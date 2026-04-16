Minijob und EM-Rente erlaubt: Aber Weitergewährungsantrag in Gefahr

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Wer eine Rente wegen Erwerbsminderung bezieht, darf grundsätzlich arbeiten und auch einen Minijob ausüben. Dieser Punkt wird oft missverstanden. Viele Betroffene gehen noch immer davon aus, dass bereits eine geringfügige Beschäftigung den Rentenanspruch automatisch gefährdet. Das ist so nicht richtig. Die Deutsche Rentenversicherung erlaubt Hinzuverdienst auch bei der Erwerbsminderungsrente.

Problematisch wird es allerdings dann, wenn aus dem Nebenjob Rückschlüsse auf das tatsächliche Leistungsvermögen gezogen werden können. Genau an dieser Stelle wird es bei einer befristeten Rente und einem Antrag auf Weitergewährung heikel.

Denn bei der Weiterbewilligung geht es nicht nur um die Frage, ob Geld hinzuverdient wurde. Geprüft wird vielmehr, ob die gesundheitlichen Einschränkungen weiterhin in dem Umfang bestehen, der den Rentenanspruch trägt. Ein Minijob kann deshalb zwar zulässig sein, zugleich aber ein Signal an die Rentenversicherung senden, dass sich die Erwerbsfähigkeit möglicherweise verändert hat.

Warum ein Minijob trotz voller oder teilweiser Erwerbsminderung möglich ist

Die Rechtslage ist heute deutlich offener als noch vor einigen Jahren. Bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung liegt die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2026 bei 20.763,75 Euro jährlich. Bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung gilt eine individuelle Grenze, die sich am höchsten Einkommen der letzten 15 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung orientiert.

Im Jahr 2026 liegt diese Mindestgrenze bei 41.527,50 Euro jährlich. Ein typischer Minijob liegt damit in vielen Fällen weit unterhalb der Grenze.

Hinzu kommt, dass die monatliche Minijob-Grenze 2026 auf 603 Euro gestiegen ist. Rein rechnerisch ist ein Minijob also in vielen Fällen mit einer Erwerbsminderungsrente vereinbar. Wer eine solche Tätigkeit ausübt, verstößt nicht automatisch gegen die rentenrechtlichen Vorgaben.

Trotzdem ist die Höhe des Verdienstes nur ein Teil der Wahrheit. Für die Rentenversicherung ist ebenso wichtig, wie viele Stunden tatsächlich gearbeitet wird, welche Belastungen die Tätigkeit mit sich bringt und ob die ausgeübte Arbeit mit dem festgestellten gesundheitlichen Zustand noch zusammenpasst. Darin liegt der Unterschied zwischen einem erlaubten Hinzuverdienst und einem möglichen Risiko für die spätere Weitergewährung.

Die eigentliche Frage lautet nicht nur: Wie viel wird verdient?

Bei der Erwerbsminderungsrente entscheidet nicht allein das Einkommen über den Anspruch. Ausschlaggebend ist, wie lange jemand unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann. Bei voller Erwerbsminderung geht die Rentenversicherung davon aus, dass weniger als drei Stunden tägliche Leistungsfähigkeit vorliegen. Bei teilweiser Erwerbsminderung sind es weniger als sechs Stunden täglich. Wer über längere Zeit mehr leisten kann, bewegt sich in einem Bereich, der den bisherigen Rentenstatus infrage stellen kann.

Genau deshalb kann ein Minijob in zwei völlig unterschiedliche Richtungen wirken. Er kann einerseits belegen, dass eine sehr begrenzte, gesundheitlich angepasste Tätigkeit noch möglich ist. Andererseits kann er den Eindruck vermitteln, dass Belastbarkeit, Regelmäßigkeit und zeitlicher Umfang höher sind als bislang angenommen. Das gilt besonders dann, wenn Arbeitszeiten, Tätigkeitsprofil und tatsächliche Anforderungen nicht mehr zu den medizinischen Feststellungen aus dem bisherigen Rentenbescheid passen.

