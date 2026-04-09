Bürgergeld abgelehnt und dann ist das Wohngeld weg – Diese Frist ist entscheidend

Lesedauer 6 Minuten

Wer Bürgergeld beantragt und abgelehnt wird, steht oft vor einem Problem, das er gar nicht kommen sah: Das Wohngeld, das vorher zuverlässig auf dem Konto landete, ist ebenfalls verschwunden. Nicht gekürzt, nicht ausgesetzt – ersatzlos gestrichen.

Der Grund liegt in einem Automatismus des Wohngeldgesetzes, den die meisten Betroffenen erst bemerken, wenn die Zahlung ausbleibt. Und wer dann nicht innerhalb einer bestimmten Frist handelt, verliert Ansprüche für Monate rückwirkend.

Das Wohngeldgesetz kennt eine Rettungsmöglichkeit: Wohngeld kann nach einer Bürgergeld-Ablehnung rückwirkend beantragt werden – aber nur, wenn der neue Antrag spätestens bis zum Ende des Kalendermonats bei der Wohngeldbehörde eingeht, der auf die Kenntnis der Ablehnung folgt. Wer diese Frist verpasst, bekommt Wohngeld frühestens ab dem Monat des neuen Antrags. Die Monate dazwischen sind verloren.

Warum der Wohngeldbescheid automatisch unwirksam wird

Der Mechanismus funktioniert so: Sobald jemand im Haushalt Bürgergeld beantragt, greift der Wohngeldausschluss. Das Wohngeld soll nicht parallel zu existenzsichernden Leistungen laufen – das ist eine bewusste Systementscheidung. Entscheidend ist nicht, ob das Jobcenter am Ende tatsächlich bewilligt, sondern allein die Tatsache, dass ein Antrag läuft.

Der bisherige Wohngeldbescheid wird kraft Gesetzes unwirksam, ohne dass die Wohngeldbehörde ihn förmlich aufheben müsste. Wer darauf wartet, dass „erst mal ein Aufhebungsbescheid kommt”, wartet vergeblich – denn diese Unwirksamkeit tritt automatisch ein.

Renate W., 61, aus Kassel, bezog seit einem Jahr Wohngeld in Höhe von 340 Euro monatlich. Als ihr befristeter Arbeitsvertrag auslief, beantragte sie im Januar Bürgergeld. Das Jobcenter lehnte den Antrag im März ab – Renate hatte Ersparnisse knapp über der Vermögensgrenze.

Erst im April, als die nächste Wohngeldzahlung ausblieb, erfuhr sie, dass ihr Wohngeldbescheid bereits seit Januar unwirksam war. Drei Monate ohne jede Wohnkostenhilfe – Miete, Heizung, Nebenkosten liefen weiter.

Die Monatsfrist nach einer Bürgergeld-Ablehnung

Das Wohngeldgesetz räumt Betroffenen nach einer Ablehnung von Bürgergeld eine Möglichkeit ein, Wohngeld rückwirkend zu erhalten. Der Bewilligungszeitraum beginnt dann am Ersten des Monats, ab dem die Transferleistung abgelehnt wurde – aber nur unter einer Bedingung: Der neue Wohngeldantrag muss vor Ablauf des Kalendermonats gestellt werden, der auf die Kenntnis der Ablehnung folgt. Das regelt § 25 Abs. 3 WoGG.

Konkret heißt das: Erfährt jemand am 10. März, dass das Jobcenter den Bürgergeld-Antrag ablehnt, muss der Wohngeldantrag spätestens am 30. April bei der Wohngeldbehörde eingehen.

Dann kann Wohngeld rückwirkend ab dem Monat bewilligt werden, ab dem Bürgergeld abgelehnt wurde – im Beispiel also ab Januar, wenn der Antrag im Januar gestellt wurde. Die Rückwirkung knüpft an den Zeitraum der Ablehnung an, nicht an den Zeitpunkt des neuen Wohngeldantrags.

War zuvor bereits ein Wohngeldbescheid vorhanden, der durch den Bürgergeld-Antrag unwirksam geworden ist, greift eine parallele Regelung: Auch hier beginnt der neue Bewilligungszeitraum frühestens ab dem Monat der Unwirksamkeit – aber ebenfalls nur, wenn der Antrag innerhalb der Monatsfrist nach Kenntnis der Ablehnung gestellt wird.

Was bei verpasster Frist passiert – und wie teuer das wird

Wer die Frist versäumt, erhält Wohngeld erst ab dem Monat der neuen Antragstellung. Die Monate zwischen der Unwirksamkeit des alten Bescheids und dem neuen Antrag fallen komplett weg. Bei einem durchschnittlichen Wohngeld von 370 Euro monatlich sind das schnell über 1.000 Euro, die unwiederbringlich verloren gehen. Für Haushalte am Existenzminimum kann das den Unterschied zwischen einer bezahlten Miete und einer Mietschulden-Spirale bedeuten.

