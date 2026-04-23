Pflegegeld gekürzt nach Kassenwechsel: Neue Krankenkasse darf bis zu 800 Euro monatlich streichen

Wer seine Krankenkasse wechselt, wechselt automatisch auch die Pflegekasse – und verliert damit den rechtlichen Schutz, der seinen Pflegegrad absichert. Die neue Pflegekasse ist an den Bescheid der alten nicht gebunden. Sie kann eine vollständige Neubegutachtung anordnen, und wenn das Ergebnis schlechter ausfällt, streicht sie die Leistungen ab dem Datum des neuen Bescheids.

Betroffen sind alle, die ihren Pflegegrad nach dem 1. Januar 2017 erstmals erhalten haben. Das sind Millionen Menschen in Deutschland. Die meisten wissen nicht, welches Risiko sie mit einem Kassenwechsel eingehen.

Pflegegrad bei Kassenwechsel: Was das Gesetz tatsächlich regelt

Die Pflegekasse ist organisatorisch an die Krankenkasse gekoppelt. Wer seine Krankenkasse wechselt, wechselt zwingend auch die Pflegekasse – eine Trennung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Mit dem Ende der Mitgliedschaft bei der alten Kasse erlöschen sämtliche Leistungsentscheidungen dieser Kasse. Der Pflegegradbescheid, den man jahrelang hatte, gilt rechtlich ab dem Tag des Wechsels nicht mehr.

In der Praxis funktioniert der Übergang meistens reibungslos: Die Kassen tauschen Daten automatisch aus, die neue Pflegekasse schickt einen Folgebescheid und bestätigt den bisherigen Pflegegrad. Doch dieser Ablauf ist keine Rechtspflicht, sondern Kulanz.

Die neue Pflegekasse darf die Entscheidung ihrer Vorgängerin vollständig ignorieren – und in einem erheblichen Teil der Fälle tut sie das auch. Offiziell nennt sich das „Überprüfung des Leistungsanspruchs”. Faktisch ist es eine Neubegutachtung, nach der der Pflegegrad sinken kann.

Der VdK hat die Rechtslage unmissverständlich zusammengefasst: Es gibt keinen Bestandsschutz. Wer seinen Pflegegrad nach dem 31. Dezember 2016 erstmals erhalten hat, besitzt bei einem Kassenwechsel keinerlei rechtlich gesicherte Garantie auf die Weiterführung dieser Einstufung.

Die neue Pflegekasse kann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie das alte Gutachten als Grundlage akzeptiert oder eine neue Begutachtung durch den Medizinischen Dienst anordnet.

Warum die neue Pflegekasse nicht an den alten Bescheid gebunden ist

Die rechtliche Grundlage für diesen Mechanismus liegt im Grundsatz des Sozialversicherungsrechts: Leistungsansprüche bestehen nur während der Mitgliedschaft. Mit dem Kassenwechsel endet die alte Mitgliedschaft – und damit die Bindungswirkung aller bisherigen Bescheide. Die neue Pflegekasse beginnt rechtlich bei null.

Sie kann auf das letzte Gutachten des Medizinischen Dienstes zurückgreifen, muss es aber nicht. Und das Gutachten selbst wird beim automatischen Datenaustausch zwischen den Kassen gar nicht übermittelt – nur der Pflegegrad-Wert und die laufenden Leistungen werden weitergegeben, nicht die detaillierte Begutachtungsakte.

Diese Konstellation schafft ein strukturelles Ungleichgewicht. Die neue Pflegekasse hat keine vollständigen Informationen über den Gesundheitszustand, gleichzeitig aber die formale Befugnis, einen komplett neuen Bewertungsprozess anzustoßen.

Betroffene treten diesem Verfahren ohne die Unterlagen an, die ihrer ursprünglichen Einstufung zugrunde lagen. Wer ein Pflegetagebuch geführt, Arztberichte gesammelt und sich beim ersten Gutachtertermin sorgfältig vorbereitet hatte, steht plötzlich wieder am Anfang.

