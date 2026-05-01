Rente: Doppelte Kassenbeiträge belasten viele Rentner zusätzlich

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Viele Rentnerinnen und Rentner erleben beim Blick auf ihre Betriebsrente eine unangenehme Überraschung. Was in der Erwerbsphase als zusätzliche Altersvorsorge aufgebaut wurde, kommt im Ruhestand oft spürbar gekürzt an. Der Grund liegt nicht nur in der Steuer, sondern vor allem in Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Besonders umstritten ist die sogenannte doppelte Verbeitragung. Gemeint ist damit, dass auf bestimmte Vorsorgebeiträge bereits während des Arbeitslebens Sozialabgaben gezahlt wurden und später bei der Auszahlung erneut Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge anfallen können. Für Betroffene fühlt sich das an, als werde dieselbe Altersvorsorge zweimal belastet.

Warum Betriebsrenten überhaupt beitragspflichtig sind

Betriebsrenten gelten in der gesetzlichen Krankenversicherung als Versorgungsbezüge. Dazu zählen etwa Leistungen aus Direktversicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, Unterstützungskassen oder Direktzusagen des Arbeitgebers. Wer im Ruhestand in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist, muss auf solche Bezüge grundsätzlich Beiträge zahlen.

Die Belastung fällt deshalb so stark ins Gewicht, weil Rentnerinnen und Rentner auf Betriebsrenten den Beitrag zur Krankenversicherung allein tragen. Anders als bei der gesetzlichen Rente gibt es hier keinen hälftigen Zuschuss eines Arbeitgebers. Hinzu kommt der Beitrag zur Pflegeversicherung, der ebenfalls selbst zu tragen ist.

Seit 2004 gilt für Versorgungsbezüge der volle allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung. Zusätzlich fällt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag an. Dadurch kann aus einer scheinbar soliden Zusatzrente schnell ein deutlich niedrigerer Nettobetrag werden.

Der Freibetrag entlastet, löst das Problem aber nicht vollständig

Seit 2020 gibt es für pflichtversicherte Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner einen Freibetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. Im Jahr 2026 beträgt dieser Freibetrag 197,75 Euro im Monat. Das bedeutet: Krankenversicherungsbeiträge werden nur auf den Teil der Betriebsrente erhoben, der diesen Betrag übersteigt.

Diese Regelung hat viele Betroffene entlastet. Wer eine kleine Betriebsrente unterhalb des Freibetrags erhält, zahlt darauf keine Krankenversicherungsbeiträge. Bei höheren Betriebsrenten sinkt zumindest die Bemessungsgrundlage.

Trotzdem bleibt die Belastung erheblich. Der Freibetrag gilt nur für die Krankenversicherung, nicht in gleicher Weise für die Pflegeversicherung. Außerdem erhalten freiwillig gesetzlich Versicherte diese Entlastung in der Regel nicht in derselben Form.

Der Unterschied zwischen Freibetrag und Freigrenze ist entscheidend

Viele Missverständnisse entstehen, weil Freibetrag und Freigrenze ähnlich klingen, aber unterschiedlich wirken. Ein Freibetrag schützt immer einen bestimmten Betrag vor Beiträgen. Nur der darüber liegende Teil wird belastet.

Eine Freigrenze funktioniert härter. Wird sie überschritten, kann der gesamte Betrag beitragspflichtig werden. Gerade bei der Pflegeversicherung ist das für Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner wichtig.

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Begriff Bedeutung für Betriebsrentner Freibetrag in der Krankenversicherung 2026 bleiben monatlich 197,75 Euro der Betriebsrente beitragsfrei; nur der darüberliegende Betrag wird für Krankenversicherungsbeiträge herangezogen. Freigrenze in der Pflegeversicherung Wird die Grenze überschritten, können Pflegeversicherungsbeiträge auf die volle Betriebsrente fällig werden. Mehrere Betriebsrenten Der Freibetrag wird nicht für jede einzelne Betriebsrente gewährt, sondern nur einmal für die Summe der begünstigten Betriebsrenten. Freiwillig gesetzlich Versicherte Für sie gelten die Entlastungen häufig nicht wie bei Pflichtversicherten in der Krankenversicherung der Rentner.

Warum viele Betroffene von Ungerechtigkeit sprechen

Der Streit entzündet sich vor allem an älteren Direktversicherungen. Viele Beschäftigte schlossen solche Verträge in einer Zeit ab, in der sie mit anderen Abgabenregeln rechneten. Später wurden die gesetzlichen Vorgaben geändert, und auch bereits bestehende Verträge konnten unter die Beitragspflicht fallen.

Das hat bei vielen Versicherten das Vertrauen in die betriebliche Altersvorsorge beschädigt. Wer jahrzehntelang zusätzlich vorgesorgt hat, empfindet hohe Abzüge im Ruhestand als Bestrafung der eigenen Vorsorge. Besonders bitter ist es, wenn Beiträge aus bereits verbeitragtem Einkommen gezahlt wurden.

Sozialrechtlich wurde die Beitragspflicht in vielen Fällen bestätigt. Politisch bleibt sie jedoch umstritten. Der Freibetrag war deshalb ein Kompromiss: Er senkt die Belastung, schafft die doppelte Belastung aber nicht vollständig ab.