Das Problem verschärft sich dadurch, dass Jobcenter oft Monate für die Bearbeitung von Bürgergeld-Anträgen brauchen. Zwischen Antragstellung und Ablehnungsbescheid vergehen regelmäßig drei bis sechs Monate. In dieser gesamten Zeit läuft kein Wohngeld, weil der Ausschluss bereits mit der Bürgergeld-Antragstellung einsetzt. Kommt dann die Ablehnung und die Betroffenen reagieren nicht sofort, wächst das Loch weiter.

📚 Lesen Sie auch: Urteil mit Signalwirkung: Pfändung von Bürgergeld auf dem Konto rechtens

Ein Rechenbeispiel: Jemand beantragt im Januar Bürgergeld. Der Wohngeldbescheid wird ab Januar unwirksam. Die Ablehnung kommt im Mai, zugestellt am 15. Mai. Frist für den Wohngeldantrag: 30. Juni. Stellt die Person den Antrag erst im August, beginnt das Wohngeld frühestens ab August. Die Monate Januar bis Juli – sieben Monate Wohngeld – sind verloren. Bei 370 Euro monatlich sind das 2.590 Euro.

Die Wohngeldbehörde muss auf die Frist hinweisen

Das Gesetz verpflichtet die Wohngeldbehörde in § 28 Abs. 5 WoGG ausdrücklich dazu, die betroffene Person über die Unwirksamkeit des Bescheids zu unterrichten und auf die Antragsfrist hinzuweisen. Dieser Hinweis soll Betroffene in die Lage versetzen, rechtzeitig zu handeln. In der Praxis allerdings erreicht dieser Hinweis viele Betroffene zu spät oder gar nicht.

Der Grund ist einfach: Die Wohngeldbehörde erfährt häufig erst mit Verzögerung vom Bürgergeld-Antrag. Bis die Information vom Jobcenter an die Wohngeldbehörde gelangt, bis dort ein Schreiben aufgesetzt und verschickt wird, können Wochen vergehen.

Und selbst wenn der Hinweis kommt – er geht in der Flut amtlicher Post unter, wird als Standardschreiben abgeheftet oder schlicht nicht verstanden. Denn der Hinweis auf die Antragsfrist ist für juristische Laien nicht ohne Weiteres nachvollziehbar.

Kommt der Hinweis gar nicht oder zu spät, stellt sich die Frage, ob Betroffene Schadensersatzansprüche geltend machen können. Grundsätzlich trifft die Behörde eine Beratungspflicht, und ein fehlender Hinweis kann einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch begründen. In der Praxis ist das allerdings ein steiniger Weg, der juristischen Beistand erfordert und Zeit kostet – Zeit, die Betroffene am Existenzminimum nicht haben.

Schritt für Schritt: So retten Betroffene ihr Wohngeld nach einer Ablehnung

Wer einen Bürgergeld-Ablehnungsbescheid erhält, sollte sofort handeln – nicht nächste Woche, nicht nach dem Widerspruch, sondern am selben Tag. Der wichtigste Schritt ist, den neuen Wohngeldantrag schnellstmöglich bei der zuständigen Wohngeldbehörde einzureichen. Die Antragstellung sichert den rückwirkenden Anspruch, selbst wenn die Bearbeitung Wochen dauert. Entscheidend ist das Datum des Eingangs bei der Behörde.

Zunächst gilt es, das Datum der Kenntnisnahme festzuhalten. Ab wann läuft die Frist? Maßgeblich ist der Tag, an dem der Ablehnungsbescheid zugeht. Bei Zustellung per Post gilt die Drei-Tage-Fiktion: Drei Tage nach Aufgabe zur Post gilt der Bescheid als zugegangen. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Frist bis zum Ende des folgenden Kalendermonats.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Wohngeldantrag sollte schriftlich eingereicht werden, am besten persönlich mit Eingangsstempel oder per Fax mit Sendebestätigung. Wer den Antrag per Post schickt, riskiert Zustellungsverzögerungen. Ein formloses Schreiben mit dem Satz „Hiermit beantrage ich Wohngeld” reicht zur Fristwahrung aus – die vollständigen Unterlagen können nachgereicht werden.

Wichtig ist, eine Kopie des Bürgergeld-Ablehnungsbescheids beizulegen und auf die Rückwirkung nach § 25 Abs. 3 WoGG hinzuweisen.

Parallel dazu sollten Betroffene prüfen, ob ein Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid sinnvoll ist. Der Widerspruch allein stellt das Wohngeld nicht wieder her – der Ausschluss bleibt bestehen, solange das SGB-II-Verfahren nicht abgeschlossen ist.

Aber wenn der Widerspruch Erfolg hat und Bürgergeld doch bewilligt wird, regelt sich die Wohngeld-Frage ohnehin anders. Scheitert der Widerspruch, ist der Wohngeldantrag bereits gestellt und die Frist gewahrt.

Sonderfall: Nur ein Haushaltsmitglied hat Bürgergeld beantragt

Besonders tückisch wird es in Haushalten, in denen nicht alle Mitglieder vom Bürgergeld-Antrag betroffen sind. Ein Beispiel: Zwei Geschwister leben zusammen und beziehen beide Wohngeld. Der Bruder beantragt Bürgergeld, die Schwester nicht. Trotzdem wird der gesamte Wohngeldbescheid unwirksam, weil der wohngeldrechtliche Haushalt als Einheit betrachtet wird.

