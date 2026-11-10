Kein Wohngeld ab 2027 für 400.000 Leistungsberechtigte

Rund 400.000 Haushalte könnten ab 2027 ihren Anspruch auf Wohngeld verlieren. Jetzt wächst innerhalb der SPD der Widerstand gegen die Milliardenkürzungen, die ausgerechnet das SPD-geführte Bauministerium auf den Weg gebracht hat.

Besonders den Folgen ausgesetzt wären Rentner mit kleinen Altersbezügen, Alleinerziehende und Beschäftigte mit niedrigen Löhnen. Ihnen droht weniger Unterstützung bei unverändert hohen Mieten und das Abrutschen in die Grundsicherung.

SPD will die Wohngeldkürzungen noch verhindern

Die Bundesregierung plant, die Wohngeldausgaben deutlich zu senken und dadurch Milliarden im Bundeshaushalt einzusparen. Nach Berechnungen zum Gesetzentwurf könnten rund 381.000 Haushalte ihren Anspruch vollständig verlieren. Der Deutsche Mieterbund befürchtet sogar bis zu 500.000 Betroffene.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel, Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales, will die Kürzungen verhindern. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen erklärte er, er gehe davon aus, dass die Pläne bei der Sitzung des Haushaltsausschusses am 12. November 2026 gestrichen werden.

Damit stellt sich ein Teil der SPD gegen die Pläne der eigenen Bundesbauministerin Verena Hubertz. Diese hatte die Kürzungen im Rahmen der Sparvorgaben der Bundesregierung vorgelegt.

Die Kritik an der geplanten Wohngeldreform ist immens. Gewerkschaften, Sozialverbände und Vertreter der Wohnungswirtschaft warnen vor einer zusätzlichen Belastung einkommensschwacher Menschen.

Rund 400.000 Haushalte könnten ohne Wohngeld dastehen

Das Wohngeld soll Menschen unterstützen, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Wohnkosten ohne Zuschuss zu tragen. Ende 2025 erhielten rund 1,3 Millionen Haushalte diese Leistung, durchschnittlich etwa 300 Euro monatlich.

Die Bundesregierung will die Wohngeldausgaben reduzieren, indem sie die Berechnung des Zuschusses verändert. Wie bereits die Berechnungen zu den drohenden Anspruchsverlusten zeigen, würden dann zahlreiche bisher unterstützte Haushalte aus dem Wohngeldbezug fallen.

Die Regierung begründet ihre Pläne mit der Konsolidierung des Bundeshaushalts. Allein für den Bund nennt der Gesetzentwurf Einsparungen von rund 1,16 Milliarden Euro im Jahr 2027 und rund 1,49 Milliarden Euro im Jahr 2028.

Mit diesen drei Änderungen soll beim Wohngeld gespart werden

Der Gesetzentwurf sieht drei Eingriffe vor, die sich auf die Höhe des Wohngeldes und die Anspruchsberechtigung auswirken können.

Geplante Änderung Mögliche Folgen für Wohngeldbezieher Wohngeldanpassung 2027 aussetzen Die vorgesehene turnusmäßige Erhöhung entfällt, obwohl Mieten und Lebenshaltungskosten steigen können. Heizkostenkomponente halbieren In der Wohngeldberechnung wird nur noch die Hälfte der bisherigen pauschalen Heizkostenentlastung berücksichtigt. Wohngeldformel verändern Einkommen wird stärker angerechnet, wodurch der Zuschuss sinken oder der Anspruch vollständig entfallen kann.

Wie viel Wohngeld ein Haushalt tatsächlich erhalten kann, richtet sich weiterhin nach Einkommen, Haushaltsgröße und berücksichtigungsfähigen Wohnkosten. Die gesetzlichen Grenzen finden Sie in unserer Wohngeld-Tabelle 2026.

Hinzu kommen die für 2027 vorgesehenen Änderungen bei den örtlichen Mietenstufen. In einigen Gemeinden könnten dadurch geringere Mietbeträge anerkannt werden, wie unsere Übersicht zu den neuen Mietenstufen beim Wohngeld zeigt.

