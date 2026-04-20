Rente: Pflegerin verliert Rentenanspruch weil sie zwei Stunden zu viel arbeitet

Andrea K., 51, aus Augsburg, hat ihre Wochenstunden von 35 auf 20 reduziert, als ihre Mutter Pflegegrad 3 bekam. Sie hat das getan, ohne groß nachzurechnen – weil es keine Alternative gab, weil der Pflegedienst nicht täglich verfügbar war und weil sie als einzige Tochter in der Nähe lebte. Als zwei Jahre später der Brief der Deutschen Rentenversicherung kam, stand da ein Rentenbetrag im Alter, der sie erschreckte.

Nicht weil er falsch war – sondern weil er zeigte, was fünf oder zehn weitere Jahre Pflege in Teilzeit am Ende kosten können. Und niemand hatte ihr erklärt, dass es drei konkrete Wege gibt, diesen Verlust zumindest teilweise aufzufangen.

Was Andrea erlebt hat, ist kein Einzelfall. Die überwiegende Mehrheit der pflegenden Angehörigen in Deutschland sind Frauen. Viele von ihnen reduzieren ihre Erwerbsarbeit, wenn ein Elternteil, ein Partner oder ein Kind pflegebedürftig wird – nicht aus Lifestyle-Gründen, wie der VdK in seiner Stellungnahme zum Internationalen Frauentag 2026 betonte, sondern weil die Infrastruktur fehlt.

Dieser Schritt hat einen direkten Preis: Wer weniger arbeitet, zahlt weniger in die Rentenversicherung ein. Weniger Beiträge bedeuten weniger Entgeltpunkte. Weniger Entgeltpunkte bedeuten eine niedrigere Rente – ein Leben lang.

Die gute Nachricht: Das Sozialgesetzbuch sieht Ausgleichsmechanismen vor. Die schlechte: Die meisten pflegenden Angehörigen kennen sie nicht, beantragen sie zu spät oder verlieren ihren Anspruch durch einen einzigen vermeidbaren Fehler.

Was Teilzeit wirklich mit der Rente macht – eine ehrliche Rechnung

Rentenpunkte entstehen, indem das tatsächliche Einkommen ins Verhältnis zum Durchschnittsverdienst aller Versicherten gesetzt wird. Wer exakt so viel verdient wie der Durchschnitt, sammelt einen Entgeltpunkt pro Jahr. Wer weniger verdient, bekommt entsprechend weniger.

Konkret: Wer von einer Vollzeitstelle auf 32 Wochenstunden wechselt und dabei proportional weniger verdient, sammelt nach einer groben Modellrechnung über 20 Jahre rund 157 Euro weniger Monatsrente als in Vollzeit – jeden Monat, ein Leben lang.

Bei noch stärkerer Reduzierung – zum Beispiel von 38 auf 20 Stunden wie im Fall von Andrea – fällt der Unterschied entsprechend größer aus. Über einen Rentenbezugszeitraum von 20 Jahren kumuliert sich ein solcher Verlust schnell zu einem fünfstelligen Betrag.

Was viele nicht bedenken: Der Verlust tritt nicht erst ein, wenn die Rente berechnet wird. Er entsteht in jedem einzelnen Monat, in dem die Arbeitszeit reduziert ist. Wer fünf Jahre lang wegen Pflege in Teilzeit arbeitet, hat fünf Jahre lang weniger Entgeltpunkte gesammelt – ohne dass die Rentenversicherung automatisch gegensteuert. Das muss aktiv angestoßen werden.

Rentenbeiträge durch die Pflegekasse: Was das Gesetz bietet – und was viele verpassen

Das Sozialgesetzbuch enthält eine wichtige Schutzvorschrift für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt, wird über die Pflegekasse des Pflegebedürftigen in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert – kostenlos. Die Pflegekasse zahlt die Beiträge vollständig, ohne dass die pflegende Person selbst etwas einzahlen muss.

Die Voraussetzungen sind klar: Die gepflegte Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben. Die Pflegearbeit muss wenigstens zehn Stunden pro Woche an mindestens zwei Tagen erbracht werden. Und die pflegende Person darf neben der Pflege nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein. Sind alle drei Bedingungen erfüllt, fließen monatlich Beiträge aus der Pflegekasse direkt an die Deutsche Rentenversicherung.

