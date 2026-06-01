Pflegegrad 2: Diese Pflegegelder stehen jetzt allein lebenden Rentner zu

Pflegegrad 2 betrifft viele Rentnerinnen und Rentner, die noch in der eigenen Wohnung leben, ihren Alltag aber nicht mehr vollständig ohne Hilfe bewältigen können. Für allein lebende Rentner ist die Einstufung besonders wichtig, weil Unterstützung im Haushalt, bei der Körperpflege, beim Einkaufen oder bei der Organisation des Tages oft nicht durch Angehörige aufgefangen wird.

Die aktuellen Leistungsbeträge der Pflegeversicherung haben wir zusammengetragen. Dazu gehören unter anderem Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbetrag, Tages- und Nachtpflege sowie Zuschüsse für Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassungen.

Pflegegeld: 347 Euro monatlich bei selbst organisierter Hilfe

Bei Pflegegrad 2 beträgt das Pflegegeld aktuell 347 Euro pro Monat. Es wird gezahlt, wenn die häusliche Pflege selbst organisiert wird, etwa durch Angehörige, Nachbarn, Freunde oder andere nicht erwerbsmäßig pflegende Personen.

Für allein lebende Rentner ist dabei wichtig: Das Geld wird zwar an die pflegebedürftige Person überwiesen, es setzt aber voraus, dass die Versorgung tatsächlich sichergestellt ist. Wer ganz allein lebt und keine private Unterstützung hat, profitiert deshalb häufig stärker von Pflegesachleistungen oder einer Kombination aus Pflegegeld und professioneller Hilfe.

Das Pflegegeld kann frei verwendet werden. In der Praxis wird es oft als Anerkennung an Menschen weitergegeben, die regelmäßig helfen, etwa beim Waschen, Anziehen, Kochen, Begleiten zu Arztterminen oder bei der Tagesstruktur.

Pflegesachleistungen: Bis zu 796 Euro für ambulante Pflege

Wer einen ambulanten Pflegedienst beauftragt, kann bei Pflegegrad 2 Pflegesachleistungen von bis zu 796 Euro monatlich nutzen. Dieses Geld wird nicht an den Rentner ausgezahlt, sondern der Pflegedienst rechnet seine Leistungen direkt mit der Pflegekasse ab.

Gerade für allein lebende Rentner ist diese Leistung oft besonders hilfreich. Ein Pflegedienst kann etwa morgens beim Aufstehen, bei der Körperpflege, beim Anziehen oder bei der Medikamentengabe unterstützen, sofern diese Leistungen entsprechend vereinbart und abrechenbar sind.

Reichen 796 Euro im Monat nicht aus, müssen zusätzliche Leistungen privat bezahlt werden. Deshalb lohnt es sich, vor Vertragsabschluss genau zu klären, welche Einsätze wirklich notwendig sind und welche Kosten entstehen.

Kombinationsleistung: Pflegegeld und Pflegedienst verbinden

Pflegegeld und Pflegesachleistungen müssen nicht strikt getrennt werden. Wer nur einen Teil der monatlichen Pflegesachleistungen nutzt, kann anteilig Pflegegeld im Rahmen der Kombinationsleistung erhalten.

Das ist für allein lebende Rentner sinnvoll, wenn ein Pflegedienst einige feste Aufgaben übernimmt, aber zusätzlich eine Nachbarin, ein Angehöriger oder eine andere vertraute Person regelmäßig hilft. Die Pflegekasse berechnet dann, welcher Anteil der Sachleistung verbraucht wurde und wie viel Pflegegeld anteilig übrig bleibt.

Ein Beispiel: Wird nur die Hälfte der Pflegesachleistungen genutzt, kann grundsätzlich auch noch die Hälfte des Pflegegeldes gezahlt werden. Die genaue Abrechnung hängt von den tatsächlich eingereichten Rechnungen des Pflegedienstes ab.

Entlastungsbetrag: 131 Euro monatlich für Alltagshilfe

Alle Pflegebedürftigen, die zu Hause leben, haben Anspruch auf den Entlastungsbetrag. Er beträgt aktuell 131 Euro pro Monat und kann für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag verwendet werden.

