Rente: Rentner sparen über 900 Euro bei der Autoversicherung

Viele Rentner rechnen nicht damit, dass ausgerechnet die Versicherung des eigenen Autos im höheren Alter spürbar teurer werden kann. Schließlich haben zahlreiche ältere Autofahrer jahrzehntelang unfallfrei gefahren, verfügen über eine sehr gute Schadenfreiheitsklasse und gelten aus ihrer eigenen Sicht als besonders umsichtig.

Doch die Tarifkalkulation der Versicherer folgt nicht nur der persönlichen Fahrpraxis, sondern vor allem statistischen Risikomodellen. Das führt dazu, dass viele Menschen im Ruhestand plötzlich deutlich höhere Beiträge zahlen müssen, obwohl sich an ihrem Fahrzeug, ihrer Fahrleistung oder ihrem Verhalten im Straßenverkehr kaum etwas verändert hat.

Warum die Kfz-Versicherung im Alter teurer wird

Für viele Betroffene wirkt die Entwicklung zunächst widersprüchlich. Wer jahrzehntelang sicher gefahren ist, erwartet eigentlich, im Alter von seiner Erfahrung zu profitieren. In der Praxis orientieren sich Versicherer jedoch nicht allein an der individuellen Schadenhistorie, sondern auch an den statistischen Risiken bestimmter Altersgruppen. Genau hier beginnt das Problem für ältere Fahrer.

Nach Berechnungen und Modellrechnungen von Vergleichsportalen wie Verivox steigen die Beiträge ab etwa 65 Jahren merklich an. Während ein 55-jähriger Fahrer mit identischem Auto und gleicher Schadenfreiheitsklasse noch einen vergleichsweise günstigen Beitrag zahlen kann, fällt die Prämie bei älteren Versicherten oft deutlich höher aus.

Mit 75 Jahren kann der Versicherungsbeitrag bereits um rund 69 Prozent über dem Niveau eines 55-Jährigen liegen. Im sehr hohen Alter kann die Belastung sogar noch drastischer ausfallen. Für 85-jährige Fahrer sind laut Modellrechnungen Erhöhungen von bis zu 172 Prozent möglich.

Der Hintergrund ist die Schadenstatistik. Versicherer gehen davon aus, dass mit zunehmendem Alter bestimmte Risiken wieder steigen. Dazu zählen eine nachlassende Reaktionsgeschwindigkeit, gesundheitliche Einschränkungen, Probleme mit dem Sehvermögen oder eine insgesamt geringere Belastbarkeit in kritischen Verkehrssituationen. Selbst wenn viele Seniorinnen und Senioren sehr umsichtig fahren, fließen diese statistischen Annahmen in die Tarifstruktur ein. Für den einzelnen Versicherten kann das bedeuten, dass eine jahrzehntelang günstige Police plötzlich zu einem erheblichen Kostenfaktor wird.

Weshalb langjährige Fahrpraxis nicht automatisch vor hohen Beiträgen schützt

Viele Senioren verfügen über eine ausgezeichnete Schadenfreiheitsklasse. Sie haben über Jahrzehnte keinen selbst verschuldeten Unfall gemeldet und damit eigentlich die besten Voraussetzungen für günstige Versicherungsbeiträge geschaffen. Dennoch zeigt sich in vielen Fällen, dass dieser Vorteil durch das Lebensalter teilweise wieder aufgezehrt wird.

Der Grund liegt darin, dass die Schadenfreiheitsklasse nur ein Faktor unter vielen ist. Alter, jährliche Fahrleistung, Fahrzeugtyp, Regionalklasse, Typklasse, Abstellort und der Kreis der berechtigten Fahrer spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Wer also trotz bester Schadenfreiheitsklasse in eine statistisch teurere Altersgruppe fällt, kann mit steigenden Kosten konfrontiert werden. Für ältere Versicherte ist das oft besonders frustrierend, weil sie die Preissteigerung nicht als Folge eigenen Fehlverhaltens erleben, sondern als pauschale Belastung aufgrund ihres Alters.

Diese Entwicklung zeigt, dass Versicherungsverträge im Ruhestand nicht einfach weiterlaufen sollten, ohne regelmäßig überprüft zu werden. Denn was vor einigen Jahren noch ein günstiger Tarif war, kann inzwischen deutlich über dem Marktniveau liegen.

Die Übertragung der Schadenfreiheitsklasse als möglicher Ausweg

Eine besonders interessante Sparmöglichkeit besteht darin, die Schadenfreiheitsklasse innerhalb der Familie zu übertragen. Dabei geben ältere Versicherungsnehmer ihre schadenfreien Jahre an ein Kind oder Enkelkind weiter. Das Fahrzeug kann dann über diese Person versichert werden, während der Rentner weiterhin als Fahrer eingetragen bleibt. Je nach Konstellation lässt sich dadurch ein deutlich niedrigerer Beitrag erreichen.

Der Hintergrund ist einfach: Wenn nicht mehr der ältere Fahrer selbst als Versicherungsnehmer im Mittelpunkt der Tarifkalkulation steht, sondern ein jüngerer Angehöriger mit entsprechend nutzbarer Schadenfreiheitsklasse, kann die Versicherung günstiger werden. In Modellrechnungen ergeben sich dadurch teils erhebliche Unterschiede.

