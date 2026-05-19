Insolvenzgeld: Das steht Arbeitnehmern zu, wenn der Chef nicht mehr zahlt

Wer eines Morgens zur Arbeit kommt und erfährt, dass der Arbeitgeber Insolvenz angemeldet hat, steht vor einer doppelten Belastung: Stellenverlust und ausstehende Gehälter gleichzeitig. Das Insolvenzgeld sichert den Nettolohn für die letzten drei Monate vor dem Insolvenzereignis, ausgezahlt von der Bundesagentur für Arbeit, nicht vom Arbeitgeber.

Den Anspruch verlieren Betroffene aber nicht durch die Insolvenz selbst, sondern durch eigene Fehler danach: falsche Erwartungen über Fristen, die falsche Behörde, fehlende Unterlagen. Wer die folgenden Punkte kennt, sichert seinen Anspruch. Wer wartet, verliert ihn unwiderruflich.

Wann das Insolvenzgeld überhaupt greift: Die drei Insolvenzereignisse

Das Insolvenzgeld nach § 165 SGB III setzt ein sogenanntes Insolvenzereignis voraus. Es gibt drei Varianten davon, und sie sind nicht gleichwertig in ihrer praktischen Bedeutung.

Die häufigste Variante ist die gerichtliche Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das Insolvenzgericht erlässt einen förmlichen Eröffnungsbeschluss. Wichtig: Der Insolvenzantrag allein genügt nicht. Zwischen Antragstellung und Verfahrenseröffnung können Wochen, manchmal Monate vergehen.

In dieser Zwischenphase gibt es kein Insolvenzgeld. Wer in dieser Zeit aufhört zu arbeiten und kündigt, unterbricht möglicherweise den Anspruch auf die letzten drei Monate vor dem Eröffnungsdatum.

Die zweite Variante tritt ein, wenn das Gericht den Insolvenzantrag mangels Masse abweist. Der Arbeitgeber kann nicht einmal die Verfahrenskosten aufbringen.

Für die betroffenen Arbeitnehmer ändert sich praktisch nichts an der Lage: Sie haben ausstehende Löhne, der Betrieb existiert wirtschaftlich nicht mehr. Der Anspruch auf Insolvenzgeld entsteht dennoch. Der Fristbeginn ist das Datum des Abweisungsbeschlusses.

Die dritte und am wenigsten bekannte Variante ist die vollständige Betriebseinstellung ohne jeden Insolvenzantrag. Das passiert öfter als viele denken: Ein Kleinbetrieb schließt seine Türen, der Chef antwortet nicht mehr, Gehaltsüberweisungen bleiben aus.

Ein förmliches Insolvenzverfahren gibt es nicht und wird es auch nicht geben, weil offensichtlich keine Masse vorhanden ist. In diesem Fall müssen Arbeitnehmer selbst aktiv werden: Die Agentur für Arbeit prüft dann, ob die Voraussetzungen für ein Insolvenzereignis nach dem dritten Tatbestand vorliegen. Wer in dieser Situation wartet, bis jemand das Verfahren für ihn in Gang setzt, wartet vergebens.

Klaus H., 48, arbeitete als Lagerleiter in einem mittelständischen Großhandelsbetrieb in Hannover. Im Oktober 2025 blieb das Gehalt erstmals aus, im November ebenfalls. Dann erfuhr er, dass sein Arbeitgeber die Geschäftstätigkeit still eingestellt hatte, ohne Insolvenzantrag.

Klaus H. hatte drei Monate ausstehende Gehälter und keinen Insolvenzverwalter, der sich um ihn kümmerte. Er wandte sich an die Agentur für Arbeit und stellte einen Antrag auf Insolvenzgeld nach der dritten Variante, mit Erfolg, nachdem die Agentur das Vorliegen des Insolvenzereignisses bestätigt hatte.

Die 2-Monats-Frist: Der häufigste Grund für den Anspruchsverlust

Ab dem Tag, an dem das Insolvenzereignis eintritt, haben Sie zwei Monate Zeit, den Antrag auf Insolvenzgeld zu stellen. Diese Frist ist eine gesetzliche Ausschlussfrist nach § 324 Abs. 3 SGB III. Sie lässt sich nicht verlängern, nicht verhandeln, und die Agentur für Arbeit informiert Sie nicht automatisch darüber.

