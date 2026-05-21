Pflegearmut: Hilfe zur Pflege kommt bei vielen Bedürftigen nicht an

Viele pflegebedürftige Menschen haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, erhalten diese Leistung aber nicht. Nach einer Studie des Paritätischen Gesamtverbands bekommen vier von fünf potenziell Anspruchsberechtigten die Unterstützung nicht, obwohl sie ihre Pflegekosten aus eigener Kraft nicht decken können.

Hilfe zur Pflege: Über 300.000 Betroffene erhalten keine Unterstützung

Bundesweit sollen rund 316.000 armutsbetroffene pflegebedürftige Menschen, die zu Hause versorgt werden, keine Hilfe zur Pflege erhalten, obwohl ein Anspruch bestehen könnte.

Insgesamt werden rund 4,9 Millionen Menschen zu Hause gepflegt. Nach der Studie hätten etwa 392.000 von ihnen Anspruch auf Hilfe zur Pflege. Tatsächlich kommt die Leistung aber nur bei rund 76.000 Betroffenen an.

Das zeigt eine enorme Lücke zwischen Rechtsanspruch und tatsächlicher Unterstützung. Gerade Menschen in häuslicher Pflege bleiben häufig ohne Hilfe, obwohl ihre Pflegekosten, Eigenanteile und Zusatzbelastungen das Einkommen übersteigen.

Pflegebedürftige zu Hause sind besonders betroffen

Auffällig ist der Unterschied zwischen stationärer und häuslicher Pflege. Pflegebedürftige im Pflegeheim erhalten Hilfe zur Pflege deutlich häufiger als Menschen, die zu Hause versorgt werden.

Das liegt auch daran, dass Heimkosten sichtbarer sind. Wenn Rente, Pflegeleistungen und Vermögen nicht reichen, fällt die Finanzierungslücke oft sofort auf.

In der häuslichen Pflege dagegen tragen Angehörige viele Belastungen still mit. Kosten für Entlastung, Pflegehilfen, Fahrten, Unterstützung im Alltag oder Eigenanteile werden häufig aus kleinen Renten, Ersparnissen oder dem Einkommen der Familie bezahlt, bis nichts mehr übrig bleibt.

Pflegearmut entsteht oft im Verborgenen

Pflegearmut bedeutet nicht nur, dass Menschen im Pflegeheim ihre Eigenanteile nicht zahlen können. Sie entsteht auch in Wohnungen, in denen Angehörige überfordert sind, Hilfen aus Geldmangel wegfallen und Pflegebedürftige notwendige Unterstützung nicht nutzen.

Viele Betroffene verzichten auf Leistungen, weil sie ihren Kindern nicht zur Last fallen wollen. Andere wissen nicht, dass das Sozialamt auch bei häuslicher Pflege helfen kann.

Hinzu kommt Scham. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, will oft keinen Antrag beim Sozialamt stellen. Doch Hilfe zur Pflege ist keine Almosenleistung, sondern eine gesetzlich vorgesehene Sozialleistung.

Warum Hilfe zur Pflege häufig nicht beantragt wird

Der Paritätische nennt Unwissenheit, Scham und mangelnde Beratung als zentrale Gründe. Viele Pflegebedürftige und Angehörige kennen die Leistung nicht oder glauben irrtümlich, sie hätten wegen einer kleinen Rente, eines Pflegegrades oder etwas Vermögen keinen Anspruch.

Auch die Beratung ist oft unzureichend. Pflegekassen, Sozialämter, Pflegestützpunkte und Kommunen informieren nicht überall gleich gut.

Dazu kommt eine unterschiedliche Bewilligungspraxis. Je nach Wohnort kann es schwieriger oder leichter sein, Ansprüche durchzusetzen. Genau das kritisiert der Paritätische: Die Unterstützung darf nicht von der Postleitzahl abhängen.

Was ist Hilfe zur Pflege?

Hilfe zur Pflege ist eine Sozialhilfeleistung nach dem SGB XII. Sie springt ein, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung, eigenes Einkommen und verwertbares Vermögen nicht ausreichen, um notwendige Pflege zu bezahlen.

Sie kann sowohl bei häuslicher Pflege als auch bei teilstationärer, kurzzeitiger oder vollstationärer Pflege relevant werden.

Die Hilfe zur Pflege ergänzt also die Pflegeversicherung. Denn die Pflegeversicherung ist keine Vollversicherung. Sie zahlt nur feste Beträge, während tatsächliche Pflegekosten häufig deutlich höher liegen.

Wer hat Anspruch auf Hilfe zur Pflege?

Anspruch kann haben, wer pflegebedürftig ist und notwendige Pflegekosten nicht selbst tragen kann. Entscheidend sind der Pflegebedarf und die wirtschaftliche Bedürftigkeit.

Geprüft werden Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person. Lebt sie mit einem Ehegatten oder Lebenspartner zusammen, werden auch dessen finanzielle Verhältnisse berücksichtigt.

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Anspruchsberechtigt können Menschen mit Pflegegrad sein, aber auch Personen, bei denen ein konkreter pflegerischer Bedarf besteht und die Kosten nicht anderweitig gedeckt werden. In der Praxis ist ein Pflegegrad jedoch meist ein zentraler Nachweis.

Anspruch bei häuslicher Pflege: Diese Kosten können betroffen sein

Bei häuslicher Pflege kann Hilfe zur Pflege zum Beispiel dann wichtig werden, wenn ein ambulanter Pflegedienst mehr kostet, als die Pflegekasse übernimmt.

Auch Entlastungsangebote, notwendige Unterstützung im Alltag, Pflegehilfen oder besondere pflegebedingte Bedarfe können eine Rolle spielen.

Wichtig ist: Angehörige sollten nicht davon ausgehen, dass häusliche Pflege automatisch „kostenlos“ ist. Auch zu Hause entstehen reale Kosten, und genau hier bleibt Hilfe zur Pflege nach der Studie besonders häufig aus.

Anspruch im Pflegeheim: Wenn Rente und Pflegeversicherung nicht reichen

Im Pflegeheim wird Hilfe zur Pflege häufig beantragt, wenn Rente, Pflegeversicherungsleistungen und Vermögen die Heimkosten nicht decken.

Dann prüft das Sozialamt, ob der ungedeckte Eigenanteil übernommen werden kann. Dazu gehören je nach Fall pflegebedingte Aufwendungen, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und weitere notwendige Kosten.

Viele Heimbewohner sind bereits heute auf Sozialhilfe angewiesen. Steigende Eigenanteile verschärfen dieses Problem.

Welche Rolle spielen Einkommen und Vermögen?

Das Sozialamt prüft, ob die pflegebedürftige Person die Pflegekosten aus Einkommen und Vermögen zahlen kann. Einkommen sind etwa Rente, Betriebsrente, Erwerbseinkommen, Unterhalt oder andere laufende Leistungen.

Vermögen muss grundsätzlich eingesetzt werden, soweit es nicht geschützt ist. Es gibt aber Schonvermögen, das nicht angetastet werden darf.

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Auch ein Ehegatte oder Lebenspartner wird berücksichtigt, wenn keine Trennung vorliegt. Kinder werden beim Elternunterhalt nur unter engen Voraussetzungen herangezogen. Entscheidend ist dabei insbesondere die gesetzliche Einkommensgrenze.

Wer keinen Antrag stellt, bekommt meist keine Hilfe

Hilfe zur Pflege wird grundsätzlich nur auf Antrag beziehungsweise nach Bekanntwerden des Bedarfs beim Sozialamt gewährt.

Das ist für Betroffene besonders wichtig. Wer aus Scham wartet, kann Geld verlieren. Denn Sozialhilfe wird in der Regel nicht unbegrenzt rückwirkend gezahlt.

Deshalb sollten Pflegebedürftige und Angehörige früh handeln, sobald klar wird, dass Pflegekosten nicht mehr aus Einkommen, Pflegeversicherung und Vermögen gedeckt werden können.

So fordern Betroffene Hilfe zur Pflege ein

Der Antrag sollte beim zuständigen Sozialamt gestellt werden. Zuständig ist in der Regel der örtliche Sozialhilfeträger am Wohnort der pflegebedürftigen Person.

Betroffene sollten den Antrag schriftlich stellen und sich den Eingang bestätigen lassen. Ein kurzer Antrag reicht zunächst aus, etwa mit dem Satz, dass Hilfe zur Pflege beantragt wird, weil die notwendigen Pflegekosten nicht gedeckt werden können.

Danach fordert das Sozialamt Unterlagen an. Wichtig ist, dass der Antrag früh eingeht. Fehlende Nachweise können nachgereicht werden.

Diese Unterlagen sind für den Antrag wichtig

Benötigt werden meist Pflegegradbescheid, Gutachten des Medizinischen Dienstes, Rentenbescheide, Kontoauszüge, Nachweise über Miete oder Heimkosten, Rechnungen des Pflegedienstes, Bescheide der Pflegekasse und Angaben zu Vermögen.

