Pflegegeld: 1.059 Euro mehr möglich – Viele wählen bei Pflegegrad 4 die falsche Leistung

Wer zu Hause gepflegt wird, steht vor einer Entscheidung, die die Pflegekasse selten erklärt: Pflegesachleistung oder Pflegegeld, und wenn beides möglich ist, in welchem Verhältnis? Bei Pflegegrad 4 beträgt der Abstand zwischen vollem Sachleistungsbudget und vollem Pflegegeld mehr als 1.000 Euro pro Monat.

Wer die falsche Wahl trifft oder nicht weiß, dass er wählen darf, verliert dauerhaft Geld. Seit dem 1. Januar 2026 gelten durch das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege zudem neue Regelungen für Pflegegeld-Bezieher, die diese kennen müssen.

Pflegesachleistung oder Pflegegeld 2026: Was die Pflegekasse zahlt

Die Pflegeversicherung kennt zwei verschiedene Leistungswege für häusliche Pflege. Pflegesachleistungen bedeuten: Ein ambulanter Pflegedienst übernimmt Körperpflege, Betreuung und Haushaltshilfe und rechnet direkt mit der Pflegekasse ab. Das Budget fließt nicht als Bargeld.

Pflegegeld dagegen zahlt die Pflegekasse direkt an den Pflegebedürftigen, der damit Pflege durch Angehörige oder nahestehende Personen selbst organisiert. Ab Pflegegrad 2 gelten 2026 folgende Monatsbeträge: Pflegegeld von 347 Euro (Pflegegrad 2), 599 Euro (Pflegegrad 3), 800 Euro (Pflegegrad 4) bis 990 Euro (Pflegegrad 5).

Das Sachleistungsbudget liegt jeweils deutlich höher: 796 Euro, 1.497 Euro, 1.859 Euro, 2.299 Euro. Pflegegrad 1 hat weder Anspruch auf Sachleistungen nach § 36 SGB XI noch auf Pflegegeld nach § 37 SGB XI.

Das Verhältnis der Beträge ist entscheidend: Bei Pflegegrad 3 liegt das Sachleistungsbudget 2,5-mal so hoch wie das Pflegegeld. Bei Pflegegrad 4 übersteigt es das Pflegegeld um mehr als das Doppelte. Diese Lücke ist kein Fehler, sondern Absicht: Sachleistungen sollen professionelle Pflege honorieren, Pflegegeld soll die ehrenamtliche Pflege durch Angehörige anerkennen. Die zwei Leistungsformen messen unterschiedliche Dinge.

Warum Pflegegeld keine Notlösung ist, sondern eine Entscheidung mit Konsequenz

Viele Familien nehmen an, Pflegegeld sei die Lösung für alle, die keinen Pflegedienst organisieren möchten. Dieser Umkehrschluss stimmt nicht: Wer einen Pflegedienst nutzt und trotzdem reines Pflegegeld beantragt, verschenkt Budget, das ihm zusteht.

Die Pflegekasse klärt darüber nicht auf. Sie ist Leistungsträger, kein Berater, und hat keinen Anreiz, aktiv auf ungenutztes Budget hinzuweisen.

Wer keinen ambulanten Pflegedienst einschaltet, kann kein Sachleistungsbudget abrufen. Das Budget ist an die Erbringung durch einen zugelassenen Dienst gebunden, es lässt sich nicht bar auszahlen. Für diese Familie ist Pflegegeld die vollständige, nicht die reduzierte Variante.

Die Frage, ob man Geld verliert, stellt sich erst, wenn gleichzeitig ein Pflegedienst tätig ist oder tätig sein könnte. Wer einen Pflegedienst braucht, aber nur Pflegegeld beantragt, zahlt den Pflegedienst aus eigener Tasche, statt ihn über das Sachleistungsbudget finanzieren zu lassen.

Kombinationsleistung Pflegegeld und Sachleistungen: Wie die Rechnung wirklich läuft

Sobald ein ambulanter Pflegedienst ins Spiel kommt, das Sachleistungsbudget aber nicht vollständig ausgeschöpft wird, greift die Kombinationsleistung automatisch.

Das Pflegegeld wird proportional weitergezahlt: Wer 40 Prozent des Budgets durch den Pflegedienst nutzt, behält 60 Prozent des Pflegegeldes. Wer 80 Prozent nutzt, behält 20 Prozent. Die Pflegekasse berechnet das nach Eingang der monatlichen Abrechnung des Dienstes. Ein gesonderter Antrag ist nicht nötig.

