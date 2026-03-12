Pflegegrad: Das darf der Gutachter nicht fragen, tut es aber trotzdem

Lesedauer 6 Minuten

Die Begutachtung für den Pflegegrad ist für viele Betroffene kein normales Gespräch, sondern eine Ausnahmesituation. Der Medizinische Dienst sitzt im Wohnzimmer, stellt Fragen zu intimsten Lebensbereichen – und am Ende hängt davon ab, ob es die nötige Unterstützung gibt oder nicht.

Genau deshalb ist eines wichtig: Der Gutachter darf nicht alles fragen, nur weil er gerade im Raum ist.

Gibt es eine No Go Liste?

Es gibt zwar keine amtliche Liste mit „verbotenen Fragen“. Aber es gibt klare Grenzen. Entscheidend ist immer, ob eine Frage für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit überhaupt erforderlich ist.

Der Medizinische Dienst hat keinen Freibrief zur Ausforschung des Privatlebens. Er darf nur das erheben, was für die Einstufung des Pflegegrads tatsächlich relevant ist.

Worum es bei der Begutachtung überhaupt gehen darf

Der Medizinische Dienst darf nicht „einfach mal alles abklopfen“. Begutachtet wird die Selbstständigkeit in klar definierten Bereichen. Zu diesen Bereichen dürfen (und müssen) die Gutachter Fragen stellen, um Ihre Pflegebedürftigkeit zu beurteilen.

Dazu gehören Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Es geht um den Hilfebedarf

Deshalb sind Fragen zur Körperpflege, zum Essen und Trinken, zur Orientierung, zu Medikamenten, Arztbesuchen, nächtlicher Unruhe, Sturzgefahr oder dazu, ob jemand allein aufstehen, sich anziehen oder den Tag organisieren kann, grundsätzlich zulässig. Diese Fragen zielen auf den Hilfebedarf. Und genau darum geht es beim Pflegegrad.

Welche Fragen nicht gestellt werden sollten

Unzulässig oder jedenfalls nicht erforderlich sind Fragen, die keinen sachlichen Bezug zur Pflegebegutachtung haben. Dazu zählen etwa politische Ansichten, Religionszugehörigkeit, Parteimitgliedschaften, intime Beziehungsdetails ohne Pflegebezug, Vermögensverhältnisse oder allgemeine Familienkonflikte, wenn diese nichts mit der tatsächlichen Versorgung zu tun haben.

Das muss man klar sagen: Der Gutachter ist nicht dazu da, das Privatleben zu durchleuchten oder in persönliche Bereiche vorzudringen, die mit Pflege nichts zu tun haben.

Wer pflegebedürftig ist, verliert nicht sein Recht auf Privatheit. Auch bloß neugierige, entwürdigende oder ausforschende Fragen sind nicht vom Begutachtungsauftrag gedeckt.

Typische Fragen, die Gutachter nicht stellen sollten

In der Praxis berichten Betroffene immer wieder von Fragen, die mit der eigentlichen Pflegebegutachtung kaum etwas zu tun haben. Solche Fragen sind nicht einfach nur unangenehm, sondern oft rechtlich und inhaltlich fragwürdig. Der Medizinische Dienst darf nur Informationen erheben, die für die Einstufung des Pflegegrads wirklich erforderlich sind.

Besonders kritisch sind Fragen, die auf private Lebensbereiche, politische Ansichten oder finanzielle Verhältnisse abzielen, ohne mit dem Hilfebedarf zusammen zu hängen.

Frage Warum sie problematisch ist Wie viel Geld haben Sie auf dem Konto? Vermögen ist für den Pflegegrad irrelevant Wen wählen Sie? Politische Ansichten haben keinen Pflegebezug Sind Sie Mitglied in einer Partei oder Kirche? Religions- oder Parteizugehörigkeit spielt für die Pflege keine Rolle. Ausnahmen sind religiöse Tabus, die bestimmte Pflegemaßnahmen erschweren. Wie viel verdienen Ihre Kinder? Einkommen von Angehörigen ist für die Pflegebegutachtung irrelevant Wer bekommt später Ihr Erbe? Erbfragen haben keinen Zusammenhang mit dem Pflegebedarf Haben Sie Streit mit Ihrer Familie? Nur relevant, wenn es konkret um die Organisation der Pflege geht

Wichtig ist dabei: Nicht jede ungewöhnliche Frage ist automatisch unzulässig. Manchmal will der Gutachter klären, wer tatsächlich Pflege übernimmt oder wie der Alltag organisiert ist.

Aber sobald Fragen erkennbar in private oder finanzielle Bereiche abdriften, sollten Sie skeptisch werden.

Fragen Sie zurück

Gerade in solchen Situationen hilft eine einfache und völlig legitime Rückfrage: „Welchen Bezug hat diese Frage zur Feststellung meines Pflegegrades?“ Kann der Gutachter darauf keine nachvollziehbare Antwort geben, müssen Sie die Frage nicht einfach schlucken.