Bei häuslicher Pflege sollten zusätzlich konkrete Pflegekosten dokumentiert werden. Dazu gehören Rechnungen, Kostenvoranschläge, Verträge mit Pflegediensten, Nachweise über Entlastungsleistungen und Belege über notwendige Hilfen.

Je genauer der Bedarf belegt wird, desto schwieriger wird es für das Sozialamt, den Antrag pauschal abzulehnen.

Wenn das Sozialamt ablehnt: Widerspruch einlegen

Wird Hilfe zur Pflege abgelehnt oder zu niedrig bewilligt, sollten Betroffene den Bescheid prüfen. Gegen den Bescheid kann innerhalb der Frist Widerspruch eingelegt werden.

Im Widerspruch sollte konkret begründet werden, welche Pflegekosten ungedeckt sind und warum Einkommen und Vermögen nicht ausreichen.

Hilfreich sind aktuelle Rechnungen, ärztliche Unterlagen, Pflegegutachten und eine Aufstellung der monatlichen Kosten. Wer überfordert ist, sollte Unterstützung bei einem Sozialverband, einer Beratungsstelle oder einem Fachanwalt suchen.

Bei akuter Notlage kann Eilrechtsschutz helfen

Wenn Pflegeleistungen sofort benötigt werden und das Sozialamt nicht rechtzeitig entscheidet, kann ein Eilantrag beim Sozialgericht möglich sein.

Das kommt etwa in Betracht, wenn ein Pflegedienst kündigt, ein Heimplatz gefährdet ist oder notwendige Versorgung nicht mehr bezahlt werden kann.

Voraussetzung ist, dass ein Anspruch wahrscheinlich besteht und eine dringende Notlage glaubhaft gemacht wird. Dafür sind Belege besonders wichtig.

Pflegebedürftige sollten sich nicht abschrecken lassen

Viele Betroffene verzichten auf Hilfe, weil sie Angst vor Bürokratie haben. Doch gerade bei Pflegekosten geht es oft um hohe monatliche Belastungen.

Wer den Antrag nicht stellt, trägt Kosten allein, obwohl das Gesetz Unterstützung vorsieht. Das kann Ersparnisse aufzehren und Angehörige finanziell überfordern.

Hilfe zur Pflege soll genau solche Notlagen verhindern. Sie ist Teil des sozialen Sicherungssystems.

FAQ zur Hilfe zur Pflege

Wer kann Hilfe zur Pflege bekommen?

Pflegebedürftige Menschen können Hilfe zur Pflege erhalten, wenn Pflegeversicherung, Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um notwendige Pflegekosten zu decken.

Gibt es Hilfe zur Pflege auch bei häuslicher Pflege?

Ja. Hilfe zur Pflege ist nicht auf Pflegeheime beschränkt. Auch wer zu Hause versorgt wird, kann Anspruch haben, etwa bei ungedeckten Kosten für ambulante Pflege oder notwendige Unterstützung.

Muss zuerst die Pflegeversicherung zahlen?

Ja. Die Pflegeversicherung ist vorrangig. Hilfe zur Pflege ergänzt sie, wenn die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen.

Werden Kinder zur Zahlung herangezogen?

Kinder werden beim Elternunterhalt nur unter bestimmten Voraussetzungen herangezogen. Maßgeblich ist insbesondere eine hohe Einkommensgrenze. Viele Angehörige müssen deshalb nicht zahlen.

Was tun, wenn das Sozialamt ablehnt?

Betroffene sollten fristgerecht Widerspruch einlegen und die ungedeckten Pflegekosten genau belegen. Bei akuter Versorgungslücke kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht geprüft werden.

Fazit: Hilfe zur Pflege muss bei Bedürftigen ankommen

Die Studie zeigt ein massives Problem: Hunderttausende pflegebedürftige Menschen könnten Anspruch auf Hilfe zur Pflege haben, erhalten diese Leistung aber nicht.

Besonders betroffen sind Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Dort bleiben Kosten, Überforderung und Armut oft unsichtbar.

Für Betroffene heißt das: Pflegekosten prüfen, Antrag beim Sozialamt stellen, Nachweise sammeln und Ablehnungen nicht vorschnell hinnehmen. Hilfe zur Pflege ist ein gesetzlicher Anspruch – und wer ihn braucht, sollte ihn einfordern.