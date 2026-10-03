Kleinere Wohnung, höhere Miete: Warum der Umzug für Rentner oft scheitert

Weniger Zimmer, weniger Arbeit, geringere Kosten: Für viele Rentner klingt der Umzug in eine kleinere Wohnung nach einer vernünftigen Entscheidung. Bei der Wohnungssuche zeigt sich jedoch mitunter das Gegenteil – für deutlich weniger Fläche wird mehr Miete verlangt als im langjährigen Mietvertrag.

Wer sich verkleinern möchte, muss deshalb mehr vergleichen als Quadratmeter. Entscheidend sind die tatsächlichen monatlichen Ausgaben, die einmaligen Umzugskosten und die Frage, ob vor Ort überhaupt eine passende Wohnung verfügbar ist.

Der günstige alte Mietvertrag lässt sich nicht einfach mitnehmen

Eine über viele Jahre gewachsene Bestandsmiete kann deutlich unter dem Preis liegen, den Vermieter bei einem neuen Vertrag verlangen. Wird die Wohnfläche kleiner, der Quadratmeterpreis aber erheblich höher, verschwindet die erhoffte Ersparnis.

Die aktuelle Marktentwicklung erschwert die Suche zusätzlich: Nach dem IW-Wohnindex lagen die Angebotsmieten im zweiten Quartal 2026 bundesweit vier Prozent über dem Vorjahresniveau. Zugleich lag die Zahl der Mietinserate knapp zwölf Prozent unter dem Niveau von Anfang 2022.

Diese Zahlen beschreiben den untersuchten Angebotsmarkt und nicht die Mietentwicklung jedes bestehenden Vertrags. Für umzugswillige Rentner ist gerade dieser Unterschied wichtig: Sie verlassen ihre bisherige Vertragsmiete und müssen sich an den tatsächlich verfügbaren Angeboten orientieren.

30 Quadratmeter weniger können trotzdem mehr kosten

Wie schnell die Rechnung kippt, zeigt ein fiktiver Vergleich. Die folgenden Beträge sind frei gewählt und bilden weder den Mietspiegel noch die Angemessenheitsgrenzen einer bestimmten Stadt ab.

Wohnfläche und monatliche Zahlungen Bisherige Wohnung Angebotene kleinere Wohnung Wohnfläche 80 Quadratmeter 50 Quadratmeter Nettokaltmiete je Quadratmeter 6,50 Euro 12 Euro Nettokaltmiete insgesamt 520 Euro 600 Euro Vorauszahlung für kalte Betriebskosten 150 Euro 120 Euro Heizkostenvorauszahlung 110 Euro 80 Euro Monatliche Zahlung einschließlich Nebenkostenvorauszahlungen 780 Euro 800 Euro

Obwohl die neue Wohnung 30 Quadratmeter kleiner ist, kostet sie monatlich 20 Euro mehr. Die geringeren Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen reichen in diesem Beispiel nicht aus, um die höhere Nettokaltmiete auszugleichen.

Schon bei der Kaltmiete lässt sich eine persönliche Vergleichsgrenze berechnen: Wer bisher 520 Euro zahlt, dürfte bei 50 Quadratmetern höchstens 10,40 Euro je Quadratmeter zahlen, um diese Ausgabe nicht zu erhöhen. Ob die gesamten Wohnkosten sinken, muss anschließend gesondert geprüft werden.

Die Vorauszahlung ist noch keine verlässliche Jahresabrechnung

Ein niedrig angesetzter Nebenkostenabschlag macht eine Wohnung auf dem Papier günstiger. Er garantiert aber nicht, dass die tatsächlichen Kosten entsprechend niedrig ausfallen.

Für einen belastbaren Vergleich sollten Interessenten nach bisherigen Betriebskosten, Heizkosten und der energetischen Beschaffenheit des Gebäudes fragen. Auch Aufzug, Hausmeisterdienst oder verpflichtende Zusatzleistungen können die laufenden Ausgaben beeinflussen.

Haushaltsstrom und gegebenenfalls separat abgerechnetes Gas gehören ebenfalls in die persönliche Rechnung. Sonst werden womöglich zwei Mietangebote verglichen, in denen unterschiedliche Kosten enthalten sind.

Der Umzug muss erst einmal finanziert werden

Neben der neuen Miete können Ausgaben für ein Umzugsunternehmen, Möbelmontage, notwendige Anschaffungen und zeitweise doppelte Mietzahlungen entstehen. Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, kann den Transport häufig nicht mit ein paar Helfern aus dem Bekanntenkreis bewältigen.

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Wie schwer diese Ausgaben wiegen, zeigt eine weitere Modellrechnung: Kostet der Wohnungswechsel insgesamt 3.000 Euro und spart anschließend 50 Euro monatlich, dauert es rechnerisch fünf Jahre, bis die Ersparnis die einmaligen Kosten ausgleicht. Künftige Mietänderungen und mögliche Zuschüsse bleiben dabei unberücksichtigt.

Bei einer monatlich höheren Miete gibt es diesen finanziellen Ausgleich nicht. Ein Umzug kann trotzdem sinnvoll sein, etwa wegen fehlender Treppen oder kürzerer Wege, sollte dann aber als zusätzliche Ausgabe eingeplant werden.

Die Kaution bindet Geld, auch wenn sie keine endgültige Ausgabe ist

Eine neue Mietkaution kann die verfügbaren Rücklagen stark belasten. Bei Wohnraummietverhältnissen darf sie grundsätzlich höchstens drei Monatsmieten ohne die gesondert ausgewiesenen Betriebskosten betragen (§ 551 BGB).

Eine Barkaution dürfen Mieter in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Bei 600 Euro Nettokaltmiete wären damit höchstens 1.800 Euro Kaution beziehungsweise drei Raten zu je 600 Euro möglich.

