Wann beginnt beim Krankengeld die 3. Jahresfrist wieder neu?

Die Antwort auf die Frage, wann beim Krankengeld die „3-Jahresfrist“ wieder neu beginnt, ist komplizierter, als viele denken. Entscheidend ist, ob es um dieselbe oder um eine andere Krankheit geht, ob bereits 78 Wochen Krankengeld ausgeschöpft wurden und ob bestimmte Wartezeiten eingehalten wurden.

Gesetzlich Versicherte erhalten Krankengeld, wenn sie länger als sechs Wochen wegen Krankheit arbeitsunfähig sind und der Arbeitgeber keine Entgeltfortzahlung mehr leisten muss.

Rechtsgrundlage ist § 48 SGB V. Dort steht: Krankengeld wird wegen derselben Krankheit höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren gezahlt, gerechnet ab dem Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit zum ersten Mal festgestellt wurde.

Diese Dreijahreszeiträume nennt man „Blockfristen“. Innerhalb einer Blockfrist werden alle Krankengeldzeiten wegen derselben Erkrankung auf die Höchstdauer von 78 Wochen zusammengerechnet – auch wenn die Krankschreibungen unterbrochen waren.

Die erste Blockfrist: Start ab der ersten Krankschreibung

Die erste 3-Jahresfrist beginnt immer mit dem Tag, an dem Sie wegen einer bestimmten Krankheit erstmals arbeitsunfähig geschrieben werden. Nicht entscheidend ist, wann das erste Mal Krankengeld gezahlt wird, sondern wann die Arbeitsunfähigkeit beginnt; die ersten sechs Wochen Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers zählen zeitlich mit in die Blockfrist hinein.

Ein Beispiel verdeutlicht das Prinzip:

Wird jemand am 10. Oktober 2022 wegen Krankheit X zum ersten Mal arbeitsunfähig geschrieben, läuft die erste Blockfrist für diese Krankheit vom 10. Oktober 2022 bis zum 9. Oktober 2025. Innerhalb dieses Zeitraums kann maximal 78 Wochen Krankengeld für Krankheit X gezahlt werden; Zeiten von Lohnfortzahlung werden zeitlich mitgerechnet, auch wenn dort noch kein Krankengeld fließt.

Wichtig ist also: Die 3-Jahresfrist hängt immer an der Krankheit und dem Datum der ersten Krankschreibung wegen dieser Krankheit.

Wann beginnt die 3-Jahresfrist wieder neu – ganz grundsätzlich?

Es gibt drei Konstellationen, in denen von einem „Neubeginn“ der Dreijahresfrist gesprochen wird:

1. Es beginnt eine neue Blockfrist für dieselbe Krankheit, weil der vorherige Dreijahreszeitraum abgelaufen ist.

2. Es liegt eine andere, neue Krankheit vor – dann entsteht für diese neue Diagnose ein eigener Dreijahreszeitraum.

Für dieselbe Krankheit wird nach Aussteuerung erneut Krankengeld möglich; hierfür greift zusätzlich die sogenannte 6-Monats-Regel aus § 48 Abs. 2 SGB V.

Diese drei Fälle müssen sauber voneinander unterschieden werden, weil sie rechtlich unterschiedlich behandelt werden.

Neue Blockfrist für dieselbe Krankheit: Automatisch nach drei Jahren

Für dieselbe Krankheit gilt: Die Blockfrist läuft starr drei Jahre ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Endet diese erste Blockfrist, beginnt am folgenden Tag automatisch die nächste Blockfrist für dieselbe Krankheit – unabhängig davon, ob Betroffene zu diesem Zeitpunkt krankgeschrieben sind oder gesund arbeiten.

Im Beispiel von oben:

Erste Krankschreibung wegen Krankheit X am 10. Oktober 2022.

Erste Blockfrist: 10.10.2022 bis 09.10.2025. Die zweite Blockfrist beginnt automatisch am 10. Oktober 2025 und läuft bis 9. Oktober 2028.

Entscheidend ist nun: Ein „Neubeginn“ der Dreijahresfrist bedeutet nicht automatisch, dass auch ein neuer voller Anspruch von 78 Wochen Krankengeld besteht. Es kommt darauf an, ob in der vorherigen Blockfrist die 78 Wochen ausgeschöpft wurden und ob die besonderen Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 SGB V erfüllt sind.

Neuer 3-Jahreszeitraum bei einer anderen Krankheit

Ganz anders ist die Situation, wenn es sich um eine komplett andere Krankheit handelt. Dann knüpft das Gesetz nicht an die vorherigen Blockfristen an. Für jede andere Erkrankung beginnt eine eigene 3-Jahresfrist mit der ersten Krankschreibung wegen dieser neuen Diagnose. Mehrere Blockfristen können also nebeneinander laufen, wenn verschiedene Diagnosen vorliegen.

