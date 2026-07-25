Jobcenter setzt Grundsicherungsgeld auf null – aber die Frist hat die Behörde verpasst

Das Jobcenter darf vorläufig bewilligte Leistungen nachträglich vollständig auf null setzen, wenn Betroffene erforderliche Unterlagen trotz Aufforderung nicht vorlegen. Eine solche Entscheidung ist jedoch nicht zeitlich unbegrenzt möglich.

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Das Landessozialgericht Hamburg hat mit Urteil vom 16. April 2026 klargestellt, dass die abschließende Nullfestsetzung grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach dem Ende des vorläufigen Bewilligungszeitraums erfolgen muss. Verpasst das Jobcenter diese Frist, gelten die vorläufig bewilligten Leistungen im Regelfall automatisch als endgültig festgestellt.

Fehlende Unterlagen können den gesamten Anspruch gefährden

In dem Verfahren vor dem Landessozialgericht Hamburg fehlten vollständige Kontoauszüge sowie Unterlagen über Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Ohne diese Nachweise konnte das Jobcenter nicht prüfen, ob und in welcher Höhe während des Bewilligungszeitraums Hilfebedürftigkeit bestanden hatte.

Das Gericht bestätigte, dass eine abschließende Festsetzung auf null unter solchen Umständen zulässig sein kann. Leistungsbeziehende müssen nach dem Ende eines vorläufigen Bewilligungszeitraums die Tatsachen belegen, die für die endgültige Berechnung benötigt werden.

Besonders häufig betrifft dies Selbstständige, deren tatsächliche Einnahmen und Ausgaben erst nach Ablauf des Bewilligungszeitraums feststehen. Betroffen sein können aber auch Beschäftigte mit schwankendem Einkommen oder Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft, wenn noch Lohnabrechnungen, Kontoauszüge oder andere Einkommensnachweise fehlen.

Die Entscheidung trägt das Aktenzeichen L 4 AS 253/25. Eine Zusammenfassung der Leitsätze findet sich im Tacheles-Rechtsprechungsticker KW 28/2026; ein Entscheidungsnachweis ist außerdem bei Rewis abrufbar.

Eine Nullfestsetzung ist keine gewöhnliche Sanktion

Bei einer Nullfestsetzung geht es nicht um eine Kürzung wegen eines versäumten Termins oder einer abgelehnten Arbeitsaufnahme. Das Jobcenter stellt vielmehr abschließend fest, dass der Leistungsanspruch für einzelne Monate oder für den gesamten Bewilligungszeitraum nicht nachgewiesen wurde.

Die Folge kann dennoch ähnlich schwer wiegen. Bereits ausgezahlte Leistungen werden auf den endgültig festgestellten Anspruch angerechnet und können anschließend zurückgefordert werden.

Wurde der Anspruch vollständig auf null gesetzt, kann sich die Forderung auf sämtliche vorläufig gezahlten Leistungen erstrecken. Dazu können neben dem Regelbedarf auch die übernommenen Kosten für Unterkunft und Heizung gehören.

Eine Festsetzung auf null darf allerdings nicht schematisch erfolgen. Sind die Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Monate oder für einen Teil der Leistungen nachgewiesen, muss das Jobcenter diese Erkenntnisse bei der endgültigen Berechnung berücksichtigen.

Was das Jobcenter vor der Nullfestsetzung beachten muss

Die rechtliche Grundlage findet sich in § 41a SGB II. Danach müssen Leistungsbeziehende nach dem Ende des Bewilligungszeitraums die vom Jobcenter verlangten leistungsrelevanten Tatsachen nachweisen.

Eine Nullfestsetzung wegen fehlender Mitwirkung setzt grundsätzlich voraus, dass das Jobcenter die benötigten Unterlagen hinreichend genau bezeichnet. Die Behörde muss außerdem eine angemessene Frist setzen und schriftlich auf die drohenden Rechtsfolgen hinweisen.

