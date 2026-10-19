Pflegegrad: Gutachter sollen künftig begründen, warum sie keine Reha empfehle

Wer im Alltag Hilfe braucht, soll künftig umfangreichere Möglichkeiten der Teilhabe erhalten. Die geplante Pflegereform setzt dafür bei der Pflegebegutachtung an. Spricht der Gutachter keine Reha-Empfehlung aus, soll er die entgegenstehenden Gründe im Einzelfall gesondert erläutern.

Betroffene mit Pflegegrad können auch heute schon einen Anspruch auf eine Reha haben. Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes am 30. September 2026 beschlossen. Die geplanten Änderungen sind noch keine geltenden Ansprüche.

Was „Reha vor Pflege“ für Sie bedeutet

Eine Rehabilitation soll Ihnen helfen, Fähigkeiten zurückzugewinnen, zu erhalten oder mit Einschränkungen besser umzugehen. Das kann bedeuten, wieder sicherer aufzustehen, sich selbst anzuziehen oder weniger Unterstützung beim Essen zu benötigen.

Je nach Erkrankung kommen etwa Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie und weitere Behandlungen gemeinsam zum Einsatz.

Das Ziel reicht über die vollständige Vermeidung von Pflegebedürftigkeit hinaus. Auch wenn Sie bereits Pflegeleistungen beziehen, kann eine Reha den Hilfebedarf verringern oder eine Verschlechterung verhindern.

Der Medizinische Dienst spricht deshalb ausdrücklich von Rehabilitation „vor und bei Pflege“.

Was die Reform bei Pflegegutachten ändern soll

Der Kabinettsentwurf will § 18b SGB XI ändern. Gutachter sollen Rehabilitation empfehlen, sofern keine Gründe entgegenstehen. Solche Gründe müssten sie im Gutachten für den einzelnen Fall gesondert erläutern.

Die geplanten strengeren Vorgaben für Reha-Empfehlungen im Pflegegutachten setzen damit an einer entscheidenden Zugangsstelle an.

Das bedeutet weder eine Reha für jeden noch einen garantierten Therapieerfolg. Die Maßnahmen müssen weiterhin geeignet, notwendig und zumutbar sein. Entscheidend bleibt, was Sie gesundheitlich bewältigen können und welche Ziele sich erreichen lassen.

Die Pflegekasse muss Reha schon heute prüfen

Nach § 31 SGB XI muss die Pflegekasse bereits jetzt im Einzelfall prüfen, welche geeigneten und zumutbaren Reha-Leistungen Pflegebedürftigkeit überwinden, mindern oder eine Verschlimmerung verhindern können. Auch bei Nachuntersuchungen gehört diese Prüfung dazu.

Sie müssen deshalb nicht auf die Reform warten, um Ihren Reha-Bedarf anzusprechen.

Das geltende Recht verlangt eine gesonderte Präventions- und Rehabilitationsempfehlung. Nach § 18b Absatz 2 SGB XI besteht im Umfang des dort festgestellten medizinischen Rehabilitationsbedarfs ein Anspruch gegen den zuständigen Träger.

Regelung oder Situation Bedeutung für Betroffene Reha-Prüfung nach geltendem Recht Die Pflegekasse muss geeignete und zumutbare Rehabilitation bereits heute prüfen. Geplante Änderung im Pflegegutachten Gründe gegen eine Reha-Empfehlung sollen für den Einzelfall gesondert erläutert werden. Mitteilung an den Reha-Träger Mit Ihrer Einwilligung gilt die Mitteilung der Pflegekasse über den Reha-Bedarf als Antrag. Keine Reha-Empfehlung im Gutachten Sie können trotzdem mit ärztlicher Unterstützung eine Reha beantragen.

Fiktives Beispiel: Jasper, 56, aus Detmold

Jasper ist 56 Jahre alt und lebt in Detmold. Nach einem Schlaganfall benötigt er Hilfe beim Duschen, Anziehen und bei Wegen innerhalb seiner Wohnung. Er beantragt Pflegeleistungen.

Seine behandelnde Ärztin hält weitere Fortschritte durch eine neurologische Rehabilitation für möglich und beschreibt konkrete Ziele: Jasper soll sicherer gehen und seine beeinträchtigte Hand im Alltag besser einsetzen können.

Für die Begutachtung legt Jasper den Krankenhausbericht und die ärztliche Einschätzung bereit. Er schildert sowohl seine täglichen Schwierigkeiten als auch die bisherigen Fortschritte.

Eine solche Vorbereitung auf die Pflegebegutachtung hilft, den tatsächlichen Hilfebedarf und mögliche Reha-Ziele sichtbar zu machen.

Im fiktiven Fall empfiehlt der Medizinische Dienst eine Rehabilitation. Jasper stimmt zu, dass die Pflegekasse den Bedarf an den zuständigen Reha-Träger weiterleitet. Diese Mitteilung gilt als Antrag. Jasper lässt sich bestätigen, wann und an wen sie verschickt wurde.

Ob und wie weit die Behandlung seine Selbstständigkeit verbessert, steht damit noch nicht fest.

