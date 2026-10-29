Paukenschlag: Jobcenter dürfen Mietkosten während Karenzzeit nicht auf das 1,5-Fache begrenzen

Das Sozialgericht Stade hat nach der vorliegenden Entscheidungsschilderung einer Begrenzung der Unterkunftskosten während der Karenzzeit widersprochen. Das Jobcenter hatte dafür Wohngeldtabellenwerte zuzüglich eines Sicherheitszuschlags als Ausgangsgröße herangezogen und mit dem Faktor 1,5 multipliziert.

Nach dem Beschluss vom 14. Oktober 2026 muss das Jobcenter vorläufig monatlich weitere 371 Euro für Unterkunft und Heizung gewähren (Az. S 39 AS 217/26 ER). Entscheidend war demnach, dass keine rechtmäßig bestimmte örtliche Angemessenheitsgrenze vorlag, auf die das Jobcenter den Faktor 1,5 hätte anwenden können.

Was hat das Sozialgericht entschieden?

Nach der wiedergegebenen Begründung setzt die Begrenzung nach § 22 Absatz 1 Satz 6 SGB II eine rechtmäßig ermittelte abstrakte Angemessenheitsgrenze voraus. Damit ist der Betrag gemeint, der für einen Haushalt der jeweiligen Größe auf dem örtlichen Wohnungsmarkt grundsätzlich als angemessen gilt.

Lässt sich dieser Betrag auch nach Ausschöpfung der Ermittlungsmöglichkeiten nicht zuverlässig bestimmen, sprechen Gerichte von einem „nicht behebbaren Erkenntnisausfall“. Die Wohngeldtabellenwerte zuzüglich zehn Prozent Sicherheitszuschlag dürfen nach der dargestellten Auffassung des Sozialgerichts dann nicht ersatzweise als Ausgangswert für die Multiplikation mit dem Faktor 1,5 dienen.

Ein fehlerhaftes oder zunächst fehlendes Konzept zur Ermittlung angemessener Mieten bedeutet allerdings noch nicht automatisch, dass ein solcher Erkenntnisausfall vorliegt. Entscheidend ist, ob sich eine belastbare örtliche Mietgrenze noch ermitteln lässt.

Auch während der Karenzzeit gibt es eine gesetzliche Mietobergrenze

Die Karenzzeit schützt die Unterkunft grundsätzlich im ersten Jahr des Leistungsbezugs. Sie bedeutet nach der seit Juli 2026 geltenden Regelung allerdings keine uneingeschränkte Übernahme jeder Miethöhe.

§ 22 Absatz 1 Satz 6 SGB II begrenzt die anerkannten Unterkunftskosten grundsätzlich auf das Eineinhalbfache der abstrakt angemessenen Aufwendungen. Während der Karenzzeit können im Einzelfall höhere Kosten anerkannt werden, wenn sie unabweisbar sind oder in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern anfallen. Weitere gesetzliche Einschränkungen bleiben bestehen. www.bmas.bund.de

Der Streit im Stader Verfahren betrifft somit die Berechnungsgrundlage dieser Obergrenze. Die gesetzliche Begrenzung selbst hat das Gericht nach der vorliegenden Schilderung nicht grundsätzlich verworfen.

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Warum die Wohngeldtabelle die örtliche Mietermittlung nicht ersetzt

Wohngeldtabellenwerte und eine anhand örtlicher Mietdaten ermittelte Angemessenheitsgrenze sind unterschiedliche Größen. Nach der im Ausgangstext wiedergegebenen Begründung dürfen sie bei der Anwendung der neuen Begrenzungsvorschrift nicht ohne Weiteres gleichgesetzt werden.

Die aus der älteren Rechtsprechung bekannte Auffanglösung aus Wohngeldtabellenwert und Sicherheitszuschlag ist danach keine geeignete Grundlage, um durch Multiplikation mit 1,5 eine Obergrenze für die Karenzzeit zu bilden.

