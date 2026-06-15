Nachteile von Nebenleistungen kommen erst später: Marina bekommt nach 43 Jahren Arbeit 1.730 Euro Rente

Marina ist 62 Jahre alt, hat 43 Jahre gearbeitet und rechnet nun mit einer gesetzlichen Rente von rund 1.730 Euro im Monat. Auf den ersten Blick klingt das nach einem langen Erwerbsleben, das eigentlich Sicherheit im Alter versprechen müsste. Doch ihr Fall zeigt, warum Beschäftigte bei Gehaltspaketen genau hinsehen sollten.

Nebenleistungen wirken während des Berufslebens oft attraktiv. Ein Dienstwagen, Essenszuschüsse, Gutscheine, betriebliche Extras oder steuerfreie Zuschläge können das monatliche Budget entlasten. Für die spätere Rente ist aber entscheidend, ob auf diese Leistungen auch Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden.

Warum ein gutes Arbeitsleben nicht automatisch zu einer hohen Rente führt

Die gesetzliche Rente richtet sich nicht allein danach, wie lange jemand gearbeitet hat. Entscheidend ist vor allem, welches beitragspflichtige Einkommen über die Jahre gemeldet wurde. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass Entgeltpunkte danach entstehen, wie das eigene Einkommen im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen aller Versicherten steht. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Wer in einem Jahr ungefähr so viel verdient wie der Durchschnitt aller Versicherten, erhält dafür etwa einen Entgeltpunkt. Wer deutlich darunter liegt, sammelt weniger Punkte. Wer darüber liegt, sammelt mehr Punkte, allerdings nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze.

Genau hier entsteht das Problem bei manchen Nebenleistungen. Sie erhöhen zwar den gefühlten Wert des Jobs, verbessern aber nicht immer die spätere gesetzliche Rente. Das macht sich nicht sofort bemerkbar, sondern erst beim Blick in die Renteninformation oder beim Rentenantrag.

Der Unterschied zwischen Bruttoentgelt und gefühltem Einkommen

Viele Beschäftigte bewerten ihr Einkommen danach, was ihnen im Alltag zur Verfügung steht. Ein Tankgutschein, ein Zuschuss zum Mittagessen oder ein Firmenwagen kann monatlich spürbar helfen. Für die Rentenberechnung zählt aber nicht der subjektive Vorteil, sondern das sozialversicherungspflichtige Entgelt.

Bestimmte Sachbezüge können rentenwirksam sein, wenn ihr Wert dem Bruttoarbeitsentgelt zugerechnet wird und darauf Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass etwa Verpflegung oder Unterkunft als Sachbezüge dem Bruttoverdienst zugeschlagen werden können und dadurch auch Ansprüche auf Sozialleistungen wie die spätere Rente steigen können.

Anders sieht es bei Leistungen aus, die steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben. Sie können heute vorteilhaft sein, weil weniger Abgaben anfallen. Für die gesetzliche Rente bringen sie dann aber keine zusätzlichen Entgeltpunkte.

Marinas Fall zeigt die langfristige Wirkung

Marina hat 43 Jahre gearbeitet und erhält trotzdem nur 1.730 Euro Rente. Das kann verschiedene Gründe haben: Phasen mit niedrigem Lohn, Teilzeit, Zeiten ohne volle Beiträge, frühere Beschäftigung in schlechter bezahlten Branchen oder Gehaltspakete mit Anteilen, die nicht vollständig rentenversicherungspflichtig waren. Eine lange Erwerbsbiografie allein schützt deshalb nicht vor einer Rentenlücke.

Besonders tückisch ist, dass Nebenleistungen im Berufsleben oft wie ein Gewinn erscheinen. Wer jeden Monat weniger selbst zahlen muss, empfindet das als Entlastung. Die Kehrseite wird aber erst Jahrzehnte später sichtbar, wenn die gesetzliche Rente niedriger ausfällt als erwartet.

Hinzu kommt, dass viele Beschäftigte ihre Renteninformation nicht genau prüfen. Dort steht, welche Ansprüche bisher erworben wurden und wie hoch die Rente bei weiterer Beitragszahlung ungefähr ausfallen könnte. Wer erst kurz vor dem Ruhestand reagiert, hat nur noch begrenzte Möglichkeiten, die Lücke zu schließen.

Was Nebenleistungen für die Rente bedeuten können

Nebenleistung Mögliche Auswirkung auf die gesetzliche Rente Sozialversicherungspflichtiger Sachbezug Kann das beitragspflichtige Entgelt erhöhen und dadurch zusätzliche Rentenansprüche bringen. Steuer- und sozialversicherungsfreier Zuschuss Verbessert das verfügbare Einkommen im Alltag, erhöht aber meist nicht die gesetzlichen Rentenansprüche. Dienstwagen mit geldwertem Vorteil Kann rentenwirksam sein, wenn der geldwerte Vorteil beitragspflichtig behandelt wird. Betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung Kann die private oder betriebliche Absicherung stärken, senkt aber unter Umständen das beitragspflichtige Brutto für die gesetzliche Rente.

Warum die Rentenanpassung das Problem nicht löst

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert wird von 40,79 Euro auf 42,52 Euro erhöht, wie die Deutsche Rentenversicherung nach der Zustimmung des Bundesrats mitteilte.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das eine Entlastung. Bei einer Rente von 1.730 Euro entspricht eine Erhöhung um 4,24 Prozent rechnerisch rund 73 Euro brutto mehr im Monat. Doch solche Anpassungen ändern nichts daran, wie viele Entgeltpunkte jemand im Arbeitsleben gesammelt hat.