Bei einem 75-jährigen Fahrer kann die Ersparnis bereits bei rund 163 Euro pro Jahr liegen. Im Alter von 85 Jahren steigt das Einsparpotenzial stark an. Dann können laut Modellberechnungen rund 808 Euro jährlich eingespart werden. Wird zusätzlich das Fahrzeug selbst vollständig auf das Kind übertragen und entsprechend neu zugelassen, kann der Spareffekt sogar noch größer werden. In einzelnen Rechenbeispielen sind Ersparnisse von bis zu 917 Euro pro Jahr möglich.

Für viele Rentner klingt das zunächst nach einer überraschend einfachen Lösung. Tatsächlich kann diese Strategie sehr wirksam sein, sie ist aber nicht für jeden Fall automatisch sinnvoll. Denn die Übertragung hat Folgen, die gut durchdacht werden sollten.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein 85-jähriger Rentner fährt seit vielen Jahren unfallfrei, merkt aber plötzlich, dass seine Kfz-Versicherung deutlich teurer geworden ist. Da seine Rente nur wenig Spielraum lässt, sucht er nach einer Möglichkeit, die laufenden Kosten zu senken.

Gemeinsam mit seiner Tochter entscheidet er sich dafür, das Auto über sie zu versichern, während er weiterhin als Fahrer eingetragen bleibt. Allein durch diese Mitversicherung innerhalb der Familie kann er laut Modellrechnung rund 808 Euro im Jahr sparen. Wird das Fahrzeug zusätzlich vollständig auf die Tochter zugelassen, steigt die mögliche Ersparnis sogar auf bis zu 917 Euro jährlich.

Was bei der Übertragung der Schadenfreiheitsklasse beachtet werden muss

Die Schadenfreiheitsklasse lässt sich nicht unbegrenzt und beliebig übertragen. Die übernehmende Person kann nur so viele schadenfreie Jahre angerechnet bekommen, wie sie selbst seit dem Erwerb des Führerscheins theoretisch hätte erfahren können. Wer also den Führerschein erst seit zehn Jahren besitzt, kann auch nur höchstens zehn schadenfreie Jahre übernehmen, selbst wenn die Eltern eine deutlich höhere Einstufung erreicht haben.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der häufig unterschätzt wird: Eine einmal übertragene Schadenfreiheitsklasse ist in der Regel endgültig weg. Wer seine schadenfreien Jahre auf ein Kind oder Enkelkind überträgt, kann sie später meist nicht wieder zurückholen. Deshalb ist die Entscheidung nicht bloß eine kurzfristige Sparmaßnahme, sondern ein Schritt mit langfristigen Folgen. Genau deshalb sollte vorab sorgfältig geprüft werden, ob sich die Lösung tatsächlich lohnt.

Für jüngere Senioren kann die Übertragung sogar nachteilig sein. Wer mit Anfang oder Mitte 60 noch selbst von einer sehr hohen Schadenfreiheitsklasse profitiert, fährt möglicherweise mit einem eigenen Vertrag weiterhin besser. Erst im höheren Alter, wenn der altersbedingte Zuschlag deutlich steigt, kippt das Verhältnis zugunsten einer familieninternen Übertragung. Aus diesem Grund gilt die Strategie vor allem für ältere Rentner als interessant, häufig erst ab etwa 75 Jahren.

So viel können Rentner bei der KFZ-Versicherung sparen

Situation Mögliche jährliche Ersparnis durch Mitversicherung innerhalb der Familie 75-jähriger Rentner, Fahrzeug bleibt bei familiärer Lösung versichert, Senior bleibt als Fahrer eingetragen rund 163 Euro pro Jahr 85-jähriger Rentner, Fahrzeug wird über ein Kind oder Enkel versichert, Senior bleibt als Fahrer eingetragen rund 808 Euro pro Jahr 85-jähriger Rentner, zusätzlich vollständige Ummeldung und Zulassung des Fahrzeugs auf das Kind bis zu 917 Euro pro Jahr

Hinweis: Die Werte beruhen auf Modellrechnungen. Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt unter anderem vom Versicherer, vom Fahrzeug, von der Schadenfreiheitsklasse und von der konkreten Vertragsgestaltung ab.

Wann ein Versicherungswechsel ebenfalls sinnvoll sein kann

Nicht immer muss es sofort die Übertragung der Schadenfreiheitsklasse sein. Oft lohnt sich zunächst ein gründlicher Tarifvergleich. Der Versicherungsmarkt ist stark in Bewegung, und die Kalkulationsmodelle der Anbieter unterscheiden sich teils erheblich. Während ein Versicherer ältere Fahrer besonders stark belastet, kann ein anderer Anbieter deutlich moderatere Prämien anbieten. Schon deshalb sollten Rentner ihre bestehende Police nicht als unveränderlich ansehen.

