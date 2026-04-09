Krankengeld: Bis zu 1.400 Euro monatlich verlieren Kranke durch diesen Fehler beim Arbeitsamt

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Wer nach 78 Wochen Krankheit aus dem Krankengeld fällt und auf eine Erwerbsminderungsrente wartet, steht vor einem bürokratischen Minenfeld. Die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III soll genau diese Lücke schließen – Arbeitslosengeld trotz Arbeitsunfähigkeit, bis die Rentenversicherung entschieden hat. Doch in der Praxis scheitern Tausende an Fehlern, die sich vermeiden ließen. Ein falscher Satz im Beratungsgespräch, eine verpasste Frist, ein fehlendes Kreuz im Antrag – und die Agentur für Arbeit dreht den Geldhahn zu.

Was die Nahtlosigkeitsregelung tatsächlich leistet

Die Regelung ist im Kern eine Fiktion: Obwohl jemand weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten kann, tut das Gesetz so, als sei die Person dem Arbeitsmarkt verfügbar. Das verhindert, dass Betroffene zwischen zwei Systemen zerrieben werden – zu krank für die Arbeitsagentur, aber noch nicht krank genug für die Rentenversicherung. Die Agentur darf die fehlende objektive Verfügbarkeit nicht gegen den Betroffenen verwenden, solange die Rentenversicherung nicht über die Erwerbsminderung entschieden hat.

Konkret greift sie, wenn die Leistungsfähigkeit voraussichtlich länger als sechs Monate auf unter 15 Wochenstunden gemindert ist, die Rentenversicherung noch keine volle Erwerbsminderung festgestellt hat und die allgemeinen Voraussetzungen für Arbeitslosengeld – Anwartschaftszeit, persönliche Arbeitslosmeldung – erfüllt sind. Das Arbeitslosengeld wird dann in der regulären Höhe gezahlt, maximal bis zu 24 Monate lang, abhängig von Alter und Versicherungszeiten.

Der gefährlichste Fehler: Die eigene Leistungsfähigkeit falsch darstellen

Sabine M., 54, aus Essen, war nach einem schweren Bandscheibenvorfall über ein Jahr krankgeschrieben. Als sie sich nach der Aussteuerung bei der Agentur für Arbeit meldete, sagte sie im Beratungsgespräch: „Ich kann eigentlich gar nicht mehr arbeiten, nicht mal drei Stunden am Tag.” Der Sachbearbeiter notierte das – und lehnte die Nahtlosigkeitsregelung ab. Denn wer der Agentur erklärt, überhaupt nicht mehr arbeiten zu wollen, verneint die subjektive Verfügbarkeit. Und genau die wird durch die Nahtlosigkeitsregelung nicht fingiert.

Die Fiktion ersetzt nur die objektive Verfügbarkeit – also die Frage, ob jemand gesundheitlich in der Lage ist, mindestens 15 Stunden zu arbeiten. Die subjektive Verfügbarkeit, also die Bereitschaft, im Rahmen der verbliebenen Leistungsfähigkeit eine Beschäftigung anzunehmen, muss der Betroffene selbst erklären. Wer sagt, er könne und wolle gar nicht mehr arbeiten, zieht sich damit den Boden unter den Füßen weg. Richtig wäre: „Ich stelle mich im Rahmen meiner gesundheitlichen Möglichkeiten dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.” Dieser eine Satz kann den Unterschied zwischen monatlich 1.200 Euro Arbeitslosengeld und null Euro bedeuten.

Wenn die Agentur nach der Rentenablehnung einfach aufhört zu zahlen

Ein zweites Praxisproblem betrifft Zehntausende: Die Deutsche Rentenversicherung lehnt den Antrag auf Erwerbsminderungsrente ab. Der Betroffene legt Widerspruch ein oder klagt. Und in der Zwischenzeit stellt die Agentur für Arbeit die Nahtlosigkeitsleistung ein – mit der Begründung, die Erwerbsminderung sei ja nicht festgestellt worden, also müsse sich der Betroffene dem Arbeitsmarkt in vollem Umfang zur Verfügung stellen.

Diese Praxis ist rechtswidrig. Das Bundessozialgericht hat bereits 1999 klargestellt, dass ein Ablehnungsbescheid der Rentenversicherung den Anwendungsbereich der Nahtlosigkeitsregelung nicht einschränkt und die Sperrwirkung nicht beendet (BSG, B 11 AL 13/99 R). Das Sozialgericht Stuttgart bestätigte 2019 ausdrücklich: Solange bei dem Betroffenen eine mehr als sechsmonatige Leistungsminderung vorliegt, bleibt die Fiktion des § 145 SGB III bestehen – unabhängig davon, was die Rentenversicherung entschieden hat (SG Stuttgart, S 21 AL 1622/18, 06.05.2019). Die Arbeitsagentur ist an die Einschätzung der Rentenversicherung nicht gebunden und muss die Verfügbarkeit eigenständig prüfen.

