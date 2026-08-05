Simone pflegt ihren Sohn auch im Krankenhaus – doch nach 57 Tagen ruht das Pflegegeld

Eltern schwer kranker Kinder geben ihre Pflegeaufgaben an der Kliniktür häufig nicht vollständig ab. Sie sondieren Nahrung und Medikamente, überwachen Monitore, lagern ihr Kind und bleiben auch nachts in Alarmbereitschaft. Seit dem 1. Januar 2026 läuft das Pflegegeld während einer durchgehenden vollstationären Krankenhausbehandlung 56 Kalendertage weiter.

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Ab dem 57. Kalendertag ruht die Zahlung grundsätzlich, solange der stationäre Aufenthalt andauert. Wichtig ist dabei die genaue Wortwahl: Das Pflegegeld wird nicht endgültig entzogen und auch der Pflegegrad verschwindet nicht. Nach der Entlassung setzt die Zahlung wieder ein.

Eine Mutter pflegt weiter, obwohl ihr Sohn in der Klinik liegt

Simone Brugger schildert in einem veröffentlichten Buchauszug, wie umfassend sie ihren schwer kranken Sohn auch während langer Klinikaufenthalte versorgt.

Nach ihren Angaben sorgt sie bei einem Monitoralarm für Sauerstoff, schließt die Ernährungspumpe an, sondiert Medikamente, inhaliert mit ihrem Kind und übernimmt das Waschen, Anziehen und Lagern. Der Krankenhausaufenthalt nimmt ihr die Verantwortung damit nicht einfach ab.

Der Bericht zeigt einen Konflikt, den viele pflegende Eltern kennen: Rechtlich trägt die Klinik die stationäre Versorgung, im Alltag bleiben Angehörige jedoch eng eingebunden. Vertraute Pflegeroutinen und die Kommunikation mit dem Kind lassen sich nicht immer vollständig auf Klinikpersonal übertragen.

Was § 34 Absatz 2 SGB XI regelt

Pflegegeld nach § 37 SGB XI wird gezahlt, wenn Menschen mit mindestens Pflegegrad 2 ihre häusliche Pflege selbst sicherstellen, etwa mit Hilfe von Angehörigen. Das Geld steht der pflegebedürftigen Person zu, ist kein Arbeitslohn und kann als Anerkennung an die Pflegeperson weitergegeben werden.

Während einer vollstationären Krankenhausbehandlung ruht der Anspruch auf häusliche Pflege, soweit die Klinik oder ein anderer Leistungsträger die Versorgung übernimmt. Für Pflegegeld und anteiliges Pflegegeld erlaubt § 34 Absatz 2 SGB XI jedoch eine zeitlich begrenzte Weiterzahlung.

Die Acht-Wochen-Regel gilt nicht nur im Krankenhaus. Sie erfasst auch eine stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme nach § 107 Absatz 2 SGB V sowie bestimmte Fälle häuslicher Krankenpflege nach § 37 Absatz 1 SGB V. Schließen sich solche Versorgungsformen unmittelbar aneinander an, werden die Zeiten zusammengerechnet und die 56 Tage nur einmal gewährt.

Situation im Jahr 2026 Folge für das Pflegegeld Vollstationäres Krankenhaus, Tag 1 bis Tag 56 Volle Weiterzahlung des bisherigen Pflegegeldes oder des bisherigen anteiligen Pflegegeldes Vollstationäres Krankenhaus ab Tag 57 Anspruch ruht grundsätzlich bis zur Entlassung Entlassung aus dem Krankenhaus Zahlung setzt bereits mit dem Entlassungstag wieder ein Stationäre Vorsorge oder Reha Grundsätzlich dieselbe Acht-Wochen-Regel Kurzzeitpflege oder mindestens achtstündige beziehungsweise stationäre Verhinderungspflege In der Regel hälftige Weiterzahlung für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr; am ersten und letzten Tag volle Zahlung Tagesstationäre oder stationsäquivalente Behandlung ohne Übernachtung Keine Kürzung, wenn davor und danach zu Hause gepflegt wird Stundenweise Verhinderungspflege von weniger als acht Stunden am Tag Volles Pflegegeld; der Tag wird nicht auf die Höchstdauer angerechnet

So werden die 56 Tage gezählt

Die Frist beginnt am Aufnahmetag. Dieser Tag ist Tag 1, der 56. Kalendertag ist der letzte Tag der gesetzlichen Weiterzahlung. Ab Tag 57 ruht das Pflegegeld, sofern die vollstationäre Behandlung ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Das Gemeinsame Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes vom 2. April 2026 stellt außerdem klar, dass die Zahlung am Entlassungstag wieder einsetzt. Fällt die Ruhezeit in einen laufenden Monat, wird das Pflegegeld tageweise berechnet. Nach § 37 Absatz 2 SGB XI dient dabei ein Monat mit 30 Tagen als Rechengröße.

