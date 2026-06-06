Wohngeld: Rentnerin soll 630 Euro zurückzahlen, weil die Wohngeldstelle falsch rechnete

Ab Herbst 2026 werden Zehntausende Rentnerinnen und Rentner Post von ihrer Wohngeldstelle bekommen: einen Aufhebungs- und Rückforderungsbescheid. Auslöser ist die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026, die alle gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent erhöht. Wer nicht innerhalb eines Monats Widerspruch einlegt, akzeptiert eine Forderung als rechtskräftig, die in vielen Fällen zu hoch angesetzt oder fehlerhaft begründet ist.

Warum die Rentenanpassung eine Wohngeld-Rückforderung auslöst

Das Wohngeldgesetz verpflichtet die Wohngeldstelle, den Bewilligungsbescheid von Amts wegen aufzuheben und das Wohngeld neu zu berechnen, sobald sich das Gesamteinkommen im laufenden Bewilligungszeitraum dauerhaft um mehr als 15 Prozent erhöht und das Wohngeld dadurch wegfällt oder sich verringert. Die Rentenanpassung 2026 beträgt 4,24 Prozent und liegt weit darunter.

Der entscheidende Punkt ist ein anderer. Die Wohngeldstelle rechnet nicht mit der aktuellen Rentenerhöhung allein, sondern mit dem Gesamteinkommen, das im Bewilligungsbescheid eingetragen war. Wer seinen Wohngeldantrag in den Monaten April bis Juni 2026 gestellt hat, hatte im Bescheid noch den alten Rentenwert. Wenn die neue Rente ab Juli 2026 fließt, stimmt das Einkommen im Bescheid nicht mehr mit dem tatsächlichen überein. Diese Differenz kann dazu führen, dass die Einkommensgrenze für den Wohngeldanspruch überschritten wird.

Die Behörde handelt dabei ohne Ermessensspielraum. Das Wohngeldrecht kennt an dieser Stelle keine Vertrauensschutzprüfung. Wer nach dem Wohngeldgesetz neu berechnet wird, kann nicht darauf verweisen, er habe auf den Bestand des alten Bescheids vertraut. Die Neuentscheidung muss die Behörde innerhalb eines Jahres, nachdem sie von der Änderung Kenntnis erlangt hat, treffen.

Keine Meldepflicht schützt nicht vor der Wohngeld-Rückforderung

Viele Betroffene glauben, die Rückforderung komme nur, wenn sie die Rentenanpassung selbst gemeldet haben. Das ist falsch. Die Mitteilungspflicht nach dem Wohngeldgesetz greift erst, wenn das Gesamteinkommen um mehr als 15 Prozent steigt. Bei 4,24 Prozent Rentenanpassung entsteht keine solche Pflicht. Trotzdem informieren Wohngeldstellen über einen automatischen Datenabgleich über Einkommensänderungen, und das Wohngeldgesetz erlaubt der Behörde, von Amts wegen neu zu entscheiden, auch ohne Mitteilungspflicht.

Die Deutsche Rentenversicherung verschickt die Rentenanpassungsmitteilungen voraussichtlich zwischen Mitte Juni und Ende Juli 2026. Dieses Schreiben enthält den alten und den neuen Rentenbetrag. Es ist das Dokument, das die Wohngeldstelle als Nachweis für die veränderte Einkommenssituation benötigt, und die wichtigste Grundlage für jeden Widerspruch.

Drei Prüfpunkte vor dem Widerspruch gegen die Wohngeld-Rückforderung

Nicht jeder Rückforderungsbescheid ist fehlerfrei. Bevor der Widerspruch geschrieben wird, sollten drei Punkte geprüft werden.

Erster Punkt: der Aufhebungsstichtag. Die Aufhebung darf nur rückwirkend bis zum Beginn des Zeitraums wirken, für den das erhöhte Einkommen bezogen wird. Das ist der 1. Juli 2026. Wer einen Bescheid erhält, der eine Rückforderung für Zeiträume vor dem 1. Juli 2026 enthält, sollte diesen Punkt im Widerspruch konkret benennen.

Zweiter Punkt: die Freibeträge. Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nachweisen kann, hat Anspruch auf den Grundrentenfreibetrag nach § 17a WoGG: mindestens 1.200 Euro jährlich vom anrechenbaren Renteneinkommen. Bei einem höheren Renteneinkommen erhöht sich der Freibetrag gestaffelt weiter. Zusätzlich mindern Pauschalabzüge für Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung das anrechenbare Einkommen. Wer im Jahr 2026 höhere Krankenversicherungsbeiträge zahlt als im ursprünglichen Bescheid berücksichtigt, hat hier Spielraum. Wer den Grundrentenfreibetrag noch nicht beantragt hat, kann das im Widerspruch nachholen: Nach dem Wohngeldgesetz gilt der Zeitpunkt, zu dem die Wohngeldbehörde erstmals von den Voraussetzungen Kenntnis erlangt, als Zeitpunkt der Antragstellung. Eine frühzeitige Geltendmachung im Widerspruch ist daher in aller Regel günstiger als weiteres Abwarten.

