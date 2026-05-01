Pflegegeld eingefroren bis 2028 und jede zweite Einstufung ist veraltet

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Die Pflegekasse zahlt 2026 und 2027 keinen Cent mehr als 2025 – während gleichzeitig Heimkosten und Pflegedienstpreise steigen. Der Verband der Ersatzkassen hat zum 1. Januar 2026 erhoben: Der durchschnittliche Eigenanteil im Pflegeheim liegt im ersten Jahr bei 3.245 Euro monatlich, 261 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Wer seinen Pflegegrad erhöhen lässt, bekommt hingegen spürbar mehr aus dem System: Der Sprung von Pflegegrad 2 auf 3 bedeutet beim ambulanten Pflegedienst 701 Euro zusätzlich pro Monat. Der Antrag dazu ist formlos, jederzeit möglich – und die Leistungen fließen rückwirkend ab dem Tag der Antragstellung.

Für Pflegebedürftige, deren Zustand sich seit der Einstufung verschlechtert hat, ist die Höherstufung das einzige Instrument, das sofort und ohne Wartezeit auf Gesetzgebung wirkt. Die nächste gesetzlich vorgesehene Dynamisierung der Pflegeleistungen kommt nach aktuellem Stand frühestens am 1. Januar 2028. Wer jetzt beantragt, bekommt höhere Leistungen rückwirkend – falls die Begutachtung die Verschlechterung bestätigt.

So viel mehr zahlt die Pflegekasse bei höherem Pflegegrad

Der Pflegegrad entscheidet unmittelbar über die Höhe der monatlichen Leistungen. Die Beträge gelten seit dem 1. Januar 2025 und bleiben bis mindestens Ende 2027 unverändert. Wer also einen höheren Pflegegrad erhält, bewegt sich nicht auf eine zukünftige Anpassung zu – er bekommt sofort mehr aus einem System, das ansonsten stillsteht.

Wer überwiegend durch Angehörige zu Hause gepflegt wird und kein Pflegedienst-Budget abruft, erhält Pflegegeld: Bei Pflegegrad 2 sind das 347 Euro monatlich, bei Pflegegrad 3 bereits 599 Euro – 252 Euro mehr, allein durch die Höherstufung. Pflegegrad 4 bringt 800 Euro, Pflegegrad 5 schließlich 990 Euro.

Wer statt Pflegegeld Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI nutzt, also einen zugelassenen ambulanten Pflegedienst beschäftigt, profitiert noch deutlicher: Bei Pflegegrad 2 stehen 796 Euro monatlich zur Verfügung, bei Pflegegrad 3 sind es 1.497 Euro – ein Unterschied von 701 Euro. Pflegegrad 4 bringt 1.859 Euro, Pflegegrad 5 maximal 2.299 Euro.

Jeder Gradstufen-Sprung bedeutet zwischen 362 und 701 Euro mehr pro Monat, ohne dass sich an Gesetzen oder politischen Mehrheiten irgendetwas ändern muss.

Wer einen Pflegedienst nutzt und dabei nicht das volle Sachleistungsbudget ausschöpft, erhält den verbleibenden Anteil anteilig als Pflegegeld ausgezahlt – das ist die Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI. Auch hier schlägt eine Höherstufung direkt auf die verfügbaren Mittel durch.

Wann ein Höherstufungsantrag berechtigt ist

Der Pflegegrad ist keine feste Größe, die einmalig vergeben wird und unveränderlich bleibt. Er bildet den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt ab. Verändert sich dieser Zustand – verschlechtert sich die Selbstständigkeit einer Person durch Krankheitsfortschritt, neuen Erkrankungen oder zunehmenden Einschränkungen –, hat der zuvor vergebene Pflegegrad keine Aussagekraft mehr für die aktuelle Situation.

Typische Konstellationen, in denen ein Höherstufungsantrag sinnvoll ist: Die Diagnose hat sich weiterentwickelt, etwa bei Parkinson, Demenz oder Multiple Sklerose. Mehrere kleinere Verschlechterungen haben sich aufgestaut, ohne dass jemand einen Antrag gestellt hat.

Die Erstbegutachtung liegt lange zurück und die damaligen Angaben spiegeln den heutigen Alltag nicht mehr wider. Oder der ursprüngliche Gutachter hat einzelne Module zu optimistisch bewertet – ein strukturiertes Pflegetagebuch hätte das korrigieren können.

Wichtig: Ein Höherstufungsantrag kann im Einzelfall auch zur Überprüfung des bestehenden Grades führen. Das Risiko einer Rückstufung ist nach Einschätzung von Fachberatungsstellen bei gut vorbereiteten Anträgen gering – aber es besteht.

Wer unsicher ist, ob die Pflegesituation tatsächlich einem höheren Grad entspricht, sollte vorab den kostenlosen Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI nutzen oder einen Pflegestützpunkt kontaktieren. Eine formlose Vorbesprechung mit der Pflegekasse ist immer möglich.