Für allein lebende Rentner ist dieser Betrag besonders praktisch, weil er etwa für Hilfe im Haushalt, Begleitung beim Einkaufen, Betreuung oder stundenweise Entlastung eingesetzt werden kann. Das Geld wird allerdings in der Regel nicht einfach ausgezahlt, sondern nachträglich gegen Rechnung erstattet.

Wichtig ist, dass der Anbieter nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannt ist. Wer eine private Haushaltshilfe ohne Anerkennung beauftragt, kann die Kosten häufig nicht über den Entlastungsbetrag abrechnen.

Pflegehilfsmittel: 42 Euro monatlich für Verbrauchsmaterial

Zusätzlich können Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 Pflegehilfsmittel zum Verbrauch im Wert von bis zu 42 Euro monatlich erhalten. Dazu zählen beispielsweise Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen oder Schutzschürzen.

Diese Leistung wird oft unterschätzt, kann aber den Alltag erleichtern und laufende Kosten senken. Sie ist vor allem dann relevant, wenn regelmäßig Unterstützung bei Körperpflege, Inkontinenzversorgung oder hygienischen Tätigkeiten benötigt wird.

Wohnraumanpassung: Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme

Wenn die Wohnung angepasst werden muss, kann die Pflegekasse einen Zuschuss zur Wohnraumanpassung von bis zu 4.180 Euro je Maßnahme zahlen. Das betrifft zum Beispiel den Umbau einer Dusche, Haltegriffe, Türverbreiterungen oder andere Veränderungen, die das Leben zu Hause erleichtern.

Für allein lebende Rentner kann dieser Zuschuss darüber entscheiden, ob ein Verbleib in der eigenen Wohnung möglich bleibt. Wichtig ist, den Antrag vor Beginn der Maßnahme zu stellen und die Genehmigung der Pflegekasse abzuwarten.

Tages- und Nachtpflege: Unterstützung zusätzlich zur häuslichen Versorgung

Bei Pflegegrad 2 stehen für Tages- und Nachtpflege bis zu 721 Euro monatlich zur Verfügung. Diese Leistung kann zusätzlich zu Pflegegeld oder Pflegesachleistungen genutzt werden.

Tagespflege kann allein lebenden Rentnern Struktur, soziale Kontakte und Betreuung bieten. Sie entlastet zugleich Angehörige oder private Helfer, falls diese nur an bestimmten Tagen zur Verfügung stehen.

Die Leistung eignet sich besonders, wenn jemand tagsüber nicht mehr sicher allein bleiben kann, nachts aber weiterhin zu Hause zurechtkommt. Je nach Einrichtung können Transport, Mahlzeiten und Betreuung dazugehören, wobei Unterkunft und Verpflegung oft gesondert berechnet werden.

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Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege: 3.539 Euro Jahresbetrag

Seit dem 1. Juli 2025 gibt es einen gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können dafür im Jahr 2026 bis zu 3.539 Euro einsetzen.

Der Betrag kann flexibel für Ersatzpflege zu Hause oder für eine vorübergehende stationäre Kurzzeitpflege verwendet werden. Das ist etwa wichtig, wenn eine private Pflegeperson ausfällt, nach einem Krankenhausaufenthalt noch mehr Unterstützung nötig ist oder eine Versorgungslücke entsteht.

Für allein lebende Rentner ist diese Leistung auch dann relevant, wenn keine klassische Angehörigenpflege besteht. Sie kann helfen, kurzfristige Krisen zu überbrücken, etwa nach einem Sturz, einer Operation oder einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands.

Überblick: Leistungen bei Pflegegrad 2 für allein lebende Rentner

Leistung Anspruch bei Pflegegrad 2 Pflegegeld 347 Euro monatlich, wenn die häusliche Pflege selbst organisiert wird, zum Beispiel durch Angehörige, Nachbarn oder andere private Pflegepersonen. Pflegesachleistungen Bis zu 796 Euro monatlich für professionelle Hilfe durch einen ambulanten Pflegedienst. Kombinationsleistung Pflegegeld und Pflegesachleistungen können kombiniert werden. Wird nur ein Teil der Pflegesachleistungen genutzt, wird das Pflegegeld anteilig ausgezahlt. Entlastungsbetrag 131 Euro monatlich für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, etwa Haushaltshilfe, Betreuung oder Begleitung. Umwandlungsanspruch Bis zu 40 Prozent der nicht genutzten Pflegesachleistungen können für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag verwendet werden. Bei Pflegegrad 2 sind das rechnerisch bis zu 318,40 Euro monatlich. Tages- und Nachtpflege Bis zu 721 Euro monatlich für teilstationäre Pflege, zusätzlich zu Pflegegeld oder Pflegesachleistungen. Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege Gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro für Ersatzpflege zu Hause oder vorübergehende stationäre Kurzzeitpflege. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Bis zu 42 Euro monatlich, zum Beispiel für Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen oder Schutzschürzen. Technische Pflegehilfsmittel Technische Hilfsmittel wie Pflegebett, Hausnotruf oder Lagerungshilfen können je nach Bedarf bezuschusst oder leihweise bereitgestellt werden. Häufig fällt eine gesetzliche Zuzahlung an. Wohnraumanpassung Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme, etwa für Badumbau, Haltegriffe, Türverbreiterungen oder den Abbau von Barrieren in der Wohnung. Digitale Pflegeanwendungen Anspruch auf zugelassene digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen, wenn diese die häusliche Pflege sinnvoll unterstützen. Pflegeberatung Anspruch auf individuelle Pflegeberatung durch die Pflegekasse oder einen Pflegestützpunkt. Beratungseinsatz bei Pflegegeldbezug Bei Pflegegrad 2 ist ein regelmäßiger Beratungseinsatz verpflichtend, wenn ausschließlich Pflegegeld bezogen wird. Pflegekurse für Angehörige Kostenlose Pflegekurse und Schulungen für Angehörige oder ehrenamtlich pflegende Personen. Soziale Absicherung der Pflegeperson Unter bestimmten Voraussetzungen zahlt die Pflegeversicherung Beiträge zur Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung für private Pflegepersonen. Wohngruppenzuschlag 224 Euro monatlich, wenn die pflegebedürftige Person in einer anerkannten ambulant betreuten Wohngruppe lebt. Anschubfinanzierung für Wohngruppen Einmaliger Zuschuss für die Gründung einer ambulant betreuten Wohngruppe, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Vollstationäre Pflege 805 Euro monatlich für pflegebedingte Aufwendungen im Pflegeheim. Leistungszuschlag im Pflegeheim Zusätzlicher Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil im Pflegeheim. Die Höhe richtet sich nach der Dauer des Heimaufenthalts.

Warum allein lebende Rentner genau planen sollten

Wer allein lebt, braucht häufig andere Lösungen als Pflegebedürftige in einem Familienhaushalt. Pflegegeld allein reicht oft nicht aus, wenn niemand regelmäßig und verlässlich hilft.

In vielen Fällen ist eine Mischung aus Pflegedienst, Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmitteln und gelegentlicher Tagespflege sinnvoller. So kann die Versorgung auf mehrere Schultern verteilt werden, ohne dass eine einzelne Person dauerhaft verfügbar sein muss.

Wichtig ist auch die Beratung durch die Pflegekasse oder einen Pflegestützpunkt. Pflegebedürftige haben einen Anspruch auf Pflegeberatung, und diese kann helfen, Leistungen sinnvoll zu kombinieren und Anträge korrekt zu stellen.

Was nicht automatisch bezahlt wird

Pflegegrad 2 bedeutet nicht, dass alle Kosten des Alltags übernommen werden. Miete, Lebensmittel, normale Haushaltskosten oder viele private Zusatzleistungen bleiben grundsätzlich selbst zu zahlen.

Auch eine Haushaltshilfe ist nicht automatisch über die Pflegekasse finanzierbar, wenn sie nicht als anerkanntes Unterstützungsangebot abgerechnet werden kann. Deshalb sollten Betroffene vorab klären, welche Anbieter anerkannt sind und welche Rechnungen die Pflegekasse akzeptiert.