Hannelore W., 71, aus Essen, wechselte Anfang 2025 die Krankenkasse, nachdem ihre bisherige den Zusatzbeitrag deutlich erhöht hatte. Pflegegrad 3 hatte sie seit 2022, nach einem Schlaganfall.

Drei Wochen nach dem Wechsel kam Post von der neuen Pflegekasse: Begutachtungstermin angefordert, „zur Prüfung des Leistungsanspruchs”. Das Gutachten ergab Pflegegrad 2 – 252 Euro monatlich weniger, 3.024 Euro im Jahr. Hannelore W. legte Widerspruch ein, reichte Pflegetagebuch und Arztberichte nach und erhielt nach einem Zweitgutachten Pflegegrad 3 zurück – aber erst vier Monate später.

Wer wirklich geschützt ist – und wer nicht

Es gibt eine Gruppe, für die ein eigener gesetzlicher Schutz besteht: Menschen, die zum 1. Januar 2017 aus dem alten Pflegestufensystem in einen Pflegegrad übergeleitet wurden. Für sie gilt nach § 140 Abs. 3 SGB XI, dass ihre Pflegegrad-Zuordnung auch nach einer erneuten Begutachtung bestehen bleibt – es sei denn, das Gutachten stellt eine vollständige Aufhebung der Pflegebedürftigkeit fest oder ergibt einen höheren Pflegegrad.

Eine einfache Rückstufung ist für diese Gruppe nicht möglich. Dieser Schutz gilt ausdrücklich auch beim Kassenwechsel.

Konkret: Wer am 31. Dezember 2016 eine Pflegestufe hatte und zum 1. Januar 2017 automatisch in einen Pflegegrad umgewandelt wurde, kann durch eine Neubegutachtung nach dem Kassenwechsel nicht auf einen niedrigeren Pflegegrad gesetzt werden. Die einzige Ausnahme ist der vollständige Wegfall der Pflegebedürftigkeit – was bei chronischen Erkrankungen oder Demenz in aller Regel ausscheidet.

Wer diesen Besitzstandsschutz hat, erkennt es daran, dass der erste Pflegegradbescheid aus dem Jahr 2017 stammt und explizit die Überleitung aus einer Pflegestufe benennt. Ein Pflegegradbescheid aus 2018, 2020 oder später begründet diesen Schutz dagegen nicht – unabhängig davon, wie lange man bereits Leistungen bezieht.

Für alle anderen gilt: Die Rechtslage ist eindeutig unbefriedigend, aber sie ist die geltende. Wer seinen Pflegegrad erstmalig nach dem 31. Dezember 2016 erhalten hat, genießt beim Kassenwechsel keinen Bestandsschutz. Das Risiko einer Rückstufung durch die neue Kasse ist real.

Was die neue Pflegekasse beim Kassenwechsel tun darf – und was sie oft tut

Die neue Pflegekasse kann nach Ermessen vorgehen. Sie kann den bisherigen Pflegegrad ohne Neubegutachtung bestätigen, sie kann ihn zunächst akzeptieren und sich eine spätere Überprüfung vorbehalten, oder sie kann unmittelbar nach dem Wechsel eine neue Begutachtung durch den Medizinischen Dienst anordnen.

Für Betroffene ist das dritte Szenario das gefährlichste, weil es mit dem Kassenwechsel selbst zusammenfällt und meistens ohne Vorwarnung kommt.

Dabei ist die Anordnung einer Neubegutachtung aus Kassenperspektive formal nachvollziehbar: Die neue Kasse übernimmt eine laufende finanzielle Verpflichtung, ohne die Grundlagen dieser Verpflichtung selbst geprüft zu haben.

Die Beweislast dafür, dass der Pflegebedarf dem festgestellten Pflegegrad entspricht, liegt im Begutachtungsverfahren bei der pflegebedürftigen Person – und das gilt nach einem Kassenwechsel erneut.

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Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Das vollständige Pflegegutachten des Medizinischen Dienstes wird beim Datenaustausch zwischen den Kassen nicht übermittelt. Die neue Pflegekasse erhält lediglich den Pflegegrad und die laufenden Leistungsarten. Wer sich auf die Aussage verlässt, die neue Kasse wisse bereits alles über den eigenen Pflegebedarf, irrt. Sie weiß es eben nicht – und darf genau deshalb von vorn anfangen.

So schützen Sie sich vor einer Rückstufung beim Kassenwechsel

Die entscheidende Maßnahme ist die proaktive Information der neuen Pflegekasse noch vor dem ersten automatischen Datenaustausch. Wer wartet, bis die Kasse von sich aus handelt, überlässt ihr die Initiative. Wer dagegen selbst aktiv informiert und Unterlagen einreicht, verschiebt das Gleichgewicht.

Sofort nach dem Mitgliedsantrag bei der neuen Krankenkasse sollte die Pflegeabteilung schriftlich über den bestehenden Pflegegrad informiert werden. Gleichzeitig sollten der aktuelle Pflegegradbescheid der alten Kasse, das vollständige Gutachten des Medizinischen Dienstes aus der letzten Begutachtung und aktuelle Arztberichte eingereicht werden.

Das Gutachten ist besonders wichtig, weil es beim automatischen Datenaustausch nicht übermittelt wird – die neue Pflegekasse kennt nur den Pflegegrad-Wert, nicht die Grundlagen, auf denen er beruht.

Wer ein Pflegetagebuch führt, hat beim Kassenwechsel einen erheblichen Vorteil. Es dokumentiert täglich, welche Alltagsverrichtungen nicht oder nur mit Unterstützung möglich sind, und kann im Begutachtungsverfahren nicht ignoriert werden. Wer keines hat, sollte umgehend damit beginnen – auch wenn ein Kassenwechsel noch nicht feststeht.

Besonders wichtig: Wer weiß, dass er unter den Besitzstandsschutz nach § 140 Abs. 3 SGB XI fällt – also 2017 aus einer Pflegestufe übergeleitet wurde –, sollte der neuen Kasse diesen Umstand ausdrücklich schriftlich mitteilen und den ersten Pflegegradbescheid von 2017 beifügen. Kassen sind nicht verpflichtet, diesen Schutz von sich aus zu prüfen. Wer ihn nicht geltend macht, riskiert, dass er ignoriert wird.

Widerspruch nach Rückstufung: Was sofort zu tun ist

Wer nach dem Kassenwechsel einen Bescheid erhält, der einen niedrigeren Pflegegrad festsetzt, hat ab dem Datum der Zustellung einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Diese Frist ist absolut.

Wer sie versäumt, verliert die einfachste Verteidigungsmöglichkeit. Ein erster kurzer Widerspruch ohne Begründung reicht aus, um die Frist zu wahren: „Gegen Ihren Bescheid vom [Datum] lege ich Widerspruch ein. Die Begründung reiche ich nach.” Dieser eine Satz sichert den Rechtsbehelf.

Parallel zum Widerspruch sollte umgehend das vollständige Gutachten des Medizinischen Dienstes angefordert werden, falls es dem Bescheid nicht beigefügt war. Dieses Gutachten ist die Grundlage jeder sachlichen Widerspruchsbegründung. Es zeigt, an welchen Punkten der Gutachter zu anderen Einschätzungen gekommen ist als der vorherige Dienst, und ermöglicht eine gezielte Gegendarstellung.

Die Begründung des Widerspruchs sollte modul-weise vorgehen. Für jeden der sechs Lebensbereiche, in dem das neue Gutachten abweicht, sollte konkret dargelegt werden, warum die Einschätzung nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht – mit Verweis auf das Pflegetagebuch, Arztberichte und die Stellungnahme des Pflegedienstes. Juristische Formulierungen sind nicht nötig; präzise, sachliche Sätze reichen.

Im Widerspruchsverfahren beauftragt die Pflegekasse in der Regel einen anderen Gutachter des Medizinischen Dienstes. Dieses Zweitgutachten erfolgt entweder nach Aktenlage oder mit einem erneuten Hausbesuch.

Wer gut dokumentiert hat und einen konsequenten Widerspruch eingereicht hat, hat realistische Chancen, den bisherigen Pflegegrad zu erhalten. Bleibt die Kasse auch nach dem Widerspruch bei ihrer Entscheidung, ist der nächste Schritt die Klage beim Sozialgericht – dort entstehen für die klagende Partei keine Gerichtskosten.

Das Kassenwahlrecht – eines der grundlegenden Rechte gesetzlich Versicherter – wird für Pflegebedürftige durch die bestehende Rechtslage faktisch eingeschränkt. Wer Pflegegrad 3 oder 4 hat und eine günstigere Kasse gefunden hat, riskiert mit dem Wechsel mehrere Tausend Euro im Jahr. Dieser Widerspruch zwischen formalem Recht und materieller Realität ist politisch seit Jahren bekannt und bleibt bis heute ungelöst.

Häufige Fragen zu Pflegegrad und Kassenwechsel

Verliere ich meinen Pflegegrad automatisch, wenn ich die Krankenkasse wechsle?

Nein, der Pflegegrad erlischt nicht automatisch. Die neue Pflegekasse übernimmt in den meisten Fällen den bisherigen Grad über den automatischen Datenaustausch und bestätigt ihn per Bescheid. Sie ist jedoch rechtlich nicht dazu verpflichtet und kann eine neue Begutachtung anordnen, wenn sie den bisherigen Leistungsanspruch überprüfen möchte.

Wann habe ich echten gesetzlichen Bestandsschutz für meinen Pflegegrad?

Nur wer zum 1. Januar 2017 automatisch aus einer Pflegestufe in einen Pflegegrad übergeleitet wurde, hat nach § 140 Abs. 3 SGB XI gesetzlichen Schutz – auch beim Kassenwechsel. Dieser Schutz verhindert eine Rückstufung, nicht aber den vollständigen Wegfall der Pflegebedürftigkeit. Wer seinen Pflegegrad erstmals nach 2017 erhalten hat, fällt nicht unter diese Regelung.

Was passiert, wenn ich die Kasse wechsle, während ein Widerspruchsverfahren läuft?

Das laufende Widerspruchsverfahren gegen den alten Pflegegradbescheid verbleibt bei der alten Pflegekasse und wird dort zu Ende geführt. Die neue Kasse ist für dieses Verfahren nicht zuständig und nicht verpflichtet, das Ergebnis abzuwarten, bevor sie ihrerseits den Leistungsanspruch überprüft.

Wie lange hat die neue Pflegekasse Zeit für ihre Entscheidung?

Nach Eingang des Leistungsantrags muss die neue Pflegekasse innerhalb von 25 Arbeitstagen schriftlich entscheiden. Hält sie diese Frist nicht ein, entsteht ein Anspruch auf Entschädigungszahlung von 70 Euro für jede angefangene Woche der Verzögerung – mit Ausnahme von Personen, die bereits mindestens Pflegegrad 2 haben und sich in vollstationärer Pflege befinden.

Was tun, wenn die neue Pflegekasse den Pflegegrad von 3 auf 2 abstuft?

Die Leistungen sinken mit dem Bescheid um die Differenz zwischen den Pflegegraden – beim Schritt von Pflegegrad 3 auf 2 sind das 252 Euro monatlich weniger Pflegegeld. Sofort Widerspruch einlegen und gleichzeitig aufschiebende Wirkung beantragen – das kann, wenn bewilligt, die bisherigen Leistungen bis zur Entscheidung über den Widerspruch sichern. Gutachten anfordern, Pflegetagebuch einreichen.

Quellen

Gesetze im Internet: § 18 SGB XI – Beauftragung der Begutachtung

Gesetze im Internet: § 140 SGB XI – Anzuwendendes Recht und Überleitung in die Pflegegrade

Sozialversicherung kompetent: Leistungsabgrenzung bei Kassenwechsel