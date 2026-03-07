Pflegegrad 4: Diese Ansprüche in 2026 kennen viele Betroffene nicht

Lesedauer 5 Minuten

Wer 2026 einen Pflegegrad 4 hat, bekommt deutlich mehr als nur das monatliche Pflegegeld. Genau das geht in der Praxis aber oft unter. Viele Betroffene und Angehörige kennen zwar die 800 Euro Pflegegeld, übersehen aber weitere Ansprüche, die schnell über Hunderte oder sogar Tausende Euro im Jahr entscheiden.

Dazu gehören Geld für den Pflegedienst, der Entlastungsbetrag, Leistungen für Tages- und Nachtpflege, Zuschüsse für Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie Hilfen für den Umbau der Wohnung.

Hinzu kommt ein zweiter Punkt, der viele verwirrt: Die frühere „Pflegestufe 4“ gibt es rechtlich längst nicht mehr. Seit Jahren gilt nur noch das System der Pflegegrade. Wer heute nach „Pflegestufe 4“ sucht, meint fast immer Pflegegrad 4.

Pflegegrad 4 heißt: Der Hilfebedarf ist massiv

Pflegegrad 4 steht für schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten. Gesetzlich liegt dieser Pflegegrad bei 70 bis unter 90 Punkten in der Begutachtung. Es reicht also nicht, dass jemand schwer krank ist. Entscheidend ist, wie stark der Alltag wirklich eingeschränkt ist.

Genau an dieser Stelle scheitert es oft. Viele Betroffene schildern beim Gutachtertermin Diagnosen, Krankenhausaufenthalte oder Arztbriefe. Das allein reicht aber nicht. Entscheidend ist, was im Alltag nicht mehr ohne Hilfe klappt: Aufstehen, Waschen, Anziehen, Essen, Toilettengänge, Orientierung, Medikamente, Tagesstruktur. Wer das zu vorsichtig oder zu beschönigend darstellt, riskiert eine zu niedrige Einstufung.

800 Euro Pflegegeld sind nur ein Teil der Wahrheit

Bei Pflegegrad 4 gibt es 2026 800 Euro Pflegegeld pro Monat, wenn die Pflege zu Hause überwiegend durch Angehörige oder andere private Pflegepersonen organisiert wird. Das ist die bekannteste Leistung. Sie ist aber längst nicht die ganze Geschichte.

Gerade hier verlieren Familien oft Geld. Sie hören „800 Euro Pflegegeld“ und gehen davon aus, das sei der maßgebliche Betrag. Tatsächlich stehen bei Pflegegrad 4 weitere Leistungen bereit, die den Pflegealltag oft erst tragfähig machen. Wer sie nicht beantragt oder nicht kombiniert, bleibt schnell auf Belastungen sitzen, die die Pflegekasse zumindest teilweise abfedern könnte.

Pflegedienst: Bis zu 1.859 Euro im Monat

Wird die Pflege ganz oder teilweise von einem ambulanten Pflegedienst übernommen, stehen bei Pflegegrad 4 im Jahr 2026 bis zu 1.859 Euro monatlich als Pflegesachleistung zur Verfügung. Dieses Geld wird nicht an die pflegebedürftige Person ausgezahlt, sondern mit dem Pflegedienst abgerechnet.

Das ist für viele Haushalte der entscheidende Hebel. Denn Pflege scheitert im Alltag oft nicht an einem einzigen großen Problem, sondern an vielen kleinen Überlastungen: morgens beim Waschen, beim Umlagern, bei Medikamenten, beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl. Wenn an diesen Stellen ein Pflegedienst unterstützt, kann das Angehörige massiv entlasten.

Das wissen viele nicht: Pflegegeld und Pflegedienst lassen sich mischen

Ein typischer Irrtum lautet: Entweder Pflegegeld oder Pflegedienst. Das stimmt so nicht. Bei Pflegegrad 4 ist eine Kombinationsleistung möglich. Wer den Sachleistungsbetrag nur teilweise nutzt, kann daneben weiter anteilig Pflegegeld bekommen.

Gerade diese Kombination ist in der Praxis oft die sinnvollste Lösung. Sie sorgt dafür, dass nicht alles an Angehörigen hängen bleibt und dennoch ein Teil des Pflegegelds erhalten bleibt. Viele Familien schöpfen genau diese Möglichkeit nicht aus und verschenken damit Entlastung, die längst vorgesehen ist.

131 Euro Entlastungsbetrag: Klein auf dem Papier, wichtig im Alltag

Zusätzlich gibt es 2026 bei Pflegegrad 4 den Entlastungsbetrag von 131 Euro im Monat. Der Betrag ist zweckgebunden und kann für anerkannte Unterstützungsangebote eingesetzt werden, etwa für Betreuung oder Hilfe im Haushalt.

Viele winken bei 131 Euro erst einmal ab. Das ist ein Fehler. Denn im Pflegealltag geht es nicht nur um große Summen, sondern oft um kleine Freiräume, die überhaupt erst ermöglichen, dass Angehörige durchhalten. Wer regelmäßig Hilfe im Haushalt oder bei der Betreuung einkaufen kann, gewinnt oft genau die Zeit zurück, die im Alltag sonst komplett fehlt.