Wer die Frist versäumt, verliert den Anspruch, auch wenn alle materiellen Voraussetzungen erfüllt sind. In der Praxis passiert das vor allem aus zwei Gründen. Erstens warten viele Betroffene darauf, dass der Insolvenzverwalter die Dinge regelt.

Er tut das für das Unternehmen, nicht für Ihre Antragsfrist. Zweitens glauben manche, zuerst müsse das Insolvenzverfahren vollständig abgewickelt sein. Das ist falsch: Sie können und müssen den Antrag stellen, sobald das Insolvenzereignis eingetreten ist.

Es gibt eine Ausnahme: Haben Sie die Frist aus Gründen versäumt, die Sie nicht selbst zu vertreten haben, gilt eine Nachfrist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem der Hinderungsgrund entfallen ist. Selbst zu vertreten haben Sie die Fristversäumnis, wenn Sie sich nicht mit der erforderlichen Sorgfalt um Ihre Ansprüche gekümmert haben.

Unkenntnis der Rechtslage gilt in der Regel als selbst zu vertreten. Die Agentur für Arbeit entscheidet über die Nachfrist im Einzelfall, und Ablehnungen kommen häufig vor.

Besonderheit bei unbekanntem Insolvenzereignis: Hat Ihr Arbeitgeber die Insolvenz verschwiegen und Sie haben in Unkenntnis weitergearbeitet, verschiebt sich der Dreimonatszeitraum auf die drei Monate vor dem Tag Ihrer Kenntnisnahme. Die Antragsfrist von zwei Monaten beginnt dann ebenfalls ab diesem Tag zu laufen.

Wie viel Insolvenzgeld steht Ihnen zu: Berechnung und Obergrenze

Das Insolvenzgeld entspricht dem Nettoarbeitsentgelt, das Sie für den abgesicherten Dreimonatszeitraum hätten erhalten sollen. Ausgangspunkt ist das Bruttoentgelt, gedeckelt auf die Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung.

Diese liegt 2026 bei 8.450 Euro brutto pro Monat. Wer weniger als diesen Betrag verdient, bekommt das volle Nettoentgelt ersetzt. Wer mehr verdient, erhält das Nettoentgelt, das sich aus dem Brutto-Höchstsatz von 8.450 Euro ergibt. Die Differenz zum tatsächlichen Gehalt geht im Insolvenzverfahren als gewöhnliche Insolvenzforderung unter.

Zum Arbeitsentgelt im Sinne des Insolvenzgeldes zählen neben dem laufenden Lohn auch Provisionen, Zulagen und vertraglich vereinbartes Weihnachtsgeld, soweit es auf den Insolvenzgeldzeitraum entfällt.

Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden anteilig berücksichtigt, wenn die arbeitsvertraglichen Regelungen das hergeben. Betriebsrenten, die der Arbeitgeber nicht an den Versorgungsträger abgeführt hat, zählen ebenfalls zum berücksichtigungsfähigen Entgelt.

Das Insolvenzgeld ist nach § 3 Nr. 2 EStG steuerfrei. Es unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt: Es wird nicht direkt besteuert, erhöht aber den Steuersatz, der auf Ihre übrigen Einkünfte angewendet wird. Wer im selben Jahr andere Einkünfte hatte, sollte das bei der Einkommensteuererklärung berücksichtigen.

Den Antrag richtig stellen: Was schiefgehen kann

Der Antrag auf Insolvenzgeld ist bei der Agentur für Arbeit zu stellen, nicht beim Jobcenter. Das klingt selbstverständlich, führt aber regelmäßig zu Verzögerungen, weil viele Betroffene in der Insolvenz gleichzeitig arbeitslos werden und automatisch zum Jobcenter gehen. Für das Insolvenzgeld ist ausschließlich die Agentur zuständig, auch wenn Sie gleichzeitig Bürgergeld beantragen.

Den Antrag können Sie online über das Portal der Bundesagentur für Arbeit oder schriftlich stellen. Zum Antrag gehören neben dem ausgefüllten Formular insbesondere Ihre Gehaltsabrechnungen für den Insolvenzgeldzeitraum und ein Nachweis über das Insolvenzereignis.

Das entscheidende Dokument für die abschließende Bearbeitung ist die Insolvenzgeldbescheinigung, die die Insolvenzverwaltung oder Ihr bisheriger Arbeitgeber ausstellt. Die Agentur fordert sie zwar selbst an, aber Sie können das Verfahren erheblich beschleunigen, wenn Sie die Bescheinigung direkt beim Insolvenzverwalter anfordern und dem Antrag beilegen.

Eine Falle, in die Arbeitnehmer regelmäßig tappen: Wer gegen seinen Arbeitgeber eine laufende Lohnklage vor dem Arbeitsgericht führt und dann einen Insolvenzgeldantrag stellt, verliert mit der Antragstellung automatisch seinen eingeklagten Lohnanspruch.

Die Lohnforderung geht kraft Gesetzes mit dem Antrag auf die Bundesagentur für Arbeit über. Das ist kein Nachteil, weil die Agentur die Forderung im eigenen Namen geltend macht, bedeutet aber: Wer noch auf einen Vergleich im Lohnstreit hofft, muss diesen vor dem Insolvenzgeldantrag abschließen oder die Konsequenz des Anspruchsübergangs bewusst akzeptieren.

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Manchmal veranlasst der vorläufige Insolvenzverwalter eine Insolvenzgeldvorfinanzierung durch eine Bank. In diesem Fall erhalten Sie das Geld schon vor der förmlichen Verfahrenseröffnung, weil die Bank Ihre zukünftigen Insolvenzgeldansprüche vorfinanziert und sich später von der Agentur erstatten lässt.

Wenn eine Vorfinanzierung läuft, stellen Sie keinen eigenen Antrag. Die Vorfinanzierung funktioniert nur mit Zustimmung der Agentur für Arbeit und kommt in der Praxis vor allem dann vor, wenn der Betrieb weiterlaufen soll und Arbeitsplätze erhalten werden.

Ist keine Vorfinanzierung im Gange, können Sie bei der Agentur einen Vorschuss nach § 168 SGB III beantragen, wenn das vorläufige Insolvenzverfahren bereits eröffnet ist.

Wer Anspruch hat und wer nicht

Anspruch auf Insolvenzgeld haben alle Arbeitnehmer, die im Inland beschäftigt waren. Die Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung spielt keine Rolle. Das bedeutet: Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, Werkstudenten und Rentner im Beschäftigungsverhältnis sind genauso anspruchsberechtigt wie sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte.

Keinen Anspruch haben Vorstände und geschäftsführende Gesellschafter, die einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen hatten. Wer als Geschäftsführer mit einer Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen beteiligt war, gilt nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Insolvenzgeldes.

Anders verhält es sich beim sogenannten Fremdgeschäftsführer, der keine oder eine geringe Beteiligung am Unternehmen hält. Dessen Arbeitnehmereigenschaft ist regelmäßig gegeben, kann im Einzelfall aber vom Sozialversicherungsrecht abweichen.

Wer als angestellter Geschäftsführer arbeitet und unsicher ist, ob er anspruchsberechtigt ist, sollte die Agentur für Arbeit vor Ablauf der Antragsfrist direkt ansprechen.

Freie Mitarbeiter und Selbstständige haben keinen Anspruch, auch wenn sie für ein insolventes Unternehmen gearbeitet haben. Entscheidend ist die arbeitsrechtliche Qualifikation des Beschäftigungsverhältnisses, nicht die steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Einordnung.

Wer als Scheinselbstständiger tätig war und das nachweisen kann, kann im Einzelfall einen Anspruch geltend machen. Das ist ein Klageweg, der Zeit braucht und nichts für die 2-Monatsfrist übrig lässt.

Eine Besonderheit gilt bei Arbeitnehmern, die erst während des vorläufigen Insolvenzverfahrens neu eingestellt wurden. Auch sie können unter bestimmten Voraussetzungen Insolvenzgeld erhalten, nämlich für die letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis, also für den Zeitraum, in dem die Gehaltszahlungen ausgeblieben sind.

Was nach dem Insolvenzgeld kommt: Der Übergang zu Arbeitslosengeld

Das Insolvenzgeld ist eine einmalige Überbrückungsleistung. Es ersetzt rückständigen Lohn, kein Einkommen für die Zukunft. Wer nach der Insolvenz des Arbeitgebers arbeitslos ist, muss sich bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend melden und Arbeitslosengeld I beantragen.

Die Meldung sollte unverzüglich erfolgen, spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit, um Sperrzeiten und Anspruchsverluste zu vermeiden.

Wer gleichzeitig Insolvenzgeld und Arbeitslosengeld erhält, muss wissen, dass das Insolvenzgeld in vielen Fällen auf das Arbeitslosengeld angerechnet wird. Das liegt daran, dass beide Leistungen auf denselben Zeitraum entfallen können. Die Agentur für Arbeit klärt das im Einzelfall.

Bürgergeld hingegen ist nachrangig und greift erst dann, wenn kein Anspruch auf Arbeitslosengeld I besteht oder dieser ausgelaufen ist. Insolvenzgeld, das sich auf einen Zeitraum bezieht, in dem kein Bürgergeld bezogen wurde, darf nicht auf Bürgergeld angerechnet werden.

Für Beschäftigte kurz vor der Rente ist die Reihenfolge besonders wichtig: Insolvenzgeld, dann Arbeitslosengeld I, dann gegebenenfalls der Rentenantrag. Wer diese Kette unterbricht, riskiert Rentenabschläge oder verliert wertvolle Wartezeitmonate.

Häufige Fragen zu Insolvenzgeld

Muss ich den Antrag stellen, wenn der Insolvenzverwalter das auch tut?

Der Insolvenzverwalter handelt für das insolvente Unternehmen, nicht für Ihre persönliche Antragsfrist. Der Sammelantrag durch den Arbeitgeber ist möglich, aber nicht garantiert. Wenn kein Sammelantrag erfolgt, müssen Sie selbst handeln. Informieren Sie sich beim Insolvenzverwalter, ob und bis wann ein Sammelantrag gestellt wird. Stellen Sie sicherheitshalber selbst einen Antrag, wenn die 2-Monatsfrist zu Ende geht.

Was passiert, wenn das Insolvenzereignis noch nicht offiziell bekannt ist?

Die Frist beginnt mit dem tatsächlichen Insolvenzereignis, nicht mit Ihrer Kenntnisnahme. Wenn Sie in Unkenntnis eines bereits eingetretenen Insolvenzereignisses weitergearbeitet haben, verschiebt sich der abgesicherte Dreimonatszeitraum auf die drei Monate vor dem Tag Ihrer Kenntnisnahme. Fragen Sie bei der Agentur für Arbeit nach, wenn Sie unsicher sind, wann das Ereignis eingetreten ist.

Kann ich Insolvenzgeld und Bürgergeld gleichzeitig beantragen?

Ja, aber Insolvenzgeld gilt als Einkommen im Sinne des SGB II und kann auf Bürgergeld angerechnet werden. Ausnahme: Betrifft das Insolvenzgeld einen Zeitraum, in dem Sie noch kein Bürgergeld bezogen haben, darf es in der Regel nicht angerechnet werden. Diese Abgrenzung ist entscheidend und sollte gegenüber dem Jobcenter schriftlich klargestellt werden.

Was mache ich, wenn mein Antrag abgelehnt wird?

Gegen einen Ablehnungsbescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch bei der zuständigen Agentur für Arbeit einlegen. Der Widerspruch muss die Gründe benennen, warum Sie den Anspruch für begründet halten. Bei komplexen Fällen, etwa der dritten Variante des Insolvenzereignisses oder Streitigkeiten über die Arbeitnehmereigenschaft, empfiehlt sich rechtliche Beratung durch eine Sozialberatungsstelle oder einen Anwalt für Sozialrecht.

Finanziert sich das Insolvenzgeld aus Steuergeldern?

Nein. Das Insolvenzgeld ist keine Sozialleistung aus dem Bundeshaushalt, sondern eine Versicherungsleistung aus einer Umlage, die alle Arbeitgeber in Deutschland monatlich zahlen. Der Umlagesatz beträgt 2026 nach § 360 SGB III 0,15 Prozent des rentenversicherungspflichtigen Entgelts. Jedes Unternehmen zahlt in diesen Topf ein, unabhängig von seiner Größe.

Quellen:

Bundesagentur für Arbeit: Insolvenzgeld beantragen, Verwaltungsportal Hessen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) §§ 165–172, § 324 Abs. 3, § 360, § 168, § 169, § 170, § 171

dejure.org: § 165 SGB III — Anspruch; § 324 SGB III — Antrag vor Leistung

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See: Sozialversicherungsrechengrößen 2026

Techniker Krankenkasse: Beitragsbemessungsgrenzen 2026; Insolvenzgeldumlage 2026

Deutsche Rentenversicherung Bund: Lexikon Insolvenzgeldumlage