Bundesagentur sperrt Arbeitslosengeld: Gericht gibt recht und das aus gutem Grund

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Ein Arbeitnehmer, arbeitet seit zwei Jahren in einem Softwareunternehmen. Er fühlt sich unterfordert, nicht integriert, ohne Perspektive. Er kündigt – und geht davon aus, dass das Arbeitslosengeld überbrückt, bis er etwas Besseres gefunden hat.

Was er nicht weiß: Die Bundesagentur für Arbeit verhängt eine 12-wöchige Sperrzeit. Kein Cent Arbeitslosengeld für drei Monate. Und das Gericht bestätigt diese Entscheidung.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 19. Februar 2026 klargestellt, was im Sperrzeitrecht seit Jahren gilt, aber viele Arbeitnehmer unterschätzen: Wer sein Beschäftigungsverhältnis aus Perspektivlosigkeit kündigt, ohne mindestens konkrete Aussichten auf einen Anschlussarbeitsplatz zu haben, handelt grob fahrlässig – und verwirkt seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld für die Dauer der Sperrzeit (LSG NRW Az. L 9 AL 65/25).

Was die Sperrzeit bedeutet – und was viele dabei vergessen

Nach § 159 Abs. 1 SGB III ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn der Versicherte sein Beschäftigungsverhältnis selbst gelöst und dadurch die Arbeitslosigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, ohne dass ein wichtiger Grund vorlag.

Die Regeldauer beträgt zwölf Wochen. In dieser Zeit zahlt die Bundesagentur nichts. Dazu kommt ein weiterer Effekt, den viele nicht auf dem Schirm haben: Die Gesamtdauer des Arbeitslosengeldanspruchs verkürzt sich um die Sperrzeitdauer. Wer also eigentlich zwölf Monate Anspruch hatte, hat danach nur noch neun.

Im vorliegenden Fall hatte der Kläger selbst gekündigt. Er begründete das mit Unterbeschäftigung, mangelnder Integration, fehlender Programmiertätigkeit und einer allgemein als aussichtslos empfundenen Beschäftigung. Konkrete Aussichten auf eine Anschlussstelle hatte er nicht. Das reicht für einen wichtigen Grund nicht aus. Das Gericht hat das unmissverständlich formuliert.

Der wichtige Grund: Was zählt – und was nicht

Ob ein wichtiger Grund im Sinne des § 159 SGB III vorliegt, beurteilt sich nicht nach dem subjektiven Empfinden des Arbeitnehmers. Das ist ein zentraler Punkt, den viele falsch verstehen.

Es kommt nicht darauf an, ob sich jemand ungerecht behandelt oder perspektivlos fühlt. Der wichtige Grund muss objektiv gegeben sein. Das hat das Bundessozialgericht bereits mit Urteil vom 2. Mai 2012 festgehalten (BSG Az. B 11 AL 6/11 R).

Was kann objektiv einen wichtigen Grund begründen? Der klassische Fall: Dem Arbeitnehmer droht eine rechtmäßige arbeitgeberseitige Kündigung aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund – zum selben Zeitpunkt, zu dem er selbst das Arbeitsverhältnis löst.

In diesem Fall darf er der Kündigung zuvorkommen, ohne eine Sperrzeit befürchten zu müssen. Denn es wäre unbillig, ihm die Nachteile einer Arbeitgeberkündigung – etwa im Zeugnis oder für das berufliche Fortkommen – aufzuzwingen, wenn er sie durch eine eigene Kündigung vermeiden kann.

Im vorliegenden Fall hatte die Arbeitgeberin jedoch keine Kündigung angedroht. Geplante Umstrukturierungen im Unternehmen sind mit einer konkret drohenden Kündigung zum Beendigungszeitpunkt nicht gleichzusetzen. Das Gericht hat das klar unterschieden. Eine vage Befürchtung, irgendwann den Job zu verlieren, genügt nicht.

Gesundheitliche Gründe: Möglich, aber beweispflichtig

Grundsätzlich können auch gesundheitliche Beeinträchtigungen eine Kündigung ohne Sperrzeit rechtfertigen. Die Voraussetzungen sind aber hoch. Die gesundheitlichen Gründe müssen so schwerwiegend sein, dass die bisherige Tätigkeit objektiv nicht mehr ausgeübt werden konnte oder das körperliche bzw. geistige Leistungsvermögen die künftige Ausübung zumindest wesentlich erschwert hätte. Maßstab ist immer der konkrete Einzelfall.

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Entscheidend ist dabei: Die Beweislast liegt beim Arbeitnehmer – das ergibt sich direkt aus § 159 Abs. 1 Satz 3 SGB III. Im vorliegenden Fall konnte der Kläger keine ausreichenden Belege vorlegen. Die einzigen möglicherweise geeigneten Unterlagen – Unterlagen über eine psychotherapeutische Behandlung aus dem Jahr 2011 – waren nach eigenen Angaben nicht mehr vorhanden.