Wie viel das im Alter bringt, hängt vom Pflegegrad und der Art der bezogenen Pflegeleistungen ab. Das Bundesgesundheitsministerium beziffert für 2026 den Rentenanspruch pro Pflegejahr auf 7,04 bis 37,27 Euro zusätzliche Monatsrente – lebenslang und mit jeder künftigen Rentenanpassung steigend. Wer fünf Jahre lang einen Angehörigen mit Pflegegrad 3 oder höher pflegt, kann die Monatsrente dadurch um mehr als 100 Euro anheben.

Das Problem: Diese Rentenbeiträge entstehen nicht automatisch. Zwar meldet die Pflegekasse die Pflegezeiten an die Rentenversicherung, sobald der Fragebogen zur sozialen Sicherung ausgefüllt und eingereicht wurde. Aber wer diesen Fragebogen nicht einreicht, bekommt nichts.

Wer ihn zwei Jahre lang liegen lässt, verliert zwei Jahre an Rentenbeiträgen – denn der Anspruch entsteht nicht rückwirkend. Er beginnt erst ab dem Einreichungsdatum. Wer also heute pflegt und diesen Text liest: Der Fragebogen sollte morgen bei der Pflegekasse sein.

Weg 1: Wer die 30-Stunden-Grenze überschreitet, verliert alle Pflegekasse-Rentenbeiträge

Die 30-Wochenstunden-Grenze ist keine Empfehlung – sie ist eine harte Zäsur. Wer über dieser Grenze liegt, hat keinen Anspruch auf Rentenbeiträge durch die Pflegekasse, auch wenn die Pflegetätigkeit dieselbe ist. Das klingt technisch, hat aber dramatische Konsequenzen in der Praxis.

Wer heute 28 Stunden arbeitet und Anspruch auf Pflegekasse-Rentenbeiträge hat, verliert diesen Anspruch vollständig, wenn er seine Arbeitszeit auf 32 Stunden aufstockt. Kein gleitender Übergang, keine anteilige Anrechnung. Die Beiträge entfallen mit dem Tag, an dem die neue Arbeitszeitgrenze überschritten wird.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat im April 2025 in einem Urteil klargestellt: Maßgeblich ist dabei der vertraglich vereinbarte Umfang – nicht die tatsächlich geleisteten Stunden. Wer also formell einen 35-Stunden-Vertrag hat, aber wegen Krankengeld faktisch gar nicht arbeitet, liegt trotzdem über der Grenze.

Der erste Weg zum Gegensteuern lautet deshalb: Die 30-Stunden-Grenze als aktive Entscheidung verstehen. Wer bei einer Arbeitszeitreduktion wegen Pflege ohnehin unter 30 Stunden gehen will oder muss, sollte dies bewusst im Arbeitsvertrag festhalten – nicht informell als „flexible” Regelung, die keiner prüft.

Und wer nahe an der Grenze liegt und über eine Aufstockung nachdenkt, sollte vorher ausrechnen, ob das kurzfristige Einkommensplus die langfristigen Renteneinbußen wettmacht.

Zwei Stunden mehr Arbeit pro Woche bedeuten bei einem typischen Teilzeitgehalt vielleicht 200 bis 300 Euro brutto mehr im Monat. Der gleichzeitige Wegfall der Pflegekasse-Rentenbeiträge kann jedoch dauerhaft einen zweistelligen Monatsbetrag an Rente kosten – über Jahrzehnte addiert weit mehr, als die Gehaltsdifferenz in der Pflegephase jemals ausmacht.

Weg 2: Familienpflegezeit – mehr Rentenansprüche, weniger Karrierebruch

Wer Pflege und Beruf nicht aufteilen kann oder will, sollte die Familienpflegezeit kennen. Sie ist das gesetzliche Instrument für genau diese Lebenslage: nicht vollständig aus dem Beruf aussteigen, aber auch nicht so weiterarbeiten wie bisher.

Das Familienpflegezeitgesetz gibt Beschäftigten bei Arbeitgebern mit mehr als 25 Mitarbeitenden das Recht, ihre wöchentliche Arbeitszeit für bis zu 24 Monate auf mindestens 15 Stunden zu reduzieren, um einen nahen Angehörigen häuslich zu pflegen.

Der Arbeitgeber muss dem zustimmen, kann die Freistellung aber nicht einfach ablehnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Den Antrag müssen Betroffene mindestens acht Wochen im Voraus schriftlich stellen und dabei angeben, wie die Arbeitszeit verteilt werden soll.

