Insolvenz des Arbeitgebers: Wichtige Frist, wer sie versäumt, verliert Nettoeinkommen

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Wer seinen Job durch eine Arbeitgeberinsolvenz verliert, hat Anspruch auf Insolvenzgeld – für bis zu drei Monate entgangenes Nettoeinkommen, ausgezahlt von der Bundesagentur für Arbeit. Doch dieser Anspruch erlischt unwiderruflich, wenn der Antrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Insolvenzereignis gestellt wird: § 324 Abs. 3 SGB III lässt keine Ausnahmen für Unwissenheit zu.

Die Agentur für Arbeit informiert betroffene Arbeitnehmer nicht automatisch über diese Frist. Wer wartet, bis der Insolvenzverwalter alles regelt, verliert diesen Anspruch.

Was das Insolvenzgeld wirklich sichert – und wer Anspruch hat

Das Insolvenzgeld ist keine Sozialleistung im üblichen Sinn. Es ist eine gesetzlich garantierte Entgeltersatzleistung, die ein einfaches Prinzip verfolgt: Der Staat springt ein, wenn der Arbeitgeber nicht mehr zahlen kann, und sichert die Lohnforderungen der letzten drei Monate vor dem Insolvenzereignis.

Finanziert wird das nicht aus Steuergeldern, sondern aus einer Arbeitgeberumlage: Jeder in Deutschland tätige Arbeitgeber zahlt monatlich 0,15 Prozent des Arbeitsentgelts in den Insolvenzgeldfonds – unabhängig von Größe und Branche des Unternehmens.

Die Höhe des Insolvenzgeldes entspricht dem Nettoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer für den Insolvenzgeldzeitraum hätte erhalten sollen – gedeckelt durch die Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung. 2026 liegt diese Grenze bei 8.450 Euro brutto pro Monat.

Wer weniger als diesen Betrag verdient, bekommt sein volles Nettoeinkommen ersetzt. Wer darüber liegt, erhält das Nettoentgelt, das sich aus diesem Brutto-Höchstsatz ergibt. Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld werden anteilig berücksichtigt, soweit sie vertraglich auf den Insolvenzgeldzeitraum entfallen.

Den Anspruch haben nicht nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Auch geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, Werkstudenten und Rentner im Beschäftigungsverhältnis erhalten Insolvenzgeld, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Entscheidend ist allein die Arbeitnehmereigenschaft – nicht die Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung. Freie Mitarbeiter, Selbstständige und geschäftsführende Gesellschafter mit Mehrheitsbeteiligung sind dagegen ausgeschlossen.

Die drei Insolvenzereignisse: Wann beginnt die Frist zu laufen?

Das Insolvenzgeld setzt voraus, dass ein sogenanntes Insolvenzereignis eingetreten ist. § 165 Abs. 1 S. 2 SGB III nennt drei Varianten, die jeweils den Fristbeginn auslösen. Die wichtigste ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch das Insolvenzgericht. Das geschieht durch einen förmlichen Beschluss – der Insolvenzantrag allein genügt nicht.

Zwischen Antrag und Eröffnung können Wochen oder Monate vergehen; in dieser Vorverfahrensphase gibt es kein Insolvenzgeld, auch wenn die Gehaltszahlungen schon längst ausgeblieben sind.

Die zweite Variante tritt ein, wenn das Gericht den Antrag auf Insolvenzeröffnung mangels Masse abweist. Das passiert, wenn der Arbeitgeber nicht einmal die Verfahrenskosten aufbringen kann. Für die betroffenen Arbeitnehmer ändert sich praktisch nichts – der Anspruch auf Insolvenzgeld entsteht, der Betrieb ist wirtschaftlich am Ende.

Die dritte Variante greift, wenn gar kein Insolvenzantrag gestellt wurde und der Betrieb seine Tätigkeit vollständig eingestellt hat, weil ein Verfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommt. In diesem Fall müssen Arbeitnehmer selbst die Voraussetzungen prüfen lassen.

