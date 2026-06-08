Pflege wird teurer: Wer muss jetzt zahlen?

Die Pflege in Deutschland wird für viele Menschen spürbar teurer. Betroffen sind nicht nur Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, sondern auch Beitragszahler, Arbeitgeber, Kommunen und Gutverdienende. Der Grund liegt in einem System, das seit Jahren unter wachsendem Druck steht: Immer mehr Menschen brauchen Pflege, während Personal, Heimplätze und laufende Kosten teurer werden.

Hinzu kommt, dass die soziale Pflegeversicherung keine Vollversicherung ist. Sie übernimmt nur einen Teil der Kosten, den Rest tragen die Betroffenen selbst. Genau diese Lücke wird nun größer – und die geplante Pflegereform soll entscheiden, wer künftig welchen Anteil daran trägt. Das Bundesgesundheitsministerium weist für 2026 einen allgemeinen Pflegeversicherungsbeitrag von 3,6 Prozent aus; für Kinderlose kommt derzeit ein Zuschlag hinzu.

Warum die Pflege immer teurer wird

Pflege kostet aus mehreren Gründen mehr. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, viele Menschen werden älter, und zugleich wächst der Bedarf an professioneller Unterstützung. In Heimen schlagen zusätzlich höhere Löhne, Energiepreise, Lebensmittelkosten, Baukosten und Ausbildungsumlagen auf die monatlichen Rechnungen durch.

Für die Pflegekassen bedeutet das steigende Ausgaben. Für Pflegebedürftige bedeutet es höhere Eigenanteile. Besonders deutlich wird das im Pflegeheim, weil dort Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und pflegebedingte Aufwendungen zusammenkommen.

Der aktuelle Reformvorschlag von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken soll die Finanzierung der Pflegeversicherung stabilisieren. Nach Berichten über den Entwurf wird für 2027 ein Defizit von 7,6 Milliarden Euro erwartet; 2028 könnten es mehr als 15 Milliarden Euro sein.

Wer heute schon mehr zahlt

Bereits jetzt zahlen Versicherte unterschiedlich viel in die Pflegeversicherung ein. Beschäftigte mit Kindern zahlen grundsätzlich den allgemeinen Beitragssatz. Kinderlose Versicherte ab 23 Jahren zahlen zusätzlich einen Kinderlosenzuschlag.

Für 2026 liegt die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung bei 69.750 Euro jährlich beziehungsweise 5.812,50 Euro monatlich. Nur Einkommen bis zu dieser Grenze wird für die Berechnung der Beiträge herangezogen. Wer mehr verdient, zahlt auf den darüberliegenden Teil derzeit keine zusätzlichen Pflegeversicherungsbeiträge.

Nach den Reformplänen sollen Gutverdienende stärker beteiligt werden. Dafür soll die Beitragsbemessungsgrenze steigen. Das würde dazu führen, dass bei höheren Einkommen künftig ein größerer Gehaltsanteil beitragspflichtig wird.

Kinderlose sollen stärker belastet werden

Ein besonders diskutierter Punkt ist der höhere Beitrag für Kinderlose. Der derzeitige Zuschlag liegt bei 0,6 Prozentpunkten. Nach dem Entwurf soll er zum 1. Januar 2027 auf 0,7 Prozentpunkte steigen, sodass kinderlose Versicherte insgesamt 4,3 Prozent zahlen würden.

Für Betroffene klingt ein Plus von 0,1 Prozentpunkten zunächst gering. Bei dauerhaftem Einkommen summiert sich der Betrag jedoch über Jahre. Politisch wird die Maßnahme damit begründet, dass Eltern durch Kindererziehung bereits einen Beitrag zur künftigen Finanzierung der Sozialversicherung leisten.

Kritiker sehen darin eine weitere Belastung einer Gruppe, die bereits heute höhere Beiträge zahlt. Befürworter verweisen darauf, dass die Pflegeversicherung ohne zusätzliche Einnahmen rasch noch größere Finanzierungslücken aufbauen würde. Die Debatte zeigt, wie schwierig es geworden ist, Pflegekosten fair zu verteilen.

Auch Arbeitgeber und Minijobs geraten in den Blick

Die Reformpläne sehen nicht nur höhere Lasten für Versicherte vor. Auch Arbeitgeber sollen stärker einbezogen werden. Geplant ist, dass künftig auch für Beschäftigte in Minijobs Beiträge zur Pflegeversicherung fällig werden.

Damit würden Unternehmen und private Arbeitgeber in Haushalten zusätzlich belastet. Für den einzelnen Minijob mag der Betrag überschaubar sein. In Branchen mit vielen geringfügig Beschäftigten können sich die Kosten aber bemerkbar machen.

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Aus Sicht der Pflegekassen wäre das eine zusätzliche Einnahmequelle. Aus Sicht vieler Arbeitgeber wäre es eine weitere Lohnnebenkostenbelastung. Gerade kleinere Betriebe dürften deshalb genau prüfen, wie stark sich die Änderung auf ihre Personalkosten auswirkt.

Pflegebedürftige zahlen weiter hohe Eigenanteile

Für Pflegebedürftige ist entscheidend, wie viel nach den Leistungen der Pflegekasse übrig bleibt. Bei vollstationärer Pflege zahlt die Pflegeversicherung 2026 je nach Pflegegrad pauschale Monatsbeträge: 805 Euro bei Pflegegrad 2, 1.319 Euro bei Pflegegrad 3, 1.855 Euro bei Pflegegrad 4 und 2.096 Euro bei Pflegegrad 5. Für Pflegegrad 1 gibt es 131 Euro.

Diese Beträge decken jedoch nicht die gesamte Heimrechnung. Bewohnerinnen und Bewohner müssen weiterhin Eigenanteile tragen. Dazu gehören pflegebedingte Kosten, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten der Einrichtung.

Zur Entlastung gibt es Zuschläge, die mit der Aufenthaltsdauer steigen. Derzeit wird der Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen ab dem ersten Monat um 15 Prozent reduziert, nach 12 Monaten um 30 Prozent, nach 24 Monaten um 50 Prozent und nach 36 Monaten um 75 Prozent.

Die geplante Änderung bei Heimkosten

Nach den Reformplänen sollen diese Entlastungsstufen später greifen. Die 15-Prozent-Entlastung soll nicht mehr in den ersten zwölf Monaten gelten, sondern erst nach einer längeren Anfangsphase. Auch die weiteren Stufen sollen zeitlich nach hinten verschoben werden. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Für die Pflegekassen wäre das eine Einsparung. Für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner bedeutet es im Gegenzug höhere Eigenanteile, zumindest in den ersten Jahren des Heimaufenthalts. Besonders hart trifft das Menschen, die nur über eine kleine Rente und wenig Erspartes verfügen.

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Wenn Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, springt am Ende oft die Sozialhilfe ein. Dann zahlen die Kommunen über die „Hilfe zur Pflege“. Damit verlagern sich Kosten, die nicht privat getragen werden können, teilweise auf Städte und Landkreise.

Was sich bei Angehörigen ändern könnte

Ein weiterer Streitpunkt betrifft pflegende Angehörige. Nach Berichten über den Entwurf sollen Beiträge zur Rentenversicherung für pflegende Angehörige gekürzt werden. Das würde Menschen treffen, die wegen Pflege weniger oder gar nicht arbeiten können. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Gerade häusliche Pflege wird in Deutschland oft von Angehörigen getragen. Ohne diese Unterstützung wäre das Pflegesystem kaum funktionsfähig. Wenn ihre soziale Absicherung schwächer ausfällt, könnte das langfristig die Bereitschaft verringern, Pflege zu Hause zu übernehmen.

Gleichzeitig soll die häusliche Pflege durch eine neue Pflegebegleitung unterstützt werden. Diese soll Angehörigen helfen, Ansprüche besser zu nutzen und Überforderung früher zu erkennen. Ob diese Hilfe Kürzungen an anderer Stelle ausgleichen kann, bleibt politisch umstritten.

Was die Reform für Pflegegrad 1 bedeuten könnte

Besonders empfindlich sind geplante Änderungen beim Pflegegrad 1. Nach dem Entwurf soll der Entlastungsbetrag von 131 Euro für neue Fälle wegfallen. Stattdessen soll stärker auf Prävention und Beratung gesetzt werden.

Für Betroffene kann das einen Unterschied machen. Der Entlastungsbetrag wird häufig genutzt, um Unterstützung im Alltag zu finanzieren. Fällt er weg, müssen manche Haushalte kleinere Hilfen selbst bezahlen oder ganz darauf verzichten.

Auch die Einstufung in Pflegegrade soll nach den Plänen schwieriger werden. Bestehende Einstufungen sollen laut Berichten zwar Bestandsschutz erhalten können. Für neue Antragstellerinnen und Antragsteller könnten die Hürden aber steigen.

Übersicht: Wer künftig stärker belastet werden könnte

Betroffene Gruppe Mögliche finanzielle Folge Kinderlose Versicherte ab 23 Jahren Der Pflegebeitrag könnte ab 2027 von 4,2 auf 4,3 Prozent steigen. Gutverdienende Eine höhere Beitragsbemessungsgrenze würde dazu führen, dass ein größerer Teil des Einkommens beitragspflichtig wird. Pflegeheimbewohnerinnen und Pflegeheimbewohner Entlastungszuschläge könnten später greifen, wodurch Eigenanteile länger höher bleiben. Pflegende Angehörige Eine Kürzung von Rentenbeiträgen könnte die spätere Altersabsicherung schwächen. Kommunen Wenn mehr Menschen ihre Pflegekosten nicht tragen können, könnten Sozialhilfekosten steigen. Arbeitgeber Beiträge auch für Minijobs könnten die Lohnnebenkosten erhöhen.