Sie sollten vielmehr darauf bestehen, eine konkrete Begründung für diese Frage zu erhalten und darauf verweisen, dass Sie ohne einen Bezug zur Pflege keine Antwort geben und keine Antwort geben müssen.

Sehr persönliche Fragen können trotzdem zulässig sein

So klar die Grenzen sind, so wichtig ist auch die andere Seite: Manche Fragen sind sehr unangenehm, aber trotzdem zulässig. Das gilt etwa bei Inkontinenz, Hilfe beim Toilettengang, Problemen beim Waschen, nächtlicher Unruhe, aggressivem Verhalten, Orientierungslosigkeit oder Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme.

Auch Peinliches gehört zur Pflege

Hier gilt: Peinlich heißt nicht unzulässig. Wenn eine Frage für die Bewertung der Selbstständigkeit nötig ist, darf sie gestellt werden. Gerade in diesen sensiblen Bereichen werden häufig entscheidende Punkte für den Pflegegrad vergeben. Wer aus Scham schweigt oder beschönigt, schadet am Ende oft sich selbst.

Problematisch sind sachfremde oder suggestive Fragen

Ein großes Problem in der Praxis sind nicht nur offen unzulässige Fragen, sondern auch suggestive Formulierungen. Also Fragen, die Einschränkungen kleinreden oder auf einzelne gute Momente abstellen.

Ein Beispiel wäre, wenn der Gutachter sagt: “Ich sehe, Kaffeetrinken klappt ja noch.” Wer zwar an manchen Tagen noch selbst eine Tasse halten kann, aber regelmäßig Hilfe bei Mahlzeiten braucht, darf nicht so dargestellt werden, als komme er insgesamt allein zurecht.

Maßgeblich ist nicht der beste Moment des Tages, sondern der tatsächliche Alltag. Und zwar so, wie er wirklich ist – auch an schlechten Tagen, in der Nacht, unter Belastung und ohne fremde Hilfe.

Was Betroffene in der Begutachtung sagen dürfen

Niemand muss sachfremde Fragen widerstandslos hinnehmen. Wer das Gefühl hat, dass eine Frage mit dem Pflegegrad nichts zu tun hat, darf ruhig nachfragen: „Warum ist diese Information für die Begutachtung erforderlich?“

Das ist kein Affront gegen den Gutachter, sondern ein gutes und legitimes Recht. Pflegebedürftige sind keine Bittsteller ohne Grenzen. Sie dürfen verlangen, dass die Begutachtung sachlich bleibt.

Eine Vertrauensperson ist wichtig

Außerdem ist es in der Regel klug, eine Vertrauensperson dabeizuhaben. Angehörige, gesetzliche Betreuer oder andere nahestehende Personen können helfen, dass nichts verharmlost wird. Denn viele Betroffene neigen aus Scham, Stolz oder Gewohnheit dazu, ihre Einschränkungen kleiner darzustellen, als sie tatsächlich sind.

Typische Beispiele: erlaubt oder nicht?

Frage Einordnung Können Sie allein aufstehen, sich waschen oder anziehen? Zulässig, weil direkt pflegerelevant Brauchen Sie Hilfe bei Medikamenten, Verbandswechsel oder Arztbesuchen? Zulässig, weil pflegerelevant Sind Sie nachts unruhig, orientierungslos oder sturzgefährdet? Zulässig, weil pflegerelevant Wie hoch ist Ihr Kontostand? Für den Pflegegrad regelmäßig nicht relevant Wen wählen Sie bei der nächsten Wahl? Unzulässig, kein Pflegebezug Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Tochter? Nur relevant, wenn es um die tatsächliche Versorgung geht

Nicht Scham, sondern Realität zählt

Viele falsche Einstufungen entstehen nicht, weil der Medizinische Dienst offen „verbotene“ Fragen stellt, sondern weil Betroffene ihre Lage aus Scham oder Gewohnheit herunterspielen. Wer sagt „Das geht schon noch“, obwohl er täglich Hilfe braucht, liefert dem Gutachter unter Umständen genau die Vorlage für einen zu niedrigen Pflegegrad.

Arbeiten Sie ehrlich und realistisch

Deshalb ist oft nicht die wichtigste Frage, was nicht gefragt werden darf, sondern wie ehrlich und konkret geantwortet wird. Es geht nicht darum, tapfer zu wirken. Es geht darum, den tatsächlichen Hilfebedarf sichtbar zu machen. Wer Hilfe braucht, darf das auch klar sagen.

Wenn der Bescheid falsch ist: Widerspruch innerhalb eines Monats

Haben Sie einen Bescheid der Pflegekasse erhalten, der nicht das erwartete Ergebnis bestätigt, müssen Sie dagegen innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Diese Frist ist unbedingt einzuhalten.