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Eine Reha-Chance ersetzt keine notwendige Pflege

„Reha vor Pflege“ bedeutet nicht, dass Sie erst eine Rehabilitation abschließen müssen, bevor die Pflegekasse Ihren Antrag bearbeiten darf. Sie entscheidet über die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit und den Pflegegrad; daneben geht es um mögliche Verbesserungen durch Rehabilitation.

Für die Entscheidung über den Pflegeantrag gilt grundsätzlich eine Frist von 25 Arbeitstagen, wobei gesetzliche Sonderregelungen zu beachten sind.

Beschreiben Sie deshalb Ihre Einschränkungen so korrekt wie möglich. Dass Sie eine Tätigkeit mit erheblicher Hilfe oder nur an besonders guten Tagen schaffen, darf nicht als Selbstständigkeit erscheinen.

Warum pauschale Antworten problematisch sein können, erklärt der Beitrag zur Schilderung Ihrer Fähigkeiten bei der Pflegegrad-Einstufung.

Lesen Sie auch die Empfehlungen im Gutachten

Die Pflegekasse muss Ihnen das Gutachten zusammen mit dem Bescheid zusenden, sofern Sie der Übersendung nicht widersprechen. Spätestens mit ihrer Entscheidung über die Pflegebedürftigkeit muss sie Ihnen auch die gesonderte Präventions- und Rehabilitationsempfehlung übermitteln und dazu begründet Stellung nehmen.

Prüfen Sie nicht nur den Pflegegrad, sondern auch die empfohlenen Maßnahmen. Dazu können Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel gehören. Für bestimmte konkrete Empfehlungen gilt mit Ihrer Zustimmung bereits das Gutachten als Antrag.

Wie eine Gutachter-Empfehlung die Hilfsmittelversorgung anstoßen kann, erläutert der verlinkte Beitrag.

Keine Empfehlung bedeutet noch keine Reha-Ablehnung

Fehlt im Pflegegutachten eine Reha-Empfehlung, liegt damit noch kein ablehnender Reha-Bescheid vor. Besprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, ob ein eigener Antrag sinnvoll ist.

Hilfreich sind aktuelle Befunde und konkrete Behandlungsziele. Auch eine Schwerbehinderung schließt eine geeignete Rehabilitation nicht aus.

Lehnt der zuständige Träger Ihren Reha-Antrag ab, können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Davon zu unterscheiden ist der Widerspruch gegen einen abgelehnten oder zu niedrigen Pflegegrad: Er betrifft die Entscheidung der Pflegekasse.

Verschlechtert sich Ihr Zustand, kann ein Höherstufungsantrag sinnvoll sein. Der Unterschied zwischen Widerspruch und neuem Antrag auf einen höheren Pflegegrad hängt davon ab, ob Sie die frühere Entscheidung angreifen oder einen veränderten Hilfebedarf geltend machen.

Pflegeberatung kann die nächsten Schritte koordinieren

Wenn Sie zwischen Pflegekasse, Arztpraxis und Reha-Träger den Überblick verlieren, nutzen Sie die individuelle Pflegeberatung. Sie kann bei der Auswahl und Beantragung passender Leistungen helfen.

Der Anspruch auf kostenlose Pflegeberatung besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen bereits heute. Lassen Sie dort auch klären, wer die Bearbeitung Ihrer Reha-Empfehlung nachverfolgt.

FAQ: Reha vor Pflege

Gilt die geplante Neuregelung schon?

Nein. Stand 15. Oktober 2026 befindet sich das Pflegeneuordnungsgesetz im Gesetzgebungsverfahren. Die heutigen Pflichten zur Reha-Prüfung gelten unabhängig davon.

Muss ich wegen einer möglichen Reha mit dem Pflegeantrag warten?

Nein. Beantragen Sie benötigte Pflegeleistungen zeitnah. Eine Reha-Prüfung und die Feststellung Ihrer Pflegebedürftigkeit können nebeneinander erfolgen.

Muss eine Reha immer stationär stattfinden?

Nein. Je nach Bedarf kommen stationäre, ambulante oder mobile Angebote infrage. Bei einer mobilen Rehabilitation kommt ein Behandlungsteam in die Wohnung oder ins Pflegeheim.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, Kabinettsfassung vom 30. September 2026, geplante Änderung des § 18b SGB XI.

Bundesgesundheitsministerium: Kabinett beschließt Pflegeneuordnungsgesetz, 30. September 2026.

Bundesgesundheitsministerium: Pflegeneuordnungsgesetz – laufendes Verfahren.

Gesetze im Internet: § 18b SGB XI – Inhalt und Übermittlung des Gutachtens; § 18c SGB XI – Entscheidung über den Antrag, Fristen; § 31 SGB XI – Vorrang der Rehabilitation vor Pflege.

Gesund.bund.de: Medizinische Rehabilitation: Antrag und Nutzen; Pflegebegutachtung: Worauf muss ich achten?; Pflege: Beratung und Schulungen.

Medizinischer Dienst Bund: Feststellung des Rehabedarfs in der Pflegebegutachtung.