Schließt sich eine stationäre Reha oder erfasste häusliche Krankenpflege unmittelbar an den Krankenhausaufenthalt an, werden die Zeiten für die Acht-Wochen-Grenze zusammengerechnet.

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Beginnt die Anschlussrehabilitation dagegen erst nach einer Unterbrechung, behandelt der GKV-Spitzenverband beide Aufenthalte als getrennte Sachverhalte. Bei einer erneuten Krankenhausaufnahme sollten Familien die konkrete Berechnung schriftlich von der Pflegekasse erläutern lassen.

Warum die weitere Pflege durch Eltern die Frist nicht verlängert

Für betroffene Familien wirkt die Ruhensregel oft lebensfremd, weil Eltern weiterhin pflegen, Untersuchungen begleiten und rund um die Uhr ansprechbar bleiben. § 34 Absatz 2 SGB XI knüpft die Frist dennoch an die Art und Dauer der Versorgung; die tatsächliche Mithilfe verlängert den allgemeinen Anspruch nicht über Tag 56 hinaus. Eine Einzelfallverlängerung allein wegen fortgesetzter Angehörigenpflege sieht die Vorschrift nicht vor.

Die Verdopplung von vier auf acht Wochen berücksichtigt die fortbestehende Pflegebereitschaft häuslich Pflegender, wie der GKV-Spitzenverband erläutert. Sie verschiebt den finanziellen Einschnitt jedoch nur um weitere 28 Tage und verhindert ihn bei einem monatelangen Klinikaufenthalt nicht.

Eine enge Ausnahme gilt beim Arbeitgebermodell

Über die acht Wochen hinaus kann Pflegegeld weitergezahlt werden, wenn die pflegebedürftige Person besondere Assistenzkräfte selbst beschäftigt und die Bedingungen des Arbeitgebermodells erfüllt. Dafür muss § 63b Absatz 6 Satz 1 SGB XII anwendbar sein; nach den GKV-Hinweisen gehört dazu eine Beteiligung des Sozialhilfeträgers an den Kosten nach § 64f Absatz 3 SGB XII. Eine familiäre Pflegetätigkeit allein erfüllt diese Voraussetzungen nicht.

Pflegegeld, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege nicht verwechseln

Die Krankenhausregel wird häufig mit der Kurzzeitpflege oder der Verhinderungspflege verwechselt. Bei Krankenhaus, stationärer Vorsorge und Reha läuft das Pflegegeld in den ersten acht Wochen in voller Höhe weiter.

Während der Kurzzeitpflege sowie bei einer mindestens achtstündigen oder stationären Verhinderungspflege wird es dagegen für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr regelmäßig nur zur Hälfte gezahlt; am ersten und letzten Tag bleibt der volle Anspruch bestehen.

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Dauert die Verhinderung der regulären Pflegeperson weniger als acht Stunden am Tag, wird das Pflegegeld nicht gekürzt. Dieser Tag wird auch nicht auf die Höchstdauer der Verhinderungspflege angerechnet.

Die 56 Tage im Krankenhaus beziehen sich auf den zusammenhängenden Behandlungszeitraum, während die Höchstdauer bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege an das Kalenderjahr anknüpft. Wer Leistungen kombiniert, muss deshalb auch den jeweiligen gesetzlichen Anlass beachten.

Auch die soziale Absicherung der Pflegeperson kann betroffen sein

Für nicht erwerbsmäßig Pflegende kann die Pflegekasse unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Nach § 34 Absatz 3 SGB XI ruhen diese Leistungen während der ersten acht Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder einer stationären Vorsorge- oder Rehamaßnahme nicht.