Werner K., 74, aus Bochum, wurde vor drei Jahren mit Pflegegrad 2 eingestuft. Seitdem hat seine Parkinsonerkrankung sich deutlich verschlechtert: Er kann Alltagshandlungen wie Anziehen, Körperpflege und die Zubereitung einfacher Mahlzeiten nicht mehr selbstständig ausführen. Seine Tochter übernimmt täglich mehrere Stunden Pflege.

Die monatlichen 347 Euro Pflegegeld decken kaum einen Bruchteil des Aufwands. Mit Pflegegrad 3 stünden ihm stattdessen 599 Euro Pflegegeld oder 1.497 Euro Sachleistungsbudget zu – eine Differenz, die jetzt rückwirkend ab dem Tag des Antrags fließen würde. Werner K. hat noch keinen Antrag gestellt – weil er nicht wusste, dass er das jederzeit und formlos kann.

Antrag stellen: So läuft der Weg zur neuen Begutachtung

Der Höherstufungsantrag ist keine bürokratische Hürde. Er funktioniert formlos – ein kurzes Schreiben oder ein Anruf bei der Pflegekasse genügt, um das Verfahren in Gang zu setzen. Entscheidend ist das Datum des Eingangs bei der Pflegekasse: Ab diesem Tag beginnen sowohl die Bearbeitungsfrist als auch der Rückwirkungszeitraum für höhere Leistungen.

Der Ablauf in der Praxis: Wer die Höherstufung beantragt, erhält von der Pflegekasse ein Formular, kann den Antrag aber auch mit dem formlosen Schreiben als gestellt betrachten. Die Pflegekasse beauftragt dann den Medizinischen Dienst (MD) – oder bei Privatversicherten das Institut Medicproof – mit einer erneuten Begutachtung.

Der Gutachter kommt in der Regel in die Häuslichkeit oder die Pflegeeinrichtung. Nach der Begutachtung entscheidet die Pflegekasse und stellt einen Bescheid aus.

Die gesetzliche Bearbeitungsfrist beträgt fünf Wochen ab Antragseingang. Überschreitet die Pflegekasse diese Frist ohne Vereinbarung einer Verlängerung, schuldet sie für jede angefangene Verzugswoche 70 Euro als Pauschale. Diese Regelung gilt nur bei Verschulden der Pflegekasse. Wer also exakt notiert, wann der Antrag eingegangen ist, kann Verzögerungen dokumentieren und die Gebühr einfordern.

Wird der Höherstufungsantrag bewilligt, zahlt die Pflegekasse die erhöhten Leistungen rückwirkend ab dem Datum der Antragstellung. Wer im April beantragt und im Juni einen positiven Bescheid erhält, bekommt die Differenz für April und Mai nachgezahlt. Das ist einer der Gründe, warum früher Antrag stellen immer besser ist als abwarten.

Vor dem MD-Termin – was über den Pflegegrad entscheidet

Der Medizinische Dienst bewertet die Pflegebedürftigkeit nach einem festen Begutachtungsinstrument mit sechs Modulen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

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Aus den gewichteten Punkten dieser sechs Module ergibt sich die Gesamtpunktzahl, die den Pflegegrad bestimmt: 27 bis unter 47,5 Punkte ergeben Pflegegrad 2, 47,5 bis unter 70 Punkte Pflegegrad 3, 70 bis unter 90 Punkte Pflegegrad 4.

Entscheidend ist: Bewertet wird nicht der Zeitaufwand für Pflege, sondern der Grad der Selbstständigkeit. Wer beim Gutachter sagt „ich schaffe das schon irgendwie”, riskiert eine zu niedrige Einstufung – auch wenn „irgendwie schaffen” tatsächlich bedeutet, täglich mehrstündige Hilfe von Angehörigen in Anspruch zu nehmen. Gutachter bewerten, was ohne fremde Hilfe noch möglich wäre. Nicht das, was mit Unterstützung noch funktioniert.

Das wichtigste Vorbereitungsinstrument ist ein Pflegetagebuch, das die Einschränkungen je Modul konkret und mit Häufigkeit dokumentiert. Einträge wie „morgens beim Anziehen geholfen, ca. 20 Minuten, täglich” sind aussagekräftiger als allgemeine Beschreibungen. Ärztliche Unterlagen, aktuelle Medikamentenlisten und Therapieberichte sollten beim Gutachtertermin bereitliegen.

Eine Vertrauensperson, die die Einschränkungen bestätigen kann, darf beim Termin anwesend sein – und sollte es in schwierigeren Fällen auch.

