Ich komme mit meiner Rente kaum über die Runden – und jetzt noch 20.000 Euro mehr fürs Pflegeheim

Die geplante Pflegereform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sorgt bundesweit für erhebliche Verunsicherung. Besonders ältere Menschen mit kleiner oder durchschnittlicher gesetzlicher Rente fragen sich, ob ein Platz im Pflegeheim künftig noch bezahlbar bleibt.

Nach Berechnungen der DAK-Gesundheit und des Bremer Pflegeökonomen Heinz Rothgang könnten Pflegeheimbewohnerinnen und Pflegeheimbewohner innerhalb der ersten viereinhalb Jahre im Heim mit zusätzlichen Kosten von knapp 20.000 Euro belastet werden. Hintergrund sind Überlegungen, die Entlastungszuschläge der Pflegeversicherung später greifen zu lassen.

Warum die geplante Reform so viele Menschen beunruhigt

Pflege im Heim ist für viele Familien schon heute eine finanzielle Herausforderung. Zwar übernimmt die Pflegeversicherung je nach Pflegegrad einen festen Betrag, doch ein großer Teil der Heimkosten bleibt bei den Bewohnern selbst hängen.

Diese Eigenbeteiligung umfasst nicht nur pflegebedingte Kosten, sondern auch Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten des Heims. Vor allem diese Mischung macht die monatliche Belastung für viele Rentner schwer kalkulierbar.

Nach aktuellen Auswertungen des Verbandes der Ersatzkassen lag die durchschnittliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr Anfang 2026 bei 3.245 Euro pro Monat. Damit übersteigen die Heimkosten in vielen Fällen deutlich die gesetzliche Monatsrente.

Wie die bisherigen Zuschüsse funktionieren

Derzeit steigt der Zuschuss der Pflegeversicherung mit der Dauer des Heimaufenthalts. Seit Januar 2024 übernimmt die Pflegekasse im ersten Jahr 15 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 30 Prozent, im dritten Jahr 50 Prozent und danach 75 Prozent.

Diese Zuschüsse gelten allerdings nur für den pflegebedingten Eigenanteil. Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen müssen Bewohner weiterhin selbst tragen oder bei Bedürftigkeit über Sozialhilfe auffangen lassen.

Gerade für Menschen, die länger im Heim leben, ist die bisherige Staffelung daher eine wichtige Entlastung. Wenn diese Entlastung später einsetzt, steigt die Summe, die Betroffene in den ersten Jahren selbst zahlen müssen.

Was sich durch die Reform ändern könnte

Nach Medienberichten und Berechnungen der DAK steht im Raum, die höheren Zuschüsse erst später zu gewähren. Demnach könnte die erste Erhöhung nicht mehr nach zwölf, sondern erst nach 18 Monaten greifen.

Auch weitere Stufen könnten nach hinten verschoben werden. Der höchste Zuschuss würde dann erst später erreicht und könnte zudem geringer ausfallen als bisher.

Für Pflegebedürftige wäre das besonders in den ersten Jahren teuer. Genau in dieser Phase müssen viele Familien ohnehin Vermögen aufbrauchen, Renteneinkommen neu ordnen und Sozialleistungen prüfen.

Bereich Mögliche Auswirkung für Pflegeheimbewohner Später steigende Zuschüsse Bewohner müssten über längere Zeit einen höheren Eigenanteil tragen. Hohe Heimkosten Die monatliche Belastung kann die gesetzliche Rente deutlich übersteigen. Kleine Rücklagen Vermögen kann schneller aufgebraucht sein, besonders bei alleinstehenden Senioren. Sozialhilfe Mehr Pflegebedürftige könnten auf Hilfe zur Pflege angewiesen sein. Kommunale Haushalte Steigende Sozialhilfeausgaben könnten Städte und Landkreise zusätzlich belasten.

Warum Rentner mit kleiner Rente besonders betroffen wären

Die gesetzliche Rente reicht für einen Pflegeheimplatz häufig nicht aus. Wer keine Betriebsrente, keine private Zusatzvorsorge und kein Wohneigentum besitzt, gerät besonders schnell unter Druck.