Eine pauschale Aufforderung, „alle noch fehlenden Unterlagen“ einzureichen, kann problematisch sein, wenn für die betroffene Person nicht erkennbar ist, welche Belege verlangt werden. Auch eine unangemessen kurze Frist kann gegen eine rechtmäßige Nullfestsetzung sprechen.

Sind Unterlagen nicht mehr vorhanden oder können sie innerhalb der gesetzten Frist nicht beschafft werden, sollte dies dem Jobcenter unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Zugleich kann eine Fristverlängerung beantragt und erklärt werden, welche Schritte zur Beschaffung der Belege bereits unternommen wurden.

Die Jahresfrist beginnt nach dem Bewilligungszeitraum

Die für Betroffene besonders wichtige Aussage des Hamburger Urteils betrifft die zeitliche Grenze. Nach § 41a Absatz 5 SGB II muss die abschließende Entscheidung grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Ablauf des vorläufigen Bewilligungszeitraums ergehen.

Es kommt dabei nicht auf das Datum der ersten Zahlungsaufforderung oder auf das Ende einer vom Jobcenter gesetzten Mitwirkungsfrist an. Ausgangspunkt ist das Ende des Zeitraums, für den die Leistungen vorläufig bewilligt wurden.

Lief der vorläufige Bewilligungszeitraum beispielsweise vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025, endet die reguläre Jahresfrist grundsätzlich mit Ablauf des 30. Juni 2026. Bis dahin muss eine wirksame abschließende Entscheidung ergangen sein.

Eine bloße Aufforderung zur Einreichung von Unterlagen reicht nicht aus. Auch interne Berechnungen oder ein noch nicht bekannt gegebener Bescheidentwurf ersetzen die erforderliche abschließende Festsetzung nicht.

Verfahrensstand Rechtliche Bedeutung Vorläufiger Bewilligungszeitraum endet Die reguläre Jahresfrist beginnt Jobcenter fordert konkrete Nachweise an Betroffene müssen fristgemäß reagieren Nachweise bleiben trotz Belehrung unvollständig Eine teilweise oder vollständige Nullfestsetzung kann zulässig sein Abschließender Bescheid ergeht innerhalb eines Jahres Die vorläufigen Zahlungen dürfen neu berechnet werden Innerhalb eines Jahres ergeht kein abschließender Bescheid Die vorläufig bewilligten Leistungen gelten im Regelfall als endgültig festgestellt

Verpasst das Jobcenter die Frist, tritt eine gesetzliche Fiktion ein

Bleibt das Jobcenter innerhalb des Jahres untätig, werden die vorläufig bewilligten Beträge kraft Gesetzes zu endgültig festgestellten Leistungen. Dafür ist grundsätzlich kein zusätzlicher Bescheid erforderlich.

Diese gesetzliche Wirkung soll verhindern, dass Leistungsbeziehende über Jahre hinweg mit einer nachträglichen Neuberechnung rechnen müssen. Das Jobcenter kann die reguläre Jahresfrist auch nicht allein dadurch verlängern, dass es kurz vor dem Ablauf noch einmal Unterlagen anfordert.

Ergeht die Nullfestsetzung erst nach Fristablauf, sollte der Bescheid deshalb genau geprüft werden. Betroffene können sich darauf berufen, dass die vorläufige Bewilligung bereits nach § 41a Absatz 5 SGB II als abschließend festgestellt galt.

Gegen einen entsprechenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Diese Frist ergibt sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz.

Die Jahresfrist kennt gesetzliche Ausnahmen

Die Jahresfrist darf nicht als ausnahmslose Schutzgrenze verstanden werden. § 41a Absatz 5 SGB II nennt Fälle, in denen die automatische endgültige Festsetzung nicht eintritt.

Eine Ausnahme besteht, wenn die leistungsberechtigte Person innerhalb des Jahres selbst eine abschließende Entscheidung beantragt. Das kann sinnvoll sein, wenn die tatsächlichen Einnahmen niedriger als erwartet waren und deshalb eine Nachzahlung zu erwarten ist.