Daraus folgt allerdings weder eine bundesweite Aufhebung der gesetzlichen Grenze noch automatisch ein Anspruch auf Übernahme beliebig hoher Mieten. Welche Aufwendungen im konkreten Fall anzuerkennen sind, hängt von der anwendbaren Regelung und den Umständen des Einzelfalls ab.

Jobcenter muss vorläufig monatlich 371 Euro zusätzlich zahlen

Nach der Entscheidungsschilderung verpflichtete das Gericht das Jobcenter, für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2026 monatlich weitere 371 Euro zu gewähren. Die Verpflichtung gilt vorläufig, unter dem Vorbehalt der Rückforderung und längstens bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache.

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Die 371 Euro sind damit eine zusätzliche Leistung im konkreten Verfahren. Sie stellen weder einen allgemeinen Mietzuschuss noch einen pauschalen Anspruch für andere Leistungsberechtigte dar.

Eilrechtsschutz kann ausnahmsweise frühere Monate erfassen

Ein Eilantrag dient grundsätzlich dazu, eine gegenwärtige Notlage abzuwenden. Nach der vorliegenden Schilderung erfasste die gerichtliche Anordnung hier auch Zeiträume vor Eingang des Eilantrags.

Eine solche rückwirkende Regelung kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn eine frühere Zahlungslücke bis in die Gegenwart fortwirkt und ihre Beseitigung erforderlich ist, um eine aktuelle Notlage abzuwenden. Allein der Umstand, dass in früheren Monaten zu wenig gezahlt wurde, genügt dafür nicht.

Warum die Nachzahlung an den Vermieter gehen soll

Die Nachzahlung soll nach der Entscheidungsschilderung unmittelbar an den Vermieter fließen. Hintergrund waren bestehende Mietrückstände und Kontopfändungen, durch die die Verwendung der Nachzahlung zur Begleichung der Mietschulden nicht hinreichend gesichert erschien.

§ 22 Absatz 7 Satz 2 SGB II sieht vor, dass Unterkunftsleistungen direkt an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden sollen, wenn ihre zweckentsprechende Verwendung nicht sichergestellt ist. Ein Pfändungsschutzkonto allein belegt dies noch nicht; entscheidend sind die konkreten Umstände. Einzelnorm

Was Betroffene bei einer Kürzung prüfen sollten

Wer während der Karenzzeit eine Kürzung seiner Unterkunftskosten erhält, sollte sich vom Jobcenter die Berechnung und die zugrunde gelegte örtliche Mietgrenze erläutern lassen. Dabei sollte erkennbar sein, ob die Behörde örtliche Mietdaten oder lediglich Wohngeldtabellenwerte verwendet hat.

Gegen einen entsprechenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Rechtsbehelfsbelehrung sollte deshalb sofort geprüft und der fristgerechte Eingang des Widerspruchs beim Jobcenter nachweisbar gesichert werden.

Drohen durch die Kürzung Mietrückstände oder der Verlust der Wohnung, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Dafür sollten Betroffene die Dringlichkeit mit Unterlagen wie Mietkonto, Mahnungen und Kontoauszügen belegen; einstweiliger Rechtsschutz ist bereits vor einer Klage möglich.

Ergänzung des Autors

Nach Meinung des Sozialrechtsexperten Brock stärkt das Sozialgericht damit die Position von Leistungsberechtigten im Grundsicherungsgeldbezug während der einjährigen Karenzzeit.

Sofern Kommunen über kein rechtssicheres Konzept zur Ermittlung der angemessenen Mieten verfügen, greift die Deckelungsvorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 6 SGB II ins Leere – das Jobcenter muss folglich die tatsächlichen Wohnkosten in voller Höhe übernehmen.

Dieses Verfahren gilt als eine der ersten wichtigen gerichtlichen Entscheidungen zur Neuregelung der Grundsicherung ab Juli 2026.

Die Karenzzeit soll Betroffene im ersten Jahr grundsätzlich vor den Konsequenzen unangemessen hoher Mieten schützen. Der Beschluss verdeutlicht, dass Behörden bei Kürzungen streng an lokale, fundierte Mietdaten gebunden sind und nicht willkürlich pauschale Deckelungen anwenden dürfen.