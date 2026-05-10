Schwerbehinderung: GKV-Spargesetz trifft Schwerbehinderte: 3 Prozent weniger

Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 den Entwurf des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes beschlossen. Darin steckt eine Regelung, die Amputierten, Rollstuhlfahrern und mehrfachbehinderten Kindern unmittelbar schaden kann: Auf alle neu beginnenden Hilfsmittelversorgungen soll ab dem 1. Januar 2027 ein pauschaler Abschlag von drei Prozent auf die Vertragspreise erhoben werden.

Das Gesetz ist noch nicht in Kraft. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen — und bis dahin ist dieser Abschlag anfechtbar, nicht final.

Wer bei der Hilfsmittelversorgung für Schwerbehinderte betroffen ist — und warum das kein Randproblem ist

Hilfsmittel nach dem Krankenversicherungsrecht sind keine netten Extras. Eine Beinprothese nach Amputation, ein Elektrorollstuhl bei Querschnittlähmung, eine individuell angepasste Orthese nach schwerem Unfall — das sind Voraussetzungen dafür, dass ein Mensch überhaupt am Alltag teilhaben kann.

Der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT) hat unmittelbar nach dem Kabinettsbeschluss die Personengruppen benannt, die der Abschlag treffen würde: mehrfachbehinderte Kinder, Menschen mit angeborenen Fehlbildungen, Menschen nach Amputation, Querschnittgelähmte, Patienten mit schweren neurologischen Erkrankungen und Menschen nach Unfall, Tumor oder Verbrennung.

Das sind nicht die Fälle, in denen man mit einer günstigeren Alternative auskommt. Die technische Orthopädie — also die Versorgung mit maßgefertigten Prothesen, Orthesen und Hilfsmitteln — ist nach Einschätzung des BIV-OT-Präsidenten Alf Reuter „handwerksbasiert, personalintensiv und hochindividuell”.

Ein pauschaler Abschlag ignoriert diese Realität vollständig. Er trifft nicht das Standardprodukt, das man in der Stückzahl billiger bekommt — er trifft die Versorgung, die nicht skalierbar ist, weil sie auf eine einzige Person und ihren konkreten Körper zugeschnitten wird.

Wer als Elternteil eines mehrfachbehinderten Kindes auf ein gut ausgestattetes Sanitätshaus vor Ort angewiesen ist, oder wer nach einer Unterschenkelamputation eine Prothese benötigt, die den Belastungen des Alltags standhält, der spürt diesen Abschlag nicht als Cent-Abzug auf dem Kassenbon.

Er spürt ihn, wenn die Wartezeiten länger werden, wenn Betriebe in der Fläche schließen, wenn das Sanitätshaus drei Städte weiter nur noch Standardmodelle vorhält.

Was der geplante Abschlag technisch bedeutet — Vertragspreise, Beginn und Befristung

Der Gesetzentwurf sieht vor, einen neuen Absatz in § 127 SGB V einzufügen. Nach dieser Regelung soll sich für Hilfsmittelversorgungen nach § 33 SGB V, die im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2028 begonnen werden, die vertraglich vereinbarte Vergütung um drei Prozent je Versorgung vermindern.

Der Abschlag richtet sich also gegen die Zahlung der Krankenkasse an das Sanitätshaus oder den Orthopädietechniker — nicht unmittelbar gegen die Zuzahlung der Versicherten.

Eine Versorgung gilt als begonnen, sobald der Leistungserbringer nach Vorliegen der leistungsrechtlichen Voraussetzungen mit der auf die konkrete versicherte Person bezogenen Versorgungstätigkeit begonnen hat. Das bedeutet: Wer 2026 eine Versorgung beantragt und genehmigt bekommt, die Versorgung aber erst 2027 tatsächlich beginnt, fällt in den Abschnittszeitraum.

Wer dagegen schon 2026 vollständig versorgt ist und eine Folgeversorgung erst 2029 benötigt, liegt außerhalb des Zeitraums — nach aktuellem Entwurfsstand. Diese Befristung auf 2027 und 2028 klingt nach einer sauberen Lösung.

Der Widerspruch liegt im Detail: Versorgungsunterbrechungen im Hilfsmittelbereich entstehen nicht durch Beschluss, sondern durch Kapazitätsabbau — und der ist nach zwei Jahren häufig nicht reversibel.