Kapitalauszahlung kann ebenfalls betroffen sein

Nicht nur monatliche Betriebsrenten können beitragspflichtig sein. Auch Einmalzahlungen aus einer Direktversicherung oder Pensionskasse können als Versorgungsbezug gelten. In solchen Fällen wird die Auszahlung rechnerisch auf 120 Monate verteilt.

Das bedeutet praktisch: Die Krankenkasse behandelt die Kapitalsumme so, als würde sie zehn Jahre lang monatlich zufließen. Auf diesen rechnerischen Monatsbetrag können dann Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung erhoben werden. Für Betroffene kann das über Jahre hinweg eine spürbare monatliche Belastung bedeuten.

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Gerade bei größeren Auszahlungen führt diese Regelung oft zu Frust. Viele Rentnerinnen und Rentner hatten mit einem bestimmten Betrag für Modernisierung, Schuldenabbau oder Unterstützung der Familie geplant. Nach Abzug der Sozialabgaben bleibt dann deutlich weniger übrig.

Wer besonders betroffen ist

Am stärksten trifft die Regelung gesetzlich krankenversicherte Ruheständler mit höheren Betriebsrenten oder Kapitalleistungen. Auch Menschen mit mehreren kleinen Betriebsrenten können betroffen sein, weil der Freibetrag nur einmal berücksichtigt wird. Dadurch kann die Summe der Bezüge schneller über die beitragsfreie Schwelle steigen.

Freiwillig gesetzlich Versicherte sollten besonders genau hinsehen. Bei ihnen können andere Einnahmen ebenfalls in die Beitragsberechnung einfließen. Das kann dazu führen, dass die tatsächliche Belastung höher ausfällt als bei Pflichtversicherten in der Krankenversicherung der Rentner.

Privat Krankenversicherte sind von dieser speziellen Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht betroffen. Sie zahlen ihre Beiträge nach den Bedingungen ihres privaten Versicherungsvertrags. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ihre Altersvorsorge günstiger ist, weil private Krankenversicherungsbeiträge im Alter ebenfalls stark ins Gewicht fallen können.

Was Rentnerinnen und Rentner prüfen sollten

Betroffene sollten ihre Abrechnung der Betriebsrente genau kontrollieren. Wichtig ist, ob der Freibetrag korrekt angewendet wurde. Bei mehreren Betriebsrenten sollte außerdem geprüft werden, ob die Krankenkasse die Bezüge richtig zusammengeführt hat.

Auch die Art der Versicherung kann eine Bedeutung haben. Bei manchen Direktversicherungen kommt es darauf an, ob der Vertrag nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb privat fortgeführt wurde und wer Versicherungsnehmer war. In Einzelfällen kann das Auswirkungen auf die Beitragspflicht haben.

Sinnvoll ist es, Bescheide der Krankenkasse nicht ungeprüft hinzunehmen. Wer Zweifel hat, kann eine schriftliche Erläuterung verlangen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen. Dabei sollten Fristen beachtet werden.

Warum das Thema weiter brisant bleibt

Die betriebliche Altersvorsorge soll die gesetzliche Rente ergänzen. Genau deshalb ist die Beitragsbelastung so heikel. Wenn Rentnerinnen und Rentner im Ruhestand deutlich weniger erhalten als erwartet, leidet die Akzeptanz dieses Vorsorgewegs.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fragen sich dann, ob sich Entgeltumwandlung langfristig lohnt. Zwar können Steuer- und Sozialabgabenvorteile in der Ansparphase attraktiv sein. Im Ruhestand können Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge diesen Vorteil jedoch teilweise wieder aufzehren.

Die Diskussion wird durch steigende Zusatzbeiträge der Krankenkassen zusätzlich verschärft. Je höher die Beitragssätze ausfallen, desto stärker schrumpft die ausgezahlte Betriebsrente. Für viele ältere Menschen ist das keine theoretische Rechenfrage, sondern ein monatlicher Einschnitt im Haushaltsbudget.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner erhält im Jahr 2026 eine monatliche Betriebsrente von 350 Euro und ist pflichtversichert in der Krankenversicherung der Rentner. Für die Krankenversicherung bleibt ein Freibetrag von 197,75 Euro unberücksichtigt. Beiträge zur Krankenversicherung fallen daher nur auf 152,25 Euro an.

Anders sieht es bei der Pflegeversicherung aus. Wird die geltende Grenze überschritten, kann die Pflegeversicherung auf die gesamte Betriebsrente von 350 Euro berechnet werden.

Am Ende bleibt von der Zusatzrente also weniger übrig, als der Bruttobetrag zunächst vermuten lässt.

Dieses Beispiel zeigt, warum viele Betriebsrentner die Regelung als schwer nachvollziehbar empfinden. Der Freibetrag hilft zwar, aber er verhindert nicht jede Belastung. Vor allem die Pflegeversicherung und die volle Beitragspflicht oberhalb der Entlastung bleiben für viele ein Ärgernis.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Angaben zu Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung und zum Betriebsrenten-Freibetrag 2026.

Techniker Krankenkasse: Informationen zu beitragspflichtigen Versorgungsbezügen und zum Freibetrag von 197,75 Euro ab 1. Januar 2026.