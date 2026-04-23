Bürgergeld: Gaspreise um 64 Prozent gestiegen – Jobcenter muss Heizkostengrenzwerte anpassen

Seit dem Iran-Krieg Ende Februar 2026 sind die Gaspreise an den europäischen Börsen um bis zu 64 Prozent gestiegen – und für Millionen Bürgergeld-Empfänger mit Gasheizung wird das zur konkreten Bedrohung.

Das Jobcenter muss steigende Heizkosten tragen, solange sie angemessen sind – und „angemessen” bestimmt sich nach den tatsächlichen Marktpreisen, nicht nach veralteten Richtwerten aus dem Vorvorjahr. Wer jetzt nicht handelt, zahlt drauf: Zu viele Jobcenter lassen Energiepreissteigerungen still ins Leere laufen, weil Betroffene die Instrumente nicht kennen.

Der Sozialverband VdK forderte am 17. April 2026 gezielte staatliche Entlastungen für Menschen in der Grundsicherung und kritisierte, dass die Regelsätze nun zum dritten Mal in Folge eingefroren wurden – während Heizkosten durch Nahost-Krise und CO₂-Preiserhöhung gleichzeitig steigen.

Das trifft rund 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld oder ergänzende Leistungen beziehen. Für sie ist der Iran-Schock keine Börsenmeldung, sondern ein direkter Angriff auf das Existenzminimum. Die rechtlichen Mittel dagegen existieren – aber nur, wer sie aktiv nutzt, kommt ans Geld.

Heizkosten und Bürgergeld: Das Jobcenter schuldet tatsächliche Kosten, keine Phantomwerte

Wer Bürgergeld bezieht, muss Heizkosten nicht selbst tragen. Das Jobcenter übernimmt sie zusätzlich zum Regelsatz von 563 Euro. Die gesetzliche Grundlage lautet: Heizkosten werden in tatsächlicher Höhe anerkannt, soweit sie angemessen sind. Das klingt nach einem Freibrief für Kürzungen, ist aber streng reguliert. Maßstab für die Angemessenheit ist der aktuelle Heizspiegel – also das, was auf dem Energiemarkt tatsächlich üblich ist.

Das Problem: Viele Jobcenter rechnen mit veralteten Heizspiegel-Jahrgängen. Das Jobcenter Berlin nutzte noch Werte aus dem Jahr 2020, München Werte aus 2022. Wer an diesen verstaubten Grenzwerten gemessen wird, verliert Geld, das ihm rechtlich zusteht.

Der Heizspiegel 2025 von co2online dokumentierte bereits, dass Haushalte mit Gasheizung im Jahr 2025 durchschnittlich 15 Prozent mehr Heizkosten tragen als im Vorjahr. Der Iran-Krieg setzte ab März 2026 nochmals gut 12 Prozent auf die Neukundentarife drauf – und der CO₂-Preiskorridor, der seit 1. Januar 2026 zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne gilt, belastet alle fossilen Energieträger zusätzlich dauerhaft.

Martina S., 61, aus Dortmund, bezieht seit drei Jahren Bürgergeld und heizt mit Gas. Als ihre Vorauszahlung im März 2026 von 98 auf 126 Euro angehoben wurde, informierte sie das Jobcenter per Veränderungsmitteilung.

Die Antwort: Die Heizkosten lägen bereits an der Angemessenheitsgrenze, eine Erhöhung werde nicht anerkannt. Was das Amt verschwieg: Es stützte sich auf Heizspiegel-Werte von 2022 – drei Jahre und zwei Preiskrisen alt. Martina S. legte Widerspruch ein, verwies auf die aktuellen Marktpreise und bekam recht.

Die Dynamisierungspflicht: Veraltete Heizkosten-Grenzwerte schützen kein Jobcenter

Das Bundessozialgericht hat 2012 ein Prinzip formuliert, das für die aktuelle Energiesituation entscheidend ist: Wenn Heizenergiepreise steigen, müssen die anerkannten Angemessenheitsgrenzen dynamisch angepasst werden – zumindest um den Faktor der tatsächlichen Preissteigerung (BSG, B 4 AS 32/12 R, 23.08.2012).

Jobcenter, die mit veralteten Heizspiegel-Werten arbeiten, verstoßen gegen diese Pflicht. Das hat praktische Konsequenzen: Wer mit einem solchen Bescheid lebt, kann rückwirkend über einen Überprüfungsantrag Nachzahlung verlangen. Der Antrag ist formlos, schriftlich beim Jobcenter einzureichen, und greift bis zu vier Jahre zurück.

Für Betroffene, die bereits eine Kostensenkungsaufforderung erhalten haben, gilt: Diese entfaltet keine Rechtswirkung, wenn die Grenzwerte die aktuellen Preisniveaus nicht realistisch abbilden.