Wird der Bürgergeld-Antrag des Bruders abgelehnt, muss für den gesamten Haushalt neu Wohngeld beantragt werden. Die Monatsfrist gilt auch hier. Und die Schwester, die selbst keinen Bürgergeld-Antrag gestellt hat, verliert ihr Wohngeld trotzdem – eine Konsequenz, die den meisten Betroffenen völlig unbekannt ist. Die Wohngeldbehörde muss auch in diesem Fall auf die Frist hinweisen.

In gemischten Haushalten, in denen einzelne Mitglieder vom Wohngeld ausgeschlossen sind und andere nicht, können unter Umständen die nicht ausgeschlossenen Mitglieder weiterhin Wohngeld beziehen. Ob das möglich ist, hängt von der konkreten Haushaltskonstellation ab und sollte im Zweifel durch eine Beratungsstelle geprüft werden.

Wer ist besonders gefährdet?

Die Fristenfalle trifft bestimmte Gruppen besonders häufig. Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente, die ergänzend Wohngeld beziehen und einen Bürgergeld-Antrag stellen, weil das Geld am Monatsende nicht reicht, sind eine klassische Risikogruppe. Ebenso Alleinerziehende, die nach dem Verlust einer Teilzeitstelle zunächst Bürgergeld beantragen und erst nach der Ablehnung merken, dass auch das Wohngeld weggefallen ist.

Geringverdiener, die zwischen Wohngeld und Bürgergeld pendeln, sind ebenfalls stark betroffen. Bei ihnen kann sich die Einkommenssituation von Monat zu Monat ändern – mal reicht es für Wohngeld, mal nicht. Jeder Wechselversuch zwischen den Systemen birgt das Risiko, in die Fristenfalle zu rutschen.

Auch Menschen ohne gute Deutschkenntnisse oder ohne Erfahrung im Umgang mit Behördenpost gehören zur Risikogruppe. Der Ablehnungsbescheid des Jobcenters ist ein mehrseitiges Dokument in Verwaltungssprache. Dass darin eine versteckte Handlungspflicht gegenüber einer ganz anderen Behörde steckt, erschließt sich nicht auf den ersten Blick – und auch nicht auf den zweiten.

Häufige Fragen zur Wohngeld-Rettung nach Bürgergeld-Ablehnung

Kann ich Wohngeld und Bürgergeld gleichzeitig beantragen, um die Lücke zu vermeiden?

Nein. Solange ein Bürgergeld-Antrag läuft, besteht der Wohngeldausschluss. Beide Leistungen können nicht parallel bezogen werden. Die sicherste Strategie ist, nach einer Ablehnung des Bürgergeldes sofort den Wohngeldantrag zu stellen.

Gilt die Monatsfrist auch, wenn ich Widerspruch gegen die Bürgergeld-Ablehnung einlege?

Ja. Der Widerspruch ändert nichts am Wohngeldausschluss. Solange das Verwaltungsverfahren zum Bürgergeld noch läuft – auch im Widerspruchsverfahren – bleibt der Ausschluss bestehen. Der Wohngeldantrag sollte trotzdem gestellt werden, um die Frist zu wahren.

Was passiert, wenn die Wohngeldbehörde mich nicht über die Frist informiert hat?

Die Behörde ist gesetzlich verpflichtet, auf die Antragsfrist hinzuweisen. Unterbleibt der Hinweis, kann ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch bestehen. Betroffene sollten sich in diesem Fall an eine Sozialberatungsstelle wenden und den fehlenden Hinweis dokumentieren.

Mein Bürgergeld-Antrag wurde abgelehnt, weil mein Einkommen knapp zu hoch war. Habe ich trotzdem Anspruch auf Wohngeld?

Wohngeld hat andere Einkommensgrenzen als Bürgergeld. Viele Menschen, die keinen Anspruch auf Bürgergeld haben, erhalten durchaus Wohngeld. Die Leistungen schließen sich gegenseitig aus, decken aber unterschiedliche Einkommensbereiche ab. Eine Prüfung lohnt sich in jedem Fall.

Kann ich den Wohngeldantrag auch formlos stellen, um die Frist zu wahren?

Ja. Ein formloses Schreiben mit dem Wunsch nach Wohngeldbewilligung reicht zur Fristwahrung aus. Die vollständigen Antragsunterlagen können nachgereicht werden. Entscheidend ist der Eingang bei der Wohngeldbehörde innerhalb der Frist.

Quellen:

Bundesministerium der Justiz: § 25 WoGG – Bewilligungszeitraum

Bundesministerium der Justiz: § 28 WoGG – Unwirksamkeit des Bewilligungsbescheides

Bundesministerium der Justiz: § 8 WoGG – Dauer des Ausschlusses vom Wohngeld

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Wohngeld-Plus

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV): Nummern 25.41 ff., 28.01 ff.