Besonders viele Punkte sind im Modul 4 (Selbstversorgung) zu holen, das körperbezogene Pflegemaßnahmen und die Hilfe im Haushalt bewertet. Wer in diesem Modul Einschränkungen hat – beim Waschen, Anziehen, der Körperpflege, der Nahrungsaufnahme –, sollte diese mit konkreten Alltagsbeispielen schildern.

Pflegedienstmitarbeiter, die regelmäßig kommen, können als sachkundige Zeugen auf dem Termin anwesend sein oder eine schriftliche Einschätzung beisteuern.

Pflegegrad trotzdem abgelehnt – Widerspruch und nächste Schritte

Lehnt die Pflegekasse den Höherstufungsantrag ab oder ergibt die Begutachtung einen Pflegegrad, der niedriger ist als erwartet, gilt eine Widerspruchsfrist von einem Monat ab Zugang des Bescheids. Der Widerspruch muss schriftlich eingelegt werden, muss aber nicht detailliert begründet sein – der Einspruch selbst hemmt die Frist. Begründung, Stellungnahme und Nachweise können nachgeliefert werden.

Wer Widerspruch einlegt, sollte zunächst das vollständige MD-Gutachten bei der Pflegekasse anfordern. Aus dem Gutachten wird ersichtlich, welche Einschätzungen der Gutachter je Modul vorgenommen hat. Einzelne Modulbewertungen, die nicht der tatsächlichen Situation entsprechen, lassen sich mit Pflegetagebuch, Arztbriefen und Zeugenaussagen von Angehörigen konkret widerlegen.

Scheitert auch der Widerspruch, steht der Klageweg vor dem Sozialgericht offen. Das Sozialgericht ist für Sozialleistungsstreitigkeiten kostenfrei, und es besteht kein Anwaltszwang. Pflegestützpunkte, VdK-Beratungsstellen und Sozialverbände begleiten das Verfahren häufig kostenlos.

Erfolgreiche Klagen führen dazu, dass höhere Leistungen rückwirkend ab dem ursprünglichen Antragsdatum nachgezahlt werden – in einzelnen Fällen also für viele Monate. Wer diesen Weg nicht scheut, holt sich das zurück, was ihm zusteht.

Häufige Fragen zur Pflegegraderhöhung

Wie oft darf ich einen Höherstufungsantrag stellen?

Einmal alle sechs Monate kann ein Antrag auf Überprüfung des Pflegegrades ohne weitere Begründung gestellt werden. Wenn sich die Pflegesituation akut verändert – etwa durch einen Krankenhausaufenthalt oder eine neue Diagnose –, ist auch häufiger möglich. Es gibt keine formale Sperrfrist für besondere Umstände.

Bekomme ich höhere Leistungen rückwirkend?

Ja. Die Pflegekasse zahlt höhere Leistungen ab dem Datum der Antragstellung, wenn der Höherstufungsantrag bewilligt wird. Wer also im Mai beantragt und im Juli einen positiven Bescheid erhält, bekommt Mai und Juni nachgezahlt. Deshalb gilt: Sobald Verschlechterungen spürbar sind, sofort und formlos Antrag stellen – nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten.

Gilt beim Pflegegeld die Halbierung bei Urlaub der Pflegeperson noch?

Ja, das ist unabhängig vom Pflegegrad. Während Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege wird das Pflegegeld für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr hälftig weitergezahlt. Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege steht außerdem ein gemeinsames Jahresbudget von 3.539 Euro zur Verfügung, das separat abzurufen ist.

Was ist, wenn der Gutachter einen niedrigeren Pflegegrad empfiehlt als bisher?

Das kommt selten vor, ist aber möglich. Wer einen Höherstufungsantrag stellt, erteilt dem Medizinischen Dienst damit automatisch den Auftrag zu einer vollständigen Neubegutachtung. Eine gut vorbereitete Begutachtung mit Pflegetagebuch und ärztlichen Unterlagen macht eine Rückstufung unwahrscheinlich.

Wer unsicher ist, sollte vorher einen Pflegestützpunkt oder Sozialverband für eine kostenfreie Einschätzung kontaktieren.

Muss der Antrag schriftlich gestellt werden?

Nein. Ein formloser Anruf bei der Pflegekasse genügt, um das Verfahren auszulösen. Entscheidend ist, dass das Datum der Antragstellung dokumentiert ist – dieses Datum bestimmt, ab wann höhere Leistungen rückwirkend gezahlt werden.

Wer anruft, sollte Name des Mitarbeiters, Datum und Uhrzeit notieren oder parallel ein kurzes schriftliches Bestätigungsschreiben nachsenden.

Quellen

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek): Finanzielle Belastung von Pflegebedürftigen im Pflegeheim 2026 – Pressemitteilung 22. Januar 2026

Gesetze-im-Internet.de (Bundesministerium der Justiz): § 37 SGB XI – Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

Gesetze-im-Internet.de (Bundesministerium der Justiz): § 15 SGB XI – Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit, Begutachtungsinstrument