Besonders tückisch ist die Situation, wenn Arbeitnehmer das Insolvenzereignis gar nicht kennen – etwa weil der Arbeitgeber die Mitteilungspflicht verletzt oder das Unternehmen still seinen Betrieb eingestellt hat.

Das Gesetz regelt diesen Sonderfall: Der Insolvenzgeldzeitraum umfasst dann die drei Monate vor dem Tag, an dem der Arbeitnehmer von dem Ereignis erfährt. Die Zweimonatsfrist für den Antrag beginnt aber trotzdem ab dem tatsächlichen Insolvenzereignis – nicht ab dem Tag der Kenntnisnahme. Wer also erst spät von der Insolvenz erfährt, muss umgehend handeln.

Zwei Monate – die Ausschlussfrist, die alles kostet

Thomas W., 47, arbeitete als Lagerist in einem Maschinenbauunternehmen in Duisburg. Als im Oktober das Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist er zunächst erleichtert: Der Insolvenzverwalter hat die Betriebsfortführung angekündigt, und Thomas hofft, seinen Job zu behalten. Er wartet auf Post, auf eine Bescheinigung, auf irgendein Signal, was zu tun ist.

Als er sich nach fast drei Monaten doch bei der Agentur für Arbeit meldet, ist es zu spät. Die Ausschlussfrist ist abgelaufen. Sein Anspruch auf rund 7.800 Euro Insolvenzgeld – drei Monate Nettogehalt – ist erloschen. Unwiderruflich.

Das Szenario ist kein Einzelfall. § 324 Abs. 3 S. 1 SGB III ist eindeutig: Insolvenzgeld ist innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten nach dem Insolvenzereignis zu beantragen. Eine materielle Ausschlussfrist bedeutet: Der Anspruch erlischt mit Fristablauf, nicht nur das Recht ihn durchzusetzen.

Es gibt keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Unkenntnis. Wer die Frist versäumt, verliert den Anspruch – auch wenn er alle anderen Voraussetzungen erfüllt.

Die einzige Ausnahme: Wenn die Frist aus Gründen versäumt wurde, die der Arbeitnehmer nicht selbst zu vertreten hat, kann der Antrag noch innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden.

Was das heißt, ist eng ausgelegt: eine nachweislich falsche Auskunft des Insolvenzverwalters über die Antragsfrist kann ein solcher Grund sein, schlichte Unkenntnis über die Frist ist es nicht. Die Landessozialgerichte haben diesen Maßstab in zahlreichen Urteilen bekräftigt.

Die Konsequenz für Betroffene ist klar: Den Antrag so früh wie möglich stellen – nicht erst wenn die Bescheinigung da ist, nicht erst wenn der Insolvenzverwalter sich gemeldet hat, nicht erst wenn die Kündigung eingegangen ist. Wer innerhalb der zwei Monate zumindest einen Antrag stellt, auch ohne alle Unterlagen, wahrt die Frist. Die Unterlagen können nachgereicht werden.

So beantragen Sie Insolvenzgeld: Schritt für Schritt

Der Antrag auf Insolvenzgeld wird bei der Agentur für Arbeit gestellt, die für den Sitz der Lohnabrechnungsstelle des Arbeitgebers zuständig ist – nicht beim Jobcenter und nicht beim Wohnortfinanzamt.

Er kann schriftlich per Post, persönlich oder online über das Portal der Bundesagentur für Arbeit eingereicht werden. Das entscheidende Dokument ist die Insolvenzgeldbescheinigung, für die das Formular „Insg 4″ verwendet wird. Sie muss vom Insolvenzverwalter oder, wenn noch keiner bestellt wurde, vom Arbeitgeber ausgestellt werden.

Die Bescheinigung enthält die genauen Daten zu den Lohnrückständen: welche Monate betroffen sind, welche Beträge offen stehen, ob Sonderzahlungen Teil des Anspruchs sind. Besteht die Gefahr, dass die Bescheinigung nicht rechtzeitig ausgestellt wird, ist das kein Grund, den Antrag aufzuschieben.

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Der Antrag wird auch ohne die Bescheinigung entgegengenommen; die Agentur fordert sie dann beim Insolvenzverwalter an. Wer die Bescheinigung selbst besorgt und dem Antrag beilegt, beschleunigt das Verfahren erheblich – in der Praxis dauert die Auszahlung dann zwei bis vier Wochen nach vollständiger Einreichung.

Zusammen mit dem Antrag sollten Arbeitnehmer möglichst folgende Unterlagen einreichen: eine Kopie des Arbeitsvertrages, die letzten drei Gehaltsabrechnungen, das Aktenzeichen des Insolvenzverfahrens (falls bekannt) sowie gegebenenfalls das Kündigungsschreiben. Wer alle Unterlagen auf einmal einreicht, vermeidet Rückfragen und verkürzt die Bearbeitungszeit. Die Auszahlung erfolgt als Einmalbetrag – nicht monatlich.

Wenn das Insolvenzverfahren noch nicht eröffnet, aber absehbar ist – etwa weil der Arbeitgeber seit Wochen keine Gehälter zahlt und ein Insolvenzantrag gestellt wurde – können Arbeitnehmer einen vorläufigen Antrag stellen, um die Nachfrist zu wahren. Die Agentur nimmt diesen entgegen und legt ihn zurück, bis das Insolvenzereignis eingetreten ist.

Vorfinanzierung: Wenn der Insolvenzverwalter vorab zahlt

Häufig veranlasst der Insolvenzverwalter – besonders wenn der Betrieb weitergeführt werden soll – eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung: Eine Bank streckt die ausstehenden Nettolöhne vor.

Die Arbeitnehmer treten dafür ihre zukünftigen Insolvenzgeldansprüche an die Bank ab. Die Bank erhält das Geld später von der Bundesagentur für Arbeit erstattet; die Zinsen und Bearbeitungskosten trägt die Insolvenzmasse.

Für Arbeitnehmer bedeutet die Vorfinanzierung: Sie erhalten ihr Nettoeinkommen pünktlich weitergezahlt, obwohl das Insolvenzgeld selbst erst nach Verfahrenseröffnung ausgezahlt wird. Der Haken: Mit der Abtretung übertragen sie auch den Antrag – dieser wird dann durch die Bank gestellt.

Wer eine solche Abtretungserklärung unterschreibt, sollte sicherstellen, dass die Frist von zwei Monaten in diesem Rahmen gewahrt wird. Ein formloser eigener Antrag zusätzlich zur Abtretung schadet nicht.

Wenn keine Vorfinanzierung läuft und der Arbeitgeber bereits seit Monaten keine Gehälter zahlt, sollten Arbeitnehmer auch prüfen, ob sie ihre Lohnforderungen zivilrechtlich gesichert haben. Soweit diese Ansprüche nicht verjährt oder durch tarifliche Ausschlussfristen verfallen sind, können sie über das Insolvenzgeld erstattet werden – aber nur, wenn sie den Insolvenzgeldzeitraum betreffen.

Was über das Insolvenzgeld hinausgeht: Forderungen anmelden und ALG I sichern

Das Insolvenzgeld deckt nur Lohnforderungen der letzten drei Monate vor dem Insolvenzereignis. Wer bereits seit längerer Zeit kein Gehalt erhalten hat, hat für die älteren Rückstände keinen Insolvenzgeldanspruch.

Diese Forderungen müssen im Insolvenzverfahren zur Tabelle angemeldet werden – bei der Insolvenzverwaltung, innerhalb der im Eröffnungsbeschluss genannten Anmeldefrist. Ob und wie viel davon tatsächlich gezahlt wird, hängt von der Insolvenzmasse ab. In vielen Insolvenzverfahren ist die Quote für einfache Insolvenzgläubiger minimal oder null.

Wer seinen Job durch die Insolvenz verliert, sollte parallel zur Insolvenzgeldantragstellung die Arbeitslosenmeldung einleiten. Der erste Tag der Arbeitslosigkeit ist für den ALG-I-Anspruch entscheidend.

Wer sich erst nach Wochen meldet, verliert rückwirkend Ansprüche. Die Agentur für Arbeit behandelt das Insolvenzgeld und das Arbeitslosengeld als getrennte Leistungen: Ein ALG-I-Bezug, der vor dem Insolvenzgeld einsetzt, wird auf das Insolvenzgeld angerechnet, wenn beide Zeiträume sich überschneiden.

Das verhindert eine Doppelzahlung, bedeutet aber nicht, dass Betroffene eine Leistung verlieren. Wer beides gleichzeitig beantragt, verliert keine Leistung – die Berechnung der Agentur stellt eine Doppelzahlung automatisch ab.

Zu beachten ist außerdem: Wer selbst kündigt, riskiert eine zwölfwöchige Sperrzeit beim ALG I. Ausnahmen gibt es, wenn ein wichtiger Grund vorliegt – etwa wenn der Arbeitgeber seit mindestens zwei Monaten das Gehalt nicht gezahlt hat und einer schriftlichen Aufforderung zur Zahlung nicht nachgekommen ist. Dieser Kündigungsgrund muss dokumentiert sein: das Mahnschreiben mit Datum und eine Nachweismöglichkeit, dass es zugegangen ist.

Häufige Fragen zum Insolvenzgeld

Muss ich für Insolvenzgeld gekündigt worden sein?

Nein. Insolvenzgeld wird unabhängig davon gezahlt, ob das Arbeitsverhältnis beendet wurde. Auch wer weiterhin beim Insolvenzverwalter beschäftigt ist oder auf eine Kündigung wartet, kann und sollte den Antrag stellen. Das Insolvenzgeld betrifft Lohnrückstände aus der Vergangenheit – nicht die aktuelle Beschäftigung.

Was passiert, wenn der Insolvenzverwalter die Bescheinigung nicht ausstellt?

Die Agentur für Arbeit kann die Bescheinigung direkt beim Insolvenzverwalter anfordern. Der Antrag bleibt trotzdem einzureichen, um die Frist zu wahren. Verweigert der Insolvenzverwalter die Ausstellung ohne Grund, kann ein Arbeitsgericht eingeschaltet werden. Die Antragsfrist läuft unabhängig davon weiter.

Bin ich auch als Minijobber anspruchsberechtigt?

Ja. Der Anspruch auf Insolvenzgeld setzt keine Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung voraus. Geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und Werkstudenten haben denselben Anspruch wie regulär sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer – vorausgesetzt, ein Insolvenzereignis liegt vor und die Zweimonatsfrist wird eingehalten.

Mein Arbeitgeber hat den Betrieb einfach geschlossen, ohne Insolvenzantrag. Was gilt?

Das kann als drittes Insolvenzereignis gewertet werden: vollständige Betriebseinstellung ohne Insolvenzantrag, wenn ein Verfahren offensichtlich mangels Masse nicht mehr in Betracht kommt. Die Beurteilung liegt bei der Agentur für Arbeit. Betroffene sollten sofort Kontakt aufnehmen – die Zweimonatsfrist läuft, sobald das Ereignis feststeht.

Werden Sozialversicherungsbeiträge aus dem Insolvenzgeldzeitraum weiter abgeführt?

Ja. Die Agentur für Arbeit übernimmt auf Antrag der Einzugsstelle auch die ausstehenden Sozialversicherungsbeiträge für den Insolvenzgeldzeitraum. Für die betroffenen Arbeitnehmer entstehen daraus keine Rentenlücken oder Versicherungslücken – sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wird.

Quellen

Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: § 165 SGB III – Anspruch auf Insolvenzgeld

Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: § 324 SGB III – Antragsfrist (Ausschlussfrist)

Bundesagentur für Arbeit: Merkblatt 10 – Insolvenzgeld (Merkblatt 10, Stand: Dezember 2025, Januar 2026)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026