Für die Betriebe kommt dieser Abschlag zu einem denkbar ungünstigen Moment. Laut BIV-OT kommen in der Branche auf 100 offene Stellen nur 12 Bewerber — der Fachkräftemangel ist massiv. Gleichzeitig jonglieren Sanitätshäuser und Orthopädietechniker laut BIV-OT mit bis zu 700 verschiedenen Verträgen je Betrieb, um die Versicherten verschiedener Krankenkassen überhaupt versorgen zu dürfen.

Jetzt soll zu dieser Komplexität ein pauschalierter Preisabschlag kommen, der zwischen einer simplen Unterarmgehstütze und einer hochtechnologischen Myoelektrik-Prothese nicht unterscheidet.

Das Paradox im GKV-Spargesetz: Hilfsmittelbereich war kein Kostentreiber

Der schwerste Vorwurf gegen den Entwurf ist nicht der, dass er spart — sondern der, dass er dort spart, wo nach eigener Analyse kein überproportionaler Bedarf besteht.

Der Verband „Wir versorgen Deutschland” (WvD) hat nach dem Kabinettsbeschluss explizit darauf hingewiesen, dass der Hilfsmittelbereich weder Kostentreiber ist noch über finanzielle Reserven verfügt, um einen solchen Abschlag zu puffern.

Auch der BIV-OT bestätigt diese Einschätzung und verweist darauf, dass der Eingriff der eigenen Analyse der FinanzKommission Gesundheit (FKG) widerspricht, die Gesundheitsministerin Nina Warken im März 2026 eingesetzt hatte.

Die FKG hatte am 30. März 2026 ihren ersten Bericht mit 66 Vorschlägen zur GKV-Stabilisierung vorgelegt. Hilfsmittel als Ausgabentreiber tauchen darin nicht auf. „Hier wird Disziplin bestraft und die orthopädietechnischen Betriebe und Sanitätshäuser zum Prügelknaben gemacht”, sagte BIV-OT-Präsident Alf Reuter nach dem Kabinettsbeschluss.

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Das Gesamtbild, das der Entwurf zeichnet, ist tatsächlich widersprüchlich. Die GKV steht vor erheblichem Druck: Im Jahr 2024 wiesen Krankenkassen und Gesundheitsfonds ein Defizit von knapp zehn Milliarden Euro aus, und ohne Gegenmaßnahmen würde der Gesamtbeitragssatz bis 2030 auf bis zu 19,3 Prozent steigen.

Dieser Handlungsbedarf ist real. Aber ein pauschaler Abschlag auf die Versorgung derjenigen, die am wenigsten ausweichen können — weil sie auf ihre Hilfsmittel existenziell angewiesen sind — ist eine Sparmaßnahme, die die falsche Gruppe trifft.

WvD fordert die Regierungsfraktionen deshalb auf, im parlamentarischen Verfahren auf eine differenzierte wirtschaftliche Steuerung zu setzen statt auf pauschale Kürzungen.

Zum Kontext: Der Entwurf sieht für den Hilfsmittelbereich außerdem bereits vor, dass Vergütungssteigerungen nur noch innerhalb der Grundlohnrate wachsen dürfen — in den Jahren 2027 bis 2029 sogar einen Prozentpunkt darunter.

Der pauschale 3-Prozent-Abschlag kommt nicht statt dieser allgemeinen Begrenzung, sondern obendrauf. Für ein Versorgungssegment, das nach übereinstimmender Verbandseinschätzung keine finanziellen Reserven hat, ist diese Dreifachbelastung strukturell gefährlich.

Klaus R. aus Mannheim — was der Abschlag für einen Amputierten konkret bedeutet

Klaus R., 54, verlor vor zwei Jahren nach einer Gefäßerkrankung seinen rechten Unterschenkel. Er lebt allein in Mannheim, ist nach intensiver Reha wieder berufstätig und versorgt sich mit einer dynamischen Karbonfußprothese, die seinem Alltag entspricht. Diese Versorgung läuft.

Das Sanitätshaus, das sie betreut, kennt seinen Gang, seine Arbeitsanforderungen, sein Gewicht. 2027 steht eine Folgeversorgung an — das Gerät hat eine Versorgungsdauer von etwa drei bis fünf Jahren.

Nach aktuellem Entwurfsstand würde für seine neue Versorgung der pauschale 3-Prozent-Abschlag gelten. Das bedeutet nicht, dass Klaus R. direkt weniger zahlt — die gesetzliche Zuzahlung bleibt formal unberührt. Es bedeutet, dass das Sanitätshaus drei Prozent weniger Erstattung erhält.

