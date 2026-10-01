Grad der Behinderung von 50 auf 30 herabgesetzt: Ist jetzt sofort alles weg?

Ein Brief vom Versorgungsamt kann die Lebensplanung erschüttern: Der Grad der Behinderung sinkt von 50 auf 30, die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch soll entfallen. Wer auf besonderen Kündigungsschutz, Zusatzurlaub oder einen früheren Rentenbeginn angewiesen ist, sieht plötzlich seine Absicherung bedroht.

Doch der Bescheid bedeutet nicht, dass diese Rechte am nächsten Morgen verschwunden sind. Das Gesetz schützt Betroffene während eines zulässigen Rechtsbehelfsverfahrens und sieht bei einer Herabsetzung unter 50 zusätzlich eine Übergangsfrist vor.

Dr. Utz Anhalt: Schwerbehinderung aberkannt – so bleibt der Behindertenausweis aber weiter gültig

Bescheid, Schwerbehindertenstatus und Ausweis sind verschiedene Dinge

Der Bescheid enthält die behördliche Feststellung des GdB; die Schwerbehinderteneigenschaft setzt grundsätzlich einen GdB von mindestens 50 voraus. Der Schwerbehindertenausweis dient dazu, diese Eigenschaft und gegebenenfalls weitere gesundheitliche Merkmale nachzuweisen.

Deshalb entscheidet weder das aufgedruckte Ablaufdatum allein über sämtliche Rechte noch beseitigt ein neuer Bescheid sofort jeden Schutz. Nach § 152 Absatz 5 SGB IX wird der Ausweis eingezogen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist.

Erste Schutzstufe: Widerspruch und Klage können die Herabsetzung aufhalten

Gegen einen Herabsetzungsbescheid können Betroffene Widerspruch einlegen und nach einer Ablehnung grundsätzlich vor dem Sozialgericht klagen. Bei der Anfechtung einer GdB-Herabsetzung haben diese Rechtsbehelfe im Regelfall aufschiebende Wirkung nach § 86a SGG.

Die Behörde darf die angegriffene Herabsetzung dann zunächst nicht vollziehen; die bisherige Rechtsposition bleibt vorläufig geschützt. Ein Widerspruch garantiert allerdings keinen dauerhaften GdB von 50, denn darüber entscheiden die tatsächlichen Beeinträchtigungen und die rechtlichen Bewertungsregeln.

Hat die Behörde ausnahmsweise die sofortige Vollziehung angeordnet, muss auch diese Anordnung geprüft werden. Dann kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich sein.

Zweite Schutzstufe: Drei Kalendermonate nach der Unanfechtbarkeit

Bleibt es endgültig bei einem GdB unter 50, endet der besondere Schutz trotzdem nicht sofort. § 199 Absatz 1 SGB IX lässt die besonderen Regelungen bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit weitergelten.

Unanfechtbar wird der Bescheid beispielsweise, wenn die Widerspruchsfrist ungenutzt verstreicht oder das Rechtsbehelfsverfahren endgültig abgeschlossen ist. Der Monat, in dem dies geschieht, zählt bei den drei folgenden Kalendermonaten nicht mit.

Tritt die Unanfechtbarkeit etwa am 15. Oktober ein, läuft die Schutzfrist bis zum 31. Januar des Folgejahres. Es geht also weder um pauschal 90 Tage noch um drei Monate ab dem Datum des ersten Behördenbriefs.

Diese Frist besteht auch dann, wenn Betroffene keinen Widerspruch einlegen. Weitere Erläuterungen enthält unser Beitrag zur Schutzregel nach einer Herabsetzung des GdB.