Hinzu kam ein Widerspruch, den das Gericht zu Recht anmerkte: Wer einerseits psychische Belastungen durch eine zu wenig fordernde Tätigkeit geltend macht, andererseits aber eine vollständige Beschäftigungslosigkeit in Kauf nimmt, macht sich wenig glaubwürdig.

Keine Verkürzung auf sechs Wochen

Das Gesetz kennt eine Härteklausel: Nach § 159 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2b SGB III verkürzt sich die Sperrzeit auf sechs Wochen, wenn zwölf Wochen im konkreten Fall eine besondere Härte bedeuten würden. Eine besondere Härte liegt vor, wenn das Verhalten des Versicherten – auch ohne als wichtiger Grund anerkannt zu werden – gleichwohl verständlich und vertretbar erscheint.

Das Gericht hat das hier verneint. Die vom Kläger geschilderten Gründe – Unterforderung, mangelnde Integration, fehlendes Zugehörigkeitsgefühl – sind vornehmlich durch subjektives Empfinden geprägt. Das ist menschlich nachvollziehbar. Als Rechtsgrundlage für eine Sperrzeitverkürzung reicht es nicht.

Was das für Arbeitnehmer bedeutet, die kündigen wollen

Der Sinn der Sperrzeitregelung bei Arbeitsaufgabe ist vom Gesetzgeber klar formuliert worden: § 159 Abs. 1 Satz 2 SGB III sanktioniert die in § 2 Abs. 5 Nr. 1 SGB III geregelte Obliegenheit des Arbeitnehmers, zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit ein zumutbares Beschäftigungsverhältnis fortzusetzen. Anders gesagt: Das Arbeitslosengeld ist keine Brücke für den, der ein unbequemes Arbeitsverhältnis hinter sich lassen will.

Das Bundessozialgericht und verschiedene Landessozialgerichte haben diesen Grundsatz in ständiger Rechtsprechung bestätigt (vgl. LSG NRW Urteil vom 21.08.2017, Az. L 20 AL 147/16; Sächsisches LSG Urteil vom 30.06.2016, Az. L 3 AL 130/14).

Das bedeutet für die Praxis: Wer in einem Arbeitsverhältnis steckt, das er als unzumutbar, perspektivlos oder belastend empfindet, sollte zunächst einen Anschlussarbeitsplatz sichern, bevor er kündigt. Nur wer zum Zeitpunkt der eigenen Kündigung konkrete – nicht bloß erhoffte – Aussichten auf eine neue Stelle hat, steht auf sicherem Boden. Konkret meint das: ein schriftliches Angebot, einen Vertragsentwurf, eine verbindliche Zusage. Eine laufende Bewerbung genügt nicht.

Wer dennoch kündigen möchte und gesundheitliche Gründe geltend machen will, muss das dokumentieren – am besten mit aktuellen ärztlichen oder therapeutischen Belegen, die die Unzumutbarkeit der Tätigkeit konkret beschreiben. Ältere Unterlagen aus weit zurückliegenden Behandlungen tragen wenig. Und wer die Unterlagen nicht mehr hat, hat im Zweifel schlechte Karten.

Liegt bereits ein Sperrzeitbescheid vor, sollte binnen eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Wer wichtige Gründe vortragen kann – eine drohende Kündigung, dokumentierte gesundheitliche Belastungen, eine konkrete Anschlusszusage –, sollte diese Gründe im Widerspruchsverfahren vollständig und belegt darlegen. Das Nachholen von Argumenten im Klageverfahren ist möglich, kostet aber Zeit und oft Geld.

Fazit

Das Urteil des LSG NRW vom 19. Februar 2026 bestätigt eine Linie, die in der Rechtsprechung seit Jahren konsistent ist. Wer kündigt, ohne einen neuen Job zu haben, handelt auf eigenes Risiko – und die Versichertengemeinschaft trägt dieses Risiko nicht mit.

Das ist keine Ungerechtigkeit des Systems, sondern die konsequente Anwendung einer Regel, die genau dafür gemacht wurde. Wer diese Regel kennt, trifft bessere Entscheidungen. Wer sie ignoriert, zahlt im Zweifel drei Monate dafür.

Quellen:

LSG NRW, Urteil vom 19.02.2026 – L 9 AL 65/25 –

BSG Urteil vom 02.05.2012 – B 11 AL 6/11 R –

LSG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 21.08.2017 – L 20 AL 147/16 –

Sächsisches LSG, Urteil vom 30.06.2016 – L 3 AL 130/14 –