Der Haken ist die Schwankungslogik: Die Rechnung folgt der tatsächlichen Abrechnung, nicht einem Plan. Wenn der Pflegedienst im Dezember mehr leistet, weil die pflegende Tochter im Urlaub war, sinkt das Pflegegeld in diesem Monat.

Wer das anteilige Pflegegeld fest einplant, erlebt Überraschungen. Familien, die ein stabiles Einkommen aus dem Pflegegeld-Anteil brauchen, sollten die Pflegedienst-Leistungen möglichst konstant halten und Abweichungen vorher abstimmen.

Pflegesachleistung oder Pflegegeld: Die Rechnung für drei typische Fälle

Drei Rechenbeispiele zeigen, was bei unterschiedlichen Pflegearrangements herauskommt:

Fall 1: Klara W., 74, aus Bielefeld, Pflegegrad 3, nur Familienpflege. Klara wird vollständig von ihrer Tochter gepflegt, kein Pflegedienst. Sie erhält 599 Euro Pflegegeld monatlich. Das Sachleistungsbudget von 1.497 Euro ist für sie ohne Bedeutung, weil es ohne Pflegedienst nicht abrufbar ist. Reines Pflegegeld ist hier die vollständige Lösung.

Fall 2: Brigitte M., 72, aus Frankfurt, Pflegegrad 3, Pflegedienst dreimal wöchentlich. Brigitte hat dieselbe Pflegestufe wie Klara aus Fall 1, aber ihr Sohn kann nur am Wochenende kommen. Ein ambulanter Pflegedienst übernimmt wochentags die Körperpflege und rechnet 449,10 Euro ab, das entspricht 30 Prozent des Sachleistungsbudgets von 1.497 Euro.

Brigitte erhält anteilig 70 Prozent des Pflegegeldes, also 419,30 Euro. Ihr monatlicher Leistungsgesamtwert beträgt 868,40 Euro. Hätte sie nur Pflegegeld beantragt und den Pflegedienst aus eigener Tasche bezahlt, würde sie monatlich 269,40 Euro verlieren.

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Fall 3: Ingrid P., 83, aus Dortmund, Pflegegrad 4, intensive Pflegedienst-Nutzung. Der Pflegedienst rechnet 1.394,25 Euro ab, also 75 Prozent des Budgets. Das verbleibende Pflegegeld beträgt 25 Prozent von 800 Euro: 200 Euro. Ingrid bekommt Pflegeleistungen plus Pflegegeld in einem Gesamtwert von knapp 1.600 Euro. Bei reiner Familienpflege hätte sie 800 Euro.

Die Grundregel aus diesen Fällen: Die Kombinationsleistung lohnt sich immer dann, wenn ein Pflegedienst real tätig ist und Leistungen erbringt, die andernfalls nicht finanziert würden. Wer einen Pflegedienst formal beauftragt, um die Kombinationslogik auszulösen, ohne dass tatsächlich Bedarf besteht, zahlt für Leistungen, die er nicht braucht, und erhält dafür reduziertes Pflegegeld.

Die 6-Monats-Bindung: Wann ein Wechsel möglich ist

Wer das Verhältnis zwischen Sachleistung und Pflegegeld einmal festlegt, ist daran für sechs Monate gebunden. Saisonale Wünsche, etwa mehr Pflegegeld im Sommer, weil der Pflegedienst weniger kommt, sind kein ausreichender Grund für eine vorzeitige Änderung.

Ein Wechsel ist möglich, wenn sich die Pflegesituation wesentlich ändert: Krankenhausaufenthalt, Pflegegradänderung, Wegfall des Pflegedienstes. Wer die Aufteilung von Beginn an realistisch plant, vermeidet diese Falle.

Der erste Zyklus sollte konservativ angesetzt werden. Wer mit 30 Prozent Sachleistungsanteil beginnt, kann nach sechs Monaten erhöhen. Wer mit 70 Prozent beginnt und feststellt, dass der Pflegedienst regelmäßig weniger leistet, zahlt bis zum Ende der Bindungsfrist für nicht erbrachte Leistungen.

Beratungsbesuch als Bedingung: Was Pflegegeld-Bezieher 2026 einhalten müssen

Wer reines Pflegegeld bezieht und keinen Pflegedienst eingeschaltet hat, unterliegt einer Pflicht, die viele Familien unterschätzen: der Beratungsbesuch.

