Kindergeld Auszahlungstermine: Dann wird jetzt überwiesen

Die Kindergeld-Auszahlung im November geht in die letzte Runde. Während die vorgesehenen Termine für die Endziffern 0 bis 6 bereits zurückliegen, stehen die Überweisungen für die Endziffern 7, 8 und 9 noch bevor.

Für Familien mit knappem Budget ist der Unterschied zwischen Monatsanfang und zweiter Monatshälfte spürbar. Wer mit dem Kindergeld laufende Ausgaben bezahlt, muss deshalb den eigenen Auszahlungstermin kennen.

Diese Familien erhalten jetzt ihr Kindergeld

Der nächste Auszahlungstermin ist Montag, der 16. November 2026, für die Endziffer 7. Es folgen Dienstag, der 17. November, für die Endziffer 8 und Freitag, der 20. November, für die Endziffer 9.

Ein bis Mitte November fehlender Geldeingang bedeutet bei diesen Endziffern daher noch keine verspätete Zahlung. Bei einer niedrigeren Endziffer lohnt sich dagegen bereits ein Blick auf die bisherigen Kontobuchungen und die Post der Familienkasse.

Tabelle: Kindergeld-Auszahlung im November und Dezember 2026

Die folgende Übersicht zeigt die offiziellen Auszahlungstermine der Familienkasse. Für die Planung vor Weihnachten sind auch die Dezembertermine aufgeführt.

Endziffer der Kindergeldnummer November 2026 Dezember 2026 0 04.11.2026 03.12.2026 1 05.11.2026 04.12.2026 2 06.11.2026 07.12.2026 3 10.11.2026 08.12.2026 4 11.11.2026 09.12.2026 5 12.11.2026 10.12.2026 6 13.11.2026 11.12.2026 7 16.11.2026 14.12.2026 8 17.11.2026 15.12.2026 9 20.11.2026 16.12.2026

Welche Nummer über den Auszahlungstermin entscheidet

Für den Termin zählt die letzte Ziffer der Kindergeldnummer, die auf den Schreiben der Familienkasse steht. Gemeint ist weder die Steuer-Identifikationsnummer des Kindes noch die Kontonummer der Eltern.

Endet die Kindergeldnummer beispielsweise auf „7“, gilt die entsprechende Tabellenzeile. Die Familienkasse verteilt die Zahlungen aus technischen Gründen auf mehrere Tage.

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Der Termin kann sich von Monat zu Monat verschieben. Eine Übersicht für das gesamte Jahr bietet unser Beitrag zu den Kindergeld-Auszahlungsterminen 2026 nach Endziffer.

So viel Kindergeld wird im November ausgezahlt

Das Kindergeld beträgt 2026 monatlich 259 Euro je anspruchsberechtigtem Kind. Bei zwei Kindern sind das 518 Euro, bei drei Kindern 777 Euro.

Die seit Januar geltende Erhöhung um vier Euro je Kind hat die Familienkasse bei laufendem Bezug automatisch umgesetzt. Dafür war nach der Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit zur Kindergelderhöhung kein neuer Antrag erforderlich.

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Warum das Geld morgens noch fehlen kann

Nach Angaben der Familienkasse erfolgt die Gutschrift im Laufe des Überweisungstages. Ein morgens noch unveränderter Kontostand belegt deshalb keine ausgebliebene Zahlung.

Wochenenden und Feiertage können den Geldeingang verschieben. Die Familienkasse weist außerdem darauf hin, dass kein Rechtsanspruch auf eine Überweisung an einem bestimmten Tag des Monats besteht.

Was Eltern bei einer fehlenden Zahlung prüfen sollten

Bleibt das Geld nach dem vorgesehenen Termin aus, sollten Eltern den Zahlungsstand bei der Familienkasse klären und ihre Kindergeldnummer bereithalten. Gleichzeitig lohnt sich die Prüfung, ob eine neue Bankverbindung mitgeteilt wurde oder ein Schreiben mit einer Nachweisanforderung unbeantwortet geblieben ist.

Gerade bei volljährigen Kindern kann die Familienkasse beispielsweise einen Nachweis über die fortdauernde Ausbildung benötigen. Das Merkblatt Kindergeld 2026 erläutert die Überprüfungen und die Mitteilungspflichten bei Änderungen.

Für allgemeine Fragen zum Kindergeld ist die Familienkasse unter 0800 4 555530 erreichbar. Die kostenfreie Rufnummer 0800 4 555533 informiert über die Auszahlungstermine.

Kinderzuschlag kommt zum selben Termin

Ein bewilligter Kinderzuschlag wird zeitgleich mit dem Kindergeld ausgezahlt. Er setzt einen eigenen Anspruch voraus und wird gesondert beantragt.

Für Familien mit geringem Einkommen sind nach den Angaben des Familienportals bis zu 297 Euro zusätzlich je Kind und Monat möglich. Warum auch der Bewilligungszeitraum beachtet werden sollte, erläutert unser Beitrag „Kinderzuschlag: Familien verlieren Weg zu höheren Zahlungen“.

Drei Fragen und Antworten zur Kindergeld-Auszahlung

Wann wird das Kindergeld im November 2026 spätestens regulär überwiesen?

Der letzte vorgesehene Auszahlungstermin ist der 20. November 2026 für die Endziffer 9. Eine Gutschrift zu einer bestimmten Uhrzeit ist damit nicht zugesichert.

Wo finde ich die Endziffer für meinen Auszahlungstermin?

Sie steht am Ende der Kindergeldnummer auf den Schreiben der Familienkasse. Die letzte Ziffer der Steuer-ID ist dafür ohne Bedeutung.

Was kann ich tun, wenn mein Kindergeld fehlt?

Prüfen Sie zunächst den Termin für Ihre Endziffer und die Kontobuchungen. Bleibt die Zahlung aus, fragen Sie bei der Familienkasse nach und klären Sie, ob Nachweise oder aktuelle Kontodaten fehlen.