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Eine weitere Ausnahme kann greifen, wenn sich aus einem anderen Grund als dem ursprünglichen Grund der Vorläufigkeit ergibt, dass kein oder nur ein geringerer Anspruch bestand. Dann kann das Jobcenter unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb eines Jahres nach Kenntnis der neuen Tatsachen entscheiden, spätestens jedoch innerhalb von zehn Jahren nach Bekanntgabe der vorläufigen Bewilligung.

Diese Ausnahme kann etwa bei später bekannt gewordenen, zuvor verschwiegenen Einnahmen in Betracht kommen. Ob ihre Voraussetzungen erfüllt sind, muss anhand des einzelnen Falls geprüft werden.

Seit Juli 2026 können verspätete Nachweise endgültig ausgeschlossen sein

Seit dem 1. Juli 2026 enthält § 41a Absatz 3 SGB II eine zusätzliche Verschärfung. Nachweise und Auskünfte können nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht mehr unbegrenzt nachgereicht werden.

Spätestens Unterlagen, die erst nach dem Tag eingehen, der auf die Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids folgt, bleiben nach dem aktuellen Gesetz unberücksichtigt. Eine frühere Rechtsprechung, nach der fehlende Nachweise teilweise noch während des Gerichtsverfahrens eingereicht werden konnten, hilft in solchen Verfahren daher nicht ohne Weiteres weiter.

Betroffene sollten angeforderte Kontoauszüge, Abrechnungen und Geschäftsunterlagen deshalb so früh wie möglich einreichen. Ist eine rechtzeitige Beschaffung nicht möglich, sollte noch vor Fristablauf schriftlich eine Verlängerung beantragt werden.

Welche Gesetzesfassung auf einen älteren Bewilligungszeitraum anzuwenden ist, kann von Übergangsvorschriften und den Daten des Verfahrens abhängen. Bei hohen Rückforderungen empfiehlt sich deshalb eine Prüfung des vollständigen Bescheids einschließlich der Mitwirkungsaufforderungen.

Kontoauszüge müssen grundsätzlich vollständig sein

Werden Kontoauszüge verlangt, reicht es regelmäßig nicht aus, nur einzelne Zahlungseingänge oder ausgewählte Seiten vorzulegen. Das Jobcenter muss nachvollziehen können, welche Einnahmen zugeflossen sind und ob weitere leistungsrelevante Geldbewegungen vorhanden waren.

Bestimmte besonders sensible Angaben dürfen unter engen Voraussetzungen geschwärzt werden. Einnahmen, Buchungstage und Beträge dürfen jedoch nicht unkenntlich gemacht werden, wenn sie für die Leistungsberechnung benötigt werden.

Selbstständige müssen außerdem damit rechnen, dass das Jobcenter nicht nur eine betriebswirtschaftliche Auswertung oder eine Zusammenstellung des Steuerberaters akzeptiert. Die dort erfassten Einnahmen und Ausgaben müssen häufig durch Rechnungen, Quittungen, Verträge und Zahlungsbelege nachvollziehbar sein.

Allgemeine Informationen zu den Pflichten gegenüber dem Jobcenter finden Betroffene auch im Beitrag über Mitwirkungspflichten beim Bezug von Leistungen. Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann ein Widerspruch gegen die Entscheidung des Jobcenters erhoben werden.

Was Betroffene bei einem Bescheid prüfen sollten

Aus dem Bescheid sollte hervorgehen, für welchen Bewilligungszeitraum das Jobcenter eine abschließende Entscheidung getroffen hat. Anschließend lässt sich berechnen, wann die reguläre Jahresfrist endete.

Ebenso wichtig sind die vorausgegangenen Schreiben des Jobcenters. Daraus muss erkennbar sein, welche Unterlagen verlangt wurden, bis wann sie vorgelegt werden sollten und ob eine verständliche Belehrung über die drohende Nullfestsetzung enthalten war.

