1000 Euro Entlastungsprämie auch bei Bürgergeld und Grundsicherung

Die geplante Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro gehört zu den kurzfristigen Hilfen, mit denen die Bundesregierung auf die stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten reagiert. Nach den bisherigen Ankündigungen soll es Arbeitgebern im Jahr 2026 ermöglicht werden, ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Zahlung in dieser Höhe zu gewähren.

Parallel dazu ist politisch vorgesehen, das bisherige Bürgergeld ab dem 1. Juli 2026 schrittweise durch eine neue Grundsicherung zu ersetzen.

Nach Berichten über einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sollen auch Bezieher der Grundsicherung bzw. Bürgergeld von der Entlastungsprämie profitieren können, wenn sie eigenes Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen – also mit Bürgergeld aufstocken.

Gemeint sind demanch Bürgergeld-Leistungsbezieher, die arbeiten, deren Lohn aber nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe vollständig zu decken.

Wird die Entlastungsprämie an das Bürgergeld angerechnet?

Aus den aktuellen Berichten zum Entwurf geht hervor, dass die Prämie bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen von den Jobcentern berücksichtigt werden soll. Trifft das so zu und wird es in dieser Form beschlossen, könnten betroffene Erwerbstätige den Betrag zusätzlich zu ihrem Lohn und zu ihrer Grundsicherungsleistung erhalten.

Kein Rechtsanspruch für Beschäftigte

Trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit darf man die Entlastungsprämie nicht mit einem gesetzlichen Anspruch verwechseln.

Die bisherigen Regierungsangaben beschreiben eine Möglichkeit für Arbeitgeber, nicht aber eine Pflicht zur Auszahlung. Schon deshalb dürfte die tatsächliche Reichweite der Maßnahme stark davon abhängen, wie viele Unternehmen sich eine solche Sonderzahlung wirtschaftlich leisten können oder tariflich überhaupt vorsehen.

Das unterscheidet von klassischen Sozialleistungsanpassungen. Während höhere Regelsätze oder geänderte Freibeträge alle Betroffenen nach festen Regeln erfassen, bleibt diese Prämie an das Arbeitsverhältnis gebunden und hängt am Ende von einer Entscheidung des Arbeitgebers. Für viele Beschäftigte kann das bedeuten, dass die Prämie zwar politisch angekündigt ist, praktisch aber nie auf dem Konto ankommt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Welche Gruppen besonders betroffen wären

Vor allem Minijobber und Teilzeitbeschäftigte mit ergänzendem Leistungsbezug würden von einer Nichtanrechnung unmittelbar profitieren. Das gilt ebenso für Menschen, die trotz Arbeit auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, weil Miete, Heizkosten und Lebensunterhalt mit dem laufenden Einkommen nicht gedeckt werden können. Für diese Gruppe hätte die Prämie eine andere Qualität als für Beschäftigte mit mittleren oder höheren Einkommen, weil ein vierstelliger Einmalbetrag dort deutlich stärker ins Gewicht fällt.

Mehr als eine steuerliche Detailfrage

Auf den ersten Blick wirkt das Thema wie eine Randfrage des Steuer- und Sozialrechts. Tatsächlich geht es um ein bekanntes Problem: Wer arbeitet und aufstocken muss, spürt finanzielle Verbesserungen oft nur abgeschwächt, weil zusätzliches Einkommen teilweise auf Sozialleistungen angerechnet wird. Eine ausdrückliche Ausnahme für die Entlastungsprämie würde dies zumindest bei einer Einmalzahlung durchbrechen.

Offen ist noch der endgültige Beschluss

Stand heute Mittwoch, 22. April 2026, ist die allgemeine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro seitens der Bundesregierung angekündigt und in Gesetzesänderungen eingebracht worden.

Die spezielle Ausgestaltung für Bezieher der Grundsicherung ist bislang über den vorliegenden Entwurf bekannt. Für Betroffene heißt das: Die Richtung ist erkennbar, rechtsverbindlich wird sie aber erst mit dem endgültigen parlamentarischen Beschluss und dem veröffentlichten Gesetzestext.

Frage Stand der Dinge Wer soll die Entlastungsprämie zahlen? Arbeitgeber sollen sie freiwillig zahlen können, eine Pflicht ist bislang nicht vorgesehen. Wie hoch ist die Prämie? Geplant sind bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei. Für welchen Zeitraum ist sie vorgesehen? Offiziell ist 2026 genannt; laut aktuellen Berichten soll der Zeitraum bis zum 30. Juni 2027 ausgeweitet werden. Sollen auch Aufstocker in der Grundsicherung profitieren? Ja, nach den Berichten über den Gesetzentwurf, sofern Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt wird. Soll die Prämie auf die Grundsicherung angerechnet werden? Nach dem Entwurf offenbar nicht, wenn es um Leistungen nach dem SGB II geht.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Frau arbeitet 20 Stunden pro Woche im Einzelhandel und verdient so wenig, dass sie zusätzlich Grundsicherung erhält. Zahlt ihr Arbeitgeber die Entlastungsprämie von 1.000 Euro aus und bleibt es bei der vorgesehenen Nichtanrechnung, würde dieser Betrag nicht mit ihrer laufenden Leistung verrechnet.

Für die Betroffene wäre das eine spürbare Einmalentlastung, etwa für eine hohe Nachzahlung bei den Energiekosten oder für dringend notwendige Anschaffungen, die aus dem Monatsbudget sonst kaum zu stemmen wären.

Quellen

Bundesfinanzministerium: „Energie-Sofortprogramm und Entlastungsprämie“

Bundesregierung: „Entlastungen für Wirtschaft und Bevölkerung“

Bundesregierung: „Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung“

Bundestag: „Lohnsteuerhilfevereine begrüßen 1.000-Euro-Entlastungsprämie“.