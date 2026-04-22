Mehr Netto-Rente nach Erwerbsminderungsrente mit KVdR-Tipp

Wer von einer Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente wechselt, schaut meist zuerst auf den neuen Zahlbetrag. Dabei geht es nicht nur um die Rentenhöhe selbst, sondern auch um die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung.

Gerade jetzt kann sich zeigen, dass die neue Rente unter dem Strich günstiger ausfällt als die bisherige. Der Grund liegt nicht im Wechsel der Rentenart. Entscheidend ist vielmehr, ob sich mit dem Beginn der Altersrente auch der Status in der Krankenversicherung ändert. Kommt es dabei zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, kann das monatliche Netto spürbar steigen.

Der Wechsel von der EM-Rente zur Altersrente ist rentenrechtlich ein neuer Abschnitt

Die Erwerbsminderungsrente endet nicht einfach geräuschlos und läuft dann unverändert als Altersrente weiter. Vielmehr wird für die Altersrente ein eigener Rentenantrag gestellt. Damit beginnt ein neuer rentenrechtlicher Abschnitt, bei dem auch Fragen zur Krankenversicherung wieder Bedeutung bekommen.

Das ist für viele Betroffene wichtig, weil die Prüfung der KVdR an den Rentenantrag anknüpft.

Wer die nötige Vorversicherungszeit erfüllt, wird als Pflichtmitglied in der KVdR geführt. Dann fallen Beiträge aus der gesetzlichen Rente anders an als bei einer freiwilligen gesetzlichen Versicherung oder bei einem Zuschuss zur privaten Krankenversicherung.

Warum die KVdR beim Netto oft günstiger ist

In der KVdR gilt bei der gesetzlichen Rente ein vergleichsweise günstiges Prinzip. Auf die Rente wird der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung erhoben, und die Rentenversicherung übernimmt davon ebenso wie beim Zusatzbeitrag die Hälfte.

Für Rentnerinnen und Rentner bleibt damit nur der eigene Anteil übrig, der direkt von der Rente einbehalten wird.

Im Jahr 2026 beträgt der allgemeine Beitragssatz 14,6 Prozent, der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2,9 Prozent. Für die gesetzliche Rente ergibt sich daraus rechnerisch ein Eigenanteil von 8,75 Prozent zur Krankenversicherung. Hinzu kommt noch der Beitrag zur Pflegeversicherung, der gesondert anfällt und das Netto ebenfalls mindert.

Der Vorteil zeigt sich oft im Vergleich zur freiwilligen gesetzlichen Versicherung. Dort bleibt es zwar auch bei der hälftigen Beteiligung des Rentenversicherungsträgers an den Beiträgen aus der gesetzlichen Rente, aber bei anderen Einnahmen sieht die Lage deutlich strenger aus.

Versorgungsbezüge, Arbeitseinkommen aus Selbstständigkeit und in vielen Fällen auch weitere Einnahmen werden dann beitragspflichtig, ohne dass die Rentenversicherung sich daran beteiligt.

Mehr Netto entsteht häufig nicht durch die neue Rentenart, sondern durch einen anderen Versicherungsstatus

Die Überschrift „Altersrente nach EM-Rente: mehr Netto“ ist daher nur zur Hälfte richtig. Allein der Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente sorgt nicht automatisch für geringere Abzüge.

Mehr Netto entsteht vor allem dann, wenn Betroffene mit der Altersrente in die KVdR kommen oder wenn eine bisher ungünstigere Versicherungslösung endet.

Das betrifft vor allem Menschen, die während des Bezugs der Erwerbsminderungsrente freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichert waren. In solchen Fällen kann die neue Altersrente eine neue Prüfung auslösen.

Wird danach eine Pflichtversicherung in der KVdR festgestellt, endet ein möglicher Zuschuss zur freiwilligen oder privaten Krankenversicherung, zugleich sinkt aber oft die eigene Belastung durch Beiträge.

Die Vorversicherungszeit bleibt die entscheidende Hürde

Ob jemand in die KVdR kommt, hängt an der Vorversicherungszeit. Dafür muss in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens grundsätzlich zu neun Zehnteln eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung oder eine Familienversicherung bestanden haben. Diese Regel ist seit Jahren einer der häufigsten Knackpunkte bei Rentenanträgen.

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Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, bleibt meist freiwillig versichert oder muss eine andere Versicherungslösung nutzen. Dann kann die Hoffnung auf ein höheres Netto trotz Altersrente enttäuscht werden. Deshalb lohnt sich gerade beim Übergang von der EM-Rente zur Altersrente ein sehr genauer Blick auf die versicherungsrechtliche Einordnung.

Warum der neue Rentenantrag für Betroffene so wichtig ist

Bei einem neuen Rentenantrag wird die Frage der KVdR normalerweise erneut geprüft. Das ist für Menschen interessant, deren Versicherungsbiografie sich im Lauf der Jahre verändert hat oder deren Vorversicherungszeit früher noch nicht ausreichte.

Auch Bestandsrentner, die einen Wechsel in die Pflichtversicherung für möglich halten, sollen sich nach Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung aktiv an ihre Krankenkasse wenden und eine Prüfung verlangen.