Alleinstehende Senioren sind dabei häufig stärker betroffen als Paare. Sie können Heimkosten nicht über ein zweites Einkommen abfedern und haben oft keine Möglichkeit, laufende Kosten im Haushalt gemeinsam zu tragen.

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Wenn Rente und Vermögen nicht ausreichen, kommt die Hilfe zur Pflege in Betracht. Diese Sozialhilfeleistung springt ein, wenn Pflegebedürftige ihre Heimkosten nicht mehr selbst bezahlen können.

Auch Angehörige schauen mit Sorge auf die Entwicklung

Für Kinder und andere Familienangehörige bedeutet ein Heimeinzug oft nicht nur emotionale Belastung. Sie müssen Unterlagen zusammentragen, Anträge stellen, Konten prüfen und mit Pflegekassen, Sozialämtern und Heimen kommunizieren.

Direkter Elternunterhalt wird zwar erst bei höherem Einkommen relevant. Trotzdem kann die finanzielle Lage der Eltern die gesamte Familie belasten, etwa wenn Ersparnisse schwinden oder eine Immobilie verwertet werden muss.

Hinzu kommt die Sorge pflegender Angehöriger, die Familienmitglieder zuhause versorgen. Medienberichten zufolge werden auch Rentenanwartschaften für pflegende Angehörige diskutiert, was vor allem Frauen treffen könnte.

Warum die Pflegeversicherung unter Finanzdruck steht

Die Debatte fällt in eine Zeit, in der die Pflegeversicherung unter starkem Kostendruck steht. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, Personal ist knapp und die Ausgaben wachsen schneller als viele Einnahmen.

Ministerin Warken verweist deshalb auf die Notwendigkeit, die Finanzierung der Pflegeversicherung neu zu ordnen. Kritiker warnen jedoch, dass Einschnitte am Ende vor allem Menschen treffen könnten, die sich gegen höhere Eigenanteile kaum schützen können.

Die Auseinandersetzung zeigt damit ein Grundproblem der Pflegefinanzierung. Die Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Kosten, während das Risiko steigender Eigenanteile weiterhin stark bei den Betroffenen liegt.

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Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Pflegebedürftige und Angehörige sollten nicht warten, bis Zahlungsrückstände entstehen. Sinnvoll ist eine frühe Prüfung, welche Ansprüche bestehen und welche Unterlagen für mögliche Anträge gebraucht werden.

Dazu gehören Rentenbescheide, Kontoauszüge, Heimverträge, Pflegegradbescheide und Nachweise über Vermögen. Auch Ansprüche auf Wohngeld, Hilfe zur Pflege, Schwerbehindertenrechte oder Entlastungen bei Kranken- und Pflegekosten sollten geprüft werden.

Beratungsstellen der Kommunen, Pflegestützpunkte, Sozialverbände und unabhängige Sozialrechtsexperten können dabei unterstützen. Gerade bei kleinen Renten ist eine frühe Beratung oft entscheidend, um finanzielle Engpässe rechtzeitig abzufedern.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 79-jährige Rentnerin aus Sachsen-Anhalt erhält nach einem Schlaganfall Pflegegrad 4 und zieht dauerhaft in ein Pflegeheim. Ihre gesetzliche Rente beträgt 1.480 Euro im Monat, weitere Einkünfte hat sie nicht.

Schon nach heutiger Rechtslage reicht ihre Rente nicht aus, um den Eigenanteil im Heim vollständig zu bezahlen. Ein Teil ihrer Ersparnisse muss eingesetzt werden, zugleich prüft die Familie einen Antrag auf Hilfe zur Pflege.

Wenn die Zuschüsse künftig später steigen, würde die finanzielle Lücke in den ersten Jahren größer. Für die Familie bedeutet das mehr Planungsdruck, mehr Behördenkontakte und die Sorge, dass die vorhandenen Rücklagen schneller aufgebraucht sind.

Fragen und Antworten zur geplanten Pflegereform

1. Warum sorgt die geplante Pflegereform für Unruhe?

Die Reform sorgt für Unruhe, weil Pflegeheimbewohner künftig womöglich länger auf höhere Zuschüsse der Pflegeversicherung warten müssten. Dadurch könnten die Eigenanteile in den ersten Jahren eines Heimaufenthalts steigen. Besonders Menschen mit kleiner oder durchschnittlicher Rente hätten dadurch weniger finanziellen Spielraum.

2. Wie hoch könnten die zusätzlichen Kosten laut DAK ausfallen?

Nach Berechnungen der DAK-Gesundheit und des Pflegeökonomen Heinz Rothgang könnten Pflegeheimbewohner innerhalb von viereinhalb Jahren bis zu knapp 20.000 Euro zusätzlich zahlen. Diese Summe würde entstehen, wenn Entlastungszuschläge später greifen als bisher.

3. Wer wäre von höheren Pflegekosten besonders betroffen?

Besonders betroffen wären alleinstehende Rentnerinnen und Rentner mit kleiner gesetzlicher Rente. Auch Menschen ohne größere Rücklagen, Betriebsrente oder Wohneigentum geraten schneller unter Druck. Reichen Einkommen und Vermögen nicht aus, bleibt häufig nur ein Antrag auf Hilfe zur Pflege.

4. Was zahlen Pflegeheimbewohner heute schon selbst?

Pflegeheimbewohner müssen neben dem pflegebedingten Eigenanteil auch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen tragen. Die durchschnittliche Eigenbeteiligung liegt inzwischen bei mehr als 3.000 Euro im Monat. Viele gesetzliche Renten reichen dafür allein nicht aus.

5. Was sollten Betroffene und Angehörige jetzt tun?

Betroffene sollten ihre finanzielle Situation frühzeitig prüfen lassen. Wichtig sind mögliche Ansprüche auf Hilfe zur Pflege, Wohngeld, Schwerbehindertenrechte oder andere Entlastungen. Pflegestützpunkte, Sozialverbände und kommunale Beratungsstellen können bei der Antragstellung helfen.

Fazit

Die geplante Pflegereform trifft einen wunden Punkt im deutschen Pflegesystem. Schon heute sind Pflegeheime für viele Rentner nur mit Ersparnissen, familiärer Unterstützung oder Sozialhilfe finanzierbar.

Sollten Zuschüsse künftig später steigen, könnten sich die Eigenanteile in den ersten Jahren weiter erhöhen. Die DAK-Berechnungen zeigen, dass daraus über viereinhalb Jahre eine Zusatzbelastung von bis zu knapp 20.000 Euro entstehen könnte.

Für Betroffene ist deshalb entscheidend, die eigene finanzielle Lage früh zu prüfen und Ansprüche rechtzeitig geltend zu machen. Politisch dürfte die Reformdebatte weiter für Streit sorgen, weil sie unmittelbar die Frage berührt, wie bezahlbar Pflege im Alter bleiben kann.

Quellen

Die DAK-Gesundheit berichtet unter Berufung auf Berechnungen von Prof. Heinz Rothgang von einer möglichen Zusatzbelastung von knapp 20.000 Euro in den ersten viereinhalb Jahren stationärer Pflege.

Das Bundesgesundheitsministerium nennt für die vollstationäre Pflege die derzeit geltenden Leistungszuschläge von 15, 30, 50 und 75 Prozent abhängig von der Aufenthaltsdauer.

Der Verband der Ersatzkassen beziffert die durchschnittliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr zum 1. Januar 2026 auf 3.245 Euro pro Monat.

Das ZDF berichtete im Mai 2026 über die von Ministerin Warken angekündigten Einschnitte und den Finanzdruck in der Pflegeversicherung.

Das Bundesgesundheitsministerium weist darauf hin, dass bei nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen Hilfe zur Pflege in Betracht kommt.