📚 Lesen Sie auch: Durch brisante Passage gerät Rente für Schwerbehinderte unter Druck

Warum die Milliardenersparnis zur Kostenfalle werden könnte

Bernd Rützel hält die Einsparpläne für einen Irrweg und warnt davor, dass der Staat damit letztlich „keinen Cent“ spare. Seine Begründung: Menschen, die ihren Lebensunterhalt ohne Wohngeld nicht mehr sichern können, benötigen möglicherweise stattdessen Grundsicherung.

Damit könnte sich ein Teil der Ausgaben lediglich zwischen verschiedenen Sozialhaushalten verschieben. Während das Bauministerium weniger für Wohngeld ausgeben müsste, könnten Jobcenter und Sozialämter zusätzliche Leistungen bewilligen müssen.

Der Paritätische Gesamtverband rechnet damit, dass infolge der Reform rund 163.000 Haushalte künftig auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sein könnten. Diese Prognose macht deutlich, weshalb die angekündigten Bruttoeinsparungen nicht mit der tatsächlichen Entlastung der öffentlichen Haushalte gleichgesetzt werden dürfen.

Rützels Aussage, dass überhaupt kein Geld gespart werde, ist allerdings eine politische Zuspitzung und keine nachgewiesene Haushaltsrechnung. Nicht jeder Haushalt, der das Wohngeld verliert, erfüllt zugleich die Voraussetzungen für Grundsicherung.

Gerade darin liegt ein weiteres Problem: Wer nach den neuen Regeln keinen Anspruch auf Wohngeld mehr hat, muss nicht zwangsläufig Anspruch auf andere Sozialleistungen erhalten. Manche Haushalte könnten deshalb gezwungen sein, die finanzielle Lücke vollständig selbst zu tragen.

Wohngeldkürzungen könnten Familien besonders hart treffen

Besonders schwierig könnten die Einschnitte für Alleinerziehende und Familien mit niedrigem Erwerbseinkommen werden. Der Deutsche Mieterbund verweist darauf, dass ein erheblicher Anteil der Wohngeldbezieher Familien mit Kindern sind.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Schon die bisherigen Untersuchungen zu den Folgen der Wohngeldkürzung für Kinder zeigen, wie stark die geplanten Änderungen Haushalte mit mehreren Personen treffen könnten. Für sie geht es nicht nur um weniger Geld für die Miete, sondern um die gesamte finanzielle Absicherung.

Hinzu kommt, dass Wohngeld und Kinderzuschlag häufig gemeinsam dabei helfen, den Bezug von Grundsicherung zu vermeiden. Sinkt das Wohngeld, kann sich deshalb unter bestimmten Voraussetzungen auch der Anspruch auf Kinderzuschlag verändern.

Eine Familie, die bisher ihren Lebensunterhalt durch Erwerbseinkommen, Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld deckt, könnte dadurch wieder auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sein. Aus einer vermeintlichen Einsparung beim Wohngeld würden dann zusätzliche Ausgaben für andere Sozialleistungen.

Auch Rentner könnten ihre finanzielle Sicherheit verlieren

Gerade alleinlebende Rentner haben häufig nur begrenzte Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Bereits die bisherigen Analysen zu den Folgen der Wohngeldkürzungen für Rentner zeigen, weshalb gerade Menschen mit kleinen Altersbezügen empfindlich getroffen werden könnten.

Mieter und Vermieter kritisieren die Kürzung

Bei einer Anhörung des Bundestages am 4. November 2026 stießen die Regierungspläne auf breite Ablehnung. Neben dem Deutschen Mieterbund und dem Deutschen Gewerkschaftsbund kritisierten auch Haus & Grund sowie der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen die vorgesehenen Einschnitte.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe warnte vor mehr Mietschulden, Überschuldung und Wohnungsnotfällen. Besonders problematisch sei der Übergang vom Wohngeld zu anderen Sozialleistungen, weil Bewilligungsverzögerungen neue finanzielle Schwierigkeiten verursachen könnten.