Trotzdem passiert es in der Praxis regelmäßig, dass Agenturen nach einem ablehnenden Rentenbescheid die Zahlung ohne weitere eigene Prüfung einstellen. Wer keinen Widerspruch gegen diesen Aufhebungsbescheid einlegt, verliert seinen Anspruch.

Die Monatsfrist für den Reha- oder Rentenantrag

Eine weitere Falle liegt in § 145 Abs. 2 SGB III. Die Agentur für Arbeit fordert den Betroffenen auf, innerhalb eines Monats einen Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben oder auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. Wer diese Frist versäumt, verliert nicht seinen Anspruch – aber das Arbeitslosengeld ruht ab dem Tag nach Ablauf der Frist, bis der Antrag tatsächlich gestellt wird. In dieser Zeit fließt kein Geld.

Thomas B., 61, aus Dortmund, erhielt das Aufforderungsschreiben, während er in einer akuten depressiven Episode kaum in der Lage war, seinen Alltag zu bewältigen. Die Frist verstrich, das Arbeitslosengeld wurde eingestellt. Erst als ein Sozialberater drei Monate später half, den Rentenantrag zu stellen, lebte der Anspruch wieder auf – aber die Monate dazwischen blieben ohne Einkommen. Das Gesetz sieht in solchen Fällen keine Ausnahme vor. Wer körperlich oder psychisch nicht in der Lage ist, Fristen einzuhalten, braucht frühzeitig Unterstützung durch Angehörige, Sozialverbände oder einen Bevollmächtigten.

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Der ärztliche Dienst als Schlüsselfigur

Ob die Nahtlosigkeitsregelung greift, entscheidet in der Praxis der ärztliche Dienst der Arbeitsagentur. Dieser prüft anhand der vorliegenden Arztberichte, ob die Leistungsfähigkeit voraussichtlich länger als sechs Monate auf unter 15 Wochenstunden gemindert ist. Kommt er zum Ergebnis, dass die Einschränkung nur vorübergehend ist oder dass der Betroffene durchaus noch leichte Tätigkeiten im Umfang von 15 Stunden ausüben könnte, wird die Nahtlosigkeit abgelehnt.

Doch in vielen Fällen untersucht der ärztliche Dienst die Betroffenen nicht persönlich, sondern stützt sich auf die Aktenlage. Wer nur vage ärztliche Bescheinigungen vorlegt, ohne klare Aussagen zur Dauer und zum Umfang der Leistungsminderung, riskiert eine Fehleinschätzung. Betroffene sollten darauf achten, dass ihre behandelnden Ärzte in den Berichten klar formulieren: Die Leistungsfähigkeit ist auf absehbare Zeit – mindestens sechs Monate – auf unter drei Stunden täglich gemindert, und zwar für jede Art von Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Allgemeine Formulierungen wie „arbeitsunfähig” oder „eingeschränkt belastbar” reichen häufig nicht aus.

Krankschreibung während der Nahtlosigkeit – ja oder nein?

Diese Frage verunsichert Betroffene massiv. Wer sich in der Nahtlosigkeitsregelung befindet, darf weiterhin krankgeschrieben sein – das Arbeitslosengeld fließt trotzdem. Denn die Regelung setzt gerade voraus, dass eine erhebliche gesundheitliche Einschränkung besteht. Die Krankschreibung bestätigt das und ist sogar hilfreich, weil sie die Leistungsminderung dokumentiert.

Anders sieht es aus, wenn die Nahtlosigkeit nicht greift. Dann muss sich der Betroffene dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, um normales Arbeitslosengeld zu erhalten. Eine gleichzeitige Krankschreibung signalisiert der Agentur, dass er gerade nicht verfügbar ist – und kann zur Leistungseinstellung führen. In dieser Konstellation stehen Betroffene vor einem absurden Dilemma: Zu krank zum Arbeiten, aber gezwungen, der Agentur gegenüber Arbeitsfähigkeit zu signalisieren, weil sonst kein Geld kommt.

Zwangsverrentung durch die Hintertür

Die Nahtlosigkeitsregelung birgt eine weitere Gefahr, die vielen Betroffenen erst spät bewusst wird. Über die Aufforderung zum Rentenantrag kann die Agentur für Arbeit Menschen faktisch in eine Erwerbsminderungsrente drängen – auch gegen deren Willen. Wer dem nicht nachkommt, verliert das Arbeitslosengeld. Wer dem nachkommt, riskiert eine befristete Erwerbsminderungsrente, die in vielen Fällen deutlich niedriger ausfällt als das Arbeitslosengeld und die spätere Altersrente mindert.