Professionelle Unterstützung ist oft notwendig

Gerade an dieser Stelle machen viele Betroffene einen folgenschweren Fehler: Sie ärgern sich, telefonieren mit der Kasse, warten ab oder formulieren in Eigenregie irgendein Schreiben. Das ist oft nicht zielführend.

Eine eigene ausführliche Argumentation ist in vielen Fällen nicht zu empfehlen. Erfahrungsgemäß führen selbst formulierte Widersprüche deutlich seltener zum gewünschten Ergebnis als fachlich fundierte Einwendungen.

Sinnvoller ist es oft, sich unabhängige sachverständige Hilfe zu holen. Wer ein professionelles Gegengutachten vorlegt und die Fehler im MD-Gutachten sauber herausarbeitet, verbessert seine Chancen erheblich.

So gehen Betroffene beim Widerspruch am besten vor

Zunächst sollte das Gutachten des Medizinischen Dienstes angefordert werden, falls es noch nicht vorliegt. Ohne dieses Gutachten lässt sich kaum sinnvoll prüfen, an welchen Stellen Einschränkungen übersehen, verharmlost oder falsch bewertet wurden.

Erste der Widerspruch dann die Begründung

Wenn die Zeit knapp wird, sollte innerhalb eines Monats zunächst fristwahrend Widerspruch eingelegt werden. Die ausführliche Begründung kann später nachgereicht werden. Entscheidend ist erst einmal, dass die Frist nicht verstreicht.

Konatkt per Einschreiben

Der Widerspruch sollte unbedingt per Einschreiben verschickt werden. Ein Einwurfeinschreiben reicht in der Regel aus. So kann später niemand behaupten, das Schreiben sei nicht eingegangen.

Keine Pflicht zum Telefonieren mit der Pflegekasse

Während dieser Phase sollten Betroffene sich nicht zu Telefonaten mit der Pflegekasse drängen lassen. Dazu besteht keine Pflicht. Im Gegenteil: In einem laufenden Widerspruchsverfahren ist Schriftform oft die deutlich bessere und sicherere Lösung.

Fachlich fundierte Gegengutachten

Unabhängige Sachverständige können mit fachlich fundierten Gegengutachten im Widerspruchsverfahren oft deutlich bessere Ergebnisse erreichen. Gerade wenn Einschränkungen im ersten Gutachten falsch oder unvollständig erfasst wurden, kann das den Unterschied machen zwischen einem zu niedrigen Pflegegrad und der Unterstützung, die tatsächlich gebraucht wird.

Häufige Fragen zum Medizinischen Dienst und zum Pflegegrad

Gibt es eine offizielle Liste mit verbotenen Fragen?

Nein. Es gibt keine feste Liste mit einzelnen verbotenen Fragen. Entscheidend ist immer, ob die Frage für die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit erforderlich ist.

Darf der Medizinische Dienst nach Krankheiten und Diagnosen fragen?

Ja, soweit diese für den Hilfebedarf relevant sind. Der Pflegegrad richtet sich aber nicht allein nach Diagnosen, sondern danach, wie stark die Selbstständigkeit eingeschränkt ist.

Darf nach sehr intimen Dingen wie Inkontinenz oder Hilfe beim Waschen gefragt werden?

Ja, wenn das für die Begutachtung relevant ist. Unangenehm bedeutet nicht automatisch unzulässig. Maßgeblich ist der konkrete Pflegebezug.

Muss ich auf jede Frage antworten?

Auf pflegerelevante Fragen sollte vollständig und ehrlich geantwortet werden. Bei offensichtlich sachfremden Fragen darf man nach dem Grund fragen und klarstellen, dass man keinen Bezug zur Begutachtung erkennt.

Was tun, wenn der Pflegegrad-Bescheid falsch erscheint?

Dann muss innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Wichtig ist, das Gutachten anzufordern, Fristen einzuhalten und möglichst mit fachlicher Unterstützung zu arbeiten.

Fazit

Der Medizinische Dienst darf viel fragen – aber eben nicht alles. Pflegebedürftige müssen sich nicht alles gefallen lassen, nur weil es um einen Pflegegrad geht. Zulässig ist, was für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit wirklich gebraucht wird. Sachfremde, neugierige oder entwürdigende Fragen müssen Betroffene nicht einfach hinnehmen.

Genauso wichtig ist aber die andere Wahrheit: Wer aus Scham beschönigt, riskiert einen zu niedrigen Pflegegrad. Deshalb müssen Betroffene ihre Einschränkungen klar, konkret und ohne falschen Stolz schildern.

Und wenn der Bescheid am Ende nicht stimmt, darf keine Zeit verloren werden. Dann zählt vor allem eines: fristgerecht Widerspruch einlegen und sich nicht mit einem falschen Ergebnis abfinden.