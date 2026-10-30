Pflegegrad 1: Bis zu 1.572 Euro Unterstützung im Jahr sollen wegfallen

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen drohen noch schärfere Einschnitte. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann schließt Kürzungen bei Pflegeleistungen ausdrücklich nicht aus.

Sein Sparziel liegt bei rund zehn Prozent: welche Leistungen betroffen sein könnten, lässt seine aktuelle Ankündigung offen.

Für Sie bedeutet das erst einmal noch keine pauschale Kürzung Ihres Pflegegeldes. Ein politisches Sparziel verändert noch keinen bestehenden Anspruch – trotzdem stellt sich die Frage, wer die Lücken schließen soll, wenn die Pflegeversicherung in Zukunft weniger bezahlt.

Minister nennt Sparziel, aber keine konkreten Kürzungen

Linnemann begründet im Handelsblatt seinen Kurs mit einem strukturellen Finanzierungsproblem der Pflegeversicherung. Ohne Reformen drohe für 2027 nach seiner Darstellung ein Defizit von rund acht Milliarden Euro.

Die am 28. Oktober gestartete Pflegekommission soll bis Ende Januar Vorschläge für eine Strukturreform vorlegen. Ihre Arbeit betrifft die langfristige Finanzierung, die Versorgung sowie Prävention und Rehabilitation – Empfehlungen sind noch keine gesetzlich verbindlichen Leistungseinschränkungen.

Auch wenn die Kasse spart, bleibt der Pflegebedarf

Weniger Geld aus der Pflegeversicherung bedeutet nicht, dass ein Mensch plötzlich allein duschen, sich anziehen oder seinen Haushalt führen kann. Kürzt der Gesetzgeber notwendige Unterstützung, müssen Betroffene sie selbst bezahlen, Angehörige zusätzlich einspringen oder Hilfen entfallen.

Eine Reform muss erklären, wie sie Versorgung sichert, statt lediglich Ausgaben zu verschieben. Welche Hilfen Familien derzeit nutzen können, zeigt unser Überblick über Pflegegelder und Zuschüsse für pflegende Angehörige.

Bei Pflegegrad 1 liegen bereits konkrete Einschnittspläne vor

Das Gesundheitsministerium beschreibt im Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes bereits Änderungen beim Zugang zu Leistungen. Bei Pflegegrad 1 soll der Entlastungsbetrag entfallen, ohne dass Betroffene das neue Sozialraumbudget erhalten.

Bislang stehen bei häuslicher Pflege auch mit Pflegegrad 1 bis zu 131 Euro monatlich für bestimmte nachgewiesene Aufwendungen zur Verfügung, bei ganzjährigem Anspruch also bis zu 1.572 Euro.

Weshalb der Erhalt der Einstufung keine Garantie für gleichbleibende Unterstützung wäre, erläutert unser Beitrag „Pflegegrad 1 bleibt – doch bei 131 Euro im Monat drohen Einschnitte“.

Höhere Zugangshürden lösen keine gesundheitlichen Probleme

Nach den Erläuterungen des Ministeriums sollen höhere Schwellenwerte bei der Begutachtung den Zugang zu Pflegegraden verändern. Für bereits eingestufte Menschen stellt das Ministerium einen Schutz des anerkannten Pflegegrades in Aussicht.

Strengere Voraussetzungen können die Zahl der Anspruchsberechtigten begrenzen, beseitigen aber keine Einschränkungen im Alltag. Den Unterschied zwischen geltenden Ansprüchen und politischen Vorhaben erklärt auch unsere Einordnung zum Streit um die Pflegereform und die drohenden Einschnitte.

Pflegeheimbewohner zahlen schon heute hohe Eigenanteile

Die Pflegeversicherung trägt bereits heute nur einen Teil der Kosten: Nach der Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen lag die durchschnittliche Eigenbeteiligung im ersten Pflegeheimjahr zum 1. Juli 2026 bei 3.364 Euro monatlich.

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Gegenüber dem Vorjahr entsprach das einem Anstieg um 256 Euro; die Versicherungsleistungen sind in dieser verbleibenden Belastung bereits berücksichtigt.

