Wohngeld-Kürzung 2027: Geplanter Schutz hat Grenzen

Für viele Wohngeldbezieher wird 2027 das Enddatum ihres Bewilligungszeitraums finanziell entscheidend: Bereits bewilligtes Wohngeld soll grundsätzlich bis dahin in bisheriger Höhe weiterlaufen.

Doch der geplante Schutz hat Grenzen, wenn die Wohngeldstelle wegen veränderter Verhältnisse neu entscheiden muss.

Die Kürzung ist geplant, das Gesetz noch im Verfahren

Die Bundesregierung will die für 2027 vorgesehene Wohngelderhöhung aussetzen, die dauerhafte Heizkostenkomponente halbieren und die Berechnungsformel verändern. Die geplante Neuordnung des Wohngeldes soll zum 1. Januar 2027 greifen.

Die Halbierung einer Berechnungskomponente bedeutet allerdings keine Halbierung des gesamten Wohngeldes. Wie viel ein Haushalt verlieren könnte, hängt von seiner vollständigen Berechnung ab.

Am 4. November 2026 stießen die Pläne in einer öffentlichen Anhörung im Bundestag auf erhebliche Kritik von Sachverständigen. Wer heute eine Kürzung für seinen Haushalt berechnet, muss deshalb zwischen geltendem Recht und dem noch veränderbaren Gesetzentwurf unterscheiden.

Im Bescheid zählt das Ende des Bewilligungszeitraums

Die Bundesregierung erklärt ausdrücklich, dass bereits bewilligte Bescheide bis zum Ende ihrer Laufzeit weitergelten sollen. Für einen vor dem Jahreswechsel bewilligten Zeitraum bis zum 30. September 2027 würde das grundsätzlich bedeuten: Der bisherige Betrag bleibt auch von Januar bis September bestehen.

Nach § 25 Wohngeldgesetz soll Wohngeld für zwölf Monate bewilligt werden; bei voraussichtlich gleichbleibenden Verhältnissen sind bis zu 24 Monate möglich. Deshalb können vergleichbare Haushalte die geplante Kürzung zu unterschiedlichen Zeitpunkten spüren.

Ein langer Bewilligungszeitraum kann die Belastung hinausschieben, beseitigt sie aber nicht. Wie dieser vorübergehende Schutz funktioniert, erläutert auch unser Beitrag „Laufender Wohngeld-Bescheid schützt vor Kürzung“.

Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums Was das nach dem Entwurf bedeuten würde 31. Dezember 2026 Der bisherige Bescheid schützt keinen Monat des Jahres 2027; die Anschlussbewilligung ist gesondert zu prüfen. 30. Juni 2027 Der bewilligte Betrag soll grundsätzlich bis einschließlich Juni weiterlaufen. 31. Dezember 2027 Der bisherige Betrag soll grundsätzlich während des gesamten Jahres 2027 bestehen bleiben. Ein Datum im Jahr 2028 Bei entsprechend langer, bereits vor 2027 bewilligter Laufzeit kann der Schutz bis 2028 reichen.

Die Übersicht setzt eine unveränderte Verabschiedung des Entwurfs voraus. Gesetzliche Gründe für eine Änderung oder Unwirksamkeit des Bescheids bleiben zu beachten.

Die Ausnahme steht ausdrücklich im Gesetzentwurf

Der vorgesehene § 42e Absatz 2 erfasst Neuentscheidungen nach § 27 Wohngeldgesetz, sowohl auf Erhöhungsantrag als auch von Amts wegen. Für betroffene Monate bis Dezember 2026 soll bisheriges Recht gelten, für betroffene Monate ab Januar 2027 neues Recht.

Damit kann die neue Berechnung einen Haushalt bereits vor dem bisherigen Enddatum erreichen. Die Einzelheiten stehen im Regierungsentwurf, Bundestagsdrucksache 21/8284.

Das bedeutet allerdings keine automatische Rückrechnung bis Januar, wenn eine relevante Änderung erst im April eintritt. Die Übergangsvorschrift regelt das anzuwendende Recht; ab wann sich eine Änderung auswirkt, richtet sich nach den jeweiligen Änderungsvorschriften.

Mehr Einkommen führt nicht bei jedem zusätzlichen Euro zur Kürzung

Nach dem geltenden § 27 Absatz 2 Wohngeldgesetz kommt eine Neuberechnung insbesondere bei einem nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent erhöhten Gesamteinkommen in Betracht. Weitere Anlässe sind eine um mehr als 15 Prozent gesunkene berücksichtigte Miete oder Belastung ohne die gesetzliche Heizkostenentlastung sowie weniger zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder.

Die Veränderung muss dazu führen, dass das Wohngeld sinkt oder entfällt. Ein kleiner Lohnzuwachs allein erfüllt diese Voraussetzungen nicht.

Die Prozentgrenzen beziehen sich auf gesetzliche Rechengrößen, nicht auf die Höhe des Wohngeldes. Beim Einkommen genügt deshalb kein pauschaler Vergleich der ausgezahlten Nettolöhne.

Auch der Erhöhungsantrag wird nach neuen Regeln geprüft

Umgekehrt kann ein Antrag auf mehr Wohngeld möglich sein, wenn das Gesamteinkommen um mehr als zehn Prozent sinkt oder die berücksichtigte Miete beziehungsweise Belastung ohne die gesetzliche Heizkostenentlastung um mehr als zehn Prozent steigt. Auch ein zusätzliches zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied kann einen solchen Antrag begründen.

Voraussetzung nach § 27 Absatz 1 ist jeweils, dass sich tatsächlich höheres Wohngeld ergibt. Welche Veränderungen dafür infrage kommen, erklärt unser Ratgeber „Wohngeld erhöhen: Nicht bis zum nächsten Antrag warten“.

Ein Erhöhungsantrag allein erlaubt der Behörde keine Kürzung. Ergibt die Prüfung kein höheres Wohngeld, braucht eine Herabsetzung einen anderen gesetzlichen Grund.

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Die geplanten Berechnungsregeln können einen möglichen Zugewinn allerdings abschwächen oder ganz aufzehren. Deshalb wäre sowohl eine pauschale Warnung vor Erhöhungsanträgen als auch das Versprechen eines sicheren Zuschlags irreführend; mehr dazu im Beitrag zur Neuberechnung und zum bestehenden Wohngeldschutz.

Der Entwurf enthält weitere Grenzen für Neuberechnungen

Für Neuentscheidungen von Amts wegen soll eine relevante Veränderung mindestens drei zusammenhängende Monate innerhalb des laufenden Bewilligungszeitraums bestehen. Tritt sie während eines Monats ein, soll dieser angebrochene Monat bei der Dreimonatsprüfung nicht mitzählen.

Bei Bewilligungen nach § 25 Absatz 1 für insgesamt höchstens sechs Monate sollen § 27 Absatz 2 und die dazugehörigen Mitteilungspflichten nach Absatz 3 nicht gelten. Das sieht der geplante § 27 Absatz 5 vor.

Nach diesem Wortlaut zählt die gesamte Bewilligungsdauer: Ein Jahresbescheid wird nicht deshalb zum Sechsmonatsfall, weil nur noch sechs Monate übrig sind. Andere Vorschriften bleiben anwendbar, etwa bei einer Aufgabe der geförderten Wohnung.

Ein früher Antrag sichert nicht automatisch die bisherigen Werte

Wer einen Weiterleistungsantrag noch 2026 stellt, kann allein aus diesem Antragstermin keinen Schutz ableiten. Entscheidend sind die Bewilligung und die Übergangsvorschriften für den betreffenden Zeitraum.

Für am Jahreswechsel offene Anträge mit einem Anspruch für Dezember 2026 sieht der Entwurf einen besonderen Vergleichsschutz vor. Fällt die Berechnung ab Januar niedriger aus, soll der höhere Dezember-Betrag im selben Bewilligungszeitraum erhalten bleiben.

Warum dabei Antragstermin, Anspruchsbeginn und Bearbeitungszeit auseinanderzuhalten sind, erläutert unser Beitrag „Wohngeld 2027: Höherer Bescheid soll weiterlaufen“.

Was Betroffene jetzt im Bescheid prüfen sollten

Neben dem Enddatum verdienen die angegebenen Einkommens- und Mietbeträge Aufmerksamkeit. Nach § 24 Absatz 3 Wohngeldgesetz muss der Bescheid die Vergleichsbeträge für bestimmte Mitteilungspflichten ausweisen und auf diese Pflichten hinweisen.

Solange die Reform nicht in Kraft ist, gelten die heutigen Mitteilungspflichten weiter. Wer eine mitteilungspflichtige Änderung verschweigt, kann sich nicht auf den angekündigten Schutz berufen.

Der bisherige Betrag kann vielen Haushalten damit eine Atempause verschaffen. Ihre Miete sinkt dadurch nicht, und nach Ablauf der geschützten Bewilligung muss ein möglicherweise kleinerer Zuschuss dieselben Wohnkosten abfedern.

7 Fragen und Antworten zur geplanten Wohngeldkürzung 2027

Ist die Wohngeldkürzung für 2027 bereits endgültig beschlossen?

Stand 6. November 2026 ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Die beschriebenen Reformregeln stehen im Regierungsentwurf und können sich noch ändern.

Welches Datum im Bescheid sollte ich zuerst prüfen?

Prüfen Sie das Ende des Bewilligungszeitraums. Bei bereits vor 2027 bewilligtem Wohngeld zeigt es grundsätzlich, wie lange der bisherige Betrag nach den Reformplänen weiterlaufen soll.

Wird mein laufendes Wohngeld automatisch zum 1. Januar 2027 gekürzt?

Das ist für geschützte Bewilligungen nicht vorgesehen. Eine frühere Änderung kann aber aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften zulässig sein.

Wann kann höheres Einkommen zu einer Neuberechnung führen?

Nach geltendem Recht muss insbesondere das Gesamteinkommen nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent steigen und dadurch weniger Wohngeld zustehen. Der Entwurf will die erforderliche Dauer mit mindestens drei zusammenhängenden Monaten innerhalb der Bewilligung konkretisieren.

Kann allein mein Erhöhungsantrag eine Kürzung auslösen?

Nein, § 27 Absatz 1 setzt einen höheren Wohngeldanspruch voraus. Eine Herabsetzung benötigt einen anderen gesetzlichen Änderungsgrund.

Gilt die geplante Sechsmonatsausnahme auch bei sechs Monaten Restlaufzeit?

Nein, nach dem Entwurf kommt es auf einen insgesamt höchstens sechsmonatigen Bewilligungszeitraum nach § 25 Absatz 1 an. Eine sechsmonatige Restlaufzeit eines längeren Bescheids genügt nicht.

Sichert ein Weiterleistungsantrag im Dezember automatisch die alten Werte?

Nein, der Antragstermin allein reicht dafür nicht. Für offene Anträge ist unter anderem zu prüfen, ob bereits für Dezember 2026 ein Anspruch besteht und die besondere Übergangsregel greift.