Bei einer hochtechnologischen Prothese, die mehrere tausend Euro Herstellungs- und Anpassungsaufwand umfasst, kann das schnell mehrere hundert Euro je Versorgung bedeuten — über ein Quartal hochgerechnet ein signifikanter Ertragsverlust für einen Betrieb, der ohnehin kaum Personalreserven hat.

Wie es diese Lücke kompensiert — durch Materialabstriche, weniger Servicetermine oder Stellenabbau — das entscheidet jeder Betrieb für sich.

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Was Betroffene jetzt tun können — das Gesetz ist noch nicht beschlossen

Solange der Bundestag das BStabG nicht verabschiedet hat, gilt: Der 3-Prozent-Abschlag auf Hilfsmittelversorgungen ist kein geltendes Recht — und solange er das nicht ist, besteht konkreter Handlungsspielraum. Das parlamentarische Verfahren hat noch nicht begonnen.

Die erste Lesung des Gesetzes im Bundestag ist nach bisherigem Stand für Juni 2026 geplant, eine Verabschiedung noch vor der parlamentarischen Sommerpause 2026 angestrebt. Bis dahin besteht die Möglichkeit, auf das Verfahren Einfluss zu nehmen.

Konkret: Wenden Sie sich an Ihren Bundestagsabgeordneten. Abgeordnete sind in Wahlkreisbüros erreichbar und reagieren auf persönlich formulierte Briefe oder E-Mails. Beschreiben Sie, was eine verschlechterte Hilfsmittelversorgung in Ihrem konkreten Fall bedeuten würde. Formelbriefe haben geringen Einfluss, konkrete Einzelfallschilderungen deutlich mehr.

BIV-OT und WvD führen derzeit aktiv Lobbyarbeit gegen den Abschlag. Wer Betroffene vertritt — als Elternteil, Angehöriger oder selbst Betroffener — kann diese Verbände kontaktieren und die eigene Perspektive einbringen. Sozialverbände wie der VdK und der SoVD haben Strukturen, um diese Rückmeldungen zu bündeln und in den parlamentarischen Prozess einzubringen.

Wer darüber hinaus 2026 noch eine Hilfsmittelversorgung beginnt, die bis 2027 läuft, sollte darauf achten, wann die Versorgung formal beginnt — denn die Abgrenzung, ob eine Versorgung zum 1. Januar 2027 als neu geltend oder als Fortsetzung klassifiziert wird, ist rechtlich nicht trivial und kann bei langfristigen Versorgungen relevant werden.

Hier lohnt es sich, Ihren Leistungserbringer und ggf. Ihre Krankenkasse frühzeitig zu fragen, wie sie den Versorgungsbeginn dokumentieren.

Ihr Anspruch auf Hilfsmittelversorgung bleibt bestehen — und wo er trotzdem gefährdet ist

Der bestehende Rechtsrahmen für Hilfsmittel bleibt durch das BStabG formal unberührt. Das Recht auf eine ausreichende, zweckmäßige Versorgung nach dem Stand der Medizintechnik ist im Sozialgesetzbuch verankert und wird durch einen Vergütungsabschlag an Leistungserbringer nicht direkt ausgehebelt.

Wer ein Hilfsmittel beantragt und vom behandelnden Arzt verordnet bekommt, behält seinen Anspruch. Die Krankenkasse darf nicht mit Verweis auf den Abschlag ablehnen.

Aber: Ansprüche, die auf dem Papier bestehen, können in der Praxis aushöhlen, wenn die Versorgungsstrukturen zusammenbrechen. Wenn das Sanitätshaus, das auf Ihre Versorgung spezialisiert ist, schließt, nützt der gesetzliche Anspruch wenig.

Die Frage ist nicht, ob Sie formal das Recht auf eine Prothese oder einen Rollstuhl haben — das haben Sie. Die Frage ist, ob jemand da ist, der sie bauen und anpassen kann.

Lehnt eine Krankenkasse ein Hilfsmittel ab — aus welchem Grund auch immer —, gilt weiterhin: Sie haben vier Wochen Zeit für einen Widerspruch. Läuft die Entscheidungsfrist der Kasse ab, ohne dass eine Antwort kommt, gilt Ihr Antrag nach geltendem Recht als genehmigt.