Wie sich die Rechnung zusammensetzt, zeigt der Beitrag über die um 256 Euro gestiegenen Pflegeheimkosten. Warum höhere Personalkosten die Belastung weiter erhöhen können, erläutert der Artikel „Pflegeheim wird teurer, weil Pflegelöhne steigen“.

Was die Ankündigung bedeutet – und was noch offen ist

Aussage oder Reformplan Bedeutung für Pflegebedürftige Linnemann nennt rund zehn Prozent als Sparziel. Daraus folgt keine festgelegte Kürzung jedes einzelnen Anspruchs um zehn Prozent. Der Minister schließt Leistungskürzungen nicht aus. Welche Leistungen seine aktuelle Ankündigung konkret betrifft, bleibt offen. Der Gesetzentwurf sieht Einschnitte bei Pflegegrad 1 vor. Ein Reformplan allein hebt bestehende Ansprüche noch nicht auf. Die Kommission soll bis Ende Januar Vorschläge vorlegen. Empfehlungen ersetzen keine gesetzlichen Regelungen und bestimmen noch keinen Beginn möglicher Kürzungen.

Bestehende Hilfen nutzen und Rechnungen rechtzeitig einreichen

Wer heute Unterstützung benötigt, sollte notwendige Hilfe nicht wegen der Reformdebatte aufschieben. Beim Entlastungsbetrag von bis zu 1.572 Euro jährlich kommt es auf die passenden Angebote und die belegten Kosten an, nicht auf einen Anspruch auf frei verfügbares Bargeld.

Klären Sie vor einer Beauftragung mit Ihrer Pflegekasse, welche Leistungen sie erstatten kann, und bewahren Sie Rechnungen auf. Auch zusätzliche Kosten auf einer Pflegerechnung verdienen eine Prüfung, statt sie vorschnell aus eigener Tasche zu bezahlen.

Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege stehen 2026 ab Pflegegrad 2 zusammen bis zu 3.539 Euro bereit, wobei die Voraussetzungen und Erstattungsgrenzen der jeweiligen Leistung gelten. Wenn Sie dieses Budget nutzen, müssen Sie bereits daraus finanzierte Leistungen bei der weiteren Planung berücksichtigen.

Bei Ersatzpflege aus dem Jahr 2026 müssen der Erstattungsantrag und die erforderlichen Kostennachweise spätestens bis zum 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Die Einzelheiten erklärt unser Beitrag zur neuen Erstattungsfrist bei der Verhinderungspflege.

Fünf Fragen und Antworten zu möglichen Pflegekürzungen

Wird mein Pflegegeld jetzt um zehn Prozent gekürzt?

Die zehn Prozent beschreiben ein Sparziel, keine Absenkung Ihres persönlichen Pflegegeldes.

Welche Leistungen will Linnemann kürzen?

Das bleibt offen. Davon zu unterscheiden sind bereits veröffentlichte Reformpläne, etwa zum Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1.

Ist der Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 bereits abgeschafft?

Die hier behandelte Streichung gehört zu den Reformplänen für die Zukunft. Nach der geltenden Rechtslage stehen auch Menschen mit Pflegegrad 1 bei häuslicher Pflege weiterhin bis zu 131 Euro monatlich für erstattungsfähige Aufwendungen zu.

Kann die Pflegekommission selbst Leistungen streichen?

Nein, die Kommission erarbeitet Vorschläge. Änderungen gesetzlicher Ansprüche benötigen entsprechende gesetzliche Regelungen.

Was sollten Pflegebedürftige jetzt tun?

Lassen Sie bestehende Ansprüche prüfen und nutzen Sie notwendige Hilfen nach den geltenden Regeln. Achten Sie bei Kostenerstattungen auf geeignete Anbieter, vollständige Nachweise und die jeweiligen Fristen.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Fragen und Antworten zum Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes; Häusliche Pflege; Weitere Leistungen und Angebote zur Unterstützung im Alltag.

Deutschlandfunk: „Linnemann hält Leistungskürzungen bei der Pflege für möglich“, 29. Oktober 2026.

Handelsblatt: Interview mit Carsten Linnemann, 28. Oktober 2026.

Verband der Ersatzkassen: Daten zum Gesundheitswesen – Soziale Pflegeversicherung, Eigenbeteiligung im Pflegeheim zum 1. Juli 2026.