Für den Widerspruch gilt ein Monat – nicht vier Wochen

Wer die Herabsetzung für falsch hält, sollte die Rechtsbehelfsbelehrung sofort prüfen. Bei ordnungsgemäßer Belehrung beträgt die Widerspruchsfrist im Inland nach § 84 SGG grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Ein Monat ist nicht dasselbe wie vier Wochen, und das Ausstellungsdatum des Bescheids ist nicht automatisch der Fristbeginn. Für die Fristwahrung zählt der rechtzeitige Eingang des Widerspruchs, nicht der Tag, an dem der Brief abgeschickt wird.

Eine ausführliche medizinische Begründung muss dafür noch nicht fertig sein. Betroffene können zunächst eindeutig Widerspruch gegen den bezeichneten Bescheid einlegen und ankündigen, die Begründung nach Akteneinsicht nachzureichen.

Ein unterschriebener Brief oder die Erklärung zur Niederschrift bei der Behörde sind mögliche Wege; elektronisch müssen die gesetzlichen Formvorgaben eingehalten werden. Eine einfache E-Mail genügt dafür grundsätzlich nicht.

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Wird der Widerspruch zurückgewiesen, beginnt mit der Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids grundsätzlich eine neue Monatsfrist für die Klage. Wer weiter gegen die Herabsetzung vorgehen will, muss deshalb auch auf diesen zweiten Bescheid reagieren.

Die Akte zeigt, worauf die Herabsetzung beruht

Mit der Akteneinsicht nach § 25 SGB X lässt sich prüfen, welche Befunde und ärztlichen Stellungnahmen die Behörde verwendet hat. Besonders wichtig ist, ob die Unterlagen aktuell sind und die fortbestehenden Einschränkungen vollständig beschreiben.

Ein Befund sollte nicht nur Diagnosen nennen, sondern auch erklären, wie sich Schmerzen, Erschöpfung, psychische Beschwerden oder Bewegungseinschränkungen im Alltag auswirken. Wie sich Fehler in der Bewertung erkennen lassen, erläutert unser Beitrag über Widersprüche in der GdB-Akte.

Bei einer Herabsetzung wegen veränderter Verhältnisse muss die Behörde eine wesentliche Änderung gegenüber der bisherigen Feststellung begründen. Eine bloß andere Einschätzung unveränderter Verhältnisse trägt eine Aufhebung nach § 48 SGB X nicht ohne Weiteres.

Eine Besonderheit ist der Ablauf einer Heilungsbewährung, etwa nach einer Krebserkrankung: Dann kann die vorübergehend höhere Bewertung entfallen, obwohl einzelne Beschwerden unverändert bestehen. Die verbliebenen Beeinträchtigungen müssen nach den versorgungsmedizinischen Bewertungsregeln dennoch vollständig berücksichtigt werden.

Der Arbeitgeber darf den Kündigungsschutz nicht einfach überspringen

Solange der besondere Schutz fortbesteht, braucht der Arbeitgeber für eine Kündigung grundsätzlich weiterhin die vorherige Zustimmung des Integrationsamts. Der Herabsetzungsbescheid allein gibt ihm keinen Freibrief, diese Zustimmung wegzulassen.

Die gesetzlichen Ausnahmen bleiben bestehen, insbesondere bei einem Arbeitsverhältnis, das noch keine sechs Monate besteht. Außerdem bedeutet besonderer Kündigungsschutz keinen Ausschluss jeder Kündigung.

Beschäftigte sollten einen laufenden Widerspruch und das Fortbestehen des Schutzes gegenüber dem Arbeitgeber nachvollziehbar belegen können. Geht tatsächlich eine Kündigung ein, muss unabhängig vom GdB-Verfahren die grundsätzlich dreiwöchige Frist für eine Kündigungsschutzklage beachtet werden.

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Auch der Zusatzurlaub entfällt nicht mit dem Behördenbrief

Bei einer regelmäßigen Fünftagewoche stehen schwerbehinderten Beschäftigten grundsätzlich fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage im Jahr zu. Verteilt sich die Arbeit auf mehr oder weniger Wochentage, verändert sich der Umfang entsprechend.