Rentenrechtlich ist die Familienpflegezeit besonders günstig: Das Rentenkonto wird in dieser Zeit von zwei Seiten gespeist. Der Arbeitgeber zahlt weiterhin Beiträge zur Rentenversicherung – auf Basis des reduzierten Arbeitsentgelts.

Und wenn die Voraussetzungen für die Pflegekassen-Rentenbeiträge ebenfalls erfüllt sind (Pflegegrad 2+, mindestens zehn Stunden Pflege pro Woche), zahlt zusätzlich die Pflegekasse. In der Familienpflegezeit muss der Pflegeaufwand allerdings mindestens 14 Stunden pro Woche betragen, um den Anspruch auf Pflegekasse-Rentenbeiträge zu erhalten.

Das Einkommensproblem löst ein zinsloses Darlehen, das beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) beantragt werden kann. Es orientiert sich am entfallenden Nettoverdienst und wird monatlich ausgezahlt.

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Nach Ende der Familienpflegezeit wird das Darlehen in Raten zurückgezahlt; bei nachgewiesener Härte sind Erleichterungen möglich. Das Darlehen ist kein Selbstläufer – es muss parallel zur Anzeige bei der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber beim BAFzA beantragt werden.

Der Kündigungsschutz gilt ab dem Zeitpunkt der schriftlichen Ankündigung bis zum Ende der Familienpflegezeit. Eine Kündigung in dieser Phase ist grundsätzlich unwirksam.

Weg 3: Das Rentenkonto prüfen – und was danach zu tun ist

Der dritte Weg ist der, den die meisten am längsten vor sich herschieben: den Rentenbescheid oder die letzte Renteninformation zur Hand nehmen und prüfen, ob alle Pflegezeiten dort tatsächlich als Beitragszeiten eingetragen sind.

Die Pflegekasse meldet Pflegezeiten an die Deutsche Rentenversicherung, sobald alle Voraussetzungen vorliegen und der Fragebogen eingereicht wurde. Fehler passieren trotzdem: Die Meldung kam zu spät, die Pflegekasse hat einen falschen Zeitraum übermittelt, oder die Pflegeperson hat zwischenzeitlich die Voraussetzungen erfüllt, ohne es zu wissen.

Wer sich nicht sicher ist, sollte direkt bei der Deutschen Rentenversicherung (kostenfreie Beratung: 0800 1000 4800) nachfragen, welche Zeiten auf dem Konto verbucht sind.

Stellt sich heraus, dass Pflegezeiten fehlen und der Rentenbescheid noch nicht bestandskräftig ist, kann innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist Widerspruch eingelegt werden. Ist diese Frist abgelaufen, bleibt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X – dieser ermöglicht auch bei bestandskräftigen Bescheiden eine rückwirkende Korrektur, begrenzt auf vier Jahre zurück.

Wer feststellt, dass die Rentenlücke durch Pflegezeiten und Teilzeit sich rentenrechtlich nicht vollständig schließen lässt, hat zusätzlich die Möglichkeit freiwilliger Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung. Wer wegen einer langen Pflegephase unter dem Mindestsockel der Grundrente bleibt – 33 Beitragsjahre –, kann durch gezielte Einzahlungen prüfen, ob der Grundrentenzuschlag erreichbar ist.

Die DRV bietet kostenlose Rentenberatungsgespräche an. Wer sich konkrete Zahlen ausrechnen lassen will, sollte nicht bis zum Rentenbescheid warten – sondern schon während der Pflegephase eine Kontenklärung beantragen, solange Korrekturen noch möglich sind.

Fünf Fehler, die pflegende Frauen in Teilzeit immer wieder machen

Die meisten Renteneinbußen durch Pflege entstehen durch vermeidbare Fehler im Alltag. Der häufigste: Der Fragebogen zur sozialen Sicherung liegt bei der Pflegekasse, wird aber nicht ausgefüllt, weil niemand weiß, wofür er wichtig ist. Jeder Monat, der so vergeht, ist ein Monat ohne Rentenbeitrag aus der Pflege.