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Das Sozialgericht Speyer stellte fest, dass das Jobcenter bei einer Kostensenkungsaufforderung zumindest in der Lage sein muss, eine realistische und konkret verfügbare Wohnalternative zu benennen. Ein pauschaler Verweis auf theoretisch vorhandene günstigere Wohnungen reicht dafür nicht.

Besonders relevant ist dieser Punkt für Menschen, die in älteren, schlecht gedämmten Gebäuden wohnen – also genau dort, wo Bürgergeld-Empfänger überproportional häufig zu finden sind. Wer in einem Altbau mit veralteter Heizung lebt und deshalb mehr Energie verbraucht als ein Neubaumieter, darf dafür nicht allein aufkommen. Die Wohnqualität ist kein Heizverhalten, das der Einzelne verantwortet.

Wenn der erhöhte Heizbedarf individuell und medizinisch begründet ist

Neben dem allgemeinen Anspruch auf aktuelle Heizkostenübernahme existiert ein Instrument für besondere Einzelfälle: der Härtefall-Mehrbedarf für atypische Bedarfslagen.

Er greift bei Menschen, die aus medizinischen Gründen mehr heizen müssen als der Durchschnitt – etwa wegen einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung, Rheumatoider Arthritis, Immunsuppression oder einer anderen Erkrankung, die dauerhaft erhöhte Wohntemperaturen erfordert.

Den Anspruch begründet ausschließlich der individuelle Ausnahmefall; allgemeine Marktpreissteigerungen wie der Iran-Schock allein reichen dafür nicht.

Voraussetzung ist ein ärztliches Attest, das den erhöhten Wärmebedarf medizinisch konkret begründet. Das LSG Nordrhein-Westfalen bestätigte 2012, dass gesundheitliche Dispositionen eine Überschreitung der normalen Heizkostenangemessenheitsgrenze rechtfertigen können.

Das Jobcenter schätzt die Mehrkosten dann im Einzelfall – eine Dokumentation des erhöhten Verbrauchs stärkt die Antragstellung. Wer mit entsprechenden Erkrankungen bisher keine erhöhten Heizkosten beantragt hat, sollte das nachholen: Der Anspruch kann rückwirkend geltend gemacht werden.

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Wichtig ist dabei, nicht nur die Erkrankung zu benennen, sondern auch zu erläutern, warum konkret die Wohnung dauerhaft wärmer gehalten werden muss und Einsparmöglichkeiten nicht bestehen.

Heizkostennachzahlung durchsetzen: Die konkreten Schritte

Wer aus einer Jahresabrechnung eine Heizkostennachzahlung erhält, hat klare Rechte. Das Jobcenter muss die Nachzahlung übernehmen, wenn sie auf einem Zeitraum des Leistungsbezugs basiert und die Gesamtkosten im angemessenen Rahmen bleiben. Entscheidend: Die Nachzahlung gilt als aktueller Bedarf im Monat der Fälligkeit. Wer die Abrechnung erst Monate später beim Jobcenter einreicht, verliert den günstigsten Anspruchszeitpunkt.

Der Ablauf ist einfach: Die Heizkostenabrechnung sofort nach Erhalt in Kopie beim Jobcenter einreichen, gleichzeitig schriftlich die Übernahme der Nachzahlung beantragen und das Fälligkeitsdatum explizit nennen. Das Jobcenter hat beim Ob der Übernahme keinen Ermessensspielraum – nur beim Ob die Kosten angemessen sind. Wer seinen Antrag fristgerecht stellt, zwingt das Amt zur inhaltlichen Auseinandersetzung.

Liegt die monatliche Vorauszahlung bereits an der Angemessenheitsgrenze und kommt eine Nachzahlung dazu, ist zu prüfen, ob das Jobcenter zuvor ein reguläres Kostensenkungsverfahren eingeleitet hat. Ohne vorherige schriftliche Kostensenkungsaufforderung ist die Nachzahlung grundsätzlich zu übernehmen – auch bei Überschreitung der Grenzwerte.

Thomas R., 54, aus Essen, erhielt im Februar 2026 eine Heizkostennachzahlung von 840 Euro. Das Jobcenter übernahm zunächst nur 510 Euro und verwies auf die Angemessenheitsgrenze. Thomas R. wies nach, dass ihm keine Kostensenkungsaufforderung zugegangen war – drei Wochen später überwies das Amt den vollen Betrag.