Wer beispielsweise 2022 wegen eines Bandscheibenvorfalls und 2023 erstmals wegen einer schweren Depression krankgeschrieben wird, hat für jede Erkrankung einen eigenen Dreijahreszeitraum und damit getrennte 78-Wochen-Höchstgrenzen. Ob zwei Diagnosen als „dieselbe Krankheit“ gelten, hängt von der medizinischen und rechtlichen Bewertung ab. Maßgeblich ist, ob ein einheitliches Krankheitsgeschehen vorliegt.

Die 6-Monats-Regel: Wann gibt es wegen derselben Krankheit ein „neues“ Krankengeld?

Die meisten praktischen Probleme entstehen an dem Punkt, an dem die 78 Wochen Krankengeld wegen einer Krankheit bereits ausgeschöpft sind („Aussteuerung“), die Betroffenen aber später erneut wegen derselben Diagnose arbeitsunfähig werden.

§ 48 Abs. 2 SGB V regelt für diese Fälle, unter welchen Bedingungen wieder Krankengeld wegen derselben Krankheit gezahlt werden kann. Die Vorschrift verlangt im Kern zwei Dinge:

1. Erstens muss ein neuer Dreijahreszeitraum begonnen haben.

2. Zweitens muss der Versicherte nach der letzten Phase der Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit mindestens sechs Monate lang nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig gewesen sein und in dieser Zeit erwerbstätig gewesen sein oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden haben (zum Beispiel mit Anspruch auf reguläres Arbeitslosengeld I, nicht aber im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung).

Diese 6-Monats-Regel ist also eine zusätzliche Hürde, wenn die 78 Wochen bereits ausgeschöpft wurden. Sie verhindert, dass ohne eine gewisse Stabilisierung des Gesundheitszustands nahtlos erneut ein voller Anspruch von bis zu 78 Wochen für dieselbe Krankheit entsteht.

Neubeginn der Dreijahresfrist ohne 6-Monats-Regel: Wenn 78 Wochen noch nicht ausgeschöpft wurden

Es gibt aber auch Konstellationen, in denen zwar eine neue Blockfrist beginnt, die 78 Wochen in der vorangegangenen Blockfrist jedoch noch gar nicht vollständig verbraucht wurden. Dann entsteht in der neuen Blockfrist ein „frischer“ Anspruch auf bis zu 78 Wochen Krankengeld, ohne dass die strengen Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 SGB V erfüllt sein müssen.

Die sozialgerichtliche Rechtsprechung und Fachkommentare stellen klar:

Beginnt eine neue Blockfrist, in der wegen derselben Krankheit bisher kein voller 78-Wochen-Bezug vorliegt, kann für diese Krankheit innerhalb der neuen Blockfrist erneut ein volles Kontingent von 78 Wochen entstehen. Ob die Arbeitsunfähigkeit dabei unterbrochen war oder nicht, spielt keine Rolle.

In der Praxis sind solche Fälle allerdings häufiger theoretischer Natur, weil bei langandauernden chronischen Erkrankungen die 78 Wochen meist schon innerhalb der ersten Blockfrist voll ausgeschöpft werden.

Zusammenspiel von 3-Jahresfrist und 78-Wochen-Grenze

Klar ist: Die 3-Jahresfrist und die 78-Wochen-Grenze greifen ineinander.

Innerhalb einer Blockfrist von drei Jahren kann wegen derselben Erkrankung maximal 78 Wochen Krankengeld gewährt werden. Das schließt alle Episoden von Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit in diesem Zeitfenster ein, auch wenn dazwischen Phasen völliger Arbeitsfähigkeit liegen. Tritt während einer laufenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, verlängert das die Leistungsdauer nicht; die hinzugetretene Diagnose zählt nicht als neuer Anspruchstrigger.

Erst wenn eine neue Blockfrist begonnen hat, stellt sich die Frage, ob für dieselbe Krankheit ein erneuter Anspruch in voller Höhe entstehen kann. Hier entscheidet dann die 6-Monats-Regel, sobald in der vorangegangenen Blockfrist bereits 78 Wochen ausgeschöpft wurden.

Typische Konstellationen – wie die Fristen praktisch verlaufen

Um die abstrakten Regeln greifbarer zu machen, lohnt sich der Blick auf typische Konstellationen, wie sie in der Beratungspraxis von Kassen, Sozialverbänden und Anwälten immer wieder vorkommen.