Nicht alle Sachverständigen lehnten die Einsparungen ab. Vertreter des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes befürworteten eine stärkere Konzentration der Leistung auf besonders unterstützungsbedürftige Haushalte und verwiesen auf die Belastung der öffentlichen Haushalte.

Die Kritik an den Kürzungen beschränkt sich damit jedoch keineswegs auf Sozialverbände. Organisationen mit unterschiedlichen Interessen in der Wohnungspolitik sehen erhebliche Nachteile in einer pauschalen Absenkung der Unterstützung.

Am 12. November steht die nächste Entscheidung an

Am 12. November 2026 soll der Haushaltsausschuss des Bundestages in seiner Bereinigungssitzung über den Bundeshaushalt 2027 beraten. Die SPD hofft, dabei die vorgesehenen Einsparungen beim Wohngeld zurücknehmen zu können.

Zusätzlich haben am 10. November fünfzehn Organisationen des Sozialstaatsbündnisses vor den Kürzungen gewarnt. Nach ihrer Einschätzung könnten mindestens 380.000 Haushalte den Wohngeldanspruch verlieren.

Was Wohngeldbezieher jetzt beachten sollten

Wer bereits Wohngeld erhält, sollte zunächst das Ende des eigenen Bewilligungszeitraums prüfen. Nach dem bisherigen Entwurf sollen vor dem Jahreswechsel bewilligte Leistungen grundsätzlich bis zum Ende dieses Zeitraums in der bisherigen Höhe weiterlaufen.

Näheres dazu erläutert unser Beitrag über den Schutz laufender Wohngeldbescheide vor den geplanten Kürzungen.

Wer bisher kein Wohngeld erhält, obwohl das Einkommen knapp ist, sollte einen möglichen Anspruch bereits nach geltendem Recht prüfen lassen. Ein Antrag muss nicht aufgeschoben werden, nur weil die Bundesregierung eine Reform plant.

Häufige Fragen und Antworten zum Wohngeld 2027

Ist die Wohngeldkürzung für 2027 bereits beschlossen?

Nein, bislang liegt ein Gesetzentwurf vor. Die geplanten Einschnitte können im parlamentarischen Verfahren noch verändert oder verhindert werden.

Verlieren tatsächlich 400.000 Haushalte ihr Wohngeld?

Nach Berechnungen zum Regierungsentwurf könnten rund 381.000 Haushalte ihren Anspruch verlieren. Sozialverbände und der Deutsche Mieterbund rechnen teilweise mit noch höheren Zahlen, wobei es sich bislang um Prognosen handelt.

Bekomme ich ab Januar 2027 sofort weniger Wohngeld?

Nicht unbedingt, denn bereits bewilligtes Wohngeld soll nach dem Entwurf grundsätzlich bis zum Ende des Bewilligungszeitraums weiterlaufen. Bei einer notwendigen Neuberechnung können allerdings Ausnahmen greifen.

Kann ich Grundsicherung beantragen, wenn mein Wohngeld wegfällt?

Ja, wenn Ihr Einkommen und Ihr anrechenbares Vermögen nicht ausreichen, um Ihren Bedarf zu decken, kommt je nach persönlicher Situation Grundsicherung im Alter, Sozialhilfe oder Grundsicherung für Arbeitsuchende infrage. Ein Anspruch muss individuell geprüft werden; der Wegfall des Wohngeldes allein reicht dafür nicht aus.

Quellen

Augsburger Allgemeine: Kein Wohngeld mehr für 400.000 Haushalte? Interview und Bericht vom 7. November 2026

Bundesregierung: Wohngeld wird neu geordnet, 6. Juli 2026

Der Paritätische: Sozialstaatsbündnis warnt vor Kürzungsplänen im Haushalt 2027, 10. November 2026

Deutscher Bundestag: Gesetzentwurf zur Vereinfachung und Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes, Drucksache 21/8284

Deutscher Bundestag: Sachverständige üben starke Kritik an Wohngeldkürzung, 4. November 2026

Deutscher Mieterbund: Mieterbund kritisiert geplante Wohngeldkürzungen, 4. November 2026