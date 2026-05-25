Pflegegeld: 131 Euro für Nachbarschaftshilfe: Neue Chance für Pflegebedürftige

Für viele pflegebedürftige Menschen entscheidet sich die Lebensqualität nicht nur an großen Pflegeleistungen, sondern an den kleinen Hilfen des Alltags. Einkaufen, Begleitung zum Arzt, ein gemeinsamer Spaziergang oder Unterstützung im Haushalt können darüber bestimmen, ob ein Leben zu Hause weiterhin gut gelingt.

Genau hier setzt der monatliche Entlastungsbetrag von bis zu 131 € an. Er steht Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege mit anerkanntem Pflegegrad zu und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch für Nachbarschaftshilfe genutzt werden.

Was hinter dem Betrag von 131 € steckt

Der Entlastungsbetrag ist eine Leistung der Pflegeversicherung. Pflegebedürftige, die zu Hause versorgt werden, können monatlich bis zu 131 € einsetzen, um anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag zu finanzieren.

Der Betrag wird nicht pauschal ausgezahlt. In der Regel müssen Leistungen zunächst bezahlt oder abgerechnet und anschließend bei der Pflegekasse eingereicht werden.

Nicht genutzte Beträge können angespart werden. Nach Angaben des Gesundheitsportals gesund.bund.de können sie bis spätestens zum 30. Juni des Folgejahres verwendet werden.

Warum Nachbarschaftshilfe für viele Familien interessant wird

Die professionelle Pflege ist vielerorts knapp. Ambulante Dienste sind stark ausgelastet, Angehörige übernehmen häufig große Teile der Versorgung und stoßen dabei an ihre Grenzen.

Nachbarschaftshilfe kann diese Lücke nicht vollständig schließen. Sie kann aber dort entlasten, wo keine medizinische Fachpflege nötig ist, sondern verlässliche Unterstützung im Alltag gebraucht wird.

Für Pflegebedürftige bedeutet das mehr Selbstständigkeit. Für Angehörige kann es eine spürbare Pause im Alltag schaffen, wenn vertraute Personen aus dem Umfeld einzelne Aufgaben übernehmen.

Welche Tätigkeiten bezahlt werden können

Die Nachbarschaftshilfe kann je nach Bundesland und Anerkennung unterschiedliche Leistungen umfassen. Häufig geht es um Hilfe im Haushalt, Begleitung außer Haus, Einkäufe, Gespräche, gemeinsame Aktivitäten oder Unterstützung bei alltäglichen Erledigungen.

Nicht gemeint sind medizinische Behandlungspflege oder Tätigkeiten, die zwingend Fachpersonal erfordern. Auch reguläre Pflegeleistungen wie Körperpflege können je nach Regelung ausgeschlossen sein.

Entscheidend ist immer, ob die helfende Person und das Angebot nach den Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes anerkannt sind. Deshalb sollten Pflegebedürftige vorab bei ihrer Pflegekasse nachfragen, welche Voraussetzungen vor Ort gelten.

Die Regeln unterscheiden sich je nach Bundesland

Ein wichtiger Punkt ist die föderale Ausgestaltung. Die Anerkennung von Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfern wird nicht überall gleich gehandhabt.

In manchen Ländern sind Schulungen oder Registrierungspflichten vorgesehen. Teilweise gelten Vorgaben dazu, ob Helfende mit der pflegebedürftigen Person verwandt sein dürfen, ob sie im selben Haushalt leben oder wie viele Stunden sie monatlich unterstützen können.

Die Techniker Krankenkasse weist beispielsweise darauf hin, dass für Nachbarschaftshilfe je nach Bundesland konkrete Bedingungen wie Kursnachweise, Höchstgrenzen für Stunden oder Aufwandsentschädigungen gelten können. Das zeigt, wie wichtig eine vorherige Prüfung im Einzelfall ist.

Für wen der Entlastungsbetrag infrage kommt

Frage Einordnung Wer hat Anspruch? Pflegebedürftige mit anerkanntem Pflegegrad, die zu Hause versorgt werden. Wie hoch ist der Betrag? Bis zu 131 € pro Monat, also bis zu 1.572 € im Jahr. Wird das Geld direkt ausgezahlt? Meist erfolgt eine Erstattung nach Einreichen von Rechnungen oder Nachweisen bei der Pflegekasse. Kann Nachbarschaftshilfe bezahlt werden? Ja, wenn die Voraussetzungen des jeweiligen Bundeslandes und der Pflegekasse erfüllt sind. Was passiert mit nicht genutztem Geld? Nicht verbrauchte Beträge können angespart und bis zum 30. Juni des Folgejahres verwendet werden.

Warum viele Ansprüche ungenutzt bleiben

In der Praxis wird der Entlastungsbetrag häufig nicht ausgeschöpft. Ein Grund ist Unsicherheit darüber, welche Leistungen erlaubt sind und wie die Abrechnung funktioniert.