Warum die Weitergewährung besonders kritisch sein kann

Viele Erwerbsminderungsrenten werden nur befristet bewilligt. Die Befristung erfolgt in der Regel für längstens drei Jahre und kann wiederholt werden. Bei einem Weitergewährungsantrag wird erneut geprüft, ob die gesundheitlichen Voraussetzungen noch vorliegen. Es handelt sich also nicht um eine reine Formalität. Die Rentenversicherung schaut erneut auf die medizinische Lage, auf Befunde, auf Behandlungen und oft auch auf die tatsächliche Alltagspraxis. Dazu kann eben auch eine Beschäftigung gehören.

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Für Betroffene bedeutet das: Ein erlaubter Minijob schützt nicht davor, dass die Rentenversicherung bei der nächsten Prüfung genauer hinsieht. Wer mehrere Stunden täglich zuverlässig arbeitet, feste Schichten übernimmt, körperlich oder psychisch belastende Aufgaben erledigt oder über längere Zeit ohne erkennbare Einschränkungen tätig ist, liefert Anhaltspunkte, die gegen eine fortbestehende volle Erwerbsminderung sprechen könnten.

Besonders sensibel ist die Lage, wenn jemand eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, zugleich aber regelmäßig Tätigkeiten ausübt, die nach außen wie eine stabile Teilzeitbeschäftigung wirken. Dann stellt sich schnell die Frage, ob das Restleistungsvermögen tatsächlich noch unter drei Stunden pro Tag liegt. Bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente wiederum kann ein umfangreicher Nebenjob Zweifel daran auslösen, ob die Grenze von unter sechs Stunden täglich noch zutrifft.

Arbeitserprobung schafft Luft – aber nicht auf Dauer

Seit 2024 gibt es für Beziehende einer Erwerbsminderungsrente eine wichtige Erleichterung. Sie dürfen eine Beschäftigung probeweise aufnehmen oder ausweiten, ohne dass der Rentenanspruch sofort entfällt. Dieser Erprobungszeitraum beträgt regelmäßig sechs Monate und kann im Einzelfall auch kürzer oder länger sein.

In dieser Zeit bleibt der Rentenanspruch bestehen. Wenn sich der Eingliederungsversuch als erfolgreich erweist und die Tätigkeit dauerhaft weitergeführt wird, prüft die Rentenversicherung allerdings für die Zukunft, ob die Rente noch weitergezahlt werden kann. Eine Rückforderung für die Vergangenheit soll in diesem Fall nicht erfolgen.

Das ist für viele Betroffene eine gute Nachricht, weil sie die Rückkehr ins Arbeitsleben testen können, ohne sofort alles zu riskieren. Zugleich zeigt diese Regelung sehr deutlich, worauf es später ankommt: Entscheidend ist, ob die Arbeit nur ein befristeter Versuch bleibt oder ob sie sich als dauerhaft tragfähig erweist. Wird Letzteres erkennbar, folgt regelmäßig die Frage, ob die Voraussetzungen für die Rente noch erfüllt sind.

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Welche Aspekte bei einem Minijob Fragen aufwerfen können

In der Praxis ist nicht jeder Minijob gleich. Eine Tätigkeit von wenigen Stunden in ruhigem Umfeld mit vielen Unterbrechungsmöglichkeiten ist anders zu bewerten als eine Arbeit mit Termindruck, Publikumsverkehr, körperlicher Belastung oder strengen Anwesenheitszeiten. Auch der Unterschied zwischen gelegentlicher Unterstützung und verlässlicher, planbarer Arbeit spielt eine erhebliche Bedeutung.

Aufmerksam wird die Rentenversicherung oft dann, wenn die Tätigkeit über Monate hinweg sehr stabil verläuft. Wer regelmäßig an mehreren Tagen pro Woche arbeitet, kaum Ausfälle hat und Aufgaben übernimmt, die Konzentration, Belastbarkeit und Durchhaltevermögen verlangen, vermittelt unter Umständen ein anderes Bild als jenes, das den bisherigen medizinischen Unterlagen zugrunde lag. Hinzu kommt, dass Arbeitgeberbescheinigungen, Verdienstmeldungen und Selbstauskünfte im Weitergewährungsverfahren zusammengeführt werden können.

Ein weiteres Problem entsteht, wenn der Minijob zwar formal geringfügig ist, die tatsächliche Arbeitszeit aber hoch erscheint. Denn für den Rentenanspruch zählt nicht nur der Lohn, sondern auch die Frage, wie viele Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen gearbeitet werden können. Eine geringfügige Beschäftigung kann daher selbst dann kritisch werden, wenn die Hinzuverdienstgrenze gar nicht überschritten wird.

Warum Betroffene ihre Tätigkeit immer melden sollten

Die Deutsche Rentenversicherung rät ausdrücklich dazu, jede Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit dem zuständigen Rentenversicherungsträger mitzuteilen. Dort wird geprüft, ob sich Auswirkungen auf die Rente ergeben und wie die Tätigkeit rentenrechtlich zu bewerten ist. Das ist nicht nur eine formale Empfehlung, sondern ein praktischer Schutz. Wer offen mit Art, Umfang und voraussichtlichem Verdienst umgeht, vermeidet spätere Missverständnisse und kann sich vor Aufnahme der Tätigkeit beraten lassen.

Gerade bei befristeten Erwerbsminderungsrenten ist Transparenz sinnvoll. Denn wenn die Beschäftigung erst im Weitergewährungsverfahren bekannt wird, kann das Misstrauen auslösen. Wird sie hingegen frühzeitig angezeigt und nachvollziehbar als gesundheitlich begrenzte Tätigkeit beschrieben, ist die Ausgangslage häufig besser.

Was beim Antrag auf Weitergewährung wichtig ist

Wer eine Verlängerung der Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte den Minijob nicht nur erwähnen, sondern auch einordnen. Entscheidend ist eine stimmige Darstellung. Dazu gehört, welche Tätigkeiten konkret ausgeführt werden, wie lange pro Tag gearbeitet wird, welche Pausen nötig sind, welche Beschwerden auftreten und ob die Arbeit nur unter besonderen Schonbedingungen möglich ist.

Ebenso wichtig sind aktuelle ärztliche Unterlagen. Wenn ein Minijob ausgeübt wird, sollten medizinische Befunde klar erkennen lassen, warum trotzdem weiterhin nur ein eingeschränktes Leistungsvermögen besteht. Es reicht im Zweifel nicht, allein auf die geringe Höhe des Verdienstes zu verweisen. Wer gesundheitlich nur mit Mühe, mit häufigen Unterbrechungen oder nur in einem sehr angepassten Rahmen arbeiten kann, sollte genau das dokumentieren.

Denn die Weitergewährung scheitert nicht daran, dass ein Minijob „verboten“ wäre. Sie kann scheitern, wenn die tatsächliche Ausgestaltung des Jobs den Eindruck vermittelt, dass die bisher angenommene Erwerbsminderung so nicht mehr besteht.

Wann ein Minijob eher unproblematisch erscheint – und wann nicht

Ein Minijob wirkt meist eher unauffällig, wenn er sich klar innerhalb des verbliebenen Leistungsvermögens bewegt, zeitlich eng begrenzt ist und unter angepassten Bedingungen erfolgt. Dazu können flexible Einsätze, geringe Belastung, Rücksicht auf gesundheitliche Einschränkungen und häufige Ausfallzeiten gehören.

Schwieriger wird es, wenn der Job sehr verlässlich, dauerhaft und belastbar ausgeübt wird. Das gilt umso mehr, wenn jemand mit voller Erwerbsminderungsrente regelmäßig Tätigkeiten übernimmt, die nach ihrer Struktur eher auf eine tägliche Leistungsfähigkeit von drei Stunden oder mehr schließen lassen. Dann kann die Beschäftigung bei der nächsten Überprüfung zu einem Argument gegen die Weiterzahlung der Rente werden.

