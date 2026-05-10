Grundrente ab 1. Juli 2026: Viele Rentner müssen mit Kürzungen rechnen

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent. Für viele Ruheständler ist das zunächst eine gute Nachricht, denn die monatliche Rente fällt dadurch höher aus. Gleichzeitig sorgt das Thema Grundrente für Verunsicherung, weil zahlreiche Rentnerinnen und Rentner neue Bescheide erhalten und einige von ihnen keinen Grundrentenzuschlag mehr ausgezahlt bekommen.

Wichtig ist dabei eine Einordnung: Der Grundrentenzuschlag wird nicht erst zum 1. Juli 2026 neu geprüft. Die Deutsche Rentenversicherung überprüft ihn jedes Jahr zum 1. Januar. Die Rentenerhöhung zum 1. Juli betrifft dagegen die allgemeine Rentenanpassung.

Warum von einer gestrichenen Grundrente die Rede ist

Wenn Medien berichten, dass tausenden Rentnern die Grundrente gestrichen wird, geht es in der Regel nicht um den Verlust einer eigenen Rentenart. Die sogenannte Grundrente ist kein pauschaler Sockelbetrag, der allen Menschen mit kleiner Rente zusteht.

Es handelt sich um einen Zuschlag zur gesetzlichen Rente für Menschen, die lange gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben und dabei eher geringe Einkommen hatten.

Dieser Zuschlag kann rechnerisch weiterhin bestehen, aber wegen der Einkommensanrechnung auf null sinken. Genau dieser Punkt führt häufig zu Missverständnissen. Im Bescheid kann ein Grundrentenzuschlag auftauchen, ausgezahlt wird am Ende aber nichts, wenn das anzurechnende Einkommen zu hoch ist.

Die Einkommensprüfung entscheidet über die Auszahlung

Die Deutsche Rentenversicherung prüft den Grundrentenzuschlag automatisch. Betroffene müssen keinen Antrag stellen. Für die Neuberechnung ab Januar 2026 wurden nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung im Herbst 2025 in der Regel die Einkommensdaten des Jahres 2023 durch das Finanzamt gemeldet.

Das bedeutet: Eine Änderung im Rentenbescheid für 2026 muss nicht zwingend mit der aktuellen finanziellen Lage im Jahr 2026 zusammenhängen. Entscheidend können Einkünfte aus dem Jahr 2023 sein. Dazu zählen neben dem eigenen Einkommen auch Einkünfte des Ehepartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin beziehungsweise des eingetragenen Lebenspartners.

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Diese Freibeträge gelten 2026

Für 2026 nennt die Deutsche Rentenversicherung Freibeträge, bis zu denen Einkommen beim Grundrentenzuschlag nicht angerechnet wird. Bei Alleinstehenden liegt dieser Betrag bei 1.492 Euro. Bei Verheirateten oder eingetragenen Lebenspartnerschaften liegt er bei 2.327 Euro.

Erst wenn das Einkommen über diesen Grenzen liegt, wird es auf den Zuschlag angerechnet. Deshalb können Rentnerinnen und Rentner trotz langer Versicherungszeiten leer ausgehen. Besonders Ehepaare können betroffen sein, wenn das gemeinsame Einkommen über den jeweiligen Grenzen liegt.

Bereich Was 2026 wichtig ist Allgemeine Rentenerhöhung Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. Prüfung des Grundrentenzuschlags Die jährliche Prüfung erfolgt zum 1. Januar, nicht erst zum 1. Juli. Einkommensdaten Für 2026 wurden in der Regel die Steuerdaten aus dem Jahr 2023 herangezogen. Freibetrag für Alleinstehende Bis 1.492 Euro wird Einkommen nicht angerechnet. Freibetrag für Paare Bis 2.327 Euro wird Einkommen nicht angerechnet.

Warum gerade 2026 viele Bescheide auffallen

Viele Rentnerinnen und Rentner bemerken Änderungen erst, wenn ein neuer Bescheid im Briefkasten liegt. Darin kann der bisherige Zuschlag reduziert werden oder vollständig entfallen. Für Betroffene wirkt das wie eine Kürzung, obwohl die gesetzliche Rente zum 1. Juli 2026 gleichzeitig steigt.

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Die Verwirrung entsteht auch deshalb, weil zwei Vorgänge zeitlich nah beieinanderliegen. Zum Jahresbeginn wird der Grundrentenzuschlag anhand der Einkommensdaten überprüft. Zum Sommer steigt die reguläre Rente durch die Rentenanpassung.

Wer besonders betroffen sein kann

Betroffen sein können vor allem Rentnerinnen und Rentner, deren Einkommen im geprüften Steuerjahr höher war als zuvor. Das kann durch Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder das Einkommen des Partners geschehen. Auch einmalige Veränderungen im Steuerjahr können dazu führen, dass der Zuschlag sinkt oder nicht mehr ausgezahlt wird.

Nicht jede Kürzung ist automatisch ein Fehler. Dennoch sollten Betroffene den Bescheid sorgfältig prüfen. Entscheidend ist, welche Einkommensdaten verwendet wurden und ob die Rentenversicherung die Angaben korrekt übernommen hat.

Was Betroffene tun sollten

Wer einen neuen Bescheid erhält, sollte zuerst prüfen, ob der Grundrentenzuschlag nur rechnerisch genannt wird oder tatsächlich ausgezahlt wird. Anschließend lohnt sich ein Blick auf die zugrunde gelegten Einkommensdaten. Stimmen diese nicht oder haben sich nachträglich Steuerbescheide geändert, kann eine Klärung bei der Deutschen Rentenversicherung sinnvoll sein.

Auch die Abgabe einer Steuererklärung kann für manche Rentnerinnen und Rentner wichtig sein. Wenn das zu versteuernde Einkommen dadurch niedriger ausfällt, kann sich dies auf die spätere Prüfung des Grundrentenzuschlags auswirken. Das gilt vor allem dann, wenn absetzbare Kosten bislang nicht berücksichtigt wurden.

Kein Antrag nötig, aber Aufmerksamkeit ist wichtig

Der Grundrentenzuschlag wird automatisch geprüft. Das entlastet Rentnerinnen und Rentner, schützt aber nicht vor Überraschungen. Wer sich allein auf die Überschrift eines Bescheids verlässt, kann übersehen, dass der Zuschlag zwar berechnet, aber vollständig angerechnet wurde.

Deshalb ist der Blick auf die tatsächliche Auszahlung entscheidend. Gerade bei knappen Haushaltsbudgets kann ein wegfallender Zuschlag spürbar sein. Die Rentenerhöhung ab Juli kann diesen Verlust zwar teilweise ausgleichen, sie ersetzt ihn aber nicht in jedem Einzelfall vollständig.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält seit mehreren Jahren einen kleinen Grundrentenzuschlag, weil sie lange in Teilzeit gearbeitet und Kinder erzogen hat. Ihr eigener Rentenanspruch erfüllt weiterhin die Voraussetzungen. Im Jahr 2023 hatte ihr Ehemann jedoch höhere Einkünfte aus einer Betriebsrente und Kapitalerträgen.

Bei der Neuberechnung für 2026 wird dieses Einkommen berücksichtigt. Der Grundrentenzuschlag erscheint zwar weiter im Bescheid, wird wegen der Einkommensanrechnung aber vollständig aufgebraucht. Für die Rentnerin fühlt sich das wie eine Streichung an, obwohl der rechnerische Anspruch nicht verschwunden ist.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Jährliche Neuberechnung des Grundrentenzuschlags, Meldung vom 25. November 2025, Deutsche Rentenversicherung: Renten steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent.