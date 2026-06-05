Pflege: 3.539 Euro Verhinderungspflege – Wer diesen Fehler macht, bekommt nichts erstattet

Seit dem 1. Januar 2026 steht Familien mit einem pflegebedürftigen Angehörigen ein gemeinsamer Jahresbetrag von 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung. Das Geld soll einspringen, wenn die Hauptpflegeperson verhindert ist: krank, im Urlaub, beruflich verhindert.

In der Praxis bekommen Tausende Familien die Kostenerstattung verweigert, obwohl ihr Angehöriger den passenden Pflegegrad hat und die Ersatzpflege tatsächlich stattgefunden hat.

Der Grund liegt in einer kleinen Entscheidung, die Monate früher getroffen wurde und deren Konsequenz kaum jemand kennt.

Verhinderungspflege: Was das Gesetz wirklich voraussetzt

Die Verhinderungspflege setzt einen ganz konkreten Tatbestand voraus: Eine Pflegeperson, die einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 in seiner häuslichen Umgebung pflegt, muss wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an der Pflege gehindert sein. Erst dann springt die Pflegekasse mit Kostenübernahme für eine Ersatzpflege ein.

Entscheidend ist die Pflegeperson, also eine private Person, die die regelmäßige Pflege übernimmt, typischerweise ein Angehöriger, aber auch Freunde oder Nachbarn können diese Rolle ausfüllen. Ohne eine solche Pflegeperson gibt es keine Verhinderung, ohne Verhinderung keinen Anspruch.

Wer ausschließlich einen ambulanten Pflegedienst beauftragt hat und kein Pflegegeld bezieht, hat nach der Rechtsprechung formal keine Pflegeperson, die vertreten werden könnte.

Das Sachleistungs-Problem: Wer komplett auf den Pflegedienst setzt, verliert den Anspruch

Viele Familien wechseln vollständig auf Pflegesachleistungen. Der Pflegedienst übernimmt alles, und es gibt kein Pflegegeld mehr. Das ist organisatorisch oft sinnvoll und finanziell vernünftig.

Es gibt allerdings einen entscheidenden Haken: Mit diesem Wechsel entfällt gleichzeitig der Anspruch auf Verhinderungspflege.

Pflegekassen lehnen in diesen Fällen mit dem Argument ab, es liege kein Verhinderungsfall vor, weil keine private Pflegeperson erkennbar ist. Der Pflegedienst ist keine private Pflegeperson, sondern der reguläre Leistungserbringer im Rahmen der Pflegesachleistung.

Wer ihn durch eine andere Einrichtung ersetzen lässt, hat keine Pflegeperson vertreten, sondern nur den Dienstleister gewechselt. Das mag aus Laiensicht seltsam wirken, entspricht aber der gesetzlichen Systematik und wird inzwischen von Gerichten bestätigt.

Praxisbeispiel: Jantje, 32, aus Emden

Jantje H., 32, pflegt ihre Mutter Agathe, 57, in Emden seit zwei Jahren zu Hause. Die Mutter hat Pflegegrad 3. Jantje arbeitet in Teilzeit und übernimmt morgens und abends die Pflege selbst, mittags kommt ein ambulanter Pflegedienst.

Seit Jantje im April 2025 auf Anraten der Pflegekasse komplett auf Sachleistungen umstellt, weil der Pflegedienst die Abrechnung so einfacher handhaben kann, bezieht sie kein Pflegegeld mehr. Niemand bei der Pflegekasse erklärt ihr, was das für ihre Verhinderungspflege bedeutet.

Im Sommer 2025 tritt Jantje eine dreiwöchige Kur an. Sie organisiert für diese Zeit eine Ersatzpflegerin aus dem Bekanntenkreis und reicht im Herbst die Rechnung bei der Pflegekasse ein: 1.200 Euro für 21 Tage.

