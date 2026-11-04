Neue Grundsicherung: Großeltern sparen für die Enkel – plötzlich zahlt das Jobcenter weniger

Großeltern sparen Geld, damit ihre Enkel später den Führerschein bezahlen können. Doch wenn die Familie Grundsicherung erhält, kann das Jobcenter diese Ersparnisse bei der Berechnung der Leistungen berücksichtigen. Im schlimmsten Fall bekommt das Kind deshalb weniger Geld oder verliert seinen Leistungsanspruch.

Seit Juli 2026 gelten deutlich niedrigere Vermögensfreibeträge. Für Kinder und junge Erwachsene unter 30 Jahren liegt der persönliche Freibetrag bei 5.000 Euro. Allerdings können ungenutzte Freibeträge anderer Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft hinzukommen.

Entscheidend ist außerdem, wem das angesparte Geld tatsächlich gehört und ob es rechtlich verwertet werden kann. Haben die Großeltern weiterhin die Kontrolle über das Guthaben oder bestehen Einschränkungen bei der Verfügung, muss das Jobcenter die Eigentumsverhältnisse genau prüfen. Nicht jedes Sparguthaben darf deshalb einfach als Vermögen des Kindes angerechnet werden.

878 Euro weniger für einen Vater und seine Kinder

Wie hart das treffen kann, zeigt der Beitrag über Patrick Schröder (Name geändert), der am 1. November 2026 in der taz erschien: Seine beiden Kinder besitzen jeweils rund 6.000 Euro, die ihre Großeltern angespart haben.

Das Jobcenter verlangte, dass sie davon jeweils rund 1.000 Euro für ihren Lebensunterhalt einsetzen, und verringerte die monatlichen Leistungen um insgesamt 878 Euro.

Die Kinder leben abwechselnd beim Vater und bei der Mutter, die einer Entnahme vom Sparkonto nach seiner Darstellung nicht zustimmt. Für November blieben Schröder dem Bericht zufolge 165,81 Euro und Tafelgutscheine; eine abschließende gerichtliche Entscheidung in der Hauptsache lag bei Veröffentlichung nicht vor.

Für Kinder bleiben grundsätzlich 5.000 Euro geschützt

Nach dem früheren Bürgergeldrecht galt außerhalb der Vermögenskarenz grundsätzlich ein Freibetrag von 15.000 Euro je Person. Die neue Altersstaffel begrenzt den allgemeinen Freibetrag für Kinder auf 5.000 Euro; welche weiteren Rücklagen das Jobcenter nicht anrechnen darf, hängt von der jeweiligen Vermögensart ab.

Ein gewöhnliches Sparguthaben bleibt nicht geschützt, weil die Familie es später für Ausbildung, Führerschein oder die erste Wohnung einsetzen möchte.

Genau daran entzündet sich die Kritik an der Benachteiligung junger Menschen durch die neue Grundsicherung.

Einer Starthilfe fürs spätere Leben muss den Alltag heute bezahlen.

Warum der freie Freibetrag der Eltern nicht unbedingt hilft

§ 12 SGB II sieht vor, nicht ausgeschöpfte Freibeträge innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft zu übertragen.

Nach § 7 Absatz 3 Nummer 4 SGB II gehören unverheiratete Kinder unter 25 Jahren nur insoweit zur Bedarfsgemeinschaft, wie sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können.

Die Bundesagentur für Arbeit erklärt in ihren Weisungen: Scheidet ein Kind wegen fehlender Hilfebedürftigkeit aus, können die übrigen Mitglieder ihre freien Freibeträge nicht auf dieses Kind übertragen.

Kindervermögen ist kein gemeinsamer Geldtopf

Hinter dieser Abgrenzung steht zwar auch ein Schutz: Kinder müssen mit ihrem Vermögen grundsätzlich ihren eigenen Lebensunterhalt sichern, nicht den ihrer Eltern.

Die Behörde darf deshalb das Sparguthaben eines Kindes nicht wie gemeinsames Familienvermögen behandeln.

Im Alltag bleiben die Ausgaben trotzdem miteinander verbunden, denn Miete, Lebensmittel und Strom kosten weiterhin. Auch bei einer Bedarfsgemeinschaft auf Zeit für Besuchs- und Betreuungstage braucht es deshalb eine genaue Berechnung, welche Ansprüche welchem Familienmitglied zustehen.

Ein Kontostand ist noch kein verfügbares Geld

Für die Vermögensprüfung zählt nicht allein, wie viel Geld auf einem Konto steht: § 12 SGB II erfasst verwertbares Vermögen. Bestehen rechtliche oder tatsächliche Hindernisse beim Zugriff, muss das Jobcenter diese prüfen und darf nicht auf das Guthaben verweisen.

Eltern sollten Konto- und Vertragsunterlagen sowie Nachweise über beschränkte Verfügungen vorlegen. Die Weigerung eines anderen Sorgeberechtigten entscheidet noch nicht den Anspruch auf Leistungen; zu klären bleibt, ob und in welchem Zeitraum das Geld rechtlich zugänglich gemacht werden kann.

Die Übergangsregel kann den bisherigen Schutz erhalten

Ein wichtiger Ansatzpunkt steht in § 65a SGB II: Hat der Bewilligungszeitraum vor dem 1. Juli 2026 begonnen, gilt für diesen Zeitraum noch das frühere Vermögensrecht.

Ein nach Juli versandter Brief bedeutet daher nicht schon, dass das Jobcenter den niedrigeren Freibetrag anwenden darf.

Prüfen Sie deshalb den Beginn und das Ende des Bewilligungszeitraums im Bescheid, bevor Sie eine Leistungsablehnung wegen des Kinderkontos hinnehmen. Weitere Einzelheiten erklärt der Beitrag dazu, wann trotz mehr als 5.000 Euro Kindervermögen Schutz bestehen kann.

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Was Familien am Bescheid prüfen sollten

Prüfpunkt Worauf es ankommt Bewilligungszeitraum Bei Beginn vor dem 1. Juli 2026 gilt das frühere Vermögensrecht weiter. Zuordnung des Guthabens Die Behörde muss klären, wem das Vermögen rechtlich gehört. Verfügbarkeit Nachgewiesene Zugriffshindernisse müssen in die Prüfung einfließen. Berechnung je Kind Freibetrag, anrechenbares Vermögen und ungedeckter Bedarf müssen nachvollziehbar sein. Akute Versorgungslücke Bei nicht sofort verwertbarem Vermögen kann eine darlehensweise Leistung erforderlich sein.

Bei fehlendem Zugriff kommt ein Darlehen infrage

Ist zu berücksichtigendes Vermögen nicht sofort verbrauchbar oder verwertbar, sieht § 24 Absatz 5 SGB II Leistungen als Darlehen vor. Das ersetzt die Prüfung eines Zuschussanspruchs nicht, kann aber verhindern, dass eine Familie bis zur Klärung ohne existenzsichernde Hilfe bleibt.

§ 42a SGB II enthält besondere Regeln für Darlehen, und die Rückzahlungspflicht trifft die jeweiligen Darlehensnehmer. Eine laufende Aufrechnung ist ausgeschlossen, soweit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts selbst als Darlehen erbracht werden.

Widerspruch einlegen und akute Not belegen

Gegen einen belastenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Benennen Sie den Bescheid, die betroffenen Kinder und den angegriffenen Zeitraum; nutzen Sie einen zulässigen Übermittlungsweg und sichern Sie den Nachweis des Eingangs.

Fehlt jetzt Geld für Lebensmittel oder Unterkunft, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht nötig sein. Belegen Sie die aktuelle Notlage mit Kontoauszügen, fälligen Zahlungen und Unterlagen zum gesperrten oder streitigen Guthaben. Die bloße Kritik an der Reform ersetzt nicht diesen Nachweis.

Kinderarmut endet nicht mit dem Wegfall einer Leistung

Wenn ein Kind aus dem Leistungsbezug fällt, ist damit noch nichts über seine tatsächlichen Lebensbedingungen gesagt. Ein Sparkonto für spätere Anschaffungen schafft weder ein höheres laufendes Familieneinkommen noch bessere Chancen im Alltag.

Wie eng die finanziellen Spielräume ohnehin sind, zeigen die Beiträge über die Ausgaben, die der Regelbedarf abdecken muss, und über Kinder unter den Kunden der Tafeln.

Hilfen für Schule und Teilhabe gesondert prüfen

Ein Haushalt braucht mehr als das Geld für die nächste Mahlzeit, denn Schule, Ausflüge und gemeinschaftliche Aktivitäten gehören zum Aufwachsen dazu. Informationen zum Schulbedarf für Kinder in der Grundsicherung und zu weiteren staatlichen Familienleistungen helfen, mögliche Ansprüche zu prüfen.

Leistungen für Bildung und Teilhabe können auch ohne Grundsicherung bestehen, wenn gerade diese Bedarfe nicht gedeckt werden können.

Fiktives Beispiel: Mehdi und Leila behalten ihr Sparkonto

Mehmet und Soraya beziehen mit ihren minderjährigen Kindern Mehdi und Leila Grundsicherung; auf den Sparkonten der Kinder liegen jeweils 5.800 Euro, weiteres Vermögen besitzt die Familie nicht. Ihr laufender Bewilligungszeitraum reicht vom 1. Juni bis zum 30. November 2026 und hat damit vor der Gesetzesänderung begonnen.

Als das Jobcenter im September wegen der Kinderkonten die Leistungen kürzen will, legen die Eltern Widerspruch ein und berufen sich auf § 65a Absatz 1 SGB II.

Für diesen Bewilligungszeitraum gilt noch das frühere Vermögensrecht, nach dem die jeweils 5.800 Euro vollständig geschützt bleiben.

Das Jobcenter korrigiert seine Entscheidung: Mehdi und Leila behalten ihre Ersparnisse, und die Familie erhält bei ansonsten unveränderten Voraussetzungen weiter ihre Leistungen.

Für den anschließenden Bewilligungszeitraum ab Dezember müssen Mehmet und Soraya allerdings mit einer Prüfung nach den neuen Vermögensregeln rechnen.

FAQ: Kindervermögen und neue Grundsicherung

Wie viel Geld dürfen Kinder behalten?

Nach neuem Recht gilt für Kinder grundsätzlich ein allgemeiner Vermögensfreibetrag von 5.000 Euro. Übergangsrecht und besondere gesetzliche Schutzvorschriften können zu einem anderen Ergebnis führen.

Muss das komplette Sparkonto aufgebraucht werden?

Nein, der geschützte Betrag bleibt grundsätzlich erhalten. Zu prüfen ist das darüber hinausgehende verwertbare Vermögen.

Können Eltern ihren freien Freibetrag übertragen?

Nach der Verwaltungspraxis nicht auf ein Kind, das wegen ausreichenden eigenen Einkommens oder Vermögens nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehört. Deshalb reicht es nicht, sämtliche Familienfreibeträge zusammenzurechnen.

Schützt der Sparzweck Führerschein das Guthaben?

Die bloße familiäre Absicht, später einen Führerschein zu bezahlen, schafft keinen zusätzlichen Freibetrag. Entscheidend bleiben die gesetzlichen Ausnahmen und die rechtliche Verfügbarkeit.

Was gilt, wenn die Eltern nicht auf das Geld zugreifen können?

Sie sollten das Hindernis nachweisen und eine Prüfung der Verwertbarkeit verlangen. Bei nicht sofort verwertbarem, grundsätzlich einzusetzendem Vermögen sieht das Gesetz darlehensweise Hilfe vor.

Was können Familien gegen eine Ablehnung tun?

Grundsätzlich steht ihnen binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Widerspruch offen. Droht eine akute Versorgungslücke, kommt zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 12 SGB II, Stand 1. Juli 2026, insbesondere Randziffern 12.37 und 12.38.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Leistungen des Bildungspakets.

Gesetze im Internet: § 7 SGB II, § 12 SGB II, § 24 SGB II, § 42a SGB II, § 65a SGB II, § 84 SGG und § 86b SGG.

Tobias Schulze: „Folgen der neuen Grundsicherung: Bloß nicht für die Kinder sparen“, 1. November 2026.