Wenn Rente und Einkommen nicht reichen, kann zusätzlich Hilfe zur Pflege beim Sozialamt in Betracht kommen. Dabei wird jedoch die finanzielle Bedürftigkeit geprüft.

Praktisches Beispiel

Frau M. ist 79 Jahre alt, verwitwet und lebt allein in ihrer Wohnung. Sie hat Pflegegrad 2, kommt aber morgens nur schwer aus dem Bett, vergisst manchmal Medikamente und schafft den Wocheneinkauf nicht mehr ohne Begleitung.

Sie beauftragt einen ambulanten Pflegedienst, der an mehreren Tagen pro Woche morgens bei Körperpflege und Anziehen hilft. Einen Teil des Monatsbudgets für Pflegesachleistungen nutzt sie dafür direkt über die Pflegekasse.

Zusätzlich verwendet Frau M. den Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich für eine anerkannte Alltagshilfe, die sie beim Einkaufen begleitet und leichte Haushaltstätigkeiten übernimmt. Für Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel beantragt sie Pflegehilfsmittel zum Verbrauch.

Nach einem Sturz lässt sie außerdem Haltegriffe im Bad anbringen und prüft mit der Pflegekasse einen Zuschuss zur Wohnraumanpassung. So bleibt sie trotz Pflegebedarf weiter in ihrer Wohnung, ohne vollständig auf private Hilfe angewiesen zu sein.

Häufige Fragen zu Pflegegrad 2 für allein lebende Rentner

1. Wie viel Pflegegeld gibt es bei Pflegegrad 2?

Bei Pflegegrad 2 beträgt das Pflegegeld aktuell 347 Euro monatlich. Es wird gezahlt, wenn die Pflege zu Hause privat organisiert wird, etwa durch Angehörige, Nachbarn, Freunde oder andere vertraute Personen.

2. Bekommen allein lebende Rentner automatisch Pflegegeld?

Nein, Pflegegeld wird nicht automatisch gezahlt. Zunächst muss ein Antrag bei der Pflegekasse gestellt und Pflegegrad 2 offiziell festgestellt werden. Außerdem muss die häusliche Pflege tatsächlich sichergestellt sein.

3. Was ist besser: Pflegegeld oder Pflegesachleistungen?

Das hängt von der persönlichen Situation ab. Wer regelmäßig private Hilfe hat, kann Pflegegeld nutzen. Wer allein lebt und keine verlässliche Unterstützung im Umfeld hat, ist häufig mit Pflegesachleistungen durch einen ambulanten Pflegedienst besser versorgt.

4. Wie hoch sind die Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 2?

Bei Pflegegrad 2 stehen bis zu 796 Euro monatlich für Pflegesachleistungen zur Verfügung. Damit kann ein ambulanter Pflegedienst bezahlt werden, der zum Beispiel bei Körperpflege, Anziehen oder anderen pflegerischen Tätigkeiten hilft.

5. Können Pflegegeld und Pflegedienst kombiniert werden?

Ja, Pflegegeld und Pflegesachleistungen können als Kombinationsleistung genutzt werden. Wird nur ein Teil der Pflegesachleistungen ausgeschöpft, kann der nicht genutzte Anteil anteilig als Pflegegeld ausgezahlt werden.

6. Welche Hilfe gibt es zusätzlich im Alltag?

Zusätzlich gibt es den Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich. Dieser kann für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden, etwa für Hilfe im Haushalt, Begleitung beim Einkaufen oder Betreuung.

7. Gibt es Zuschüsse für den Umbau der Wohnung?

Ja, bei Pflegegrad 2 kann die Pflegekasse einen Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen zahlen. Möglich sind bis zu 4.180 Euro je Maßnahme, etwa für Haltegriffe, einen Badumbau oder den Abbau von Barrieren in der Wohnung.

8. Was passiert, wenn die Versorgung zu Hause vorübergehend nicht möglich ist?

In solchen Fällen können Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege helfen. Dafür steht ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung, der für Ersatzpflege zu Hause oder eine vorübergehende stationäre Versorgung eingesetzt werden kann.