Fehler zwei ist die unbedachte Arbeitszeiterhöhung. Wer knapp unter 30 Wochenstunden liegt und seinen Vertrag auf 31 oder 32 Stunden aufstockt, verliert den Rentenbeitrag durch die Pflegekasse sofort und vollständig – ohne dass irgendjemand eine Warnung schickt.

Fehler drei betrifft die Familienpflegezeit: Die Acht-Wochen-Ankündigungsfrist beim Arbeitgeber wird unterschätzt oder vergessen. Wer die Familienpflegezeit kurzfristig beantragen will, hat keinen Anspruch – der Arbeitgeber kann ablehnen. Die Freistellung muss geplant sein, nicht reaktiv.

Fehler vier und fünf hängen zusammen: Die geteilte Pflege wird nicht koordiniert, und das Rentenkonto wird nie geprüft. Pflegen mehrere Familienmitglieder gemeinsam, teilt die Pflegekasse den Rentenbeitrag auf – wer nicht meldet, wie die Pflegestunden verteilt sind, erhält unter Umständen gar nichts.

Und wer erst im Rentenalter feststellt, dass fünf Jahre Pflegezeit fehlen, hat kaum noch Korrekturmöglichkeiten. Die Deutsche Rentenversicherung bietet kostenlose Kontenklärungen an – die während der Pflegephase zu beantragen ist, nicht danach.

Häufige Fragen zu Pflege, Teilzeit und Rente

Gilt der Anspruch auf Pflegekasse-Rentenbeiträge auch, wenn die Pflege nur am Wochenende stattfindet?

Ja – wenn die Pflege an mindestens zwei Tagen pro Woche erfolgt und insgesamt zehn Stunden wöchentlich erreicht werden. Auf welche Wochentage diese fallen, ist nicht festgelegt. Regelmäßige Wochenendpflege kann ausreichen – vorausgesetzt, sie ist nachvollziehbar dokumentiert.

Zählen die Pflegezeiten auch für die Wartezeit der Rente?

Ja. Pflegezeiten, für die die Pflegekasse Rentenbeiträge zahlt, gelten als Pflichtbeitragszeiten und werden auf die allgemeine Wartezeit angerechnet. Das kann für Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien wichtig sein, um überhaupt einen Rentenanspruch zu sichern.

Was passiert mit meinen Rentenansprüchen, wenn ich wegen Pflege komplett aufhöre zu arbeiten?

Wer vollständig aus dem Beruf aussteigt, verliert die arbeitgeberseitigen Rentenbeiträge. Die Pflegekasse zahlt dann weiter – sofern alle Voraussetzungen (Pflegegrad 2+, unter 30 Stunden Erwerbsarbeit, mindestens 10 Stunden Pflege) erfüllt sind. Die Höhe dieser Beiträge ist geringer als bei einem aktiven Beschäftigungsverhältnis, aber besser als nichts.

Kann ich nachträglich Pflegezeiten nachweisen, die die Pflegekasse nie gemeldet hat?

In engen Grenzen ja. Mit einem Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X können bestandskräftige Rentenbescheide rückwirkend korrigiert werden – maximal vier Jahre zurück. Wer nachweisen kann, dass er die Voraussetzungen erfüllt hat und die Pflegekasse die Meldung fehlerhaft unterlassen hat, kann Korrekturen einfordern. Dazu braucht es den Pflegegradbescheid, das MD-Gutachten mit Angabe der Pflegestunden und Nachweise zur eigenen Wochenarbeitszeit.

Lohnt sich die Familienpflegezeit für Selbstständige?

Nein – das Familienpflegezeitgesetz gilt ausschließlich für Beschäftigte. Selbstständige können aber die Pflegekassen-Rentenbeiträge in Anspruch nehmen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, und zusätzlich freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung einzahlen.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium (BMG): Soziale Absicherung für Pflegepersonen

Deutsche Rentenversicherung: Angehörige pflegen – Rentenansprüche

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 3 SGB VI – Rentenversicherungspflicht Pflegepersonen

Sozialverband VdK Deutschland: VdK-Forderungen zur Gleichberechtigung bei Rente und Pflege

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil April 2025 (Az. nicht abschließend verifiziert): Pflegewaechter.de – Urteil zur Rente 2025

Deutsche Rentenversicherung – Lexikon Familienpflegezeit: Familienpflegezeit und Rentenversicherung

lohn-info.de: § 3 SGB VI und § 166 SGB VI – Beitragspflichtige Einnahmen Pflegepersonen