Ein Vergleich kann zeigen, ob die eigene Versicherung im Marktumfeld noch konkurrenzfähig ist oder ob andere Tarife bessere Konditionen bieten. Auch die Wahl zwischen Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko sollte regelmäßig geprüft werden. Bei älteren Fahrzeugen kann eine Vollkaskoversicherung wirtschaftlich nicht immer sinnvoll sein. In anderen Fällen lässt sich durch eine angepasste Selbstbeteiligung oder eine realistische jährliche Fahrleistung zusätzlich sparen. Gerade im Ruhestand sinkt die Kilometerzahl bei vielen Menschen, was sich ebenfalls auf die Tarifhöhe auswirken kann.

Zudem sollte darauf geachtet werden, wer im Vertrag als Fahrer eingetragen ist. Ein enger Fahrerkreis kann den Beitrag senken. Ebenso können Garage, Abstellort und bestimmte Werkstattbindungen preisliche Auswirkungen haben. Auch wenn diese Maßnahmen für sich genommen oft keine Ersparnis im dreistelligen Bereich bringen, summieren sich mehrere Anpassungen schnell zu einem spürbaren Betrag.

Warum das Thema für viele Familien wichtiger wird

Die steigenden Kosten im Alter betreffen längst nicht mehr nur Einzelfälle. Viele Familien erleben, dass Eltern oder Großeltern mit festen Renteneinkünften immer stärker auf wirtschaftliche Lösungen angewiesen sind. In diesem Zusammenhang gewinnt die Frage, wie das Auto bezahlbar bleibt, erheblich an Bedeutung. Gerade wenn das Fahrzeug für Arzttermine, Einkäufe oder familiäre Unterstützung benötigt wird, ist ein kompletter Verzicht oft keine realistische Option.

Deshalb rückt die Familie zunehmend auch bei Versicherungsfragen in den Blick. Die Übertragung der Schadenfreiheitsklasse oder die Anmeldung des Fahrzeugs über Kinder kann eine Möglichkeit sein, die Mobilität im Alter zu sichern, ohne das Budget übermäßig zu belasten. Allerdings verlangt das gegenseitiges Vertrauen und eine klare Absprache. Schließlich geht es nicht nur um eine formale Versicherungsfrage, sondern auch um Verantwortung, Eigentumsverhältnisse und mögliche spätere Folgen.

Mobilität im Ruhestand darf nicht zur Kostenfalle werden

Das Auto steht für viele Menschen im Ruhestand für Freiheit, Flexibilität und Selbstständigkeit. Gerade deshalb ist es problematisch, wenn steigende Versicherungsbeiträge diese Unabhängigkeit gefährden. Wer den eigenen Vertrag über Jahre nicht prüft, läuft Gefahr, deutlich mehr zu zahlen als nötig. Besonders ab dem höheren Seniorenalter können die Zuschläge so stark ausfallen, dass ein Handlungsbedarf entsteht.

Die gute Nachricht ist, dass Rentner der Entwicklung nicht schutzlos ausgeliefert sind. Ein sorgfältiger Tarifvergleich, eine realistische Neubewertung des Versicherungsschutzes und gegebenenfalls die Übertragung der Schadenfreiheitsklasse innerhalb der Familie können erhebliche Einsparungen ermöglichen. In einzelnen Fällen sind sogar mehr als 900 Euro pro Jahr realistisch. Damit wird aus einer scheinbar unvermeidbaren Mehrbelastung ein Bereich, in dem sich mit etwas Planung spürbar Geld sparen lässt.

Entscheidend ist jedoch, jede Maßnahme gründlich zu prüfen. Gerade die Übertragung der Schadenfreiheitsklasse sollte nie vorschnell erfolgen, weil sie meist nicht rückgängig zu machen ist. Wer die eigene Situation nüchtern analysiert und verschiedene Varianten durchrechnet, kann im Ruhestand oft viel Geld sparen, ohne auf die gewohnte Mobilität verzichten zu müssen.

Fazit

Für Rentner wird die Kfz-Versicherung im höheren Alter häufig deutlich teurer, obwohl viele von ihnen jahrzehntelang unfallfrei gefahren sind. Ursache sind statistische Risikomodelle der Versicherer, die ältere Fahrer mit steigenden Beiträgen belasten. Besonders im Ruhestand kann das schnell zu einem echten finanziellen Problem werden, weil die Rente meist nur begrenzten Spielraum lässt.

Umso wichtiger ist es, bestehende Verträge regelmäßig zu überprüfen und mögliche Alternativen ernsthaft in Betracht zu ziehen. Vor allem die Übertragung der Schadenfreiheitsklasse auf Kinder oder Enkel kann in bestimmten Konstellationen eine sehr wirksame Sparstrategie sein. Wo sie sinnvoll ist, lassen sich mehrere hundert Euro im Jahr einsparen, in einzelnen Fällen sogar über 900 Euro. Dennoch gilt: Eine gute Entscheidung entsteht nicht durch Eile, sondern durch sorgfältige Prüfung der langfristigen Folgen.

Quellen

Verivox, Vergleichsportal, Modellrechnungen zur Kfz-Haftpflichtversicherung für Pkw der unteren Mittelklasse bei 10.000 Kilometern Fahrleistung pro Jahr ab dem 65. Lebensjahr.