Warum die Debatte so schwierig ist

Die Pflegeversicherung steht zwischen zwei Erwartungen. Einerseits sollen Beiträge für Beschäftigte und Arbeitgeber nicht immer weiter steigen. Andererseits sollen Pflegebedürftige nicht durch Eigenanteile überfordert werden.

Beides gleichzeitig zu erreichen, ist kaum möglich, solange Pflege als Teilleistungssystem organisiert bleibt. Wenn die Kassen nicht alle Kosten übernehmen, landen steigende Preise zwangsläufig bei Pflegebedürftigen, Angehörigen oder der Sozialhilfe. Höhere Beiträge wiederum belasten Arbeitseinkommen und Betriebe.

Die Reform versucht deshalb, Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu bremsen. Genau darin liegt der politische Konflikt. Was aus Sicht der Pflegekassen Stabilisierung bedeutet, kann für Betroffene eine direkte Mehrbelastung sein.

Was Versicherte jetzt prüfen sollten

Für Pflegebedürftige und Angehörige lohnt sich ein genauer Blick auf bestehende Ansprüche. Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Tagespflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege können je nach Situation kombiniert werden. Laut Bundesgesundheitsministerium stehen 2026 für den gemeinsamen Jahresbetrag aus Verhinderungs- und Kurzzeitpflege bis zu 3.539 Euro zur Verfügung.

Wer eine Heimaufnahme plant, sollte die voraussichtlichen Eigenanteile früh berechnen lassen. Wichtig ist dabei, nicht nur den Pflegeanteil zu betrachten. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten können einen erheblichen Teil der monatlichen Rechnung ausmachen.

Auch Beschäftigte sollten ihren Pflegeversicherungsbeitrag prüfen. Für Kinderlose, Gutverdienende und Familien mit mehreren Kindern können sich unterschiedliche Beiträge ergeben. Gerade bei Gehaltsabrechnungen lohnt ein Blick darauf, ob Kinder korrekt berücksichtigt werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 82-jährige Rentnerin zieht mit Pflegegrad 3 in ein Pflegeheim. Die Pflegekasse übernimmt 2026 für vollstationäre Pflege 1.319 Euro im Monat. Der Rest der Heimkosten bleibt zunächst bei ihr, wobei der tatsächliche Eigenanteil stark von Einrichtung, Bundesland und Aufenthaltsdauer abhängt.

Nach heutiger Regelung würde sie bereits ab dem ersten Monat einen Zuschlag auf den pflegebedingten Eigenanteil erhalten. Wenn die Entlastungsstufen später greifen, müsste sie in der Anfangszeit mehr selbst tragen. Reichen Rente und Erspartes nicht, müsste geprüft werden, ob Hilfe zur Pflege beim Sozialamt beantragt werden kann.

Für die Familie bedeutet das: Die Heimrechnung sollte nicht erst nach dem Einzug geprüft werden. Sinnvoll ist eine vorherige Kostenaufstellung der Einrichtung, ergänzt durch Beratung bei Pflegekasse oder Pflegestützpunkt. So lässt sich besser abschätzen, welche Belastung privat bleibt und ab wann staatliche Unterstützung nötig werden könnte.

Häufige Fragen zur Pflegereform

Warum wird Pflege in Deutschland teurer?

Die Pflege wird teurer, weil die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und zugleich die Kosten für Personal, Energie, Verpflegung und Pflegeeinrichtungen wachsen. Da die Pflegeversicherung nur einen Teil der Kosten übernimmt, müssen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen viele Ausgaben weiterhin selbst tragen.

Wer muss künftig mehr für die Pflege zahlen?

Mehr zahlen könnten vor allem kinderlose Versicherte, Gutverdienende, Arbeitgeber und Pflegebedürftige im Heim. Kinderlose sollen nach den Reformplänen einen höheren Zuschlag zahlen, Gutverdienende könnten durch eine höhere Beitragsbemessungsgrenze stärker belastet werden. Für Heimbewohner könnten Entlastungen später greifen, wodurch Eigenanteile zunächst höher bleiben.

Was sollten Angehörige jetzt tun?

Angehörige sollten frühzeitig prüfen, welche Leistungen der Pflegeversicherung genutzt werden können. Dazu gehören Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und Entlastungsbeträge. Wer einen Heimplatz plant, sollte sich vorab eine vollständige Kostenaufstellung geben lassen und Beratung bei der Pflegekasse oder einem Pflegestützpunkt nutzen.