Kann man sich das Pflegegeld für sich selber von der Kasse auszahlen lassen?

Die Frage klingt einfach, führt in der Praxis aber häufig zu Missverständnissen. Pflegegeld ist keine Bezahlung für eine bestimmte Pflegeperson, sondern eine Leistung der Pflegeversicherung für die pflegebedürftige versicherte Person. Ausgezahlt wird es von der Pflegekasse, wenn die häusliche Pflege selbst organisiert und tatsächlich sichergestellt ist.

Wer also pflegebedürftig ist und mindestens Pflegegrad 2 hat, kann Pflegegeld auf das eigene Konto erhalten. Wer dagegen als Angehöriger, Nachbar oder Freund pflegt, kann sich das Pflegegeld nicht direkt von der Pflegekasse „für sich selbst“ auszahlen lassen. Die pflegebedürftige Person entscheidet grundsätzlich, ob und in welcher Höhe sie das Geld an unterstützende Personen weitergibt.

Pflegegeld wird an die pflegebedürftige Person gezahlt

Der Anspruch auf Pflegegeld gehört der Person, die pflegebedürftig ist. Die Pflegekasse überweist das Geld daher grundsätzlich an diese Person. Das gilt auch dann, wenn die tägliche Unterstützung überwiegend durch Angehörige oder andere nahestehende Menschen erfolgt.

Die Zahlung soll ermöglichen, die Pflege zu Hause eigenverantwortlich zu organisieren. Deshalb darf die pflegebedürftige Person über das Pflegegeld frei verfügen. In vielen Familien wird es als Anerkennung ganz oder teilweise an die pflegenden Angehörigen weitergegeben.

Eine direkte Auszahlung an die Pflegeperson ist aber nicht der normale Weg. Die Pflegeperson hat keinen eigenen Anspruch auf das Pflegegeld. Sie kann also nicht bei der Pflegekasse beantragen, dass das Geld an sie persönlich gezahlt wird, nur weil sie die Pflege übernimmt.

„Für sich selber“: Was genau ist gemeint?

Wenn eine pflegebedürftige Person fragt, ob sie sich das Pflegegeld selbst auszahlen lassen kann, lautet die Antwort: ja, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Das Geld wird an sie gezahlt und kann auf ihr Konto überwiesen werden. Entscheidend ist aber, dass die häusliche Pflege gesichert ist.

Anders liegt der Fall, wenn eine pflegende Angehörige oder ein pflegender Angehöriger fragt, ob die Kasse das Geld direkt an sie oder ihn auszahlt. Dann lautet die Antwort in der Regel: nein. Das Pflegegeld ist keine Lohnzahlung der Pflegekasse an private Pflegepersonen.

Die pflegebedürftige Person kann das Geld jedoch freiwillig weitergeben. Das kann regelmäßig, anteilig oder nach familiärer Absprache geschehen. Eine gesetzliche Pflicht, das Pflegegeld vollständig an die Pflegeperson auszuzahlen, besteht nicht.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Pflegegeld gibt es erst ab Pflegegrad 2. Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Pflegegeld, sondern vor allem auf den Entlastungsbetrag und weitere Unterstützungsangebote. Außerdem muss die Versorgung zu Hause stattfinden und ohne vollständige Übernahme durch einen ambulanten Pflegedienst organisiert sein.

Die Pflege kann durch Angehörige, Freunde, Nachbarn oder andere ehrenamtlich unterstützende Personen erfolgen. Auch eine Kombination mit professioneller Hilfe ist möglich. In diesem Fall kann das Pflegegeld anteilig gezahlt werden, wenn gleichzeitig Pflegesachleistungen eines Pflegedienstes genutzt werden.

Situation Auszahlung des Pflegegeldes Pflegebedürftige Person mit Pflegegrad 2 bis 5 wird zu Hause versorgt Die Pflegekasse kann Pflegegeld an die pflegebedürftige Person zahlen. Angehörige oder Freunde übernehmen die Pflege Die Pflegekasse zahlt nicht direkt an diese Personen, sondern an die pflegebedürftige Person. Pflegebedürftige Person möchte das Geld behalten Das ist grundsätzlich möglich, solange die häusliche Pflege tatsächlich gesichert ist. Ambulanter Pflegedienst wird teilweise genutzt Pflegegeld kann anteilig als Kombinationsleistung gezahlt werden. Pflegegrad 1 liegt vor Es gibt kein Pflegegeld, aber andere Unterstützungsleistungen können infrage kommen.

Wie hoch ist das Pflegegeld?

Die Höhe richtet sich nach dem anerkannten Pflegegrad. Für 2026 nennt das Bundesgesundheitsministerium monatlich 347 Euro bei Pflegegrad 2, 599 Euro bei Pflegegrad 3, 800 Euro bei Pflegegrad 4 und 990 Euro bei Pflegegrad 5. Bei Pflegegrad 1 wird kein Pflegegeld gezahlt.

Diese Beträge gelten für die häusliche Pflege, wenn die Versorgung ohne vollständige Sachleistung durch einen Pflegedienst sichergestellt wird. Wird ein ambulanter Dienst zusätzlich eingesetzt, kann sich der ausgezahlte Betrag verringern. Dann spricht man von einer Kombinationsleistung.

Darf die pflegebedürftige Person das Geld frei verwenden?

Ja, das Pflegegeld ist nicht an einzelne Rechnungen gebunden. Die pflegebedürftige Person muss der Pflegekasse also nicht jeden Einkauf oder jede private Zahlung im Detail nachweisen. Trotzdem ist das Geld nicht als beliebiges Zusatzeinkommen gedacht.

Der Zweck bleibt die Sicherstellung der häuslichen Pflege. Wird die Versorgung nicht ausreichend gewährleistet, kann die Pflegekasse reagieren. Auch verpflichtende Beratungseinsätze bei Pflegegeldbezug dienen dazu, die Qualität der häuslichen Pflege im Blick zu behalten.

Kann die Pflegekasse auf ein anderes Konto überweisen?

In der Praxis kann es vorkommen, dass eine pflegebedürftige Person nicht mehr selbst über ihre Finanzen entscheidet. Dann können Bevollmächtigte oder rechtliche Betreuerinnen und Betreuer eingebunden sein. Rechtlich bleibt der Anspruch aber weiterhin bei der pflegebedürftigen Person.

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Eine Überweisung auf ein anderes Konto kann im Einzelfall organisatorisch möglich sein, wenn die Pflegekasse die notwendigen Nachweise akzeptiert. Daraus entsteht aber kein eigener Anspruch der Pflegeperson. Wichtig ist, dass das Geld weiterhin im Interesse der pflegebedürftigen Person verwendet wird.

Was bedeutet das für pflegende Angehörige?

Pflegende Angehörige sollten offen klären, ob und in welcher Höhe das Pflegegeld weitergegeben wird. Solche Absprachen vermeiden Streit, besonders wenn mehrere Familienmitglieder beteiligt sind. Schriftliche Notizen können hilfreich sein, auch wenn es innerhalb der Familie zunächst unbürokratisch wirkt.

Neben dem Pflegegeld gibt es weitere Absicherungen für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Unter bestimmten Voraussetzungen können Beiträge zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung oder zur Unfallversicherung übernommen werden. Diese Leistungen laufen aber getrennt vom Pflegegeld.

Fazit

Ja, eine pflegebedürftige Person kann sich das Pflegegeld von der Pflegekasse auf das eigene Konto auszahlen lassen. Sie darf auch selbst entscheiden, ob sie das Geld behält oder an pflegende Angehörige weitergibt. Voraussetzung ist immer, dass mindestens Pflegegrad 2 vorliegt und die Pflege zu Hause zuverlässig organisiert ist.

Nein, eine Pflegeperson kann sich das Pflegegeld normalerweise nicht direkt von der Pflegekasse für sich selbst auszahlen lassen. Der Anspruch liegt bei der pflegebedürftigen Person. Wer pflegt, sollte daher mit ihr oder ihren Bevollmächtigten klare Absprachen treffen.

Beispiel aus der Praxis

Herr M. hat Pflegegrad 3 und lebt weiterhin in seiner Wohnung. Seine Tochter unterstützt ihn täglich beim Waschen, Einkaufen und bei Arztterminen. Die Pflegekasse überweist das Pflegegeld an Herrn M., nicht an seine Tochter.

Herr M. entscheidet, seiner Tochter jeden Monat einen Teil des Pflegegeldes als Anerkennung zu geben. Einen weiteren Teil nutzt er für Fahrkosten, zusätzliche Hilfe im Haushalt und kleine Anschaffungen im Alltag. Das ist möglich, solange seine Pflege zu Hause gesichert bleibt.

Fragen und Antworten zum Pflegegeld

Kann man sich das Pflegegeld selbst auszahlen lassen?

Ja, wenn die pflegebedürftige Person selbst gemeint ist. Das Pflegegeld wird grundsätzlich an die Person ausgezahlt, die pflegebedürftig ist und mindestens Pflegegrad 2 hat. Voraussetzung ist, dass die häusliche Pflege zuverlässig sichergestellt ist.

Kann eine Pflegeperson das Pflegegeld direkt von der Pflegekasse bekommen?

In der Regel nein. Der Anspruch auf Pflegegeld liegt bei der pflegebedürftigen Person, nicht bei Angehörigen, Freunden oder Nachbarn, die bei der Pflege helfen. Die pflegebedürftige Person kann das Geld aber freiwillig ganz oder teilweise weitergeben.

Ab welchem Pflegegrad gibt es Pflegegeld?

Pflegegeld gibt es ab Pflegegrad 2. Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Pflegegeld. Dort kommen andere Unterstützungsleistungen infrage, etwa der Entlastungsbetrag.

Darf die pflegebedürftige Person das Pflegegeld behalten?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es gibt keine Pflicht, das Pflegegeld vollständig an pflegende Angehörige weiterzugeben. Entscheidend ist, dass die Pflege zu Hause tatsächlich organisiert und gesichert bleibt.

Was passiert, wenn zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst genutzt wird?

Dann kann das Pflegegeld anteilig gezahlt werden. Wer Pflegesachleistungen eines ambulanten Dienstes nutzt und zusätzlich private Pflege organisiert, kann eine Kombinationsleistung erhalten. Die Höhe des Pflegegeldes verringert sich dann entsprechend.

Muss man nachweisen, wofür das Pflegegeld verwendet wird?

Einzelne Ausgaben müssen normalerweise nicht mit Rechnungen belegt werden. Das Pflegegeld soll aber der häuslichen Pflege dienen. Deshalb sind regelmäßige Beratungseinsätze vorgeschrieben, wenn Pflegegeld bezogen wird.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Informationen zum Pflegegeld, Voraussetzungen, Auszahlung und monatliche Beträge.

Bundesministerium für Gesundheit: Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2026, Übersicht der Pflegeleistungen und Pflegegeldbeträge.