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Besonders heikel ist die Situation für Betroffene ab 60, die eigentlich noch einige Beitragsjahre sammeln müssten, um eine abschlagsfreie Altersrente zu erreichen. Die vorzeitige Erwerbsminderungsrente kann Abschläge von bis zu 10,8 Prozent bedeuten – lebenslang. Betroffene sollten sich vor der Antragstellung unbedingt beraten lassen, welche Rentenansprüche auf dem Spiel stehen.

Widerspruch gegen die Ablehnung – Fristen und Erfolgsaussichten

Wird die Nahtlosigkeitsregelung abgelehnt, haben Betroffene einen Monat Zeit, Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen. Der Widerspruch muss schriftlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit eingehen. Eine Begründung ist nicht sofort erforderlich, kann aber nachgereicht werden. Entscheidend ist, die Frist zu wahren – denn nach Ablauf des Monats wird der Bescheid bestandskräftig.

Die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs hängen stark vom Einzelfall ab. Besonders gute Chancen bestehen, wenn die Agentur die Nahtlosigkeit allein deshalb abgelehnt hat, weil die Rentenversicherung den EM-Antrag abgelehnt hat – denn das ist nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kein zulässiger Grund. Auch wenn der ärztliche Dienst seine Einschätzung nur auf eine dünne Aktenlage gestützt hat, ohne aktuelle und aussagekräftige Befundberichte zu berücksichtigen, lohnt sich der Widerspruch. Im Zweifel sollte parallel Eilrechtsschutz beim Sozialgericht beantragt werden, wenn die wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht.

Wer seine Rechte nicht kennt, zahlt dafür. Mit dem eigenen Einkommen, mit Monaten ohne Geld, mit einer Rente, die niedriger ausfällt als nötig. Die Nahtlosigkeitsregelung schützt – aber nur diejenigen, die wissen, wie sie funktioniert und welche Fehler sie vermeiden müssen.

Häufige Fragen zur Nahtlosigkeitsregelung

Kann ich Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld beziehen, obwohl mein Arbeitsverhältnis noch besteht? Ja. Die Nahtlosigkeitsregelung greift auch bei formal fortbestehendem Arbeitsverhältnis. Eine Kündigung ist nicht erforderlich, solange die übrigen Voraussetzungen – insbesondere die mehr als sechsmonatige Leistungsminderung und die persönliche Arbeitslosmeldung – erfüllt sind.

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Was passiert mit meinem Arbeitslosengeld, wenn die Rentenversicherung rückwirkend eine Erwerbsminderungsrente bewilligt? In diesem Fall hat die Agentur für Arbeit einen Erstattungsanspruch gegen den Rentenversicherungsträger. Das bereits gezahlte Arbeitslosengeld wird mit der Rentennachzahlung verrechnet. Für Betroffene bedeutet das: kein doppelter Bezug, aber auch keine Rückforderung aus der eigenen Tasche.

Muss ich während der Nahtlosigkeit Vermittlungsvorschläge annehmen? Die Agentur wird in der Regel keine Vermittlungsvorschläge unterbreiten, weil die gesundheitlichen Einschränkungen bekannt sind. Betroffene müssen sich aber im Rahmen ihrer verbliebenen Leistungsfähigkeit der Agentur zur Verfügung stellen – etwa für Beratungsgespräche oder medizinische Begutachtungen.

Wie hoch ist das Arbeitslosengeld bei Nahtlosigkeit? Die Höhe berechnet sich wie reguläres Arbeitslosengeld I: 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts, bei Betroffenen mit Kind 67 Prozent. Die gesundheitliche Leistungsminderung wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt – maßgeblich ist das Einkommen im Bemessungszeitraum vor der Arbeitslosigkeit.

Was kann ich tun, wenn die Nahtlosigkeit endet und ich immer noch krank bin? Wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld ausgeschöpft ist und weder Erwerbsminderungsrente noch eine andere Sozialleistung greift, bleibt als letztes Netz Grundsicherungsgeld nach SGB II. Betroffene sollten den Antrag rechtzeitig stellen, um keine Lücke entstehen zu lassen.

Quellen:

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 145 SGB III

Sozialverband VdK: Nahtlosigkeitsregelung erleichtert den Übergang vom Krankengeld

Bundessozialgericht: Urteil vom 09.09.1999, Az. B 11 AL 13/99 R

Betanet: Arbeitslosengeld – Nahtlosigkeit