Die Kaution sollte nicht mit endgültigen Umzugskosten gleichgesetzt werden, weil grundsätzlich ein Rückzahlungsanspruch bestehen kann. Für die Finanzierung des Umzugs muss das Geld dennoch verfügbar sein; mit einer sofortigen Rückzahlung der alten Kaution sollte niemand fest rechnen.

Entscheidend ist das Wohnungsangebot im eigenen Umfeld

Ein bundesweiter Durchschnittspreis hilft wenig, wenn im eigenen Stadtteil keine passende Wohnung angeboten wird. Gesucht wird häufig eine Kombination aus bezahlbarer Miete, erreichbarer Etage, geeigneter Ausstattung und kurzen Wegen.

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Ein günstiges Angebot am Stadtrand kann zusätzliche Fahrtkosten verursachen. Ebenso kann der Verlust vertrauter Nachbarschaftshilfe den Alltag erschweren, wenn bisher jemand Einkäufe mitgebracht oder bei Arztbesuchen unterstützt hat.

Sinnvoll ist deshalb ein Vergleich mehrerer konkreter Angebote im gewünschten Suchgebiet. Kommunale Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und örtliche Wohnberatungsstellen können zusätzlich zu Immobilienportalen angesprochen werden.

Auch ein Wohnungstausch innerhalb eines Wohnungsunternehmens kann eine Möglichkeit sein. Ob dabei günstigere Vertragsbedingungen erhalten bleiben oder ein neuer Mietpreis gilt, muss allerdings vorab geklärt werden.

Bei Grundsicherung vor der Unterschrift das Sozialamt einschalten

Wer Grundsicherung im Alter erhält, sollte ein konkretes Mietangebot vor Vertragsabschluss beim zuständigen Sozialamt vorlegen. § 35a SGB XII verlangt, den für die neue Unterkunft zuständigen Sozialhilfeträger vor Abschluss des Vertrags über die relevanten Umstände zu informieren.

Eine kleinere Wohnung ist nicht automatisch sozialhilferechtlich angemessen. Sind die neuen Unterkunfts- und Heizkosten unangemessen hoch, werden grundsätzlich nur angemessene Aufwendungen berücksichtigt, sofern keine vorherige Zustimmung zur Übernahme der höheren Kosten vorliegt.

Auch Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten können bei vorheriger Zustimmung übernommen werden. Mietkautionen und Genossenschaftsanteile sollen dabei als Darlehen erbracht werden; eine Kostenübernahme sollte deshalb vor einer verbindlichen Beauftragung geklärt sein.

Ein geforderter Umzug muss wirtschaftlich betrachtet werden

Verlangt das Sozialamt eine Senkung der Unterkunftskosten, gehört die Wirtschaftlichkeit des Wohnungswechsels zur Prüfung. Nach § 35 Absatz 3 SGB XII muss eine Kostensenkung nicht gefordert werden, wenn sie unter Berücksichtigung der bei einem Umzug zu erbringenden Leistungen unwirtschaftlich wäre.

Ebenso kommt es darauf an, ob eine Kostensenkung tatsächlich möglich und zumutbar ist. Betroffene sollten deshalb passende Angebote, erfolglose Bewerbungen und besondere gesundheitliche Anforderungen dokumentieren.

Aus einem hohen Lebensalter allein folgt allerdings keine pauschale Garantie, dass jede Miethöhe dauerhaft übernommen wird. Die konkrete Wohnungssuche und die persönlichen Umstände müssen nachvollziehbar dargestellt werden.

Unterstützung prüfen, bevor die Rücklagen verschwinden

Auch Rentner können Anspruch auf Wohngeld haben. Für die Berechnung zählen unter anderem die Haushaltsgröße, das Gesamteinkommen und die berücksichtigungsfähige Miete.

Eine höhere neue Miete wird dadurch nicht zwangsläufig vollständig ausgeglichen. Einen Einstieg bietet der Beitrag „Rente: Auch Rentner können Wohngeld beantragen“.

Wer bereits wegen seiner Wohnkosten Ersparnisse aufbraucht, sollte die Unterstützungsmöglichkeiten frühzeitig prüfen lassen. Weitere Hinweise enthält der Beitrag „Miete frisst Rücklagen: Mieter geraten schneller in Wohnungsnot“.

Beispiel aus der Praxis: Weniger Platz, aber keine Entlastung

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Eine 74-jährige Rentnerin lebt nach dem Tod ihres Partners allein auf 80 Quadratmetern und zahlt monatlich 780 Euro einschließlich Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Sie findet eine 50 Quadratmeter große Wohnung mit Aufzug, für die monatlich 800 Euro verlangt werden.

Für Transport, Montage und weitere notwendige Umzugsausgaben kalkuliert sie zusätzlich 3.000 Euro. Damit würde sie bei unveränderten monatlichen Zahlungen im ersten Jahr insgesamt 3.240 Euro mehr ausgeben als beim Verbleib in ihrer bisherigen Wohnung; eine mögliche Kaution käme als vorübergehend gebundener Betrag hinzu.

Der Aufzug könnte ihren Alltag erleichtern, finanziell würde sie durch diesen Wechsel jedoch nicht entlastet. Sie fragt deshalb zunächst bei ihrem Wohnungsunternehmen nach einer günstigeren Alternative und lässt prüfen, welche Unterstützung für ihre konkrete Situation infrage kommt.

Quellen: Institut der deutschen Wirtschaft, IW-Wohnindex Q2/2026; § 551 BGB; § 35 SGB XII; § 35a SGB XII; § 4 Wohngeldgesetz.

Sämtliche Beispielbeträge sind fiktive Modellrechnungen.