Dann können Sie das Hilfsmittel selbst beschaffen und die Kosten erstatten lassen, solange keine förmliche Ablehnung vorliegt. Diese Regeln ändert das BStabG nicht.

Häufige Fragen zur geplanten Hilfsmittelkürzung im GKV-Spargesetz

Gilt der 3-Prozent-Abschlag auch für Hilfsmittel, die ich bereits 2026 beantragt habe und die sich verzögern?

Das kommt auf den Zeitpunkt des Versorgungsbeginns an. Nach dem Entwurf ist entscheidend, wann der Leistungserbringer mit der konkreten, auf Sie bezogenen Versorgungstätigkeit beginnt — nicht das Datum des Antrags. Eine 2026 beantragte Versorgung, die erst 2027 tatsächlich beginnt, würde nach aktuellem Entwurfsstand unter den Abschlag fallen.

Klären Sie mit Ihrem Sanitätshaus, ob ein beschleunigter Beginn noch 2026 möglich ist, wenn Sie davon betroffen sind.

Zahle ich als Versicherter künftig mehr Zuzahlung für mein Hilfsmittel?

Der Abschlag richtet sich gegen die Vergütung der Leistungserbringer, nicht gegen Ihre Zuzahlung. Die gesetzliche Zuzahlung nach geltendem Recht beträgt zehn Prozent der Kosten, mindestens fünf Euro und höchstens zehn Euro je Hilfsmittel.

Das BStabG ändert diese Zuzahlungslogik nach aktuellem Entwurf nicht. Indirekt kann sich aber die Qualität oder Verfügbarkeit der Versorgung verschlechtern, wenn Betriebe unter wirtschaftlichem Druck stehen.

Betrifft der Abschlag auch Pflegehilfsmittel, die die Pflegekasse bezahlt?

Nein. Der geplante 3-Prozent-Abschlag im Gesetzentwurf bezieht sich auf Hilfsmittelversorgungen nach dem Krankenversicherungsrecht — also auf Leistungen, die die gesetzliche Krankenkasse zahlt.

Pflegehilfsmittel, die von der Pflegekasse übernommen werden, fallen unter ein anderes Regelwerk und sind von dieser Maßnahme nicht direkt betroffen.

Was ist, wenn mein Sanitätshaus wegen wirtschaftlicher Probleme schließt — habe ich dann noch meinen Anspruch?

Ja, der Anspruch auf Hilfsmittelversorgung gegenüber Ihrer Krankenkasse bleibt bestehen. Die Krankenkasse ist verpflichtet, sicherzustellen, dass Sie versorgt werden können. Wenn kein Vertragspartner in zumutbarer Entfernung existiert, muss sie eine Einzelfallvereinbarung mit einem anderen Leistungserbringer schließen.

In der Praxis bedeutet das aber oft längere Wege und längere Wartezeiten. Melden Sie sich in einem solchen Fall schriftlich bei Ihrer Krankenkasse und setzen Sie eine angemessene Frist.

Gilt der Abschlag auch für Kinder, die über ihre Eltern versichert sind?

Nach aktuellem Entwurfsstand gelten die Regelungen für alle Hilfsmittelversorgungen nach § 33 SGB V — unabhängig davon, ob die versicherte Person selbst oder als Familienversicherter in der GKV ist. Der Abschlag macht keine Ausnahme für Kinder.

Das ist einer der am schärfsten kritisierten Punkte des Entwurfs: Gerade mehrfachbehinderte Kinder zählen zu den Gruppen mit dem höchsten und individuellsten Versorgungsbedarf, bei denen ein pauschaler Preisschnitt am stärksten durchschlägt.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium (BMG): Bundeskabinett beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, Pressemitteilung vom 29. April 2026

Bundesgesundheitsministerium (BMG): Referentenentwurf GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (BStabG), 16. April 2026

AOK Presse und Politik: GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz BStabG — Gesetzessteckbrief

Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT): Pressemitteilung zum Kabinettsbeschluss, 29. April 2026

Wir versorgen Deutschland (WvD): Pressemitteilung zum Kabinettsbeschluss, 29. April 2026

Verband der Ersatzkassen (vdek): Stellungnahme zum Referentenentwurf BStabG

Gesetze-im-Internet (BMJV): Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V), § 33 Hilfsmittel und § 127 Verträge mit Leistungserbringern