Wer über Jahrzehnte weniger beitragspflichtiges Einkommen hatte, startet mit einer niedrigeren Grundlage. Jede Rentenerhöhung wirkt dann nur auf diese vorhandene Grundlage. Deshalb bleibt die Frage wichtig, wie sich das eigene Gehaltspaket langfristig auswirkt.

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Worauf Beschäftigte bei Gehaltsverhandlungen achten sollten

Nebenleistungen sind nicht automatisch schlecht. Sie können sinnvoll sein, wenn sie zum Lebensstil passen, kurzfristig entlasten oder zusätzlich zum regulären Bruttogehalt gewährt werden. Problematisch wird es, wenn sie echtes Bruttogehalt ersetzen und dadurch die beitragspflichtige Basis sinkt.

Wer ein Angebot mit vielen Extras erhält, sollte deshalb nicht nur auf den Nettovorteil schauen. Wichtig ist die Frage, welcher Anteil des Pakets sozialversicherungspflichtig ist. Auch die jährliche Renteninformation sollte mit dem tatsächlichen Erwerbsverlauf abgeglichen werden.

Besonders bei Teilzeit, Minijobs, längeren Auszeiten oder häufigen Arbeitgeberwechseln lohnt sich eine genaue Prüfung. Fehlerhafte oder unvollständige Versicherungsverläufe können später zu Nachteilen führen. Die Rentenversicherung bietet dafür Kontenklärungen an, mit denen Versicherte fehlende Zeiten prüfen lassen können.

Ein später Schock ist vermeidbar

Marinas Beispiel zeigt, dass Altersvorsorge nicht erst kurz vor Rentenbeginn beginnt. Wer in der Mitte des Berufslebens versteht, wie Rentenpunkte entstehen, kann bessere Entscheidungen treffen. Dazu gehört auch, Gehalt, Nebenleistungen und private Vorsorge gemeinsam zu betrachten.

Der Satz „Der Nachteil von Nebenleistungen ist erst später spürbar“ trifft vor allem dann zu, wenn Extras ein höheres beitragspflichtiges Bruttogehalt verdrängen. Kurzfristig bleibt mehr Komfort oder mehr Netto übrig. Langfristig kann aber genau dieser Unterschied darüber entscheiden, ob die Rente ausreicht oder knapp bleibt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis zum Verständnis

Eine Arbeitnehmerin erhält die Wahl zwischen 200 Euro mehr Bruttogehalt im Monat oder einem steuer- und sozialversicherungsfreien Extra in ähnlicher Höhe. Das Extra bringt ihr sofort einen spürbaren Vorteil, weil keine Abgaben abgezogen werden. Für die gesetzliche Rente zählt es aber nicht, wenn darauf keine Rentenbeiträge gezahlt werden.

Entscheidet sie sich über viele Jahre immer wieder für solche Extras statt für beitragspflichtiges Brutto, kann sich der Unterschied im Alter bemerkbar machen. Nicht jeder einzelne Monat fällt stark ins Gewicht. Über Jahrzehnte kann daraus aber eine Rentenlücke entstehen, die erst dann sichtbar wird, wenn kaum noch Zeit zum Gegensteuern bleibt.

Fragen und Antworten zum Thema Rente und Nebenleistungen

1. Warum bekommt Marina nach 43 Arbeitsjahren nur 1.730 Euro Rente?

Die Höhe der gesetzlichen Rente hängt nicht nur von der Zahl der Arbeitsjahre ab, sondern vor allem vom beitragspflichtigen Einkommen während des Berufslebens. Wer über viele Jahre unter dem Durchschnitt verdient, in Teilzeit arbeitet oder Gehaltsbestandteile erhält, auf die keine Rentenbeiträge gezahlt werden, sammelt weniger Rentenansprüche.

2. Können Nebenleistungen die spätere Rente senken?

Nebenleistungen senken die Rente nicht automatisch. Problematisch wird es aber, wenn sie reguläres Bruttogehalt ersetzen und dafür keine Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden. Dann profitiert man kurzfristig vom Extra, baut aber langfristig weniger gesetzliche Rentenansprüche auf.

3. Welche Nebenleistungen sind für die Rente relevant?

Für die Rente sind vor allem Leistungen relevant, die als sozialversicherungspflichtiges Einkommen gelten. Dazu können bestimmte Sachbezüge oder geldwerte Vorteile gehören. Steuer- und sozialversicherungsfreie Extras bringen dagegen meist keinen zusätzlichen Rentenanspruch.

4. Warum merkt man den Nachteil oft erst so spät?

Während des Berufslebens fallen Nebenleistungen oft positiv auf, weil sie das verfügbare Einkommen erhöhen oder Kosten sparen. Die geringeren Rentenbeiträge machen sich dagegen erst Jahre später bemerkbar. Spätestens beim Blick in die Renteninformation oder beim Rentenantrag wird sichtbar, wie viele Ansprüche tatsächlich aufgebaut wurden.

5. Was sollten Beschäftigte bei Gehaltsverhandlungen beachten?

Beschäftigte sollten nicht nur auf den kurzfristigen Nettovorteil achten, sondern auch prüfen, welcher Teil des Gehalts sozialversicherungspflichtig ist. Sinnvoll ist ein regelmäßiger Blick in die Renteninformation. Wer Nebenleistungen erhält, sollte außerdem klären, ob diese zusätzlich zum Bruttogehalt gewährt werden oder einen Teil des Gehalts ersetzen.

Quellen

Verwendet wurden Informationen der Deutschen Rentenversicherung zu Entgeltpunkten, Sachbezügen und zur Rentenanpassung 2026.