Gerade an dieser Stelle entstehen in der Praxis Missverständnisse. Manche Betroffene sehen nur die neue Rentenhöhe und übersehen, dass die Krankenversicherung den Zahlbetrag stärker beeinflussen kann als eine kleine Rentenanpassung.

Deshalb ist der Rentenbescheid allein oft nicht die ganze Antwort, sondern erst zusammen mit der Mitteilung zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Pflegeversicherung bleibt ein eigener Abzug

Auch wenn die Krankenversicherung in der KVdR günstiger ausfallen kann, darf die Pflegeversicherung nicht übersehen werden. Seit dem 1. Januar 2025 beträgt der Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung 3,6 Prozent, für Kinderlose 4,2 Prozent. Dieser Abzug läuft zusätzlich und wirkt sich unmittelbar auf den Auszahlungsbetrag aus.

Für die Frage „mehr Netto oder nicht“ muss daher immer die Gesamtrechnung betrachtet werden. Eine geringere Belastung in der Krankenversicherung kann teilweise durch den Pflegeversicherungsbeitrag aufgezehrt werden.

Trotzdem bleibt die KVdR in vielen Fällen die günstigere Lösung, vor allem wenn bei einer freiwilligen Versicherung noch weitere Einnahmen beitragspflichtig sind.

Wo die finanzielle Entlastung besonders deutlich ausfällt

Besonders spürbar wird der Unterschied bei Rentnerinnen und Rentnern mit zusätzlichen Einnahmen. Wer neben der Rente noch Versorgungsbezüge, Einkünfte aus Vermietung oder Kapitalerträge hat, kann bei einer freiwilligen gesetzlichen Versicherung schnell höhere Belastungen schultern müssen. In der KVdR ist die Beitragslage oft enger an bestimmte Einnahmearten gebunden, was unter dem Strich günstiger sein kann.

Auch bei privat Versicherten ist der Blick auf das Netto wichtig. Sie können von der Rentenversicherung zwar einen Zuschuss zur Krankenversicherung erhalten, müssen ihren Tarif aber grundsätzlich selbst tragen. Fällt später eine Pflichtversicherung in der KVdR an, endet dieser Zuschuss, doch die laufende Eigenbelastung kann dennoch sinken.

Beispielhafte Gegenüberstellung

Situation Typische Folge für das Netto EM-Rente und bereits Pflichtversicherung in der KVdR, später Wechsel in Altersrente Oft kein großer Unterschied allein wegen der Krankenversicherung, weil die Beitragslogik bereits vorher ähnlich war EM-Rente bei freiwilliger gesetzlicher Versicherung, später Altersrente mit Aufnahme in die KVdR Häufig höheres Netto, weil die Beitragsbelastung auf weitere Einnahmen geringer ausfallen kann EM-Rente mit Zuschuss zur privaten Krankenversicherung, später Altersrente ohne Wechsel in die KVdR Das Netto hängt weiter stark von Tarifhöhe und Zuschuss ab, eine Entlastung ist nicht automatisch zu erwarten Altersrente nach EM-Rente, aber Vorversicherungszeit für die KVdR weiterhin nicht erfüllt Oft kein Vorteil bei den KV-Beiträgen, obwohl eine neue Rente beginnt

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer kurz vor dem Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente steht, sollte nicht nur die Rentenhöhe vergleichen. Wichtig ist auch die Frage, welcher Versicherungsstatus ab Rentenbeginn gilt und welche Einnahmen künftig beitragspflichtig sind. Erst daraus ergibt sich, ob die neue Rente wirklich mehr Netto bringt.

Sinnvoll ist es, die Krankenversicherung frühzeitig einzubeziehen. Die Krankenkasse kann die Vorversicherungszeit prüfen, während die Rentenversicherung die neue Rentenzahlung festsetzt. Wer Bescheide und Mitteilungen beider Stellen nebeneinanderlegt, erkennt schneller, ob die Entlastung tatsächlich aus geringeren KVdR-Beiträgen entsteht.

Beispiel aus der Praxis

Eine Frau bezieht mehrere Jahre lang eine Erwerbsminderungsrente und ist dabei freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versichert. Neben der Rente hat sie noch kleinere Einkünfte aus Vermietung, die bei der Beitragsberechnung mit berücksichtigt werden. Als sie später die Altersrente beantragt, wird ihr Versicherungsstatus erneut geprüft.

Diesmal kommt die Krankenkasse zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für die KVdR erfüllt sind. Dadurch werden die Beiträge aus ihrer gesetzlichen Rente weiterhin nur anteilig getragen, während die bisher breiter angelegte Beitragsbelastung aus der freiwilligen Versicherung entfällt oder geringer ausfällt. Obwohl die neue Altersrente brutto kaum höher ist als die vorherige EM-Rente, liegt der monatliche Auszahlungsbetrag am Ende spürbar darüber.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner“ – zur Pflichtversicherung in der KVdR, zur hälftigen Tragung von allgemeinem Beitragssatz und Zusatzbeitrag sowie zur Einbehaltung der Beiträge aus der Rente. Deutsche Rentenversicherung, Rentenlexikon „Krankenversicherung der Rentner (KVdR)“ – zu den Voraussetzungen der KVdR und zur Vorversicherungszeit von neun Zehnteln in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens.