jobcentern und Verwaltung. Wissenschaftliche Fachleute, Sozialverbände und Erwerbsloseninitiativen kämen als einordnende Gegenstimmen nicht ausreichend vor.

Gerade bei Behauptungen über verbreiteten Betrug wäre eine unabhängige Prüfung der Zahlen wichtig gewesen. Die Beschwerde hält dem Sender außerdem entgegen, dass eine abgelehnte Interviewanfrage an Arbeitsministerin Bärbel Bas andere fachkundige Gesprächspartner nicht entbehrlich mache.

Wer Leistungen bezieht, kann zugleich arbeiten, Kinder betreuen oder wegen gesundheitlicher Einschränkungen Schwierigkeiten bei der Jobsuche haben. Welche unterschiedlichen Lebenslagen dahinterstehen, zeigt der Überblick darüber, wer tatsächlich Bürgergeld bezieht.

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Das ZDF hat die Darstellung der Sanktionen korrigiert

Auf der Seite zur Dokumentation nennt das ZDF inzwischen Änderungen an zwei Zahleneinblendungen. Der Grafiktitel „Totalverweigerer“ habe nicht zum Sprechertext über Betroffene von Leistungskürzungen gepasst und sei angepasst worden.

Außerdem wurde das Wort „durchschnittlich“ ergänzt, um die Gesamtzahl der Betroffenen zum Jahresdurchschnitt in Beziehung zu setzen. Die Ergänzung betrifft damit auch die Frage, welche Größen überhaupt miteinander verglichen werden.

Hausbesuche: Auch die Privatsphäre wurde zum Streitpunkt

Eine Leitbeschwerde beanstandet zudem Aufnahmen im Umfeld von Wohnungstüren bei Jobcenter-Hausbesuchen. Sie sieht trotz unkenntlich gemachter Gesichter und veränderter Namen die Gefahr, dass Nachbarn die Betroffenen erkennen könnten.

Himmler verweist dagegen auf eine umfassende Anonymisierung. Der Fernsehrat stellte keinen Verstoß gegen Menschenwürde oder Persönlichkeitsrechte fest und verweist darauf, dass keine Personen ohne Einwilligung gezeigt würden.

Wie der Intendant die Dokumentation verteidigt

Norbert Himmler erklärt in seiner Stellungnahme vom 2. Juli 2026, der Film wolle unterschiedliche Lebensrealitäten sichtbar machen. Amtliche Zahlen und Erfahrungen aus der Praxis würden unterschieden; die tatsächliche Größenordnung des Missbrauchs solle nicht exakt beziffert werden.

Die Doku zeige auch eine alleinerziehende Mutter, einen offenbar psychisch erkrankten Mann und zwei syrische Frauen beim Aufbau eines neuen Lebens. Nach Himmlers Darstellung widerlegen diese Geschichten den Vorwurf einer pauschalen Abwertung.

Das Format setze vor allem auf Betroffene und unmittelbar Verantwortliche, während Wissenschaft und Verbände häufig nicht im Mittelpunkt stünden. Zudem werde im Film auf finanziell schwerer wiegende Schäden durch Steuerhinterziehung und Cum-Ex-Geschäfte hingewiesen.

Worüber gestritten wird

Streitpunkt Journalistische Frage Schätzung von 30 bis 40 Prozent Welche überprüfbaren Daten tragen die Behauptung? Extreme Betrugsfälle Was sagen einzelne Geschichten über die Häufigkeit im gesamten System aus? Sanktionsdarstellung Werden unterschiedliche Begriffe und statistische Bezugsgrößen sauber getrennt? Erfahrungen aus Jobcentern Wer prüft und ergänzt diese Perspektive unabhängig?

Der Fernsehrat bestätigt erhebliche Einwände

Die Mitteilung vom 8. Oktober 2026 kritisiert den Eindruck eines verbreiteten systematischen Missbrauchs ohne wissenschaftliche oder statistische Grundlage. Auch die Berufung des Intendanten auf eine unbekannte Dunkelziffer und Erfahrungen aus der Praxis bleibe unbelegt.

Der Fernsehrat vermisst eine unabhängige, fachlich fundierte statistische Einordnung. Die abgelehnte Anfrage an die Arbeitsministerin könne dieses Fehlen nicht entschuldigen.

Trotzdem stellte das Gremium keinen Verstoß gegen die geltenden Vorschriften fest, weil auch bedürftige Menschen und andere Lebenswege vorkämen. Die journalistischen Grundprinzipien seien „gerade noch gewahrt“.

Aus unserer Sicht ist das “ein ausgesprochen schwaches Qualitätsurteil für eine Dokumentation über ein gesellschaftlich aufgeladenes Thema”, kritisiert der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt. “Die Ablehnung der Beschwerde beantwortet nicht die Frage, ob Gewichtung und Belege dem eigenen journalistischen Anspruch gerecht werden.”

Für Menschen mit geringem Einkommen steht dabei auch die öffentliche Wahrnehmung ihrer Lebenssituation auf dem Spiel. Dass Vorurteile gegenüber Leistungsbeziehenden schon länger untersucht werden, zeigt der Bericht über eine Studie zum Image von Hartz-IV-Beziehenden aus dem Jahr 2020.