📚 Lesen Sie auch: Rente ab Juli: Viele Änderungen und Neuerungen für Rentner kommen

Die Pflegekasse lehnt ab. Da keine Pflegeperson vorhanden ist, gibt es auch keinen Verhinderungsfall. Jantje ist seit dem Umstieg auf Sachleistungen formal nicht mehr Pflegeperson ihrer Mutter, auch wenn sie täglich pflegt. Die Erstattung bleibt aus.

Jantje beantragt nach dem Ablehnungsbescheid sofort die Kombinationsleistung, also einen minimalen Pflegegeldanteil neben den Sachleistungen. Das ändert nichts mehr für 2025, weil die Kosten schon entstanden sind und die Pflegekasse rückwirkend nicht zahlt.

Für 2026 ist Jantje abgesichert: Mit dem kleinen Pflegegeldanteil gilt sie wieder als Pflegeperson. Das Budget von 3.539 Euro steht ihr jetzt wieder zu.

Die Lösung: Kombinationsleistung beantragen und Pflegegeldanteil sichern

Wer Sachleistungen bezieht und gleichzeitig auf den Verhinderungspflege-Anspruch nicht verzichten will, beantragt die Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI. Das Gesetz erlaubt ausdrücklich, Sachleistungen und Pflegegeld anteilig zu kombinieren.

Der Pflegegeldanteil kann dabei sehr klein sein: Schon 10 oder 20 Prozent des vollen Pflegegelds genügen, um die Pflegepersonen-Eigenschaft rechtlich zu begründen. Die Pflegekasse kann diesen Antrag nicht ablehnen, solange die grundsätzlichen Voraussetzungen für Pflegegeld erfüllt sind.

Bei Pflegegrad 3 beträgt das volle Pflegegeld 2026 monatlich 573 Euro. Wer 20 Prozent davon als Kombinationsleistung behält, erhält 114,60 Euro pro Monat und sichert gleichzeitig den Verhinderungspflege-Anspruch. Die Sachleistungen werden entsprechend gekürzt: Bei 80 Prozent Sachleistungsnutzung verbleiben 80 Prozent des Sachleistungsbetrags.

Das hält die Tür zu 3.539 Euro Ersatzpflege pro Jahr offen. Wer auf den vollen Sachleistungsbetrag angewiesen ist, weil die Pflegekosten ihn vollständig ausschöpfen, muss diese Abwägung sorgfältig rechnen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wie der Antrag auf Kombinationsleistung gestellt wird

Für die Kombinationsleistung reicht ein formloser schriftlicher Antrag an die Pflegekasse. Wer das Verhältnis zwischen Sach- und Geldleistung noch nicht genau kennt, kann es zunächst offenlassen; die Pflegekasse orientiert sich dann am tatsächlichen monatlichen Sachleistungsabruf.

Ein sinnvoller Antragswortlaut: „Hiermit beantrage ich die Kombinationsleistung. Ich möchte neben meinen Pflegesachleistungen einen anteiligen Pflegegeldanteil beziehen.”

Wichtig: An das einmal gewählte Verhältnis zwischen Geld- und Sachleistung ist man für sechs Monate gebunden. Wer weiß, dass sich die Pflegesituation bald ändern könnte, sollte das bei der Antragstellung berücksichtigen.

Eine Ausnahme macht die Pflegekasse bei wesentlichen Änderungen der Pflegesituation, etwa wenn der Pflegegrad neu festgestellt wird oder ein ambulanter Dienst die Leistungen deutlich ausweitet.

Die Hinweispflicht der Pflegekassen

Pflegekassen sind gesetzlich verpflichtet, Versicherte umfassend über ihre Leistungsansprüche aufzuklären. In der Praxis informieren viele Pflegekassen beim Wechsel auf reine Sachleistungen nicht darüber, dass damit der Verhinderungspflege-Anspruch entfällt.

Die Ablehnung kommt dann oft Wochen nach der Ersatzpflege, wenn das Geld bereits ausgegeben ist und keine Möglichkeit mehr besteht, die Situation im Voraus zu korrigieren.