Außerdem ist zu prüfen, ob tatsächlich für sämtliche Monate alle Anspruchsvoraussetzungen ungeklärt geblieben sind. Waren Einkommen und Hilfebedürftigkeit zumindest für einzelne Monate belegt, kann eine vollständige Nullfestsetzung zu weit gehen.

Auch der Zugang des Bescheids kann bedeutsam sein. Briefumschläge, digitale Eingangsmitteilungen und Schreiben des Jobcenters sollten daher zusammen mit den eingereichten Nachweisen aufbewahrt werden.

Beispiel aus der Praxis

Eine selbstständige Leistungsbezieherin erhält für den Zeitraum Januar bis Juni 2025 vorläufig Leistungen. Nach dem Ende des Bewilligungszeitraums fordert das Jobcenter vollständige Kontoauszüge und Belege über ihre betrieblichen Einnahmen und Ausgaben an.

Obwohl einige Unterlagen fehlen, erlässt das Jobcenter zunächst keinen abschließenden Bescheid. Erst im August 2026 werden die Leistungen für sämtliche sechs Monate auf null gesetzt und die vorläufig gezahlten Beträge zurückgefordert.

Im regulären Fall war die Jahresfrist bereits Ende Juni 2026 abgelaufen. Sofern keine gesetzliche Ausnahme greift, galten die vorläufig bewilligten Leistungen zu diesem Zeitpunkt bereits als endgültig festgestellt, sodass die verspätete Nullfestsetzung angegriffen werden kann.

Fragen und Antworten zur Nullfestsetzung

1. Darf das Jobcenter Leistungen wegen fehlender Kontoauszüge vollständig auf null setzen?

Ja, wenn die Kontoauszüge für die Prüfung der Hilfebedürftigkeit erforderlich sind und trotz konkreter Aufforderung, angemessener Frist und schriftlicher Rechtsfolgenbelehrung nicht vollständig vorgelegt werden. Das Jobcenter muss jedoch prüfen, ob der Anspruch wenigstens für einzelne Monate oder teilweise nachgewiesen ist.

2. Wann beginnt die einjährige Frist?

Die Frist knüpft an das Ende des vorläufigen Bewilligungszeitraums an. Sie beginnt nicht erst mit der späteren Anforderung von Unterlagen oder mit dem Ablauf einer Mitwirkungsfrist.

3. Was geschieht, wenn das Jobcenter innerhalb eines Jahres nicht abschließend entscheidet?

Dann gelten die vorläufig bewilligten Leistungen grundsätzlich kraft Gesetzes als endgültig festgestellt. Eine spätere Nullfestsetzung ist im regulären Verfahren nicht mehr möglich, sofern keine Ausnahme aus § 41a Absatz 5 SGB II eingreift.

4. Reicht eine rechtzeitige Aufforderung zur Mitwirkung aus?

Nein. Innerhalb der Jahresfrist muss grundsätzlich die abschließende Entscheidung ergehen; eine bloße Anforderung weiterer Unterlagen wahrt die Frist nicht.

5. Können fehlende Belege noch im Gerichtsverfahren nachgereicht werden?

Nach der seit dem 1. Juli 2026 geltenden Fassung des § 41a Absatz 3 SGB II können verspätete Nachweise ausgeschlossen sein. Spätestens nach dem gesetzlich bezeichneten Zeitpunkt im Anschluss an die Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids werden später eingegangene Unterlagen nicht mehr berücksichtigt.

6. Was sollte nach einer Nullfestsetzung sofort unternommen werden?

Betroffene sollten das Ende des Bewilligungszeitraums, das Datum der Bekanntgabe und sämtliche Mitwirkungsaufforderungen prüfen. Läuft die Widerspruchsfrist, sollte vorsorglich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt und eine vollständige Begründung gegebenenfalls nachgereicht werden.