Sehr häufig ist der Fall, dass jemand wegen einer chronischen Erkrankung – etwa Krebs, schwerem Rheuma oder psychischen Störungen – lange arbeitsunfähig bleibt und irgendwann „ausgesteuert“ wird, weil 78 Wochen Krankengeld innerhalb von drei Jahren aufgebraucht sind. Wenn diese Person nach einiger Zeit wieder in Beschäftigung kommt und sich der Gesundheitszustand stabilisiert, stellt sich spätestens beim nächsten Rückfall die Frage, ob erneut Krankengeld gezahlt wird.

Hier ist nun entscheidend, ob seit der letzten Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit mindestens sechs Monate vergangen sind, in denen die Person entweder gearbeitet oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden hat, und ob inzwischen ein neuer Dreijahreszeitraum läuft.

Eine andere, praktische Konstellation: In der ersten Blockfrist gab es zwar mehrere Krankschreibungen wegen derselben Diagnose, insgesamt aber wurden nur, sagen wir, 30 Wochen Krankengeld gezahlt.

Wenn später – vielleicht ein oder zwei Jahre nach Ende der ersten Blockfrist – erneut eine längere Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit eintritt, kann in der neuen Blockfrist ein neuer Anspruch bis zu 78 Wochen entstehen, weil in der vorherigen Blockfrist die Höchstdauer noch nicht ausgeschöpft war.

Hier greift die 6-Monats-Regel des § 48 Abs. 2 SGB V nicht, weil sie ausdrücklich nur Fälle betrifft, in denen bereits 78 Wochen Krankengeld wegen derselben Krankheit bezogen wurden.

Schließlich gibt es Fälle, in denen während einer Langzeiterkrankung eine weitere, eigenständige Krankheit hinzukommt und später die Hauptursache der Arbeitsunfähigkeit wird. Unter bestimmten Bedingungen kann für diese hinzugetretene Krankheit in einer neuen Blockfrist ein eigenständiger Krankengeldanspruch entstehen, ohne dass die „alte“ Erkrankung den Anspruch blockiert.

Sozialgerichte haben in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass § 48 Abs. 2 SGB V immer exakt an „dieselbe Krankheit“ anknüpft; für eine andere, wenn auch zunächst nur hinzugetretene Erkrankung kann eine neue Blockfrist mit eigener 78-Wochen-Grenze gelten.

Krankenkasse, Ärzten und medizinischem Dienst

In der Praxis entscheiden nicht Versicherte selbst, ob eine Krankheit als „dieselbe“ oder als „andere“ Erkrankung gewertet wird und wann genau eine neue Blockfrist zu laufen beginnt. Diese Bewertung treffen die Krankenkassen, oft gestützt auf Stellungnahmen des Medizinischen Dienstes und auf die ärztlichen Diagnosenschlüssel der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.

Besonders wichtig ist dabei die Frage, ob es sich um ein einheitliches Krankheitsgeschehen handelt. So können verschiedene Symptome, die scheinbar unterschiedliche Krankheiten darstellen, rechtlich als ein zusammenhängendes Grundleiden bewertet werden. Umgekehrt kann ein längerer Zeitraum vollständiger Genesung mit späterem Rückfall für eine neue, eigenständige Krankheit sprechen.

Betroffene, die mit der Einstufung ihrer Krankenkasse nicht einverstanden sind – etwa, weil die Kasse von „derselben Krankheit“ ausgeht und deshalb einen neuen Krankengeldanspruch ablehnt – sollten Widerspruchs- und Klagefristen beachten und sich im Zweifel frühzeitig sozialrechtlich beraten lassen.

Praktische Hinweise für Krankengeld-Bezieher

Wer längere oder wiederkehrende Erkrankungen hat, sollte sich frühzeitig mit den Begriffen „Blockfrist“, „78-Wochen-Grenze“ und „6-Monats-Regel“ vertraut machen. Für die konkrete Frage „Wann beginnt die 3-Jahresfrist beim Krankengeld wieder neu?“ gilt zusammenfassend:

Die erste 3-Jahresfrist beginnt mit der allerersten Krankschreibung wegen einer bestimmten Krankheit.

Für dieselbe Krankheit schließt sich nach Ablauf dieser drei Jahre automatisch die nächste Blockfrist an, unabhängig davon, ob Sie zu diesem Zeitpunkt krank oder gesund sind.

Für jede andere, eigenständige Krankheit beginnt mit der ersten Krankschreibung ein ganz neuer 3-Jahreszeitraum mit eigener 78-Wochen-Grenze.

Ob nach Aussteuerung wegen derselben Krankheit erneut Krankengeld gezahlt werden kann, hängt zusätzlich von der 6-Monats-Regel des § 48 Abs. 2 SGB V ab und davon, ob Sie in dieser Zeit gearbeitet oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden haben.