Gute gesetzliche Rente entfällt – Millionen verlieren Schutz

Wer in Deutschland Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt, verbindet damit häufig die Erwartung, im Fall schwerer gesundheitlicher Einschränkungen nicht ins Bodenlose zu fallen.

Lange Zeit gehörte zu diesem Sicherheitsgefühl auch ein berufsspezifischer Schutz: Konnte jemand den erlernten oder zuletzt ausgeübten Beruf krankheitsbedingt nicht mehr ausüben, bestand unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf eine besondere Rente.

Genau dieser Bezug zum konkreten Beruf ist für viele Versicherte jedoch nun Geschichte.

Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit nach § 240 SGB VI, umgangssprachlich oft als „Berufsschutz-Rente“ bezeichnet, ist für alle Versicherten ausgeschlossen, die nach dem 1. Januar 1961 geboren wurden.

Damit entfällt für ganze Jahrgänge eine rentenrechtliche Absicherung, die nicht nur auf die allgemeine Arbeitsfähigkeit blickte, sondern auf die Frage, ob der bisherige Beruf noch möglich ist. Der Gesetzgeber hat diese Sonderregelung auf einen begrenzten Personenkreis zurückgeführt; neue Ansprüche entstehen für später Geborene nicht mehr.

Welche Leistung betroffen ist und warum sie heute nicht mehr beantragt werden kann

§ 240 SGB VI regelt weiterhin eine Rentenart, aber faktisch nur noch als Auslaufmodell. Anspruchsberechtigt sind ausschließlich Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden und berufsunfähig im Sinne der Vorschrift sind. Für alle später Geborenen ist die Norm im Ergebnis eine geschlossene Tür: Ein Antrag kann nicht erfolgreich gestellt werden, weil die Zugangsvoraussetzung beim Geburtsdatum zwingend fehlt.

Das ist mehr als eine juristische Spitzfindigkeit. Denn die frühere Logik der Regelung war stark am bisherigen Berufsleben orientiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die versicherte Person ihren bisherigen Beruf oder eine zumutbare, beruflich passende Tätigkeit noch in einem Umfang ausüben kann, der eine Weiterbeschäftigung realistisch macht.

Wer zwar noch irgendeine Tätigkeit am Arbeitsmarkt hätte ausüben können, aber nicht mehr den eigenen Beruf, konnte unter den damaligen Voraussetzungen dennoch rentenrechtlichen Schutz erhalten. Genau diese Blickrichtung hat das System für spätere Jahrgänge verloren.

Bestandsschutz: Wer die Leistung bereits erhält, behält sie

Für Betroffene, die eine Rente nach § 240 SGB VI bereits beziehen, gilt Bestandsschutz. Die laufende Leistung wird nicht deshalb eingestellt, weil die Regelung für neue Fälle praktisch nicht mehr geöffnet ist.

Der Gesetzgeber hat die Norm nicht vollständig gestrichen, sondern ihren Anwendungsbereich über die Geburtsjahrgänge begrenzt. Das führt dazu, dass § 240 SGB VI in der Praxis heute vor allem noch als Bestandsvorschrift wirkt.

Wichtig ist dabei: Aus dem Bestandsschutz folgt keine automatische „Umwandlung“ in eine andere Rentenart. Wer die Voraussetzungen nach § 240 SGB VI erfüllt und eine entsprechende Rente bewilligt bekommen hat, bleibt grundsätzlich in diesem Leistungsregime, solange die Voraussetzungen weiter vorliegen und keine rentenrechtlichen Gründe für eine Änderung eintreten.

Zugleich zeigt dieser Bestandsschutz, wie stark der Systemwechsel ausfällt: Während ältere Versicherte unter bestimmten Bedingungen noch berufsspezifisch geschützt sind, gilt für jüngere Jahrgänge ausschließlich eine abstrakte Betrachtung der Erwerbsfähigkeit.

Der heutige Maßstab: Erwerbsminderungsrente nach § 43 SGB VI

Seit dem Wegfall des Berufsschutzes für die späteren Jahrgänge ist die gesetzliche Rentenversicherung bei gesundheitlichen Einschränkungen im Wesentlichen auf § 43 SGB VI konzentriert. Entscheidend ist dabei nicht, ob der bisherige Beruf noch ausgeübt werden kann, sondern wie viele Stunden täglich eine Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten könnte.

Der Arbeitsmarkt wird dabei nicht konkret nach dem tatsächlich verfügbaren Arbeitsplatz im bisherigen Unternehmen beurteilt, sondern abstrakt nach dem, was „allgemein“ als zumutbar und vorhanden gilt.

Das Gesetz zieht hier klare zeitliche Grenzen. Wer weniger als drei Stunden täglich leistungsfähig ist, gilt als voll erwerbsgemindert. Wer drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt als teilweise erwerbsgemindert. Wer mindestens sechs Stunden täglich arbeitsfähig ist, gilt rentenrechtlich nicht als erwerbsgemindert.

Diese Stundengrenzen sind in der Praxis das Drehkreuz des gesamten Verfahrens, weil sie die Weichen stellen, ob überhaupt ein Rentenanspruch in Betracht kommt und in welcher Form.

Für viele Betroffene ist der Bruch mit dem früheren Berufsbezug schwer nachvollziehbar. Denn es ist durchaus möglich, den eigenen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben zu können, aber gleichzeitig noch in anderer, häufig deutlich anders gelagerter Tätigkeit mehrere Stunden täglich einsatzfähig zu sein.

Genau dann greift die frühere Logik der Berufsunfähigkeit im gesetzlichen System nicht mehr – und der rentenrechtliche Schutz bleibt aus oder fällt geringer aus, als es Betroffene erwarten.

Was sich in der Sache verändert hat: Anspruchsvoraussetzungen statt Rentenformel

Oft wird in der öffentlichen Debatte so gesprochen, als sei „eine Rente abgeschafft“ worden, die in erster Linie eine bestimmte Rentenhöhe garantierte. Tatsächlich liegt die entscheidende Veränderung an anderer Stelle. Nicht die Berechnung der Rentenhöhe hat sich durch den Wegfall des § 240 SGB VI als solche grundlegend verschoben, sondern die Tür, durch die man überhaupt in eine Leistung hineinkommt.

Auch die Rente nach § 240 SGB VI war im Ergebnis eine Form der teilweisen Erwerbsminderung, verbunden mit einem Rentenartfaktor, der typischerweise zu einer halben Rente führt.

Die rentenrechtliche Rechenregeln mit Entgeltpunkten, Zugangsfaktor und Zurechnungszeit bleibt auch bei der Erwerbsminderungsrente nach § 43 SGB VI der maßgebliche Rahmen.

Der Unterschied besteht darin, dass der berufliche Bezug – also die Frage nach dem „bisherigen Beruf“ – als rechtliches Kriterium für die Anspruchsprüfung für spätere Jahrgänge nicht mehr existiert.

In der Praxis bedeutet das: Wer früher möglicherweise rentenberechtigt gewesen wäre, weil der erlernte Beruf gesundheitlich nicht mehr möglich war, muss heute eine deutlich stärkere Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit nachweisen.

Das verschiebt die Hürde spürbar nach oben, besonders in Berufen mit hoher körperlicher Belastung oder spezifischen Anforderungen, bei denen gesundheitliche Schäden zwar den bisherigen Beruf verhindern, aber noch andere Tätigkeiten zulassen.

Wie das Verfahren läuft: Medizinische Begutachtung und die Rolle der Rehabilitation

Die Feststellung von Erwerbsminderung ist ein formalisiertes Verwaltungsverfahren. Im Mittelpunkt steht die sozialmedizinische Bewertung der Leistungsfähigkeit.

Dabei geht es weniger um Diagnosen als um funktionelle Einschränkungen und deren Auswirkungen auf die Fähigkeit, regelmäßig zu arbeiten. Befunde, Arztberichte und Gutachten bilden die Grundlage, auf der die Rentenversicherung beurteilt, wie viele Stunden eine Tätigkeit unter üblichen Bedingungen noch möglich wäre.

Hinzu kommt ein Grundsatz, der für viele Verfahren prägend ist: Rehabilitation soll Vorrang haben, wenn dadurch eine Erwerbsminderung vermieden oder hinausgeschoben werden kann. Praktisch heißt das, dass Versicherte häufig zunächst Reha-Leistungen durchlaufen oder beantragen müssen, bevor eine Rente bewilligt wird.

Das kann für Betroffene sinnvoll sein, weil es gesundheitliche Stabilisierung oder berufliche Neuorientierung ermöglicht. Es kann aber auch als Hürde erlebt werden, wenn die gesundheitliche Lage aus Sicht der Betroffenen längst keine Rückkehr in ein belastendes Erwerbsleben mehr zulässt.

In vielen Fällen werden Erwerbsminderungsrenten zudem befristet bewilligt. Das hat den Hintergrund, dass sich Gesundheitszustände verändern können und der Gesetzgeber eine regelmäßige Überprüfung ermöglicht.

Für Betroffene bedeutet das nicht selten anhaltende Unsicherheit: Selbst nach einer Bewilligung steht die Frage im Raum, ob die Leistung verlängert wird oder ob eine erneute Prüfung zu einem anderen Ergebnis führt.

Warum so viele Anträge scheitern und was das für Betroffene bedeutet

Die Erwerbsminderungsrente gilt als eine der am intensivsten geprüften Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. In der öffentlichen Beratungspraxis ist seit Jahren bekannt, dass ein großer Teil der Anträge nicht erfolgreich ist.

Häufig scheitert es daran, dass die sozialmedizinische Einschätzung zu dem Ergebnis kommt, die versicherte Person könne noch in einem Umfang arbeiten, der rentenrechtlich keine Erwerbsminderung begründet. Ebenso relevant sind versicherungsrechtliche Voraussetzungen, etwa Anforderungen an Beitragszeiten, die in bestimmten Konstellationen nicht erfüllt sind.

Für die Betroffenen ist die Konsequenz oft gravierend. Denn selbst bei gesundheitlich erheblichen Einschränkungen entsteht nicht automatisch ein Rentenanspruch. Und selbst wenn ein Anspruch besteht, liegt die Höhe der Erwerbsminderungsrente häufig deutlich unter dem letzten Erwerbseinkommen.

Das hängt damit zusammen, dass die Rente das Erwerbseinkommen nicht ersetzt, sondern eine sozialrechtliche Leistung nach Beitragsprinzip und rentenrechtlicher Bewertung ist. Wer bislang gut verdient hat, erlebt die Leistung häufig als starken Einschnitt; wer ohnehin niedrige Einkommen hatte, kann in eine finanzielle Lage geraten, in der ergänzende Leistungen notwendig werden.

Die wirtschaftlichen Folgen: Versorgungslücken als neue Normalität

Mit dem Wegfall des Berufsschutzes im gesetzlichen System verschiebt sich das Risiko, beruflich „abzustürzen“, stärker auf die einzelnen Versicherten. Denn der gesetzliche Maßstab fragt nicht, ob ein Arbeitsplatz zur Qualifikation passt, ob ein Wechsel realistisch ist oder ob der bisherige Berufsweg dadurch zerstört wird.

Er fragt, ob irgendeine Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt noch in einem bestimmten zeitlichen Umfang möglich wäre.

Das kann zu Situationen führen, in denen Menschen faktisch aus ihrem Beruf gedrängt werden, ohne rentenrechtlich abgesichert zu sein. In der Realität betrifft das nicht nur hochspezialisierte Tätigkeiten, sondern auch Berufe, in denen die Belastungen sehr spezifisch sind, etwa durch körperliche Beanspruchung, Schichtarbeit oder psychische Dauerbelastung.

Wer dann zwar noch „irgendetwas“ könnte, aber den bisherigen Beruf nicht mehr, steht unter Druck, sich neu zu orientieren, häufig in Lebensphasen, in denen gesundheitliche Stabilität ohnehin fragil ist.

Die Erwerbsminderungsrente kann in solchen Fällen zwar helfen, wenn die allgemeine Leistungsfähigkeit deutlich reduziert ist. Sie ersetzt jedoch keinen Berufsschutz. Gerade dieser Unterschied erklärt, warum die Änderung für viele Versicherte als Verlust von Sicherheit empfunden wird.

Private Absicherung: Warum Berufsunfähigkeitsversicherung wieder stärker in den Blick rückt

Wenn der gesetzliche Berufsschutz fehlt, gewinnt private Vorsorge an Bedeutung. In der öffentlichen Debatte wird dabei besonders die private Berufsunfähigkeitsversicherung genannt, weil sie – je nach Vertragsgestaltung – an den Verlust der Fähigkeit anknüpft, den zuletzt ausgeübten Beruf weiter auszuüben.

Damit setzt sie genau dort an, wo die gesetzliche Rentenversicherung für jüngere Jahrgänge nicht mehr ansetzt.

Allerdings ist private Absicherung weder automatisch passend noch für alle erreichbar. Gesundheitsprüfung, Beiträge, Vertragsbedingungen, Ausschlüsse und die konkrete Definition von Berufsunfähigkeit entscheiden darüber, wie tragfähig der Schutz tatsächlich ist. Wer vorschnell unterschreibt, riskiert Lücken, die erst im Leistungsfall sichtbar werden.

Wer zu spät abschließt, kann wegen Vorerkrankungen schlechte Konditionen erhalten oder ganz abgelehnt werden. Das macht die Frage der Vorsorge zugleich drängender und komplizierter: Der Bedarf steigt, die Hürden sind real, und die Folgen einer Fehlentscheidung zeigen sich oft erst nach Jahren.

Gleichzeitig ist es wichtig, die gesetzliche Erwerbsminderungsrente nicht mit privater Berufsunfähigkeit gleichzusetzen. Beide Systeme beruhen auf unterschiedlichen Kriterien. Während die gesetzliche Rente auf die allgemeine Arbeitsfähigkeit und Stundengrenzen abstellt, orientiert sich die private Berufsunfähigkeit typischerweise am konkreten Beruf. Wer das nicht sauber trennt, plant an der Realität vorbei.

Kurzes Praxisbeispiel

Thomas M., 45 Jahre alt, arbeitet seit über zwanzig Jahren als gelernter Dachdecker. Nach mehreren Bandscheibenvorfällen und anhaltenden Schmerzen bescheinigen ihm Orthopädin und Reha-Arzt, dass er dauerhaft nicht mehr auf dem Dach arbeiten kann. Heben, Tragen, Arbeiten in Zwangshaltungen und das ständige Klettern sind für ihn medizinisch nicht mehr vertretbar. In seinem bisherigen Beruf ist er damit faktisch „raus“.

Thomas geht davon aus, dass er wegen dieser Einschränkung eine gesetzliche Rente bekommt, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Genau hier zeigt sich aber die heutige Rechtslage: Da er nach dem 1. Januar 1961 geboren ist, kann er keine Rente wegen Berufsunfähigkeit nach § 240 SGB VI beanspruchen. Die Rentenversicherung prüft stattdessen ausschließlich nach § 43 SGB VI, wie viele Stunden täglich er unter üblichen Bedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch arbeiten kann.

Im Gutachten kommt der sozialmedizinische Dienst zu dem Ergebnis, dass Thomas zwar nicht mehr körperlich schwer arbeiten kann, aber für leichte Tätigkeiten im Sitzen oder wechselweise im Sitzen und Stehen noch mindestens sechs Stunden täglich leistungsfähig ist, etwa in einer einfachen Bürotätigkeit, im Empfangsbereich oder in der Qualitätskontrolle ohne schwere Lasten.

Weil damit die Grenze für eine Erwerbsminderungsrente nicht erreicht ist, wird der Rentenantrag abgelehnt, obwohl der erlernte Beruf dauerhaft nicht mehr möglich ist.

Für Thomas bedeutet das praktisch: Er muss versuchen, über berufliche Rehabilitation, Umschulung oder eine leidensgerechte Tätigkeit wieder in Arbeit zu kommen. Eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente erhält er in dieser Konstellation nicht, obwohl sein bisheriges Berufsleben als Dachdecker beendet ist.

Einschnitt mit langfristiger Wirkung

Die Abschaffung des berufsspezifischen Schutzes innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung für nach dem 1. Januar 1961 Geborene ist kein Randthema, sondern eine Weichenstellung mit breiter Wirkung. Sie verändert nicht die Rentenformel, sondern die rechtliche Perspektive darauf, wann ein Mensch überhaupt als so eingeschränkt gilt, dass eine Rente gezahlt wird.

Für Betroffene bedeutet das: Wer Risiken realistisch einschätzen will, muss die Kriterien der Erwerbsminderungsrente kennen, die Rolle von Reha und Gutachten verstehen und die mögliche finanzielle Lücke im Blick behalten.

Der Staat bietet weiterhin Schutz – aber anders, als viele es aus Erzählungen älterer Generationen kennen. Wer heute erkrankt und seinen Beruf verliert, verliert nicht zwingend die Fähigkeit zu arbeiten. Und wer nicht als erwerbsgemindert gilt, erhält auch keine entsprechende Rente. Genau darin liegt die neue Wirklichkeit des Systems.