Der Anspruch besteht auch während der Schutzfrist weiter. Endet die geschützte Eigenschaft im Jahresverlauf, wird der Zusatzurlaub grundsätzlich mit einem Zwölftel je vollem anspruchsberechtigten Beschäftigungsmonat berechnet; die Rundungsregel enthält § 208 SGB IX.

Die Schutzfrist kann den Zugang zur früheren Altersrente sichern

Besonders folgenreich ist eine Herabsetzung kurz vor dem geplanten Ruhestand. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen verlangt neben dem passenden Lebensalter und 35 Versicherungsjahren grundsätzlich die Schwerbehinderteneigenschaft bei Rentenbeginn.

Nach der Rechtsanweisung der Deutschen Rentenversicherung kann diese Voraussetzung auch während der Schutzfrist erfüllt sein. Sie verweist dazu auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 11. Mai 2011, Aktenzeichen B 5 R 56/10 R.

Entscheidend ist der Rentenbeginn innerhalb des geschützten Zeitraums; ein zuvor gestellter Antrag allein reicht nicht. Wer kurz vor der Altersgrenze steht, sollte deshalb das Ende der Schutzfrist und den möglichen Rentenbeginn gemeinsam prüfen lassen.

Nach geltendem Recht können Versicherte ab Jahrgang 1964 diese Altersrente mit 65 Jahren abschlagsfrei oder ab 62 Jahren mit dauerhaften Abschlägen beziehen. Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat und höchstens 10,8 Prozent.

Hat die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bereits rechtmäßig begonnen, beseitigt ein späterer Wegfall der Schwerbehinderung den Rentenanspruch nicht. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich hin.

Was bleibt zunächst bestehen – und was muss gesondert geprüft werden?

Bereich Folge einer Herabsetzung von GdB 50 auf 30 Besonderer Kündigungsschutz Besteht während des geschützten Zeitraums grundsätzlich weiter; gesetzliche Ausnahmen gelten unverändert. Zusatzurlaub Bleibt bis zum Schutzende erhalten; im Übergangsjahr kann eine anteilige Berechnung erforderlich sein. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Ein Beginn während der Schutzfrist ist bei Erfüllung der übrigen Voraussetzungen möglich. Schwerbehindertenausweis Die Einziehung knüpft an das Erlöschen des gesetzlichen Schutzes an. Steuerliche Entlastung Auch GdB 30 ermöglicht einen Behinderten-Pauschbetrag; die steuerliche Berücksichtigung folgt eigenen Regeln. Merkzeichen und damit verbundene Vorteile Die Voraussetzungen und ein möglicher Entzug müssen zusätzlich anhand des konkreten Bescheids geprüft werden.

Die Schutzfrist ist keine pauschale Zusage, dass jede Vergünstigung unverändert weiterläuft. Insbesondere darf die Frist aus dem Schwerbehindertenrecht nicht ohne Prüfung auf steuerliche Vorteile oder den gesonderten Entzug eines Merkzeichens übertragen werden.

Umgekehrt bedeutet GdB 30 auch steuerlich nicht, dass sämtliche Entlastungen verschwinden. Nach § 33b EStG beträgt der jährliche Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 30 grundsätzlich 620 Euro und bei GdB 50 grundsätzlich 1.140 Euro; dies sind Abzugsbeträge und keine direkten Auszahlungen.

Mit GdB 30 kann eine Gleichstellung den Arbeitsplatz absichern

Wer wegen seiner Behinderung ohne zusätzliche Unterstützung keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen oder behalten kann, sollte bei GdB 30 oder 40 eine Gleichstellung prüfen. Zuständig ist die Bundesagentur für Arbeit, bei der ein eigener Antrag erforderlich ist.