Viele Betroffene wissen außerdem nicht, dass der Betrag zusätzlich zu anderen Pflegeleistungen besteht. Er ersetzt also nicht automatisch Pflegegeld oder Pflegesachleistungen, sondern ergänzt die häusliche Versorgung.

Ein weiteres Hindernis ist die Bürokratie. Wer Rechnungen sammeln, Formulare ausfüllen und Anerkennungen prüfen muss, verschiebt die Nutzung oft so lange, bis Geld verfällt.

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Worauf Pflegebedürftige und Angehörige achten sollten

Vor Beginn der Nachbarschaftshilfe sollte die Pflegekasse kontaktiert werden. Sie kann mitteilen, ob die gewünschte Person anerkannt werden kann und welche Nachweise nötig sind.

Auch die Aufgaben sollten vorab klar besprochen werden. Sinnvoll ist eine schriftliche Vereinbarung, in der Tätigkeiten, Zeiten und Aufwandsentschädigung festgehalten werden.

Wichtig ist außerdem eine saubere Dokumentation. Ohne Rechnung, Quittung oder geeigneten Nachweis kann die Pflegekasse die Erstattung ablehnen.

Mehr als Geld: Nachbarschaftshilfe stärkt den Alltag

Der finanzielle Betrag von 131 € wirkt auf den ersten Blick überschaubar. Im Alltag kann er dennoch viel bewirken, wenn daraus regelmäßige Unterstützung entsteht.

Gerade ältere Menschen profitieren davon, wenn Hilfe nicht anonym ist. Eine vertraute Nachbarin oder ein vertrauter Nachbar kann Hemmschwellen abbauen und Einsamkeit verringern.

Für Kommunen und Pflegekassen ist die Nachbarschaftshilfe zugleich ein Baustein, um häusliche Pflege länger zu ermöglichen. Sie kann dazu beitragen, Angehörige zu entlasten und den Alltag stabiler zu organisieren.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau M. ist 82 Jahre alt, lebt allein und hat Pflegegrad 2. Ihre Tochter wohnt 40 Kilometer entfernt und kann nur am Wochenende regelmäßig vorbeikommen.

Eine Nachbarin hilft zweimal pro Woche beim Einkauf, begleitet Frau M. gelegentlich zum Arzt und bleibt danach noch auf einen Kaffee. Die Nachbarin erfüllt die Voraussetzungen des Bundeslandes und kann ihre Unterstützung über den Entlastungsbetrag abrechnen.

Für Frau M. bedeutet das mehr Sicherheit im Alltag. Für ihre Tochter entsteht Entlastung, weil sie nicht mehr jede kleine Erledigung selbst organisieren muss.

Fragen und Antworten

1. Wer kann den Entlastungsbetrag von 131 € nutzen?

Den Entlastungsbetrag können Pflegebedürftige mit anerkanntem Pflegegrad nutzen, wenn sie zu Hause versorgt werden. Er steht bereits ab Pflegegrad 1 zur Verfügung und kann für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag eingesetzt werden.

2. Wird der Betrag von 131 € direkt an Pflegebedürftige ausgezahlt?

In der Regel wird das Geld nicht automatisch überwiesen. Meist müssen Rechnungen oder Nachweise bei der Pflegekasse eingereicht werden, damit die Kosten erstattet werden.

3. Kann der Entlastungsbetrag auch für Nachbarschaftshilfe verwendet werden?

Ja, das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Regeln unterscheiden sich jedoch je nach Bundesland, weshalb Betroffene vorab bei ihrer Pflegekasse nachfragen sollten.

4. Welche Aufgaben können Nachbarschaftshelfer übernehmen?

Typische Aufgaben sind Einkaufen, Begleitung zu Terminen, Hilfe im Haushalt, Gespräche oder gemeinsame Spaziergänge. Medizinische Behandlungspflege oder Tätigkeiten, die Fachpersonal erfordern, gehören normalerweise nicht dazu.

5. Was passiert, wenn der monatliche Betrag nicht vollständig genutzt wird?

Nicht verbrauchte Beträge können angespart werden. Sie lassen sich in der Regel noch bis zum 30. Juni des Folgejahres verwenden, danach können sie verfallen.

Fazit

Der Entlastungsbetrag von 131 € eröffnet pflegebedürftigen Menschen eine praktische Möglichkeit, Hilfe aus dem nahen Umfeld zu finanzieren. Besonders in Zeiten knapper Pflegeangebote kann Nachbarschaftshilfe den Alltag zu Hause spürbar erleichtern.

Entscheidend ist jedoch, die Regeln vor Ort genau zu prüfen. Wer Anerkennung, Abrechnung und Nachweise rechtzeitig klärt, kann vermeiden, dass Ansprüche ungenutzt bleiben.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Informationen zum Entlastungsbetrag und zu Angeboten zur Unterstützung im Alltag.

gesund.bund.de: Angaben zur Höhe des Entlastungsbetrags, zum Anspruch und zur Übertragung nicht verbrauchter Beträge.