Dritter Punkt: die Jahresfrist der Behörde. Die Wohngeldstelle muss innerhalb eines Jahres, nachdem sie von der Änderung Kenntnis erlangt hat, neu entscheiden. Ein Bescheid, der diese Frist überschreitet, ist angreifbar. Wer feststellt, dass die Behörde von einer anderen Einkommensänderung bereits vor mehr als einem Jahr wusste, sollte die Fristberechnung genau prüfen.

Widerspruch gegen Wohngeld-Rückforderung: Frist, Form, Inhalt

Wohngeldsachen sind Verwaltungsrecht, kein Sozialrecht. Das Widerspruchsverfahren richtet sich nach der Verwaltungsgerichtsordnung. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Zugang des Bescheids. Diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Bescheid eingeht, nicht mit dem Ausstellungsdatum. Wer die Frist versäumt, akzeptiert die Forderung als rechtskräftig.

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Der Widerspruch muss schriftlich bei der Wohngeldstelle eingehen, die den Bescheid erlassen hat. Eine Begründung ist nicht zwingend erforderlich, erhöht aber die Erfolgsaussichten erheblich. Wer schreibt, dass Freibeträge nicht berücksichtigt wurden oder der Aufhebungsstichtag falsch gesetzt ist, zwingt die Behörde zur inhaltlichen Auseinandersetzung.

Gudrun H., 69, aus Magdeburg, bezieht seit März 2026 Wohngeld in Höhe von 210 Euro monatlich. Im Oktober 2026 kommt ein Aufhebungsbescheid: Die Wohngeldstelle fordert 630 Euro zurück, weil ihre Rente ab Juli um 4,24 Prozent gestiegen ist und sie jetzt knapp über der Einkommensgrenze liegt. Der Grundrentenfreibetrag wurde nicht berücksichtigt, obwohl Gudrun 36 Grundrentenjahre hat. Mit dem Freibetrag von mindestens 100 Euro monatlich läge ihr anrechenbares Einkommen unter der Grenze. Gudrun legt Widerspruch ein, weist auf den nicht berücksichtigten Grundrentenfreibetrag hin und fügt einen Nachweis über ihre Grundrentenzeiten bei.

Im Regelfall hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Die Behörde kann die Rückforderung auch während des laufenden Widerspruchsverfahrens geltend machen. Wer nicht zahlen kann, sollte schriftlich Ratenzahlung beantragen und gleichzeitig Widerspruch einlegen.

Häufige Fragen zur Wohngeld-Rückforderung 2026

Wird der Widerspruch automatisch die Zahlung stoppen?

Nein. Anders als im Sozialrecht hat der Widerspruch im Wohngeldsrecht keine automatische aufschiebende Wirkung. Die Behörde kann die Forderung vollstrecken, auch wenn das Widerspruchsverfahren noch läuft. Wer die Zahlung nicht leisten kann, sollte schriftlich Ratenzahlung beantragen, bevor ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet wird.

Kann ich nach Ablauf der Monatsfrist noch etwas tun?

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist möglich, wenn die Frist ohne eigenes Verschulden versäumt wurde, etwa wegen Krankenhausaufenthalts oder einer fehlerhaften Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid. Der Antrag muss unverzüglich nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden. Sozialberatungsstellen des VdK oder SoVD können dabei helfen.

Gilt das auch für Empfänger von Witwenrente oder Erwerbsminderungsrente?

Ja. Das Wohngeldgesetz unterscheidet nicht nach der Art der Rente. Jede Rentensteigerung, ob aus einer Altersrente, einer Witwenrente oder einer Erwerbsminderungsrente, wird bei der Einkommensberechnung berücksichtigt. Wer Wohngeld bezieht, ist von derselben Mechanik betroffen und hat dieselben Widerspruchsrechte.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Wohngeldgesetz (WoGG), §§ 17a, 27, Stand BGBl. 2026 I Nr. 107

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenwertbestimmungsverordnung 2026, Pressemitteilung vom 29. April 2026

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026, Pressemitteilung vom 29. April 2026

Bundesrat: Rentenwertbestimmungsverordnung 2026, Drucksache 243/26

dejure.org: Wohngeldgesetz § 27, § 50 SGB X, § 70 VwGO