Eine bewilligte Gleichstellung eröffnet insbesondere den besonderen Kündigungsschutz unter dessen gesetzlichen Voraussetzungen. Sie verschafft jedoch weder den gesetzlichen Zusatzurlaub noch den Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Deshalb sollte die Klärung möglichst vor dem Ende der Schutzfrist erfolgen. Unser Beitrag zur Gleichstellung bei GdB 30 und 40 erläutert, warum eine späte Antragstellung den Schutz gefährden kann.

Ein unbefristeter Ausweis ist keine lebenslange Garantie

Auch ein unbefristet ausgestellter Schwerbehindertenausweis verhindert eine spätere rechtmäßige Herabsetzung nicht. „Unbefristet“ bedeutet zunächst, dass das Dokument kein festgelegtes Ablaufdatum hat.

Die Behörde braucht für eine Änderung der zugrunde liegenden Feststellung trotzdem eine gesetzliche Grundlage. Betroffene müssen eine Herabsetzung daher nicht ungeprüft hinnehmen, nur weil das Amt eine neue Bewertung vorgenommen hat.

Beispiel aus der Praxis: Schutz bis Ende Januar

Ein Beispiel: Sabine arbeitet seit zehn Jahren in einer Verwaltung und erhält einen Bescheid, der ihren GdB von 50 auf 30 senkt. Nach Abschluss ihres Rechtsbehelfsverfahrens wird die Herabsetzung am 15. Oktober 2026 unanfechtbar.

Die Schutzfrist endet am 31. Januar 2027, sodass der besondere Kündigungsschutz bis dahin grundsätzlich fortbesteht und auch der Zusatzurlaub entsprechend zu berücksichtigen ist. Ein Rentenbeginn am 1. Januar 2027 kann noch innerhalb der Schutzfrist liegen, wenn Sabine auch die erforderliche Altersgrenze und die 35 Versicherungsjahre erreicht.

Soll ihre Rente dagegen erst am 1. Februar 2027 beginnen, trägt diese Schutzfrist den Zugang zur Schwerbehindertenrente nicht mehr. Ein rechtzeitiger Beratungstermin kann deshalb für ihre weitere Planung entscheidend sein.

Häufige Fragen zur Herabsetzung von GdB 50 auf 30

Verliere ich meinen Kündigungsschutz sofort nach Erhalt des Bescheids?

Nein, der Behördenbrief beendet den besonderen Kündigungsschutz nicht automatisch. Rechtsbehelfe und die anschließende Schutzfrist können ihn unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiter sichern.

Wie lange kann ich Widerspruch einlegen?

Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung gilt im Inland grundsätzlich ein Monat nach Bekanntgabe. Der Widerspruch muss rechtzeitig eingehen; die Begründung kann nachgereicht werden.

Gilt die Schutzfrist auch ohne Widerspruch?

Ja, auch dann endet der Schutz bei einer Herabsetzung unter GdB 50 grundsätzlich erst mit Ablauf des dritten Kalendermonats nach Unanfechtbarkeit. Ohne Widerspruch kann die Unanfechtbarkeit bereits nach Ablauf der Widerspruchsfrist eintreten.

Kann ich während der Schutzfrist noch in die Schwerbehindertenrente gehen?

Ja, wenn der Rentenbeginn in diesen Zeitraum fällt und auch die Altersgrenze sowie die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sind. Eine Antragstellung innerhalb der Frist genügt allein nicht.

Bekomme ich mit einer Gleichstellung weiterhin Zusatzurlaub?

Die Gleichstellung begründet keinen Anspruch auf den gesetzlichen Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beschäftigte. Bereits aufgrund der Schwerbehinderung einschließlich der Schutzfrist entstandene Urlaubsansprüche sind davon zu unterscheiden.

Kann auch ein unbefristeter Schwerbehindertenausweis eingezogen werden?

Ja, wenn die Herabsetzung rechtmäßig Bestand hat und der gesetzliche Schutz erloschen ist. Die unbefristete Ausstellung verhindert weder eine Überprüfung noch eine rechtmäßige Änderung der Feststellung.