Tabelle: Was beim Minijob neben EM-Rente geprüft wird

Aspekt Worauf die Rentenversicherung achtet Hinzuverdienst Ob die jährliche Grenze eingehalten wird und ob eine Kürzung der Rente erforderlich ist. Arbeitszeit Ob die tägliche Stundenzahl noch zu voller oder teilweiser Erwerbsminderung passt. Tätigkeitsprofil Ob Art und Belastung der Arbeit mit den gesundheitlichen Einschränkungen vereinbar sind. Dauer und Regelmäßigkeit Ob es sich um eine vorsichtige, begrenzte Tätigkeit oder um eine auf Dauer tragfähige Beschäftigung handelt. Weitergewährungsantrag Ob der Job darauf hindeutet, dass sich das Leistungsvermögen gebessert haben könnte.

Praxisbeispiel

Eine 52-jährige Frau bezieht eine befristete volle Erwerbsminderungsrente wegen einer schweren psychischen Erkrankung und chronischer Erschöpfung. Um den Alltag wieder zu strukturieren, nimmt sie einen Minijob in einem kleinen Archiv an. Zunächst arbeitet sie an zwei Tagen pro Woche jeweils knapp zwei Stunden in ruhiger Umgebung. Wegen häufiger Erschöpfungsphasen muss sie immer wieder pausieren und fällt an einzelnen Tagen ganz aus. In dieser Konstellation spricht vieles dafür, dass der Job noch mit dem anerkannten Leistungsvermögen vereinbar ist.

Anders sähe es aus, wenn sie nach einigen Monaten an fünf Tagen pro Woche regelmäßig vier Stunden durcharbeitet, Termine einhält, zusätzliche Aufgaben übernimmt und kaum noch krankheitsbedingte Ausfälle hat. Dann könnte die Rentenversicherung bei der Weitergewährung zu dem Schluss kommen, dass die Voraussetzungen für die volle Erwerbsminderungsrente nicht mehr in derselben Weise vorliegen. Nicht der Minijob als solcher wäre dann das Problem, sondern das Bild einer deutlich höheren Belastbarkeit.

Fazit

Ein Minijob neben einer Erwerbsminderungsrente ist erlaubt und heute rechtlich ausdrücklich vorgesehen. Wer eine solche Tätigkeit aufnimmt, verliert also nicht automatisch seine Rente. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, vor allem bei befristeten Renten und späteren Anträgen auf Weitergewährung. Dann wird nicht nur auf den Verdienst geschaut, sondern auf das Gesamtbild der Erwerbsfähigkeit.

Für Betroffene ist deshalb wichtig, den Job vorab zu melden, die Arbeitsbedingungen sauber zu dokumentieren und aktuelle ärztliche Unterlagen bereitzuhalten. So lässt sich besser erklären, warum ein kleiner Nebenjob möglich ist, obwohl die gesundheitlichen Einschränkungen weiterhin bestehen. Genau diese Einordnung entscheidet am Ende oft darüber, ob ein Minijob als unproblematische Nebentätigkeit oder als Hinweis auf ein verändertes Leistungsvermögen gewertet wird.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Meldung zu Hinzuverdienstgrenzen und Arbeitserprobung 2026: volle Erwerbsminderungsrente 20.763,75 Euro jährlich, teilweise Erwerbsminderungsrente mindestens 41.527,50 Euro jährlich, Arbeitserprobung seit 2024 regelmäßig sechs Monate, anschließende Prüfung der Weiterzahlung für die Zukunft.

Deutsche Rentenversicherung, Hinweise zur Rückkehr in den Job ohne Risiko: Während der Arbeitserprobung bleibt der Rentenanspruch bestehen; bei dauerhaft erfolgreicher Tätigkeit wird die weitere Rentenzahlung für die Zukunft überprüft.