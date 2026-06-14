Mann verweigert Rundfunkbeitrag: GEZ schickt 1. Million Mahnung

Beitragspflichtiger zahlt seit 2023 keinen Rundfunkbeitrag – dann kommt eine Rechnung über mehr als eine Million Euro

Ein Mann aus Baden-Württemberg wollte den Rundfunkbeitrag bewusst nicht mehr zahlen. Seit April 2023 soll Walter S. aus dem Kreis Böblingen seine Zahlungen eingestellt haben. Was folgte, war zunächst ein gewöhnlicher Beitragsrückstand, dann jedoch ein Schreiben, das selbst erfahrene Verbraucherberater stutzig machen dürfte.

Der Südwestrundfunk ließ ihm eine Forderung über 1.042.026 Euro zukommen. Der Betrag wirkte auf den ersten Blick wie eine drastische Sanktion gegen einen Beitragsverweigerer. Tatsächlich lag der Fall jedoch anders: Nach Angaben des Senders handelte es sich bei der Millionenforderung um ein Versehen.

Ein Fehler mit großer Wirkung

Die Forderung über mehr als eine Million Euro war nach den vorliegenden Berichten nicht die Summe, die Walter S. tatsächlich für seine ausstehenden Rundfunkbeiträge zahlen sollte. Der SWR sprach von einem Missgeschick beziehungsweise einem menschlichen Fehler. Dennoch zeigt der Fall, wie schnell ein Verwaltungsverfahren für Betroffene unübersichtlich werden kann.

Für Walter S. war der hohe Betrag offenbar nicht nur ein formaler Ausrutscher auf dem Papier. Er hatte seine Zahlungen aus Überzeugung eingestellt und befand sich bereits im Streit mit dem Beitragssystem. Das Schreiben über die Millionensumme verlieh dem Konflikt eine neue öffentliche Aufmerksamkeit.

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Was tatsächlich offen sein dürfte

Der Rundfunkbeitrag liegt derzeit bei 18,36 Euro pro Monat und wird pro Wohnung erhoben. Wer seit April 2023 nicht zahlt, kommt bis Mitte 2026 rechnerisch auf einen Beitragsrückstand von rund 700 Euro, bevor mögliche Säumniszuschläge, Mahnkosten oder Vollstreckungskosten hinzukommen. Eine Forderung in Millionenhöhe lässt sich daraus nicht herleiten.

Genau darin liegt der Unterschied zwischen der fehlerhaften Summe und der eigentlichen Forderung. Der SWR stellte klar, dass die zugrunde liegende Beitragsforderung rechtmäßig festgesetzt worden sei. Der überhöhte Betrag selbst war demnach nicht die berechtigte Forderung, sondern das Ergebnis eines Fehlers im Verfahren.

Aspekt Einordnung Beginn der Nichtzahlung Walter S. soll seine Zahlungen im April 2023 eingestellt haben. Regulärer Monatsbeitrag Der Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 18,36 Euro pro Monat und Wohnung. Fehlerhafte Forderung Im Schreiben wurde eine Summe von 1.042.026 Euro genannt. Tatsächlicher Streitpunkt Offen sind die ausstehenden Beiträge zuzüglich möglicher Zusatzkosten, nicht jedoch eine Millionensumme.

Warum Nichtzahlung riskant ist

Viele Menschen sprechen noch immer von der „GEZ“, obwohl die frühere Gebühreneinzugszentrale in dieser Form nicht mehr besteht. Heute wird der Rundfunkbeitrag vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio verwaltet. Die Pflicht knüpft nicht daran an, ob jemand öffentlich-rechtliche Programme nutzt, sondern an die Wohnung.

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Wer nicht zahlt, erhält in der Regel zunächst Zahlungsaufforderungen und später Festsetzungsbescheide. Werden diese nicht beglichen oder erfolgreich angefochten, kann aus einem Beitragsrückstand ein Vollstreckungsverfahren werden. Dann können zusätzliche Kosten entstehen, und die Angelegenheit wird für Betroffene deutlich unangenehmer.

Rechtmäßige Forderung trotz falscher Summe

Für Walter S. bedeutet der Fehler allerdings nicht, dass seine Beitragsschulden automatisch entfallen. Nach den Berichten bleibt die tatsächliche Forderung bestehen, soweit sie rechtmäßig festgesetzt wurde. Eine Kulanzlösung ist nach Darstellung des Beitragsservice in solchen Fällen rechtlich nicht vorgesehen.

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Das ist für Betroffene schwer nachvollziehbar, wenn zuvor eine offensichtlich falsche Summe im Raum stand. Juristisch kommt es jedoch darauf an, ob die ursprünglichen Beitragsbescheide wirksam sind. Der Fehler bei der Millionensumme ändert nicht zwingend etwas an der Pflicht, die regulären Rückstände zu begleichen.

Was Verbraucher aus dem Fall lernen können

Der Fall macht deutlich, dass Schreiben zum Rundfunkbeitrag nicht ignoriert werden sollten. Auch wer den Beitrag ablehnt, sollte Bescheide prüfen, Fristen beachten und gegebenenfalls rechtzeitig Widerspruch einlegen. Wer zu lange wartet, riskiert, dass aus einer überschaubaren Forderung ein Verfahren mit Zusatzkosten wird.

Gleichzeitig sollten Empfänger ungewöhnlicher Zahlungsaufforderungen genau hinsehen. Eine Forderung in Millionenhöhe für private Rundfunkbeiträge ist offenkundig nicht plausibel. In solchen Fällen sollte man schriftlich Klärung verlangen und die Unterlagen sorgfältig aufbewahren.

Quellen

Als Grundlage dienten Berichte der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zum SWR-Schreiben über 1.042.026 Euro, die Berichterstattung von CHIP zum Fall Walter S. sowie die Angaben des Beitragsservice zur aktuellen Höhe und Zahlungspflicht des Rundfunkbeitrags.