Bei längeren Aufenthalten sollte die Pflegeperson schriftlich klären lassen, wann Beitragsmeldungen unterbrochen und nach der Entlassung wieder aufgenommen werden; weitere Hinweise bietet der Beitrag zur Rentenversicherung für pflegende Angehörige.

Was Familien jetzt prüfen sollten

Betroffene sollten Klinik- und Entlassungsbescheinigungen aufbewahren und bei einem Aufenthalt von mehr als 56 Tagen eine schriftliche Berechnung verlangen. So lassen sich falsche Zähltage und unklare Rückforderungen erkennen.

Stoppt eine Pflegekasse das Pflegegeld bei einem ab dem 1. Januar 2026 begonnenen Aufenthalt bereits ab Tag 29, hat sie möglicherweise noch die alte Frist angewandt. Die pflegebedürftige Person sollte auf § 34 Absatz 2 SGB XI in der seit 1. Januar 2026 geltenden Fassung verweisen und einen schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung verlangen.

Gegen einen belastenden Bescheid kann nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Im Widerspruch sollten Aufnahme- und Entlassungsdatum, der bisher bezogene Pflegegeldbetrag und der beanstandete Zeitraum genannt werden. Hilfreich sind Kopien der Klinikbescheinigungen sowie eine kurze Forderung nach Neuberechnung und Nachzahlung. Wie das Verfahren abläuft, erklärt der interne Ratgeber zum Widerspruch gegen Entscheidungen der Pflegekasse.

Fragen und Antworten zum Pflegegeld im Krankenhaus

Wie lange wird Pflegegeld im Krankenhaus seit 2026 weitergezahlt?

Bei einer durchgehenden vollstationären Krankenhausbehandlung wird das Pflegegeld für die ersten acht Wochen beziehungsweise 56 Kalendertage ungekürzt weitergezahlt. Der Aufnahmetag zählt als erster Tag.

Ist die Grenze von 28 Tagen vollständig abgeschafft?

Seit dem 1. Januar 2026 gilt nach § 34 Absatz 2 SGB XI die Grenze von 56 Tagen; die frühere 28-Tage-Regel endete am 31. Dezember 2025. Bei einem bereits 2025 begonnenen Aufenthalt werden die 56 Tage jedoch vom ursprünglichen Aufnahmetag an gezählt.

Wird der Pflegegrad nach 56 Tagen im Krankenhaus aufgehoben?

Nein. Der Pflegegrad bleibt bestehen, während die Zahlung vorübergehend ruht; eine Änderung erfordert eine gesonderte Entscheidung.

Verlängert sich die Frist, wenn Eltern ihr Kind im Krankenhaus weiterpflegen?

Grundsätzlich nein. Die Mithilfe von Angehörigen führt nicht zu einer Weiterzahlung über Tag 56; ausgenommen ist das beschriebene Arbeitgebermodell unter seinen besonderen Voraussetzungen.

Ab wann wird nach der Entlassung wieder Pflegegeld gezahlt?

Die Zahlung setzt mit dem Entlassungstag wieder ein. Bei einem Teilmonat wird der Betrag anhand der Anspruchstage berechnet, wobei der Monatsbetrag durch 30 geteilt wird.

Gilt die Acht-Wochen-Regel auch für eine Reha?

Ja, wenn es sich um eine stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach § 107 Absatz 2 SGB V handelt. Unmittelbar aufeinanderfolgende erfasste Versorgungsformen werden für die Acht-Wochen-Grenze zusammengerechnet.

Was ist zu tun, wenn die Pflegekasse schon ab Tag 29 nicht mehr zahlt?

Betroffene sollten eine schriftliche Berechnung und einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung verlangen. Sie sollten auf die seit dem 1. Januar 2026 geltende Fassung des § 34 Absatz 2 SGB XI verweisen und vorsorglich innerhalb eines Monats einen Widerspruch einlegen.

Wird das Pflegegeld während der 56 Tage nur zur Hälfte gezahlt?

Nein, bei der Krankenhausregel wird das bisherige oder anteilige Pflegegeld ungekürzt weitergezahlt. Die hälftige Zahlung betrifft die Kurzzeitpflege sowie eine mindestens achtstündige oder stationäre Verhinderungspflege; am ersten und letzten Tag besteht der volle Anspruch. Bei einer stundenweisen Verhinderung von weniger als acht Stunden wird das Pflegegeld nicht gekürzt.