Wer eine solche Ablehnung erhalten hat und der Meinung ist, dass die Pflegekasse beim Umstieg auf Sachleistungen nicht ausreichend aufgeklärt hat, sollte Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach dem Ablehnungsbescheid schriftlich bei der Pflegekasse eingehen.

Im Widerspruch lässt sich rügen, dass die Beratungspflicht verletzt wurde. Das garantiert keine Erstattung, schafft aber eine Grundlage für eine erneute Prüfung und ist kostenlos.

Verwandte als Ersatzpflegepersonen: Sonderregeln beachten

Wer nahe Verwandte als Ersatzpflegeperson einsetzt, also Personen, die bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind oder im gleichen Haushalt leben, erhält nicht automatisch den vollen Betrag von 3.539 Euro.

Für nicht erwerbsmäßig tätige nahestehende Personen gilt der niedrigere Verhinderungspflege-Basisbetrag aus dem Gemeinsamen Jahresbetrag.

Professionelle Pflegedienste und nicht verwandte Personen, die die Ersatzpflege erwerbsmäßig erbringen, können dagegen den vollen Betrag in Anspruch nehmen.

Das bedeutet konkret: Wer für die Urlaubsvertretung einen professionellen Pflegedienst oder eine selbstständige Pflegekraft beauftragt, kommt ans volle Budget. Wer die Schwiegertochter oder den Bruder einspringen lässt, ohne dass diese erwerbsmäßig tätig sind, bekommt nur einen Teil erstattet.

Diese Unterscheidung ist vielen Familien unbekannt und führt zu einer weiteren Überraschung beim Erstattungsantrag. Der sichere Weg ist deshalb eine schriftliche Voranfrage bei der Pflegekasse, bevor die Ersatzpflege stattfindet — damit Ablehnung und ausgegebenes Geld nicht gleichzeitig ankommen.

Häufige Fragen zur Verhinderungspflege 2026

Kann ich die Kombinationsleistung rückwirkend beantragen?

Nein. Die Kombinationsleistung gilt ab dem Monat der Bewilligung. Wer Verhinderungspflege rückwirkend erstattet haben möchte, kann Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einlegen und dabei die fehlende Beratung durch die Pflegekasse rügen.

Ein automatischer Anspruch auf rückwirkende Erstattung entsteht dadurch nicht, aber die Pflegekasse muss sich dann erneut mit dem Fall befassen.

Wie viel Pflegegeld muss ich bei der Kombinationsleistung mindestens behalten?

Das Gesetz schreibt keine Mindestquote vor. Schon ein kleiner Pflegegeldanteil von 10 oder 20 Prozent des vollen Betrags begründet die Pflegepersonen-Eigenschaft und damit den Verhinderungspflege-Anspruch. Die Pflegekasse prüft bei der Verhinderungspflege nicht die Höhe des Pflegegelds, sondern ob grundsätzlich eine private Pflegeperson vorhanden ist.

Was tun, wenn die Pflegekasse beim Wechsel nicht aufgeklärt hat?

Widerspruch einlegen innerhalb eines Monats nach dem Ablehnungsbescheid, schriftlich, mit dem Hinweis auf die Verletzung der Beratungspflicht. Sozialverbände wie VdK oder SoVD unterstützen dabei.

Klärt der Widerspruch die Situation nicht, ist der Klageweg vor dem Sozialgericht möglich, der für Versicherte kostenfrei ist.

Quellen

§ 39 SGB XI (Verhinderungspflege), § 38 SGB XI (Kombinationsleistung), § 42a SGB XI (Gemeinsamer Jahresbetrag) — gesetze-im-internet.de, § 7 SGB XI (Aufklärung, Auskunft, Beratung) — gesetze-im-internet.de, Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) 2023; Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, BGBl. I Nr. 371, in Kraft ab 01.01.2026