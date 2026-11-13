Mütterrente III: Ab Januar 2027 steigt der Anspruch

Für Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern bringt die Mütterrente III ab Januar 2027 eine Verbesserung ihrer gesetzlichen Rente. Wer bereits Rente bezieht, muss auf das zusätzliche Geld allerdings grundsätzlich bis 2028 warten.

Damit liegen zwischen dem Beginn des höheren Anspruchs und seiner Auszahlung viele Monate. Bleibt die Überweisung im Januar 2027 zunächst unverändert, bedeutet das für sich genommen nicht, dass die Rentenversicherung ein Kind übersehen hat.

Sechs zusätzliche Monate für vor 1992 geborene Kinder

Bislang werden für vor 1992 geborene Kinder bis zu 30 Monate Kindererziehungszeit berücksichtigt, für später geborene Kinder bis zu 36 Monate. Mit der Mütterrente III wird diese unterschiedliche Anerkennung angeglichen.

Die Verbesserung entspricht grundsätzlich sechs zusätzlichen Monaten und damit einem halben Rentenpunkt je betroffenem Kind. Wie die Deutsche Rentenversicherung Rheinland erläutert, erhalten Berechtigte mit einer bereits laufenden Rente dafür einen Zuschlag von 0,5 persönlichen Entgeltpunkten.

Für Menschen, deren Rente erst ab Januar 2028 beginnt, werden dagegen die zusätzlichen Kindererziehungszeiten bei der Rentenberechnung berücksichtigt. Die „Mütterrente“ ist dabei keine eigenständige Leistung, sondern Bestandteil der gesetzlichen Rente.

Warum das Geld erst 2028 kommt

Die Rentenversicherung begründet die verzögerte Auszahlung mit dem hohen technischen Aufwand der Umstellung. Die Berechnung und Verarbeitung der zusätzlichen Ansprüche braucht demnach mehr Zeit als der rechtliche Beginn der Verbesserung.

Das Bundesarbeitsministerium nennt für bereits Rentenberechtigte Januar 2028 als Zeitpunkt der rückwirkenden Auszahlung für 2027. Die Rentenversicherung spricht in ihren Informationen allgemeiner von einer Auszahlung im Jahr 2028.

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Für Menschen mit kleiner Rente ist diese Verzögerung spürbar: Eine spätere Nachzahlung hilft nicht dabei, laufende Ausgaben im Jahr 2027 zu bezahlen. Wer seinen Haushalt plant, sollte das zusätzliche Geld deshalb erst für den angekündigten Auszahlungszeitraum einrechnen.

Der Rentenbeginn entscheidet über die Nachzahlung

Nicht jeder Berechtigte erhält automatisch eine Nachzahlung für zwölf Monate. Beginnt die Rente erst im Laufe des Jahres 2027, entsteht der zusätzliche Zahlungsanspruch frühestens mit diesem Rentenbeginn.

Mütterrente III: Anspruch und Auszahlung bei erfüllten Voraussetzungen Beginn der Rente Zusätzlicher Zahlungsanspruch für 2027 Berücksichtigung bei der Auszahlung Rente läuft bereits vor Januar 2027 Grundsätzlich ab Januar 2027 Nachzahlung für 2027 im Jahr 2028 Rentenbeginn am 1. Juli 2027 Ab Juli 2027, bei durchgehendem Anspruch für sechs Monate Nachzahlung dieser Monate im Jahr 2028 Erstmaliger Rentenbeginn ab Januar 2028 Keine Rentennachzahlung für 2027 Zusätzliche Kindererziehungszeit fließt unmittelbar in die neue Rente ein

Die spätere Auszahlung verschiebt somit nicht den Zeitraum, für den Berechtigten das zusätzliche Geld zusteht. Sie führt aber auch nicht dazu, dass Monate vor dem eigenen Rentenbeginn nachträglich bezahlt werden.

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Wie viel ein zusätzlicher halber Rentenpunkt bringt

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Ein vollständiger Zuschlag von einem halben persönlichen Entgeltpunkt erhöht eine volle Altersrente damit nach heutigem Wert um 21,26 Euro brutto monatlich je berücksichtigtem Kind.

Für zwei Kinder wären das beim heutigen Rentenwert 42,52 Euro brutto im Monat. Die tatsächlichen Beträge für die Nachzahlung und die laufende Rente ab 2028 hängen jedoch auch von den bis dahin geltenden Rentenwerten ab.

Eine auf den heutigen Wert gestützte Rechnung ist deshalb eine Orientierung und keine verbindliche Zusage für 2028. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag dazu, wie sich die Nachzahlung der Mütterrente III berechnet.

Die Erhöhung kommt grundsätzlich automatisch

Wer vor Januar 2028 bereits Rente bezieht, muss die Mütterrente III grundsätzlich nicht gesondert beantragen. Nach den Fragen und Antworten der Deutschen Rentenversicherung sollen Berechnung und Auszahlung weitgehend automatisch erfolgen.

Dennoch lohnt ein Blick in die Rentenunterlagen: Sind die Kindererziehungszeiten überhaupt erfasst und dem richtigen Elternteil zugeordnet? Fehlen Angaben oder bestehen Zweifel, sollten Betroffene diese mit der Rentenversicherung klären.

Auch Väter können profitieren, wenn ihnen die betreffenden Erziehungszeiten rentenrechtlich zustehen. Darauf weist die Rentenversicherung in ihrer Information zu Kindererziehungszeiten für Väter ausdrücklich hin.

Die Verbesserung ist außerdem nicht auf Altersrenten beschränkt. Auch Bezieher einer Erwerbsminderungsrente können die Mütterrente III erhalten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Drei Fragen und Antworten zur Mütterrente III

Ist meine Rente falsch, wenn im Januar 2027 kein zusätzliches Geld kommt?

Allein daraus lässt sich kein Fehler ableiten. Die Verbesserung gilt für berechtigte Bestandsrentner ab Januar 2027, wird wegen der technischen Umstellung aber grundsätzlich erst 2028 rückwirkend ausgezahlt.

Muss ich für die Mütterrente III einen Antrag stellen?

Bei bereits laufenden Renten ist grundsätzlich kein gesonderter Antrag erforderlich. Unvollständige oder unklar zugeordnete Kindererziehungszeiten sollten Sie dennoch mit der Rentenversicherung klären.

Bekomme ich bei Rentenbeginn 2028 auch Geld für 2027?

Wer erstmals ab Januar 2028 eine Rente erhält, bekommt keine Rentennachzahlung für 2027. Die zusätzlichen Kindererziehungszeiten werden stattdessen unmittelbar bei der neuen Rente berücksichtigt.