Widerspruch und Überprüfungsantrag: Wenn das Jobcenter ablehnt

Wer einen Ablehnungsbescheid erhält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch – gerechnet ab Zugang des Bescheids. Diese Frist ist keine weiche Empfehlung, sondern eine Ausschlussfrist. Wer sie verpasst, verliert nicht alles: Der Überprüfungsantrag beim Jobcenter greift rückwirkend bis zu vier Jahre und erzwingt eine erneute Prüfung, ob der damalige Bescheid rechtmäßig war.

Im Widerspruch sollten drei Punkte konkret benannt werden: erstens welcher Heizspiegel-Jahrgang vom Jobcenter angewandt wurde, zweitens ob dieser die aktuelle Energiepreisentwicklung abbildet – belegt durch den eigenen Versorger-Preisanstieg –, und drittens ob eine schriftliche Kostensenkungsaufforderung vorlag. Das ist kein juristisches Spezialwissen, sondern der Abgleich zweier Zahlen: damaliger Heizspiegel-Preis pro kWh versus aktueller Preis laut Jahresabrechnung.

Der VdK und andere Sozialverbände bieten kostenlose Widerspruchsbegleitung für Bürgergeld-Bezieher an. Beratungsstellen können außerdem prüfen, ob das verwendete Konzept des Jobcenters als rechtlich anerkanntes schlüssiges Konzept gilt.

Fehlt ein solches, sind ersatzweise die Tabellenhöchstwerte des Wohngeldgesetzes zuzüglich zehn Prozent Sicherheitszuschlag anzuwenden – das bedeutet in vielen Regionen deutlich höhere Heizkostenanerkennung.

Die Regelsätze sind seit zwei Jahren eingefroren. Die Energiepreise sind es nicht. Wer jetzt nicht aktiv seine Heizkostenübernahme prüft und bei veralteten Grenzwerten Widerspruch einlegt, finanziert das Sparinteresse des Jobcenters mit dem eigenen Existenzminimum. Das ist nicht Pech – das ist vermeidbar.

Häufige Fragen zu Heizkosten und Bürgergeld 2026

Muss ich die gestiegenen Heizkosten durch den Iran-Krieg selbst tragen?

Nein. Solange Ihre Heizkosten angemessen sind, übernimmt das Jobcenter sie in tatsächlicher Höhe. Die Angemessenheitsgrenze richtet sich nach dem aktuellen Heizspiegel. Wenn Ihr Jobcenter mit einem veralteten Jahrgang arbeitet, können Sie Widerspruch einlegen und auf die Dynamisierungspflicht verweisen (BSG, B 4 AS 32/12 R).

Darf das Jobcenter mich auffordern, Heizkosten zu senken, obwohl die Preise krisenartig gestiegen sind?

Nur wenn es zuvor schriftlich auf die Kostensenkungsobliegenheit hingewiesen und dabei aktuelle Grenzwerte zugrunde gelegt hat. Eine Kostensenkungsaufforderung auf Basis veralteter Richtwerte ist rechtlich angreifbar. Das Amt muss außerdem eine realistische Möglichkeit zur Kostensenkung aufzeigen – nicht nur theoretisch auf günstigere Wohnungen verweisen.

Kann ich zu niedrige Heizkostenanerkennung rückwirkend korrigieren lassen?

Ja. Der Überprüfungsantrag beim Jobcenter erlaubt es, Bescheide rückwirkend bis zu vier Jahre prüfen zu lassen. Wer seit Jahresbeginn 2026 zu niedrige Heizkosten anerkannt bekommt, sollte den Antrag jetzt stellen – jeden Monat Wartezeit bedeutet mehr offene Forderung.

Was brauche ich, um erhöhte Heizkosten geltend zu machen?

Bei Erhöhung der Vorauszahlung: das Schreiben des Vermieters oder Energieversorgers mit dem neuen Betrag – sofort per Veränderungsmitteilung ans Jobcenter. Bei einer Nachzahlung: die vollständige Jahresabrechnung im Monat der Fälligkeit einreichen. Bei medizinisch begründetem Mehrbedarf: ein ärztliches Attest mit konkreter Beschreibung des erhöhten Wärmebedarfs.

Zahlt das Jobcenter auch, wenn ich elektrisch heize?

Haushaltsstrom ist im Regelbedarf enthalten, nicht in den Heizkosten nach § 22 SGB II. Wer eine Elektroheizung als vertraglich vereinbarte Hauptheizung nutzt und diese in der Betriebskostenabrechnung ausgewiesen wird, kann einen Anteil über die Kosten der Unterkunft anerkannt bekommen. Das erfordert in der Regel eine individuelle Prüfung und sollte ausdrücklich beantragt werden.

Quelle

Sozialverband VdK Deutschland: VdK fordert gezielte Entlastungen für Geringverdienende (April 2026)

BDEW: Iran-Krieg: Was er für Energiepreise und Versorgung bedeutet

Gesetze im Internet: § 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung