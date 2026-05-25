Grundsicherung: AU schützt nur in diesen Fällen vor Sanktionen

Wer im Grundsicherungsgeld krank wird und deshalb einen Kooperationsplantermin oder ein Vorstellungsgespräch verpasst, ist vor einer Sanktion geschützt, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind: die unverzügliche Anzeige der Erkrankung und die Einreichung der AU-Bescheinigung innerhalb von drei Kalendertagen. Bei einem Meldeversäumnis hingegen greift dieser Schutz nicht automatisch, auch wenn eine Krankschreibung vorliegt.

Ab dem 1. Juli 2026 kostet ein unentschuldigtes Meldeversäumnis 168,90 Euro im Folgemonat, das dritte in Folge den gesamten Regelbedarf. Die entscheidende Grenze, die viele Grundsicherungsgeld-Bezieher nicht kennen, trennt zwei Arten von Pflichten, für die unterschiedliche Schutzregeln gelten.

Grundsicherungsgeld ab Juli 2026: härteres Sanktionsrecht, neue Risikozone für Kranke

Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des SGB II tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. Die Sanktionsmechanik ändert sich grundlegend: Die bisherige Staffelung von zehn, zwanzig und dreißig Prozent entfällt. Jede Pflichtverletzung führt nun sofort zu einer einheitlichen Kürzung um dreißig Prozent des Regelbedarfs, die drei Monate andauert.

Bei 563 Euro Regelsatz für Alleinstehende sind das 168,90 Euro weniger pro Monat und 506,70 Euro über einen Sanktionszeitraum. Für Meldeversäumnisse gilt dieselbe Kürzungslogik: Das erste Versäumnis seit Leistungsbeginn bleibt sanktionsfrei, ab dem zweiten greift die dreißigprozentige Kürzung ohne Vorstadium.

Ab dem dritten aufeinanderfolgenden unentschuldigten Termin stellt das Jobcenter die Leistung vollständig ein. Im ersten Monat werden die Unterkunftskosten noch bezahlt und ein symbolischer Euro überwiesen, damit der Krankenversicherungsschutz nicht erlischt.

Pflichtverletzungen, die vor dem 1. Juli 2026 stattfanden, werden noch nach der alten Rechtslage behandelt. Für Pflichten, die ab dem Stichtag verletzt werden, gilt das neue Sanktionsrecht ohne Ausnahme.

Der Schutz nach § 56 SGB II: Was Arbeitsunfähigkeit im Grundsicherungsgeld leistet

In § 56 SGB II steht seit 2023 ein Satz, der für Betroffene weitreichende Bedeutung hat: Wer ordnungsgemäß Arbeitsunfähigkeit angezeigt und belegt hat, kann nicht nach § 31 Absatz 1 SGB II sanktioniert werden. Diese gesetzliche Sperrwirkung umfasst alle Pflichtverletzungen, die dort geregelt sind: die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit oder Ausbildung, den Abbruch einer Maßnahme und ab Juli 2026 ausdrücklich auch das Nichterbringen der im Kooperationsplan festgelegten Eigenbemühungen.

Das Jobcenter, das bei einer krankheitsbedingt nicht eingereichten Bewerbungsunterlage oder einem versäumten Maßnahmentermin dennoch sanktioniert, handelt rechtswidrig.

Damit der Schutz greift, müssen zwei Pflichten eingehalten werden. Erstens: Die Arbeitsunfähigkeit muss unverzüglich beim Jobcenter angezeigt werden, per Telefon, Fax oder schriftlich. Zweitens: Die ärztliche Bescheinigung muss spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Erkrankung beim Jobcenter vorliegen.

Die Frist läuft in Kalendertagen, nicht in Werktagen. Wer am Freitag erkrankt, muss die Bescheinigung bis Sonntag eingereicht haben. Da Jobcenter sonntags nicht besetzt sind, empfiehlt sich der Fax-Eingang oder die Briefkasteneinlage mit einem Einlieferungsbeleg.

Thomas K., 47, aus Dortmund, erkrankt am 4. August 2026 an einer Mittelohrentzündung. Für den 5. August sind im Kooperationsplan drei Bewerbungsnachweise als Eigenbemühung fällig. Er ruft noch am 4. August beim Jobcenter an, meldet die AU telefonisch und reicht die Bescheinigung per Fax am 6. August ein.

Das Jobcenter kann den Nichtnachweis der Eigenbemühungen nicht sanktionieren: Die Schutzregel greift für den gesamten AU-Zeitraum. Hätte Thomas K. die Bescheinigung erst am 8. August eingereicht, wäre die Dreitagesfrist verstrichen.

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Grundsicherungsgeld und Meldetermine: Warum die Krankschreibung allein nicht ausreicht

Die Schutzregel, die Kooperationsplanpflichten abdeckt, gilt nicht für Meldetermine. Meldeversäumnisse unterliegen einer separaten gesetzlichen Grundlage und sind von der Sperrwirkung bewusst ausgenommen.

Das ist keine Interpretationsfrage, sondern eine im Gesetzestext klar gezogene Grenze: Wer krank ist und deshalb einen Meldetermin beim Jobcenter nicht wahrnimmt, ist vor der Meldeversäumnis-Sanktion nicht automatisch geschützt.

Für Meldetermine gilt ein anderer Maßstab. Die Bundesagentur für Arbeit hält in ihren Fachlichen Weisungen ausdrücklich fest, dass Arbeitsunfähigkeit nicht gleichbedeutend ist mit der physischen Unmöglichkeit, einen Meldetermin wahrzunehmen.

Was die Sanktion ausschließt, ist der Nachweis der Reise- oder Wegeunfähigkeit als wichtiger Grund. Wer krank ist und einen Meldetermin absagen muss, braucht daher zwei Dokumente: die AU-Bescheinigung und, separat oder als ausdrücklichen Vermerk auf der Bescheinigung, eine ärztliche Bestätigung der Reiseunfähigkeit.

Fehlt dieser Nachweis, prüft das Jobcenter regelmäßig nicht von sich aus, ob die Erkrankung das Erscheinen verhindert hat. Es wartet auf den Widerspruch. Wer schweigt, zahlt.

Das Dreifach-Versäumnis und der vollständige Leistungsentzug

Das Jobcenter kann den Leistungsbezug vollständig einstellen, wenn jemand dreimal in Folge Meldetermine versäumt. Diese Konsequenz ist an § 7b SGB II geknüpft, und sie setzt voraus, dass alle drei Versäumnisse unentschuldigt waren.

Wer für alle drei Termine ordnungsgemäße Krankmeldungen eingereicht und jeweils auch die physische Unmöglichkeit des Erscheinens belegt hat, kann die Fiktion der Nichterreichbarkeit abwehren.

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Drei krankheitsbedingte Versäumnisse mit vollständiger Dokumentation sind keine drei unentschuldigten Versäumnisse.

Wer bereits zwei aufeinanderfolgende Termine versäumt hat, sollte sofort reagieren. Vor der Feststellung der Nichterreichbarkeit muss das Jobcenter eine schriftliche Anhörung durchführen. In dieser Anhörung können alle Belege eingereicht werden: Krankmeldungen, Wegeunfähigkeitsnachweise, Belege für die fristgerechte Anzeige.

Wer die Anhörung ignoriert, verliert die letzte Möglichkeit, den Leistungsentzug zu verhindern.

Neue Skepsis im Gesetz: Wenn das Jobcenter Ihre Krankschreibung anzweifelt

Das neue Grundsicherungsgeld-Recht bringt ab Juli 2026 eine Regelung, die chronisch Kranke strukturell unter Druck setzt. Im Gesetzestext steht nun ausdrücklich, wann Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit als besonders naheliegend zu betrachten sind: wenn jemand wiederholt Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorlegt, um Meldetermine oder Vorstellungsgespräche zu entschuldigen.

Das ist kein verwaltungsinternes Rundschreiben, sondern ein Misstrauenssignal, das direkt im Gesetzestext verankert ist. Für Menschen, die wegen chronischer Erkrankungen regelmäßig Termine absagen müssen, bedeutet das: Je häufiger sie Bescheinigungen einreichen, desto mehr Anlass gibt das Jobcenter vor, an deren Echtheit zu zweifeln.

Das Jobcenter kann daraufhin die Krankenkasse beauftragen, den Medizinischen Dienst einzuschalten. Bis zur MDK-Stellungnahme gilt die ärztliche Bescheinigung weiterhin. Wer mit dem MDK-Termin kooperiert, behält seinen Schutz. Wer nicht erscheint, riskiert, dass das Jobcenter die Arbeitsunfähigkeit für nicht glaubhaft erklärt.

Wer regelmäßig krank wird, sollte den behandelnden Arzt bitten, auf jeder Bescheinigung den Befund zu dokumentieren, nicht nur das Datum und die Dauer. Eine Bescheinigung, die Symptome und funktionelle Einschränkungen benennt, ist deutlich schwieriger nachträglich anzuzweifeln.

Krankheit und Sanktionsschutz im Grundsicherungsgeld: Die konkreten Handlungsschritte

Wer erkrankt, muss das Jobcenter unverzüglich informieren und die ärztliche Bescheinigung innerhalb von drei Kalendertagen einreichen. Die telefonische Anzeige sollte zeitnah schriftlich bestätigt werden, die Bescheinigung per Fax mit Sendebericht oder als Briefkasteneinlage mit Einlieferungsbeleg.

Wer beim Meldetermin auch physisch verhindert ist, lässt das vom Arzt auf der Bescheinigung vermerken: Nur dieser Wegeunfähigkeitsnachweis schließt die Meldeversäumnis-Sanktion aus.

Kommt trotz ordnungsgemäßer Krankmeldung ein Sanktionsbescheid, bleibt ein Monat Zeit für den schriftlichen Widerspruch beim Jobcenter. Für Kooperationsplanpflichten: Verweis darauf, dass bei ordnungsgemäßer Anzeige der Arbeitsunfähigkeit die Pflichtverletzungsregel nach dem Gesetz ausdrücklich nicht anwendbar ist.

Für Meldetermine: Nachweis der Wegeunfähigkeit als wichtiger Grund, der die Sanktion ausschließt. Bei der Formulierung helfen die Sozialverbände VdK und SoVD kostenlos. 168,90 Euro pro Monat sind es wert, diesen Schritt nicht zu überspringen.

Häufige Fragen zu Grundsicherungsgeld, Krankschreibung und Sanktion

Schützt die Krankschreibung auch vor der Vollsanktion bei Arbeitsverweigerung?

Ja, sofern die Krankmeldung ordnungsgemäß eingereicht wurde. Die Vollsanktion setzt eine willentliche Verweigerung voraus, die bei nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit nicht vorliegt. Bis zu einer anderslautenden MDK-Stellungnahme gilt die ärztliche Bescheinigung weiterhin.

Zählt die Dreitagesfrist in Kalender- oder Werktagen?

In Kalendertagen. Wer freitags erkrankt, muss die Bescheinigung bis Sonntag beim Jobcenter einreichen. Da Jobcenter sonntags geschlossen sind, bedeutet das in der Praxis: Fax-Eingang bis Sonntag oder physische Einlage in den Briefkasten des Jobcenters mit einem Einlieferungsnachweis.

Muss ich bei einer längeren Erkrankung eine neue Bescheinigung einreichen?

Ja, wenn die Erkrankung länger dauert als in der ersten Bescheinigung angegeben. Innerhalb der bescheinigten Dauer reicht die vorliegende Bescheinigung aus, es sei denn, das Jobcenter fordert eine frühere Vorlage ausdrücklich an.

Was passiert, wenn ich dreimal in Folge krank bin und Meldetermine versäume?

Wenn für alle drei Termine ordnungsgemäße Krankmeldungen mit Wegeunfähigkeitsnachweis vorlagen, liegen keine unentschuldigten Versäumnisse vor. Die Nichterreichbarkeitsregel setzt drei unentschuldigte Versäumnisse voraus. Vor der Feststellung dieser Nichterreichbarkeit muss das Jobcenter eine schriftliche Anhörung durchführen, in der Sie Ihre Belege einreichen können.

Kann ich den Widerspruch mündlich einlegen?

Nein. Der Widerspruch gegen einen Sanktionsbescheid muss schriftlich eingelegt werden. Er muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides beim Jobcenter eingehen. Ein mündliches Gespräch oder eine telefonische Beschwerde erfüllt diese Anforderung nicht und setzt keine Widerspruchsfrist außer Kraft.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (BGBl 2026 I Nr. 107, verkündet 22. April 2026)

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 56 SGB II (Stand 01.07.2023)

Bundesministerium der Justiz: § 56 SGB II, § 31 SGB II, § 32 SGB II auf gesetze-im-internet.de