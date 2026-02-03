Mütterrente 3: Für den Anspruch muss Du das jetzt erledigen

Lesedauer 4 Minuten

Die Mütterrente 3 ist keine eigene Rentenart, sondern eine weitere Aufwertung der Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder. Wenn die Reform wie vorgesehen greift, erhalten viele Eltern pro betroffenem Kind ein zusätzliches halbes Jahr Kindererziehungszeit – und damit mehr Entgeltpunkte auf dem Rentenkonto.

Ab wann gilt die Mütterrente 3 und wann kommt der Zuschuss?

Geplant ist ein Start ab dem 1. Januar 2027. Die Auszahlung soll allerdings erst ab 2028 erfolgen, wobei der Anspruch für 2027 dann nachträglich ausgezahlt werden kann.

Pro vor 1992 geborenem Kind soll ein halber Entgeltpunkt zusätzlich hinzukommen. Das entspricht grob einem monatlichen Plus von rund 20 Euro brutto pro Kind, wobei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Steuern das Netto verringern können.

Anspruch auch ohne jemals gearbeitet zu haben

Für eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung brauchen Sie grundsätzlich die Mindestversicherungszeit von fünf Jahren beziehungsweise 60 Kalendermonaten. Diese Wartezeit kann auch allein über Kindererziehungszeiten erreicht werden, zum Beispiel wenn Sie zwei Kinder erzogen haben und dadurch mehr als 60 Monate zusammenkommen.

Tipp: Fehlende Monate können Sie auffüllen

Wenn Ihnen nur wenige Monate zur Wartezeit fehlen, können freiwillige Beiträge helfen. Sie entscheiden dabei innerhalb bestimmter Grenzen selbst, wie viele Monate Sie zahlen und in welcher Höhe.

Mütterrente 3 gibt es auch für Väter

Kindererziehungszeiten können grundsätzlich nur einem Elternteil für denselben Zeitraum zugeordnet werden. In der Praxis liegen die Zeiten meist bei der Mutter, der Vater kann sie aber erhalten, wenn er überwiegend erzogen hat oder wenn beide Eltern eine schriftliche Erklärung abgeben.

Gleiche Regeln für Adoptiv-, Stief- und Pflegeeltern

Auch nicht leibliche Eltern können Kindererziehungszeiten erhalten, wenn sie das Kind tatsächlich erzogen haben. Entscheidend ist, dass die Zeiten nicht bereits einer anderen Person für denselben Zeitraum zugeordnet sind.

Meist kein Extra-Antrag – aber Ihr Rentenkonto muss stimmen

In den meisten Fällen wird die Aufwertung automatisch umgesetzt, wenn die Kindererziehungszeiten bereits im Rentenkonto gespeichert sind. Fehlen Zeiten oder sind sie falsch zugeordnet, müssen Sie das vorher klären, sonst kann sich die Erhöhung verzögern.

Achtung: Wer gleichzeitig gut verdient, kann Kürzungen erleben

Kindererziehungszeiten werden zusätzlich zu eigenen Beiträgen berücksichtigt, aber nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Wenn Sie in einzelnen Jahren schon sehr hohe Beiträge gezahlt haben, können Kindererziehungszeiten gekürzt werden, weil der maximale Jahreswert an Entgeltpunkten nicht überschritten werden darf.

Anrechnung auf Grundsicherung im Alter

Wenn Sie Grundsicherung beziehen, wird die höhere Rente in der Regel als Einkommen berücksichtigt. Das bedeutet: Mehr Rente führt dort häufig nicht zu mehr Geld im Portemonnaie, kann aber andere Vorteile im Rentenkonto sichern.

Kindererziehung im Ausland: Oft kein Anspruch, manchmal doch

Kindererziehungszeiten im Ausland zählen grundsätzlich nicht automatisch. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa bei Erziehung in EU-Staaten oder wenn eine enge Bindung an das deutsche Erwerbsleben bestand.

Nicht vergessen: Kinderberücksichtigungszeiten zusätzlich sichern

Neben Kindererziehungszeiten können Kinderberücksichtigungszeiten bis zu zehn Jahre pro Kind wichtig sein. Sie helfen besonders bei Wartezeiten und können die Bewertung beitragsfreier Zeiten verbessern, was am Ende ebenfalls Ihre Rentenhöhe beeinflussen kann.