Tages- und Nachtpflege: 1.685 Euro, die viele gar nicht auf dem Schirm haben

Bei Pflegegrad 4 zahlt die Pflegeversicherung 2026 für Tages- und Nachtpflege bis zu 1.685 Euro monatlich. Diese Leistung wird besonders dann wichtig, wenn Pflegebedürftige nicht sicher allein bleiben können oder wenn Angehörige tagsüber arbeiten und nachts an ihre Grenzen stoßen.

Auch hier zeigt sich, wie verkürzt der Blick allein auf das Pflegegeld ist. Wer nur auf die 800 Euro schaut, sieht nicht, dass bei Pflegegrad 4 im Hintergrund deutlich mehr Unterstützung möglich sein kann. Gerade teilstationäre Angebote verhindern in vielen Fällen, dass die Lage zu Hause kippt.

Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege: Wenn Angehörige ausfallen, wird es teuer

Pflege funktioniert oft nur so lange, wie Angehörige selbst durchhalten. Fallen sie wegen Krankheit, Erschöpfung oder Urlaub aus, bricht das System schnell zusammen. Genau dafür gibt es 2026 den gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege von bis zu 3.539 Euro.

Das ist keine Nebensache, sondern oft der Rettungsanker. Denn wenn Pflege plötzlich organisiert werden muss, wird es schnell teuer. Viele Familien stoßen erst in der Krise auf diese Leistung. Dann zeigt sich, wie riskant es ist, sich vorher nur mit dem Pflegegeld beschäftigt zu haben.

42 Euro für Pflegehilfsmittel und Geld für den Wohnungsumbau

Wer Pflegegrad 4 hat, kann 2026 außerdem Pflegehilfsmittel zum Verbrauch bis 42 Euro im Monat erhalten. Dazu kommen technische Hilfsmittel und Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds. Für solche Umbauten sind bis zu 4.180 Euro je Maßnahme möglich.

Gerade dieser Wohnungszuschuss wird in der Praxis oft zu spät bedacht. Dann ist das Bad längst ungeeignet, die Tür zu schmal oder die Wohnung nur mit hohem Kraftaufwand nutzbar. Dabei entscheidet oft gerade die Wohnsituation darüber, ob ein Verbleib zu Hause überhaupt machbar bleibt.

Heimkosten bleiben trotz Pflegegrad 4 ein Problem

Bei vollstationärer Pflege zahlt die Pflegeversicherung bei Pflegegrad 4 im Jahr 2026 1.855 Euro monatlich. Dazu kommen Zuschläge auf den pflegebedingten Eigenanteil, die mit der Aufenthaltsdauer steigen.

Trotzdem bleibt die Wahrheit unbequem: Auch mit Pflegegrad 4 übernimmt die Pflegekasse nicht einfach alle Heimkosten. Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und weitere Eigenanteile können weiter eine erhebliche Belastung sein. Genau deshalb ist der Schritt ins Heim für viele Familien nicht nur emotional, sondern auch finanziell ein Einschnitt.

Bei der Begutachtung gehen oft Punkte verloren

Der größte Fehler passiert oft vor dem Bescheid. Viele Betroffene zeigen sich beim Gutachtertermin tapfer, relativieren Probleme oder wollen nicht „jammern“. Genau das kann teuer werden. Denn der Pflegegrad richtet sich nicht danach, wie diszipliniert jemand seine Einschränkungen überspielt, sondern danach, wie der Alltag tatsächlich aussieht.

Wer morgens nur mit Hilfe aus dem Bett kommt, beim Waschen Unterstützung braucht, Medikamente nicht allein organisiert oder nachts regelmäßig Hilfe benötigt, sollte das konkret schildern. Sonst fehlen am Ende genau die Punkte, die zwischen Pflegegrad 3 und Pflegegrad 4 entscheiden können. Und diese Differenz ist finanziell spürbar.

Pflegegrad 4 2026: Wer nur auf eine Zahl schaut, verliert schnell Ansprüche

Unterm Strich stehen bei Pflegegrad 4 im Jahr 2026 unter anderem 800 Euro Pflegegeld, 1.859 Euro Pflegesachleistungen, 131 Euro Entlastungsbetrag, 1.685 Euro für Tages- und Nachtpflege, bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, 42 Euro für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, bis zu 4.180 Euro für Wohnraumanpassungen und 1.855 Euro monatlich bei vollstationärer Pflege.

Die eigentliche Botschaft lautet aber: Pflegegrad 4 ist weit mehr als nur 800 Euro im Monat. Wer sich auf diese eine Zahl fixiert, übersieht schnell Ansprüche, die im Alltag entscheidend sein können. Und genau das passiert in vielen Haushalten immer wieder.

Kurze FAQ

Wie hoch ist das Pflegegeld bei Pflegegrad 4 im Jahr 2026?

Bei Pflegegrad 4 beträgt das Pflegegeld 800 Euro im Monat.

Wie viel gibt es für einen ambulanten Pflegedienst?

Als Pflegesachleistung sind bei Pflegegrad 4 bis zu 1.859 Euro monatlich möglich.

Kann man Pflegegeld und Pflegedienst kombinieren?

Ja. Pflegegeld und Pflegesachleistungen können als Kombinationsleistung miteinander verbunden werden.

Wie viele Punkte braucht man für Pflegegrad 4?

Pflegegrad 4 liegt bei 70 bis unter 90 Gesamtpunkten in der Begutachtung.

Wie hoch ist die Leistung im Pflegeheim?

Bei vollstationärer Pflege zahlt die Pflegeversicherung bei Pflegegrad 4 1.855 Euro monatlich.