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 müssen mindestens zweimal jährlich einen Beratungsbesuch in der eigenen Häuslichkeit abrufen, der von einem zugelassenen Pflegedienst oder einer anerkannten Beratungsstelle durchgeführt wird. Die Kosten trägt die Pflegekasse.

Wer den Nachweis nicht erbringt, riskiert eine Kürzung des Pflegegeldes. Im Wiederholungsfall kann die Pflegekasse das Pflegegeld vollständig entziehen. Die Pflegekasse erinnert nicht aktiv daran. Das Geld fließt weiter, bis eine Prüfung fehlende Nachweise aufdeckt.

Dann kommen Rückforderungen und Kürzungen, manchmal für mehrere Quartale rückwirkend. Wer reines Pflegegeld bezieht, sollte die zwei Pflichttermine im Kalender als feste Einträge führen: einmal im ersten Halbjahr, einmal im zweiten.

Den Beratungsbesuch bucht man selbst: Ein Anruf beim nächsten zugelassenen Pflegedienst, einer Pflegeberatungsstelle oder dem Pflegestützpunkt im Landkreis genügt. Die Pflegekasse zahlt, aber erinnert nicht. Wer nicht aktiv handelt, verliert den Anspruch auf die volle Pflegegeld-Höhe.

Zusätzlich zu Pflegegeld und Sachleistungen steht Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege ein Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich zu, zweckgebunden für anerkannte Entlastungsangebote und unabhängig von der Wahl zwischen Pflegegeld und Sachleistung.

Häufige Fragen zur Pflegesachleistung und zum Pflegegeld

Was ist der Unterschied zwischen Pflegegeld und Entlastungsbetrag?

Das Pflegegeld ist eine frei verwendbare Geldleistung als Anerkennung für selbst organisierte Pflege. Der Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich ist dagegen zweckgebunden: Er kann nur für anerkannte Entlastungsangebote genutzt werden, zum Beispiel für Betreuungsleistungen oder Haushaltshilfen über zugelassene Anbieter. Wer Pflegegeld bezieht, verliert den Entlastungsbetrag nicht. Beide Leistungen können parallel beansprucht werden.

Was passiert, wenn der Pflegedienst in einem Monat mehr abrechnet als geplant?

Das anteilige Pflegegeld sinkt in diesem Monat entsprechend. Die Berechnung basiert auf der tatsächlichen Abrechnung, nicht auf einem vorab vereinbarten Plan. Wer auf ein stabiles Pflegegeld angewiesen ist, sollte die Pflegedienst-Leistungen möglichst konstant halten und monatliche Schwankungen vermeiden.

Wer erhält das Pflegegeld: die pflegebedürftige Person oder die Pflegeperson?

Das Pflegegeld fließt rechtlich an die pflegebedürftige Person, nicht an die pflegende. In der Praxis geben viele Bezieher das Geld ganz oder teilweise an denjenigen weiter, der pflegt. Dieser Aspekt ist durch das Gesetz nicht geregelt, liegt also in der Entscheidung der Familie. Die Pflegekasse zahlt an die pflegebedürftige Person, fragt aber nicht nach, wohin das Geld intern weiterfließt.

Kann die Aufteilung zwischen Sachleistung und Pflegegeld jederzeit geändert werden?

Nein. Nach einer Festlegung gilt eine Bindungsfrist von sechs Monaten. Eine vorzeitige Änderung ist nur bei wesentlicher Veränderung der Pflegesituation möglich. Kurzfristige Wünsche oder saisonale Schwankungen reichen nicht aus. Nach Ablauf der sechs Monate ist eine Neufestlegung jederzeit möglich.

Müssen Empfänger von Kombinationsleistungen einen Beratungsbesuch nachweisen?

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss den Beratungsbesuch zweimal jährlich nachweisen. Wer Sachleistungen über einen zugelassenen Pflegedienst nutzt, hat keine Beratungsbesuch-Pflicht, kann aber halbjährlich freiwillig einen in Anspruch nehmen. Bei der Kombinationsleistung entscheidet der Sachverhalt, ob ein anerkannter Pflegedienst tätig ist: Wenn ja, entfällt die Beratungspflicht.

Quellen

dejure.org: § 36 SGB XI – Pflegesachleistung (Fassung ab 01.01.2026, BGBl. I Nr. 371)

dejure.org: § 37 SGB XI – Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen (Fassung ab 01.01.2026, BGBl. I Nr. 371)

dejure.org: § 38 SGB XI – Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Fassung ab 01.07.2025, PUEG, BGBl. I Nr. 155)