Tabelle: Anspruch oder kein Anspruch bei der Mütterrente 3

Anspruch Kein Anspruch Sie haben ein oder mehrere vor 1992 geborene Kinder erzogen und die Kinder sind im Rentenkonto erfasst. Sie haben keine vor 1992 geborenen Kinder (kein Mütterrente-3-Zuschlag). Sie erfüllen die Mindestversicherungszeit (5 Jahre / 60 Monate) – ggf. auch allein durch Kindererziehungszeiten. Sie erreichen die 60 Monate Wartezeit nicht und schließen die Lücke nicht (z. B. durch freiwillige Beiträge). Die Kindererziehungszeiten sind Ihnen zugeordnet (meist Mutter; Vater nur bei überwiegender Erziehung oder gemeinsamer Erklärung). Die Zeiten sind nicht Ihnen zugeordnet oder bereits einem anderen Elternteil für denselben Zeitraum angerechnet. Sie haben eine Kontenklärung gemacht, wenn Zeiten fehlen (z. B. Adoption nach dem 30. Lebensmonat, Auslandszeiten). Es gibt Lücken/Fehler im Rentenkonto und Sie reichen keine Nachweise nach – dann kann die automatische Gutschrift scheitern. Sie sind (oder waren) in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert bzw. haben dort anrechenbare Zeiten. Sie waren ausschließlich in einem berufsständischen Versorgungswerk oder ohne Anbindung an die gesetzliche Rentenversicherung versichert. Kindererziehung im Ausland kann ausnahmsweise zählen (z. B. EU-Fall oder enge Bindung an deutsches Erwerbsleben). Kindererziehung im Ausland zählt nicht, wenn keine Ausnahme greift. Auch Adoptiv-, Stief- und Pflegeeltern können Anspruch haben, wenn die Erziehung bei ihnen lag und keine Doppelzuordnung besteht. Kein Anspruch, wenn die Erziehungszeit bereits vollständig einer anderen Person/Hinterbliebenen zugeordnet ist und nicht geändert werden kann.

So sichert Melissa ihren Anspruch Schritt für Schritt

Melissa hat zwei Kinder, beide vor 1992 geboren. Sie möchte sicherstellen, dass die zusätzlichen Monate später automatisch berücksichtigt werden und keine Verzögerung entsteht.

Melissa fordert zuerst ihren Versicherungsverlauf an und prüft, ob pro Kind überhaupt Kindererziehungszeiten eingetragen sind und ob die Zuordnung stimmt. Dabei achtet sie besonders auf Lücken rund um den 30. Lebensmonat, weil genau dort in Sonderfällen später ein Antrag nötig werden kann.

Dann erstellt Melissa eine kleine Checkliste mit Nachweisen: Geburtsurkunden, Meldezeiten, Nachweise über Erziehung und gegebenenfalls Dokumente zu Auslandsaufenthalten. Wenn etwas fehlt, beantragt sie eine Kontenklärung, damit alles vor 2027 sauber im Rentenkonto steht.

Im nächsten Schritt klärt Melissa die Zuordnung mit dem Vater der Kinder, falls dieser Zeiten geltend machen soll. Wenn eine gemeinsame Erklärung nötig ist, sorgt sie dafür, dass die Erklärung rechtzeitig vorliegt, weil spätere Korrekturen oft komplizierter werden.

Zum Schluss prüft Melissa, ob sie die Wartezeit von 60 Monaten erreicht. Falls ihr wenige Monate fehlen, plant sie freiwillige Beiträge ein, um die Mindestversicherungszeit zu sichern und später keine böse Überraschung zu erleben.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Muss ich die Mütterrente 3 beantragen?

In den meisten Fällen nicht, wenn die Kindererziehungszeiten bereits korrekt im Rentenkonto gespeichert sind. Ein Antrag kann nötig sein, wenn besondere Konstellationen vorliegen, etwa wenn bestimmte Monate zeigen, dass Zeiten nicht automatisch zugeordnet werden können.

Was soll ich jetzt als Erstes tun?

Fordern Sie Ihren Versicherungsverlauf an und prüfen Sie, ob alle Kinder erfasst und richtig zugeordnet sind. Wenn etwas fehlt, ist die Kontenklärung der wichtigste Schritt.

Kann auch der Vater die Mütterrente 3 bekommen?

Ja, aber nur, wenn die Kindererziehungszeiten ihm zugeordnet sind. Das geht meist bei überwiegender Erziehung oder durch eine gemeinsame schriftliche Erklärung der Eltern.

Was ist, wenn ich im Ausland erzogen habe?

Dann zählt die Erziehungszeit nicht automatisch. Ob eine Ausnahme greift, hängt vom Land und Ihrer Bindung an das deutsche Erwerbsleben ab.

Wird die Mütterrente 3 auf Grundsicherung angerechnet?

Ja, in der Regel wird eine höhere Rente als Einkommen berücksichtigt. Dadurch kann sich die Grundsicherung entsprechend verringern.

Fazit: Mehr Geld, aber das Rentenkonto muss stimmen

Die Mütterrente 3 kann für Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern spürbar mehr Rente bedeuten, aber entscheidend ist ein korrekt geführtes Rentenkonto.

Wenn Sie Ihren Versicherungsverlauf frühzeitig prüfen, fehlende Kindererziehungszeiten nachtragen und die Zuordnung klären, vermeiden Sie Verzögerungen und sichern Ihren Anspruch. Wer wie Melissa strukturiert vorgeht, hat die besten Chancen, dass die Erhöhung ab dem Start automatisch und vollständig ankommt.